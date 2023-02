–

De parte de Indymedia Argentina February 4, 2023

鈥淓l Fondo ordena, Tolosa Paz condena鈥. Con ese lema, la Unidad Piquetera anunci贸 un plan de lucha contra los 160.000 despidos en el Potenciar Trabajo que iniciar谩 el 7 de febrero con movilizaciones en 130 puntos del pa铆s.

La Unidad Piquetera realiz贸 este viernes una conferencia de prensa en las puertas del Ministerio de Desarrollo Social, en la que anunci贸 un plan de lucha que iniciar谩 el 7 de febrero 鈥減ara enfrentar el ajuste del gobierno que viene de recortar 160.000 planes Potenciar Trabajo鈥.

Luego de la conferencia se desarroll贸 un corte de calle, como anticipo de la jornada pr贸xima.

鈥淪e produjo la suspensi贸n de 160.000 familias v铆ctimas de un ajuste salvaje del gobierno nacional ordenado por el FMI鈥, denunciaron las organizaciontes integrantes de la Unidad Piquetera, y se帽alaron que 鈥渕uchas de esas compa帽eras y compa帽eros hab铆an validado en tiempo y forma sus datos y de todas formas fueron suspendidos鈥.

Consideraron que se trata de un acto de 鈥渂arbarie que este ajustazo produce en las familias trabajadoras pobres en la Argentina鈥.

En la conferencia, Eduardo Belliboni del Polo Obrero, plante贸 que la pol铆tica del gobierno es una 鈥渃ontinuidad del ajuste del a帽o pasado鈥, que tiene su expresi贸n en 鈥渆l presupuesto de ajuste de Massa, que no solo recorta la ayuda social, sino tambi茅n las jubilaciones, y los presupuestos para la educaci贸n y la salud鈥.

鈥淏ullrich, la derechista fascista, dijo que eliminar铆a en 6 meses los planes sociales; este gobierno, que se dice nacional y popular, en 50 d铆as le asest贸 un golpe mortal a casi 200.000 familias鈥, agreg贸 Belliboni.

Silvia Saravia, de Libres del Sur, denunci贸 que 鈥渕iles de compa帽eros y compa帽eras que han realizado la auditor铆a virtual igualmente han sido suspendidos y suspendidas del programa; esta situaci贸n muestra que al Ministerio de Desarrollo Social solo interesa juntar plata para pagarle al FMI, que pide estos recortes鈥. Tambi茅n protest贸 contra la demora del gobierno en entregar las herramientas para que los compa帽eros puedan trabajar.

Por su parte, desde la Coordinadora por el Cambio Social, se帽alaron que 鈥渁 este gobierno no le importan la clase trabajadora ni los desocupados鈥 y denunci贸 la inflaci贸n, que provoca que 鈥渁 la gente no le alcance para comer y que los chicos no puedan comprar 煤tiles para la escuela鈥. 鈥淭ocan a uno y tocan a todos鈥, sentenci贸.