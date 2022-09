Panorama de recuperadas y movimientos sociales actualizado al 20.9.2022

Nuevo plan de lucha piquetero contra el hambre y la pobreza

Mario Hernandez

隆La UNIDAD PIQUETERA en estado de alerta y movilizaci贸n contra el Ajuste!

Por Trabajo, por Salario, contra el Hambre y la Pobreza:

隆隆Plenario Nacional y Plan de Lucha!!

El jueves 22/9, desde las 10:00 en el Obelisco, y en cada provincia, realizaremos Plenarios para resolver y anunciar las pr贸ximas acciones.

A un a帽o de presentar el proyecto de creaci贸n de trabajo genuino, el ministro Zabaleta no ha dado ning煤n paso concreto en ese sentido.

A eso se le suman los recortes constantes en las pol铆ticas p煤blicas de contenci贸n: la entrega de alimentos sin periodicidad y con cantidades reducidas; la dilaci贸n del financiamiento en los refuerzos alimentarios, las demoras de muchos meses en la posibilidad de comprar insumos y herramientas para espacios productivos; la suspensi贸n del pago del Progresar Trabajo a m谩s de 38.000 integrantes de espacios de trabajo por cobrar la beca de estudio Progresar. Y, producto de los magros aumentos de SMVyM, el deterioro de todos los ingresos.

Mientras tanto, no frenan la inflaci贸n y les garantizan ganancias millonarias a los especuladores: a los sojeros que retuvieron los granos, a los Bancos y a las grandes empresas de energ铆a.

El nuevo s煤per ministro Massa atiende los reclamos de la oligarqu铆a agroexportadora, del embajador norteamericano y del capital financiero internacional. Pero no tiene ni un rengl贸n en su agenda para los reclamos populares.

La Unidad Piquetera plantea un plan de lucha para recuperar el salario y para que la crisis no la paguemos les trabajadores.

COORDINADORA POR EL CAMBIO SOCIAL: FOL (FRENTE DE ORGANIZACIONES EN LUCHA) -MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS (FRENTE POPULAR DAR脥O SANTILL脕N CORRIENTE PLURINACIONAL; MULCS MOVIMIENTO POR LA UNIDAD LATINOAMERICANA Y EL CAMBIO SOCIAL; MOVIMIENTO 8 DE ABRIL; IGUALDAD SOCIAL) 鈥 FAR Y COPA EN MARABUNTA 鈥 FOB AUT脫NOMA (FEDERACI脫N DE ORGANIZACIONES DE BASE, AUT脫NOMA) 鈥 OLP RESISTIR Y LUCHAR.

BARRIOS DE PIE / LIBRES DEL SUR

MST TERESA VIVE

POLO OBRERO- MTR VOTAMOS LUCHAR 鈥 C.U.Ba.鈽哅.T.R./MIDO 鈥 MAR 鈥 M29 鈥 BLOQUE PIQUETERO NACIONAL (T.Or.Re- AGRUPACION ARMANDO CONCIENCIA- O.T.L.)- MTR 12 DE ABRIL 鈥 FDU 鈥 BUEL 鈥 A TRABAJAR 鈥 ORGANIZACI脫N 17 DE NOVIEMBRE (M.D.L MUJERES EN LUCHA) 鈥 MTL REBELDE 鈥 M.B.T 鈥 FRENTE DE LA RESISTENCIA-LA WILLIAM COOKE- R.U.P.

Por La Ley de Humedales, el jueves, hay que copar el Congreso

Alrededor de las 15:00 del s谩bado 17 miles de personas marcharon por el Puente Rosario-Victoria. El reclamo era: basta de quemas, Ley de Humedales. Mientras recorr铆an algunos kil贸metros hasta llegar a la mitad del puente, sobre las islas se pod铆a ver con claridad una gran columna de humo. Bronca, odio y enojo que se convirtieron en carteles, cantos y banderas en un puente colmado.

Durante la noche del s谩bado, luego de estar acompa帽ados por artistas como Jorge Fandermole y Homero y sus Alegres, las y los j贸venes ambientalistas acamparon en el puente. All铆 se armaron decenas de carpas igl煤 que 鈥渂ancaron鈥 la noche continuando el reclamo. Entre mates, guitarras o juegos de cartas fue pasando la noche y llegando la ma帽ana.

A las 15:00, se dio inicio a la asamblea que definir铆a los pasos a seguir.

Para conquistar la Ley de Humedales acordaron por unanimidad que no se puede abandonar las calles. Por eso decidieron convocar a movilizarse el jueves 22 al Congreso Nacional donde se har谩 el plenario de comisiones que dar谩 tratamiento a la tan esperada Ley. La ley ya fue cajoneada en el 2021, no podemos permitir que vuelva a pasar lo mismo. La propuesta votada incluye salir en colectivos desde Rosario para ser cientos y cientos frente al Congreso.

No faltaron las denuncias a los gobiernos de Bordet, Perotti, Fern谩ndez y Cabandi茅 y todos los bloques pol铆ticos responsables de haber cajoneado la Ley de Humedales. Tampoco se olvidaron de los nombres de los empresarios ecocidas como la familia Baggio. All铆 reclamaron de forma un谩nime exigir la expropiaci贸n de las tierras arrasadas por el fuego para garantizar su preservaci贸n. Tambi茅n se acord贸 por unanimidad la exigencia a los sindicatos de la regi贸n a que convoquen a un paro socio ambiental, siguiendo los ejemplos de Chubut y Mendoza donde se les puso un freno a las pol铆ticas extractivitas de los gobiernos.

Siete provincias registran focos activos de incendios forestales

Las provincias de Salta, Jujuy, San Luis, C贸rdoba, Entre R铆os, Santa Fe y San Juan registraban focos de incendios forestales activos, mientras que Catamarca, Tucum谩n, La Pampa y La Rioja tienen algunas llamas contenidas o controladas, y Mendoza logr贸 extinguirlo, seg煤n inform贸 el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).

Recrudecen los conflictos socioambientales y crece la organizaci贸n territorial

Por Prensa FOL

La 鈥淎cci贸n Plurinacional por los Humedales鈥 y las Brigadas Territoriales en Defensa del Monte en C贸rdoba exponen la urgente necesidad de potenciar las organizaciones territoriales para ponerle un freno a los proyectos extractivistas.

Casi 100.000 hect谩reas ya se quemaron en las islas del Delta del Paran谩 arrasando con su biodiversidad y generando la presencia de contaminantes en el aire. Las investigaciones sobre esta pr谩ctica muestran que los empresarios del agro y la urbanizaci贸n de lujo convirtieron los humedales en una sociedad an贸nima, mientras los funcionarios se arrojan las brasas unos a otros. Al mismo tiempo tambi茅n avanza la destrucci贸n del monte con la construcci贸n de la Autov铆a Punilla de C贸rdoba y los incendios que va generando divisas y negociados en la tierra asada.

En este contexto este mes comenz贸 la 鈥淎cci贸n Plurinacional por los Humedales鈥, convocada por m谩s de 100 organizaciones ambientales y sociales, vecinales y comunitarias de todo el pa铆s que pretende dar m谩s fuerza al reclamo del cese inmediato de las quemas y por la urgente sanci贸n del proyecto de Ley de Humedales consensuado de manera abierta y participativa en la Comisi贸n de Recursos Naturales de Diputados.

Las organizaciones socioambientales indican que en los 煤ltimos 20 a帽os se levantaron alrededor de 30 y 35 barrios privados en todo el partido de Berazategui, porque se siguen loteando los humedales y espacios verdes, as铆 como el desmonte de la Reserva Pereyra Iraola. En ese contexto el Foro Regional en Defensa del R铆o de La Plata, la Salud y el Medio Ambiente denuncia que la Ribera de Hudson es la imagen de la destrucci贸n de los humedales y su biodiversidad; gracias a que el poder de los lobbies impide el tratamiento de la ley que los proteja.

En ese sentido, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanza en la Legislatura porte帽a el proyecto de ley que habilita al grupo IRSA la construcci贸n del emprendimiento Costa Urbana en la Costanera Sur. Aunque no fueron avisadas, las asambleas se hicieron presentes en la audiencia p煤blica donde descubrieron un mont贸n de irregularidades en el proyecto de 400 hojas. Este proyecto pretende retomar el paseo costero de la mano del Plan IRSA de la CABA a La Plata en 20 minutos, que se fren贸 para defender los humedales, y esa lucha uni贸 las diferentes zonas y municipios que estuvieron muy activos como Quilmes, Avellaneda y Ensenada.

Al mismo tiempo tambi茅n se profundiz贸 el conflicto medioambiental en el Valle de Punilla, C贸rdoba, donde las asambleas en defensa del monte enfrentan la criminalizaci贸n de la protesta social por cuestionar la construcci贸n de una autov铆a que arrasa con la biodiversidad en pos de generar ganancias empresariales.

鈥淟a determinaci贸n de la gente de Punilla es no permitir el sometimiento esta obra ilegal que no es una necesidad del valle, no es una prioridad, necesitamos m谩s escuelas, estructuras de salud, transporte publico dentro de la regi贸n, ya hay v铆as de tren pero un tren moderno, y la ruta 38 que supuestamente est谩 colapsada tiene un mont贸n de opciones de mejora que el gobierno est谩 ignorando porque el Plan IRSA le sirve de negocio鈥, expresan vecinos y vecinas autoconvocados de la brigada territorial. A lo largo de la ruta, hay cientos de pueblos que sufren la desidia estatal.

Aunque el proyecto se inici贸 en 2017, en junio de este a帽o el inicio de la construcci贸n se volvi贸 un anuncio oficial y una realidad que avanza a toda velocidad ya que forma parte del Plan de Acci贸n de IRSA. Este implica que el pa铆s tome deudas millonarias en d贸lares para facilitar la extracci贸n de los bienes y recursos naturales al exterior. Las v铆as de comunicaci贸n planeadas y existentes son terrestres, a trav茅s de camiones y pretenden ser un corredor bioce谩nico, que una al Atl谩ntico con el Pac铆fico.

La autov铆a de Punilla est谩 en marcha a pesar de todas las ilegalidades denunciadas desde un comienzo. 鈥淟a justicia no responde a pedidos de amparo y las medidas cautelares, y el gobierno no ha atendido a la audiencia p煤blica que rechaza el informe de impacto ambiental por todas las deficiencias que ten铆a, entre otras cosas por atacar al bosque nativo categor铆a roja, y finalmente la ponen en marcha 3 empresas diferentes, Jos茅 Chediack, Benito Roggio y SACDE鈥, expresan.

A pesar de la violencia institucional y la falta de estado de derecho las poblaciones que enfrentan este proyecto extractivista plantean movilizaciones como ha pasado en Cosqu铆n, y permanecen presentes en la zona para documentar estos da帽os grav铆simos al patrimonio arqueol贸gico, as铆 como la profanaci贸n de lugares sagrados. 鈥淟as empresas est谩n trabajando sin la consulta previa e informada a las comunidades ind铆genas locales, que ya hicieron la denuncia por el da帽o, y cada vez que se encuentra un faltante se ampl铆a鈥, indican.

鈥淓n funci贸n de este trabajo estamos viendo c贸mo se est谩n alterando zonas muy sensibles de la cuenca del rio Yupe, vertientes que hoy est谩n activas y dan agua pura est谩n siendo violentadas por topadoras revolviendo las entra帽as de la tierra鈥, a帽aden.

El avance sobre el monte cordob茅s cuenta con una fuerte custodia policial cuya funci贸n es impedir la movilizaci贸n de lxs vecinos. 鈥淓n un punto donde las instituciones no responden, las poblaciones est谩n saliendo a enfrentar las maquinarias y las topadoras, sabiendo su derecho a protestar por la Constituci贸n provincial y nacional, sin violencia. Se han frenado varias veces y el gobierno ha recurrido a dar orden a la polic铆a de detenciones a pesar de que esta afuera de la ley ese procedimiento鈥, explican.

A pesar de que una jueza otorg贸 un amparo colectivo, al d铆a de hoy son m谩s de 20 las personas imputadas en una clara intenci贸n de criminalizar la protesta. Para m谩s ilegalidad, las 煤ltimas 6 detenciones fueron realizadas en el obrador de Santa Mar铆a de la empresa Roggio. 鈥淓n este tramo de la construcci贸n se planean gastar cerca de 120 millones de d贸lares de un cr茅dito, quedar铆amos endeudados, y despu茅s desde Molinari hasta La Cumbre otros 100 millones de d贸lares m谩s, montos gigantescos que planteamos que podr铆an gastarse en las necesidades de este valle鈥, aseguran desde las Brigadas Territoriales defensoras del monte.

Lo que dejan claro las asambleas y brigadas en defensa de humedales y montes es que los territorios no se someten, no se resignan, as铆 que seguir谩n en pie de lucha organiz谩ndose.

Convocan a un 芦verdurazo禄 y exigen una Empresa Nacional de Alimentos

Ser谩 el martes 20 frente a la Copal (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios) en 25 de Mayo 516, CABA, a las 12:00 contra los precios desorbitados de los alimentos b谩sicos, justamente en un pa铆s donde por l贸gica no deber铆a haber crisis alimentaria. Tambi茅n exigen la creaci贸n de una Empresa Nacional de Alimentos.

鈥淟a Ley de Agricultura Familiar y el acceso a la tierra son las grandes deudas de este Gobierno鈥

Por Nahuel Lag (Agencia Tierra Viva)

La asunci贸n del ministro de Econom铆a, Agricultura y Producci贸n, Sergio Massa, lleg贸 con un r谩pido llamado a las entidades del agronegocio representadas en la Mesa de Enlace para 鈥渢rabajar juntos鈥. En 20 d铆as de gesti贸n, el 鈥渟uperministro鈥 concret贸 tres reuniones con el sector, dos con su presencia en la mesa de negociaciones. El sector que a煤n no fue convocado fue el de la agricultura familiar campesina-ind铆gena, el de los peque帽os productores. A principios de junio, dos meses antes de los cambios de ministerios, el presidente Alberto Fern谩ndez y el entonces ministro de Agricultura, Juli谩n Dom铆nguez, prometieron la reglamentaci贸n de la Ley de Reparaci贸n Hist贸rica de la Agricultura Familiar, pendiente desde 2014, en un acto compartido con las organizaciones campesinas y anunci贸 un fondo de 100 millones de d贸lares. Esa promesa a煤n est谩 pendiente y ni Massa ni el secretario de Agricultura, Juan Jos茅 Bahillo, convocaron a las organizaciones campesinas para avanzar en temas urgentes como la Ley de Acceso a la Tierra.

El anuncio de reglamentaci贸n de la ley de Agricultura Familiar 鈥搎ue el presidente ya hab铆a prometido en 2020鈥 se realiz贸 en el marco del Consejo de la Agricultura Familiar Campesina e Ind铆gena (Cafci) en el Centro Cultura CCK, donde participaron organizaciones como el MTE-Rural, el Movimiento Nacional Campesino Ind铆gena-Somos Tierra (MNCI-Somos Tierra) y el Frente Agrario Evita, con particular representaci贸n ya que estuvieron sentados en la mesa el referente del Evita, Emilio P茅rsico; y el titular de Agricultura Familiar, Miguel G贸mez (tambi茅n del Movimiento Evita).

G贸mez, seg煤n dijo a Tierra Viva, ya mantuvo un primer encuentro con Bahillo y el jefe de Gabinete de la Secretar铆a de Agricultura, Juan Manuel Fern谩ndez Arocena. 鈥淪e est谩 trabajando en la reglamentaci贸n sobre todo en el art铆culo presupuestario. Entendemos que en cuanto se termine de acomodar la estructura del nuevo ministerio, estando todas las autoridades designadas, podremos retomar con urgencia el tema鈥, asegur贸 el titular de Agricultura Familiar.

鈥淗asta ahora el texto no ha sido facilitado. No tenemos conocimiento de la reglamentaci贸n, por lo que no podemos opinar ni proponer nada. Lo hemos pedido, pero desconocemos hasta hoy el contenido鈥, lament贸 Natalia Manini, referente del MNCI-Somos Tierra, organizaci贸n que integra la Mesa Agroalimentaria Argentina junto a la Uni贸n de Trabajadores de la Tierra (UTT) y Federaci贸n de Cooperativas Federadas (Fecofe).

Desde el MTE-Rural se movilizaron el 3 de agosto, al cumplirse dos meses con la promesa de la reglamentaci贸n incumplida, al Congreso para exigir tambi茅n la sanci贸n de una Ley de Fomento a la Agroecolog铆a y la Ley de Acceso a la Tierra, que perdi贸 estado parlamentario, a pesar de haber sido consensuada por las organizaciones campesinas y presentada junto a la entonces vicejefa del bloque del Frente de Todos y ahora presidenta de la C谩mara de Diputados, Cecilia Moreau.

鈥淗ay una postergaci贸n, en general, de avanzar en las leyes que necesita el sector de la agricultura familiar. Sea la reglamentaci贸n de la Ley de Agricultura Familiar o la Ley de Acceso a la Tierra. Hablamos de un sector estrat茅gico en la producci贸n de alimentos. Sin estas reglamentaciones seguimos a la defensiva en el cuidado de los territorios, en la producci贸n de alimentos y en las inversiones en infraestructura para nuestro sector鈥, apunt贸 Lautaro Leveratto, referente nacional del MTE-Rural en di谩logo con Tierra Viva y sentenci贸: 鈥淓n materia de leyes para el sector estamos en la misma situaci贸n que en el gobierno de Mauricio Macri. Queda solo un a帽o de mandato del Frente de Todos鈥.

G贸mez se帽al贸 que el compromiso de los 100 millones de d贸lares provenientes del Banco Mundial para la implementaci贸n de la Ley 27.118 鈥渆st谩 vigente鈥 y se帽al贸 que se mantuvieron reuniones con las 谩reas del Ejecutivo que administran los fondos 鈥減ara pensar mecanismos 谩giles de ejecuci贸n y garantizar que los recursos lleguen a todo el sector de la agricultura familiar鈥 con programas que permitan simplificar los requisitos de acceso a los cr茅ditos internacionales con la conformaci贸n, por ejemplo, de consorcios productivos. La falta de fondos o la demora en su asignaci贸n son otros de los reclamos del sector en la actual gesti贸n.

La Ley de Agricultura Familiar sufri贸 desde su sanci贸n, en 2014, una estocada: la eliminaci贸n del art铆culo 33 que aseguraba asignaci贸n por Presupuesto nacional. G贸mez se帽al贸 que ese punto 鈥渆s parte de la discusi贸n鈥. 鈥淓ntendemos que la reparaci贸n hist贸rica y el desarrollo del sector es imposible sin un presupuesto acorde, planificado y sostenido鈥, indic贸.

La agricultura familiar y la agenda del superministro

A dos horas de su asunci贸n a principios de agosto, Sergio Massa llam贸 a la Mesa de Enlace a 芦trabajar juntos para el desarrollo de ese sector tan potente que integran los productores argentinos禄. En menos de 20 d铆as hubo tres reuniones con las entidades del agronegocio, la 煤ltima en la sede de Confederaci贸n Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), donde Massa avanz贸 en negociaciones para modificar el r茅gimen de d贸lar soja para que los exportadores puedan comprar m谩s d贸lares y la promesa de 鈥渟alir del esquema de retenciones鈥 con una ley a negociar en el Congreso.

Antes de asumir hab铆a acordado, seg煤n trascendi贸, con Gustavo Id铆goras, presidente de la C谩mara de la Industria Aceitera (Ciara) y ex ejecutivo de Bayer-Monsanto, la liquidaci贸n de los primeros d贸lares que 鈥渆l campo鈥 retuvo durante la corrida financiera de julio. Id铆goras es uno de los impulsores de la Ley Agroindustrial, que ahora vuelve a sonar entre las medidas que el Ejecutivo podr谩 empujar en el Congreso.

鈥淐on Dom铆nguez pudimos reunirnos como Mesa Agroalimentaria para solicitarle programas para las cooperativas, las peque帽as empresas agropecuarias, la agricultura familiar campesino-ind铆gena y promover la agroecolog铆a como modelo. Tenemos di谩logo e intentamos mantenerlo con distintos funcionarios, pero no hemos tenido una reuni贸n a煤n ni con el Ministro ni con el Secretario鈥, apunta la referente del MNCI-Somos Tierra y, aunque comprende los 鈥渢iempos de reestructuraci贸n鈥, se帽ala que las pol铆ticas de este sector 鈥渜ue proponemos y realizamos en los territorios, son las que van a bajar el precio de los alimentos frente a la din谩mica del agronegocio que es la de la concentraci贸n, la especulaci贸n, el encarecimiento de los alimentos y de su transporte鈥. Entre las propuestas, Manini destaca el reciente Mercado Popular abierto en coordinaci贸n con el Municipio de Lomas de Zamora.

Por su parte, Leveratto marc贸 la preocupaci贸n con la que se ve desde el MTE-Rural el perfil marcado por el superministro. 鈥淒ecide sentarse 煤nicamente con el sector de la Mesa de Enlace y los que generamos miles de puestos de trabajo vemos postergadas nuestras demandas. No es un rumbo correcto el que toma, genera m谩s conflicto e incertidumbre. No hay una planificaci贸n en el desarrollo agrario que incluya a las familias agricultoras鈥, sentencia.

La reglamentaci贸n de la Ley de Agricultura Familiar es urgente y relevante para las organizaciones campesinas ya que contempla la suspensi贸n de desalojos, la creaci贸n de un Banco de Tierras 鈥揳lgo a lo que el presidente Alberto Fern谩ndez tambi茅n se comprometi贸鈥 y crea el Centro de Producci贸n de Semillas Nativas (Ceprosena), una pol铆tica amenazada por la pretensi贸n de las multinacionales del agronegocio que buscan modificar la Ley de Semillas para cobrar derechos de propiedad intelectual. El ex ministro Dom铆nguez prometi贸 avanzar en la modificaci贸n de la Ley de Semillas y Bahillo confirm贸 que es un tema en agenda.

鈥淟a Ley de Agricultura Familiar y el acceso a la tierra son las grandes deudas pendientes de este Gobierno para con el sector de la agricultura familiar鈥, denuncia la referente del MNCI-Somos Tierra y marca la imposibilidad de 鈥減romover y resolver el problema de la alimentaci贸n y el cuidado del ambiente, a trav茅s de la agroecolog铆a, sino se resuelve la situaci贸n de la mayor铆a de los horticultores que tienen una situaci贸n muy precaria de la tierra鈥.

Para el referente del MTE-Rural la falta de impulso a la Ley de Acceso a la Tierra y la puesta en marcha de un Banco de Tierras demuestra que 鈥渉ay una crisis en una mirada de proyecto nacional鈥. 鈥淟a implementaci贸n del banco de tierras es una necesidad de urgente implementaci贸n porque habilita inmediatamente: abastecimiento, producci贸n de alimentos y generaci贸n de puestos de trabajo鈥, asegura.

El titular de la Secretar铆a de Agricultura Familiar comparte que se trata de 鈥渦n tema importante y complejo鈥 y que 鈥渉ay que resolver cuanto antes鈥, aunque compensa la pendiente reglamentaci贸n del Banco de Tierras con el Programa Nacional de Titulaci贸n y Arraigo Rural (Prontar), 鈥減ara el cual esperamos poder contar con mayor presupuesto lo antes posible para avanzar con las mensuras de posesi贸n, el asesoramiento y la regularizaci贸n de tierras鈥. Y agrega que se sostiene un 鈥渁bordaje de conflictos territoriales鈥 con seguimiento a unos 80 conflicto por la tierra.

El otro punto central de la norma es la creaci贸n de la Ceprosena. G贸mez advierte que la ley que impulsaba Dom铆nguez 鈥渆xcluye expl铆citamente de ciertos compromisos al sector de la agricultura familiar, m谩s all谩 de que estemos m谩s o menos de acuerdo鈥 y destac贸 que desde su Secretar铆a se puso en marcha el programa SemillAR, que promueve, acompa帽a proyectos y da asistencia t茅cnica al desarrollo de las experiencias de las semillas criollas y nativas.

El funcionario e integrante del Frente Agrario Evita se帽al贸 que se avanz贸 en la conformaci贸n los Ceprosena previstos en la Ley de Agricultura Familiar y, en articulaci贸n con el INTA y el Inase 鈥揷onducido desde principios de 2022 por Obdulio San Mart铆n, ex director general de Don Mario, empresa semillera argentina鈥 se orden贸 el registro, identificaci贸n y comercializaci贸n de Semillas Criollas, que habilita a los inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf) y en el Registro Nacional de Organizaciones de Agricultura Familiar (Renoaf) a abastecer a los estados provinciales y a programas como el ProHuerta.

鈥淪i vamos a transformar en pol铆tica p煤blica los intereses de las multinacionales del agro estamos perdidos como naci贸n porque hace a una erosi贸n gen茅tica y disminuci贸n de la biodiversidad. Al poder f谩ctico de las empresas del agronegocio hay que contraponerse no solamente con la denuncia y la cr铆tica a esos proyectos que buscan dar privilegios sino en nuestras pr谩cticas concretas, que tiene que ver con la recuperaci贸n y multiplicaci贸n de semillas nativas鈥, advierte y propone la referente del MNCI-Somos Tierra.

鈥淪igue habiendo un desconocimiento profundo de la capacidad productiva de nuestro sector, algo que los funcionarios podr铆an resolver con un d铆a de visita a los territorios. Desconocer nuestra actividad productiva, que genera miles de puestos de trabajo y alimentos, es desconocer el sector agropecuario鈥, apunta Leveratto y lamenta la mirada persistente en la que 鈥渆l 煤nico sector productivo que existe es el que produce cereales y oleaginosas para la exportaci贸n鈥. Por lo que propone la necesidad de ir a la unidad de las organizaciones de la agricultura familiar, a trav茅s de una federaci贸n, que 鈥渢enga poder de lobby ante el Estado y el poder pol铆tico necesario鈥.

Desde la Mesa Agroalimentaria, Manini valora que 鈥渓a agroecolog铆a viene ganando un lugar importante en la sociedad en general y en los funcionarios en particular鈥, pero marca una diferencia con el paso lento de las pol铆ticas p煤blicas: 鈥淧ara nosotros no es una alternativa a otra forma de producir sino la 煤nica forma de hacerlo para producir alimentos sanos para los pueblos. El modelo del agronegocio ha degradado el planeta y el ambiente a una velocidad voraz鈥.

En ese sentido, la referenta del MNCI-Somos Tierra adelant贸 que la Mesa Agroalimentaria presentar谩 en septiembre cinco propuestas legislativas para poder cultivar de manera sostenible con el ambiente, producir alimentos sanos, bajar los costos y la especulaci贸n: Acceso a la Tierra, Financiamiento Cooperativo en Transici贸n a la Agroecolog铆a, Ley de Arrendamiento, Ley de Segmentaci贸n de Retenciones y una Ley de Relevamiento de Poseedores y 脕reas Campesinos.

Mientras tanto, el secretario de Agricultura Familiar se帽al贸 que en la agenda urgente est谩 鈥渓a reglamentaci贸n de la Ley, el funcionamiento del Cafci y la continuidad de la agenda de programas que venimos llevando adelante para la agricultura familiar, como los programas de Promoci贸n del Trabajo, Arraigo y Abastecimiento Local (Protaal), el Programa Nacional de Asistencia Cr铆tica y Directa (Pacyd), el Plan Nacional de Acceso al Agua y el Plan Nacional para mujeres rurales 鈥楨n nuestras Manos鈥欌.

鈥淓s innegable el rol que tiene la agricultura familiar campesina-ind铆gena en la producci贸n de los alimentos, pero hace falta a煤n ampliar el compromiso para visibilizar esto y ponerlo en valor frente al resto de la sociedad y tambi茅n hacia adentro de la gesti贸n. En ese camino vamos, hay predisposici贸n al debate y eso ya es importante, pero no alcanza鈥, reconoce G贸mez e indica: 鈥淔alta avanzar mucho m谩s, tenemos que generar m谩s pol铆tica y programas para el sector, adem谩s de fortalecer y poner recursos a los programas que venimos desarrollando鈥.

La Ley de Agricultura Familiar, sancionada en 2014, a煤n espera la reglamentaci贸n prometida.

El velorio del salario m铆nimo

Con la publicaci贸n de un aviso f煤nebre y la parodia de una carroza mortuoria, militantes de distintas organizaciones sociales marcharon por el centro porte帽o para reclamar un aumento en el Salario M铆nimo, Vital y M贸vil (SMVM) que, en su opini贸n, 鈥渕uri贸鈥 con la inflaci贸n que desde los 煤ltimos meses sacude la econom铆a.

La movilizaci贸n comenz贸 en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen, y de all铆 parti贸 a Plaza de Mayo donde reclamaron un incremento 芦acorde con el aumento inflacionario en el pa铆s禄, seg煤n informaron a trav茅s de un comunicado el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), MTD An铆bal Ver贸n, Frente Popular Dar铆o Santill谩n, MRP Resistencia Popular y MTR por la Democracia Directa.

La iniciativa fue impulsada de cara a la reuni贸n en el ministerio de Trabajo, donde representantes de gremios y C谩maras empresarias se encontraron en el marco del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario M铆nimo Vital y M贸vil.

Movimientos sociales reclamaron un Salario B谩sico Universal

Diversas organizaciones sociales y gremiales se movilizaron el martes 30 de agosto en distintos puntos del pa铆s para reclamar la 芦implementaci贸n de un Salario B谩sico Universal禄 (SBU) y 芦terminar con la indigencia en el pa铆s禄, en una jornada que finaliz贸 con un acto en el puerto de Buenos Aires.

Los epicentros de las protestas tuvieron lugar en el Puente La Noria, en Lomas de Zamora, con un corte de tr谩nsito; en la localidad bonaerense de Dock Sud, desde donde parti贸 una caravana de camiones; en los alrededores de la Torre de los Ingleses, en Retiro, y en el puerto de Buenos Aires, donde tuvo lugar el acto central.

Las manifestaciones fueron organizadas por el Frente Popular Dar铆o Santill谩n (FPDS), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la CTA Aut贸noma y el Movimiento Nuestram茅rica, entre otros.

Tambi茅n se produjeron movilizaciones similares en el Puerto de Ushuaia, en Rosario, en Corrientes, en Formosa y en Chaco, entre otras provincias.

En ese marco, la Central de los Trabajadores de la Argentina Aut贸noma (CTAA), que conduce el estatal Hugo Godoy y el visitador m茅dico Ricardo Peidr贸, se moviliz贸 en la ma帽ana hacia los puertos y entidades financieras responsables de 芦la fuga de capitales, la evasi贸n impositiva y la formaci贸n de precios de alimentos禄.

Luego de marchar desde la Torre de los Ingleses, en Retiro, hacia la terminal 4 del Puerto de Buenos Aires, se realiz贸 un acto del que participaron m谩s de una decena de entidades afiliadas.

La secretaria Adjunta de la Uni贸n de Trabajadores de la Econom铆a Popular (UTEP), Dina S谩nchez, habl贸 al comenzar el acto y dijo que 芦es muy desgastante encontrar todos los d铆as noticias de ajuste para nuestro pueblo, como si el problema en Argentina fuera el mill贸n que cobra Potenciar Trabajo, o como si el problema fueran las organizaciones sociales禄.

芦Las organizaciones somos parte de la soluci贸n, porque hacemos el trabajo que deber铆a estar haciendo el Estado, y porque no estamos para contener, sino para transformar, trayendo propuestas de pa铆s禄, asever贸 S谩nchez ante los manifestantes.

En tanto, el secretario General electo de la CTAA denunci贸 un 芦golpe de mercado de los grupos econ贸micos y del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que el pueblo se rinda, pero este pueblo sigue de pie禄.

Asimismo, repudi贸 en un comunicado el 芦ataque que la justicia est谩 realizando contra la vicepresidenta禄 Cristina Fern谩ndez de Kirchner, y la 芦persecuci贸n a dirigentes populares y de organizaciones禄.

芦Desde ac谩 se exportan cada a帽o m谩s de 90.000 millones de d贸lares, y esto no nos entra en la cabeza a quienes apenas tenemos un salario m铆nimo o una jubilaci贸n que no nos alcanza ni para comer, esta verg眉enza es la contracara de la democracia禄, se帽al贸.

Por su parte, Armando Chino, referente de Nuestram茅rica, expres贸 que 芦no puede haber siete millones de personas en Argentina que no tienen ning煤n ingreso, no puede haber personas sin comer mientras se fugan los miles de millones en puertos como este, y quieren auditar a nuestros compa帽eros que cobran 20.000 pesos禄.

A trav茅s de un documento, la central obrera asegur贸 que la nueva jornada nacional de protesta es continuidad del plan de lucha lanzado el 13 de julio pasado para insistir en 芦la necesidad de que se adopten urgentes medidas ante la delicada situaci贸n socio-econ贸mica de los trabajadores y que se sancione un salario universal禄.

De esta forma, movimientos sociales y centrales sindicales, reclamaron durante la jornada la 芦implementaci贸n de un Salario Universal; un aumento de emergencia para trabajadores estatales, privados y jubilados, y una actualizaci贸n del Salario M铆nimo Vital y M贸vil (SMVyM) por encima de la inflaci贸n禄, dijeron voceros de las protestas.

Por qu茅 existen los planes sociales

Por Orlando Aguero

Desde hace algunos meses viene madurando un debate en nuestra sociedad acerca de los Planes Sociales. Este debate viene siendo impulsado por los medios de comunicaci贸n hegem贸nicos y tiene como objetivo demonizar a los movimientos populares. En tal sentido ocupan la pantalla, que miran millones de personas, una serie de 鈥渙pinadores鈥 alejad铆simos de la realidad, que intentan elaborar un relato sobre la 鈥渃orrupci贸n de los m谩s pobres鈥, e imponer el sentido de 鈥渘o quieren trabajar鈥, 鈥渃ortan el tr谩nsito con nuestra plata鈥, 鈥渟on violentos鈥 y 鈥渆ncima est谩n en el gobierno鈥. Estas opiniones, entre varias otras, se oyen luego en los medios de transporte, en los lugares de trabajo, en los barrios, en los comercios o en charlas familiares, dejando entrever el poder verdadero de los medios de comunicaci贸n.

Si bien es cierto que las movilizaciones obstaculizan el tr谩nsito, no es menos cierto que la protesta, as铆 como la libre circulaci贸n son derechos proclamados por la constituci贸n nacional. Pero, sobre todo, no se debe perder de vista que cuando familias enteras salen a las calles a denunciar la precariedad entre la que deben sobrevivir, es porque la misma responde a la existencia de una problem谩tica de primer orden a煤n no resuelta en nuestro pa铆s. Adem谩s, se debe tener en cuenta que los planes sociales est谩n estrictamente ligados al problema social y 茅ste a la pobreza estructural y a la precariedad de la vida, producto de la matriz econ贸mica y productiva de la Argentina.

Es por eso que vamos a realizar un breve repaso sobre porqu茅 de la existencia de los programas sociales.

La causa principal por la cual se hicieron necesarios los planes sociales es el desempleo

En el a帽o 1974, 煤ltimo gobierno de Per贸n, la desocupaci贸n era del 2,7%. Este dato proviene de un trabajo muy serio sobre 鈥淟a pobreza desde 1974 a 2020鈥 del portal El Popular. Sin embargo, a partir del Golpe de Estado de 1976, que impuso una dictadura de car谩cter c铆vico-eclesi谩stico-militar, ese porcentaje comenzar铆a a crecer en forma intermitente pero sostenida. Su pico m谩ximo ser铆a en el a帽o 2002, durante el gobierno interino y represivo de Eduardo Duhalde. Es en este punto de la historia en donde traspasamos un triste r茅cord hist贸rico: 21,5% de desocupaci贸n que significaron 5.666.000 personas de la poblaci贸n activa, sin trabajo.

Esta situaci贸n, originada por la pol铆tica neoliberal impuesta a sangre y fuego por la Junta Militar, ciment贸 las ra铆ces para una transformaci贸n del modelo productivo argentino con la clara intencionalidad de beneficiar a las grandes corporaciones en detrimento del pueblo trabajador. As铆 fue que luego del gobierno de Alfons铆n, quienes se entretuvieron con la tarea de la 鈥渃onsolidaci贸n democr谩tica鈥, el Partido Justicialista con Carlos Menem a la cabeza, llevan adelante el segundo paso de la instauraci贸n del neoliberalismo en nuestro pa铆s a partir de su gobierno. Ya antes de asumir como presidente, Menem, viaja a los Estados Unidos para suscribir a nuestro pa铆s al 鈥淐onsenso de Washington鈥. Este acuerdo pon铆a prioridades a los gobiernos de Sudam茅rica. En s铆ntesis, era para que el capital transnacional pueda realizar 鈥渋nversiones鈥 en la Argentina, sin ninguna clase de inspecci贸n ni de control por parte del Estado. Lo que las corporaciones llaman 鈥渟eguridad jur铆dica鈥. Es decir que el gobierno, lo que finalmente hizo fue una Reforma integral del Estado, rematando a bajo precio las empresas que hasta ese momento estaban en manos del Estado. Estas empresas eran las que generaban trabajo para la poblaci贸n. Una vez privatizadas, las corporaciones (como cualquier capitalista) vieron en los salarios de los trabajadores y trabajadoras un costo que hab铆a que eliminar para maximizar ganancias. Es as铆 que fueron despidiendo, en algunos casos, hasta el 70% de la plantilla empleada. Ya ven铆amos de la Dictadura que, con las pol铆ticas de Mart铆nez de Hoz, destruy贸 la Industria Nacional abriendo las fronteras aduaneras para que las importaciones ingresen al pa铆s libremente, en una clara competencia desleal contra fabricantes nacionales. Fue as铆 que el universo fabril de nuestro pa铆s qued贸 herido de muerte. De este modo es que, entre la destrucci贸n del aparato productivo por parte de los militares, y las reformas del Estado del menemismo, se origin贸 en el pa铆s una gigantesca masa de trabajadores y trabajadoras desocupadas, como nunca antes en la historia argentina.

Los primeros planes sociales

Con el gobierno de Carlos Menem, por primera vez en la historia de nuestro pa铆s, la desocupaci贸n trep贸 a los dos d铆gitos. Los levantamientos de trabajadores y trabajadoras que hab铆an quedado sin sus trabajos comenzaban a sentirse con fuerza desde el interior del pa铆s y retumbaban en Buenos Aires como si esta fuera una gigantesca caja de resonancia. Es as铆 que el menemismo defendi贸 su proyecto neoliberalizador a fuerza de represiones e intentando contentar a las familias desempleadas con la elaboraci贸n de un programa de empleo que denomin贸 Programa Trabajar I, por el cual se percib铆a 120 pesos, en la Argentina del supuesto uno a uno con el d贸lar, lo cual nunca fue real para las familias trabajadoras desocupadas. Esta medida fue tomada en el a帽o 1996. Al a帽o siguiente el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, realiza su propio plan social, en un intento de emular al hist贸rico ex presidente de los EE UU Franklin Delano Roosvelt que, durante la depresi贸n econ贸mica norteamericana de los a帽os 30, promov铆a que, ante la falta de trabajo en el mercado, el Estado deb铆a cubrir esa carencia. El ejemplo que daba era nefasto, dec铆a algo as铆 como 鈥渕andamos a los trabajadores de las f谩bricas a que hagan pozos, y luego les decimos que ellos mismos los tapen鈥. La cuesti贸n es que este plan de 1997 arrancaba en 140 pesos y se iba incrementando en distintas re-categorizaciones hasta alcanzar los 400s. Luego del 2001 en adelante, los programas tanto provinciales o nacionales como el Plan Barrios Bonaerenses y el Plan Jefas y Jefes de Hogar, sobre el final de la primera d茅cada del 2000 se transformaban en el Programa Argentina Trabaja. Las organizaciones populares tuvieron que acampar sobre la avenida 9 de Julio para que sus integrantes pudieran ser beneficiarixs de este programa. Luego vendr铆a el programa 鈥淓llas hacen鈥. En el gobierno de Macri el programa se denomin贸 鈥淪alario Social Complementario鈥 y luego con la llegada de Alberto Fern谩ndez al gobierno nacional el programa ser铆a el 鈥淧otenciar Trabajo鈥.

Sin embargo, la historia es m谩s grande

Con la apertura democr谩tica de 1983, el primer plan de asistencia social fue en el gobierno de Ra煤l Alfons铆n. El gobierno radical no pudo controlar la inflaci贸n e ingres贸 en un proceso hiperinflacionario que gener贸 la agudizaci贸n de las protestas sociales. Entre los paros nacionales convocados por la CGT de Sa煤l Ubaldini, que fueron m谩s de diez, y el malestar social por la escalada de precios, es que Alfons铆n decidi贸 impulsar la creaci贸n de la entrega de la 鈥淐aja PAN鈥 (Programa Alimentario Nacional). Finalmente, esta pol铆tica no pudo contener la ola hiperinflacionaria que gener贸 saqueos a supermercados, lo cual, entre otras cuestiones, aceler贸 la ca铆da estrepitosa del primer gobierno democr谩tico de esta era.

Esta pol铆tica continu贸 en los primeros a帽os del gobierno de Carlos Menem, instruyendo a la Direcci贸n Nacional de Emergencias Sociales del Ministerio de Desarrollo Social que se lleve un programa de asistencia de mercader铆as secas y frescas para contener potenciales conflictos.

Esta decisi贸n del Estado, se fue reconfigurando a lo largo de los a帽os en asistencia a comedores populares y comunitarios, que se extienden hasta el d铆a de hoy. Tambi茅n vale recordar que el duhaldismo siempre puso el ojo en el control territorial, sobre todo del Conurbano bonaerense. As铆 es que despleg贸 una estrategia organizada en una estructura que le generaba anclaje en todos los barrios de la provincia de Buenos Aires a trav茅s de 鈥淟as Manzaneras鈥. Este esquema fue dirigido por Chiche Duhalde. En el a帽o 2002, Duhalde observ贸 que hab铆a perdido el control sobre la poblaci贸n del Conurbano, lo cual lo motiv贸 para profundizar su propuesta represiva que origin贸 la 鈥淢asacre de Avellaneda鈥 el 26 de junio de ese a帽o, ocasi贸n en la que son asesinados Dar铆o Santill谩n y Maximiliano Kosteki en el marco de una represi贸n donde intervinieron cuatro fuerzas de seguridad, coordinadas por la SIDE. En la ocasi贸n adem谩s se produjeron m谩s de treinta personas heridas con balas de plomo.

Planes Sociales vs Trabajo Genuino

Es incre铆ble c贸mo el relato de los medios de comunicaci贸n hegem贸nicos ponen a lxs 鈥渄esocupadxs鈥 que cobran planes sociales, como lo opuesto a lxs 鈥渢rabajadorxs鈥, cuando lo contrario a lxs trabajadorxs son lxs patrones. Sin embargo, hoy los y las trabajadoras que se organizaron para ser beneficiarixs de alg煤n programa social son la respuesta, o mejor dicho la contracara de la destrucci贸n del empleo y el salario en la d茅cada del 90. Esto gener贸 un estadio de pobreza estructural en nuestro pa铆s que al d铆a de hoy llega a niveles traum谩ticos. Seg煤n el INDEC, en el 50% de los hogares sobrevive con ingresos de pobreza. Adem谩s, esta cifra va creciendo, ya que cada d铆a 2.800 personas m谩s se suman a este verdadero ej茅rcito de pobres.

Por otro lado, es una difamaci贸n gratuita denominar 鈥淧laneros o Planeras鈥 a este important铆simo sector de la clase trabajadora. Adem谩s, es una falaz infamia que se intente plantear que no trabajan. Desde el principio de los programas sociales, las organizaciones populares se las han arreglado para convertir los planes en trabajo autogestivo, sin patr贸n y que ingrese en un sector de la econom铆a que al mercado no le interesa. Esto es en servicios comunitarios, cultivo de la tierra, emprendimientos productivos de diferente 铆ndole y en distintas escalas, en la obra p煤blica y en cuidados y limpieza del medio ambiente. Tampoco cortan las rutas con el dinero de nadie. En todo caso se moviliza con el dinero que cada beneficiario o beneficiaria paga en el sistema regresivo de impuestos que tiene nuestro pa铆s. Pero, adem谩s, porque es important铆simo que los sectores de trabajadores y trabajadoras se movilicen para lograr m谩s beneficios. Eso solo se logra si se inclina la balanza de la redistribuci贸n de ingresos en favor de la clase trabajadora.

Conclusi贸n

Podemos decir entonces, que los mismos sectores que hace cuarenta y seis a帽os vienen destruyendo el aparato productivo, el empleo y el salario, nos han impuesto un modelo de pa铆s exclusivamente agro-exportador de materias primas. Hoy, luego de haber generado un universo de pobreza que alcanza a la mitad de la poblaci贸n argentina, desean terminar con los planes.

La Unidad Piquetera denunci贸 parcialidad en las auditor铆as

Los movimientos sociales que integran la Unidad Piquetera denuncian que 鈥渓a parcialidad en las auditor铆as del Potenciar Trabajo, organizadas por Desarrollo Social, est谩 al servicio de un ajuste鈥, con el objetivo de dar de baja a 400.000 personas del programa, y que es muestra de sus primeros pasos en el 鈥渕arco del ajuste que impone el cumplimiento de las metas acordadas con el FMI鈥. 鈥淪eg煤n la propia resoluci贸n ministerial publicada en el Bolet铆n Oficial, ya no son solo las universidades quienes van a realizar las entrevistas, sino que se habilita a las oficinas de Desarrollo Social (manejadas por las organizaciones oficialistas) a auto-auditarse. Es evidente que, lejos de buscar transparentar los recursos, buscan reafirmar el poder de los punteros de los municipios y de las organizaciones oficialistas, en el marco de un ajuste salvaje. No es casualidad que se permita a sus Unidades de Gesti贸n hacer las auditor铆as. Las convocatorias de los municipios de Alderetes en Tucum谩n y de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, son muestra de ello鈥, denuncian.

As铆 se expresaron las organizaciones sociales en un comunicado de prensa emitido el martes 16 de agosto: 鈥渓a Unidad Piquetera denuncia que la parcialidad en las auditor铆as del Potenciar Trabajo, organizadas por Desarrollo Social, est谩 al servicio de un ajuste. El objetivo de 鈥榙ar de baja鈥 a 400.000 personas del Programa Potenciar Trabajo, en el marco del ajuste que impone el cumplimiento de las metas acordadas con el FMI, va dando sus primeros pasos鈥, remarcan.

鈥淣os quieren sacar de las calles, pero no de la pobreza鈥, sentencian las organizaciones que la semana pasada llevaron adelante un acampe en Plaza de Mayo reclamando ser recibidas por el flamante ministro de Econom铆a, Producci贸n y Agricultura, Sergio Masa, al cual pretender hacerle llegar sus demandas y propuestas.

Entre varias demandas del sector figura el pago de un Salario M铆nimo Vital y M贸vil de $105.000 y un bono de $20.000 para jubilados y monotributistas. Adem谩s, reclaman respuesta a la propuesta que ya presentaron hace meses atr谩s a este gobierno de creaci贸n de trabajo genuino a partir de un plan de obras p煤blicas.

Unidad Piquetera est谩 integrada por el Polo Obrero, el MTR Votamos Luchar, C.U.Ba. MTR/Mido, MAR, M29, el Bloque Piquetero Nacional (T.Or.Re, Agrupaci贸n Armando Conciencia, RUO, y O.T.L.), el MTR 12 de Abril, el FDU, BUEL, A Trabajar, la Organizaci贸n 17 de Noviembre (M.D.L. Mujeres en Lucha), el MTL Rebelde, M.B.T. y el Frente de la Resistencia, La William Cooke, el R.U.P., Barrios de Pie-Libres del Sur, el MST Teresa Vive, y la Coordinadora por el Cambio Social (Frente de Organizaciones en Lucha-FOL, el Movimiento de los Pueblos (Frente Popular Dar铆o Santill谩n Corriente Plurinacional, el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social-MULCS, el Movimiento 8 de Abril, Igualdad Social), FAR y COPA en Marabunta, la Federaci贸n de Organizaciones de Base (FOB) Aut贸noma, y la OLP y Resistir y Luchar.

Fiesta ricotera en Madygraf

La previa adelanta lo que ser谩 una noche inolvidable para Madygraf y todxs los all铆 presentes: m谩s de 4.000 personas hicieron temblar el play贸n a pura fiesta ricotera aquella misma noche, brindando su apoyo a Madygraf en la lucha por la expropiaci贸n definitiva de la f谩brica recuperada que cumple ocho a帽os de gesti贸n obrera.

Comienzan las recorridas por la f谩brica, la historia vuelve a hacerse presente en los pasillos. Hay preguntas, inquietudes. Madygraf se acostumbra a que sus instalaciones, cada vez m谩s, se llenen de vida, de recorridas junto a escuelas que quieren saber c贸mo se gestiona una cooperativa, de familias y trabajadorxs que van a pasar un d铆a de descanso al club, a jugar al f煤tbol, 鈥渢irar鈥 algo a la parrilla, disfrutar de la compa帽铆a y camarader铆a.

Baja el sol y el play贸n recibe a lxs miles de laburantes y j贸venes que esperan disfrutar de la misa ricotera que sigue conmoviendo a varias generaciones. 鈥淟a seguridad la hacemos entre todxs鈥, se escucha por los altavoces.

Se apagan las luces. Flashes y griter铆o, un discurso inicial que destaca el porqu茅 de este festival, Madygraf necesita, exige la expropiaci贸n de la f谩brica que gestionan desde hace 8 a帽os sus propios trabajadores, cuando la multinacional yanqui Donnelley se fue dejando solo un cartel en la puerta y m谩s de 400 familias no se resignaron a quedarse sin trabajo, 鈥渆sa multinacional nos puso en ese jaque, y nosotrxs demostramos que pudimos hacerlo鈥, cuenta 鈥淓l Chino鈥 desde el escenario.

Y Roco toma el guante 鈥淣osotros somos una f谩brica con tradici贸n de lucha compa帽eros y compa帽eras, basado en asambleas, en la unidad con contratados y efectivos, porque todos somos laburantes, todos nos levantamos a las 4 de la ma帽ana para mover este mundo鈥, y despierta la ovaci贸n, 鈥渆sta f谩brica no es solo una f谩brica, sino una trinchera de lucha para todos los trabajadores que est谩n luchando, y para los que quieran luchar: ac谩 est谩 Madygraf鈥. As铆 dieron lugar a que se expresen sectores que vienen llevando adelante diferentes luchas: obreros del neum谩tico de FATE, docentes del Suteba Tigre, Alicia Rey de la ex Cl铆nica San Andr茅s, recuperada en plena pandemia, organizaciones sociales como el FOL que son parte de la Unidad Piquetera, choferes de la L铆nea 60, j贸venes ambientalistas de la UNGS.

Ahora s铆, suenan los primeros acordes y empieza el agite, nunca m谩s oportuno se escucha, se canta 鈥渘uestro amo juega al esclavo鈥, y estalla Madygraf. Por ah铆 saltando entre la multitud se los ve a los diputadxs del PTS en el FITU Nicol谩s del Ca帽o, Myriam Bregman, abogada de la f谩brica, y a Ra煤l Godoy, referente obrero de Zan贸n, que tambi茅n fueron a bancar a Madygraf en su lucha por la expropiaci贸n.

La Comisi贸n de mujeres organizada desde hace 11 a帽os, toma el escenario en el intervalo, las mismas que como cuenta Cintia pusieron 鈥渆n pie una juegoteca 煤nica en el gremio gr谩fico, que es un ejemplo frente a los pocos espacios para las infancias que ponen las patronales鈥, y una invitaci贸n 鈥渁 todas las mujeres trabajadoras y disidencias a que vengan con nosotras al 35掳 Encuentro plurinacional de mujeres y disidencias (鈥) porque tambi茅n las mujeres enfrentamos la desocupaci贸n y la precarizaci贸n laboral y la lucha de la Comisi贸n de mujeres de Madygraf est谩 fuertemente unida a la pelea que dieron muchas mujeres trabajadoras de much铆simos sectores.鈥

Ac谩 esto reci茅n empieza, Madygraf tiene a煤n una gran conquista por lograr, que es la expropiaci贸n definitiva de la planta para sus trabajadorxs, y que es necesario rodear de apoyo para seguir sosteniendo la gesti贸n obrera.

As铆 queda retumbando la noche, el saxo inconfundible de Sergio Dawi, la fuerza del bajo de 鈥淪emilla鈥 Bucarelli, el impresionante show, que durante m谩s de dos horas dio La Kermesse Redonda. Y una frase, casi un grito de guerra, que con profunda emoci贸n nos trasmit铆a minutos atr谩s, desde el escenario, la voz de Vanina: 鈥淐uando las mujeres nos organizamos, somos una fuerza imparable, y cuando lo hacemos de la mano de nuestros compa帽eros, hacemos historia. Nosotras queremos seguir haciendo historia, queremos cambiar este sistema en el que vivimos. Madygraf es una trinchera para todo eso porque demostramos ac谩, que podemos planificar la producci贸n, que podemos ponerla al servicio de las grandes mayor铆as, que podemos hacerlo sin contaminar. Nosotras queremos seguir de pie, porque como dijo Celia de la recuperada Brukman si los trabajadores podemos manejar una f谩brica c贸mo no vamos a poder manejar el mundo, 隆Viva la lucha de las mujeres! 隆Viva la lucha de lxs trabajadorxs!鈥.

Feria del libro de Flores: un proyecto autogestivo

La iniciativa es de la editorial Tinta Lim贸n y del Centro de Formaci贸n Profesional 24 (CFP), una escuela p煤blica de oficios del barrio de Flores que capacita a j贸venes y adultos. Ambas instituciones comparten la responsabilidad organizativa con La Perif茅rica, distribuidora de editoriales independientes; la Feria de Artigas, feria tradicional de econom铆a social y artesan铆as; y Distrito Comix, un conglomerado de editoriales y autores de comics.

Esta tercera edici贸n contar谩 con la participaci贸n de m谩s de 100 editoriales independientes y las presentaciones de Elisa Lonc贸n, Edgardo Cardozo, Sergio Langer, Esteban Podeti, Fabio Luis Barbosa dos Santos, Bruno Stagnaro, Leandro Barttolotta. Liliana Viola, Marco Teruggi, Marta Dillon y Sonora Ca帽ahuate. Adem谩s, funcionar谩 una feria del libro infantil y un espacio de juegos destinado a las infancias dentro de la Casona de Flores (Mor贸n 2453), coordinado por el colectivo Kamishibai Infinito.

-驴Qu茅 distingue a la Feria del Libro de Flores de otras?

-Fundamentalmente el car谩cter autogestivo de los grupos que trabajamos en su organizaci贸n, dado que somos entidades aut贸nomas. Si bien el CFP 24 es una escuela p煤blica, tiene caracter铆sticas de gesti贸n comunitaria, es decir, se piensa con el barrio, con vecinos y vecinas y tiene un car谩cter muy participativo en todo lo que hace. La Feria est谩 organizada por grupos autogestivos en relaci贸n con el Estado. Estos grupos nos manejamos con reglas propias. Hay, adem谩s, otra caracter铆stica que la distingue y es su propuesta de agenda. Las cosas que pensamos en t茅rminos de presentaciones sobre el escenario son aquellas que nos parecen m谩s urgentes: qu茅 implica hoy habitar la Ciudad, organizarse, tener una agenda socio ambiental para llevar adelante, pensar lo pol铆tico鈥 A trav茅s de las presentaciones que hacemos y de las editoriales invitadas, lo que se est谩 mostrando es una forma de entender el mundo, una perspectiva de d贸nde nos parece que puede haber transformaciones radicales en los modos de vida y una forma de combatir las propuestas que el capitalismo tiene para nuestras vidas. Organizamos una feria en la que mostramos c贸mo nos parece que podr铆a ser la Ciudad, c贸mo podr铆a ser una econom铆a social. Es una feria con una perspectiva de g茅nero amplia. Todo esto est谩 puesto de manifiesto en nuestra propuesta.

-驴El barrio de Flores es parte de su identidad, o podr铆a realizarse de la misma forma en cualquier otro barrio?

-Todas las organizaciones que llevamos adelante la Feria estamos ancladas territorialmente en el barrio de Flores. Todas estamos en ese c贸nclave de Mor贸n y Artigas y eso nos pone en v铆nculo con organizaciones barriales. Adem谩s, en la propia historia del barrio hay un perfil muy relacionado con la literatura que va desde las Cr贸nicas del 谩ngel gris de Alejandro Dolina a muchas de las Aguafuertes porte帽as de Roberto Arlt que transcurren en la zona donde va a ser la Feria. Adem谩s, est谩n las problem谩ticas que tambi茅n se manifiestan en la feria y que tienen que ver con el barrio, como la prostituci贸n, los talleres textiles, o el Bajo Flores que est谩 demonizado por los medios de comunicaci贸n como un barrio del narcotr谩fico, la violencia y la delincuencia, aunque tambi茅n es un lugar de gesti贸n comunitaria impresionante, con una alianza de vecinos para pensar su urbanizaci贸n. Que sea en el barrio de Flores no es algo menor.

-驴Qu茅 va a encontrar una persona de otro barrio en la Feria de Flores?

-La Feria es una convocatoria abierta a gente de toda la Ciudad. All铆 va a encontrar desde espacios para las infancias donde los chicos pueden quedarse jugando mientras los padres recorren los puestos, van a ver parte de la econom铆a social del barrio, una apuesta al reciclaje de residuos que es una de las l铆neas fuertes de formaci贸n del CFP 24. La agenda de actividades tiene propuestas ancladas al barrio pero, a la vez, es internacional porque va estar, por ejemplo, Elisa Loncon Antileo, que pertenece a la comunidad mapuche de Lefweluan. El 4 de julio de 2021 fue electa Presidenta en la Sesi贸n de Instalaci贸n de la Convenci贸n Constitucional, cargo que ejerci贸 hasta enero de 2022. Es Doctora en Ling眉铆stica, Profesora de ingl茅s y pol铆tica. La revista Times la destac贸 entre las 100 personas m谩s influyentes del mundo en 2021. Su presencia permite pensar lo que puede ser la lucha por un Estado plurinacional, la conformaci贸n de una nueva Constituci贸n en un pa铆s como Chile, m谩s all谩 del traspi茅 sufrido en ese sentido.

Tambi茅n viene, entre otros, un autor de Brasil Fabio Luis Barbosa dos Santos, que es autor junto a Daniel Feldmann del libro Brasil Autof谩gico, que permite pensar las obvias diferencias entre Lula y Bolsonaro y los l铆mites que tienen las construcciones de los gobiernos progresistas latinoamericanos.

-驴Qu茅 balance hac茅s de las dos ediciones anteriores de la Feria del Libro de Flores?

-Una tuvo m谩s concurrencia que la otra. Las dos nos permitieron perfeccionarnos en el logro de la feria que queremos, se fueron ampliando los grupos que participan en su organizaci贸n y este crecimiento es muy importante. Nos fuimos profesionalizando en las propuestas. Por ejemplo, en la resoluci贸n de temas como que una persona que viene en familia pueda contar con un espacio, en el que sus hijes puedan jugar, que pueda comer rico y sano en la feria, que los feriantes est茅n mucho m谩s c贸modos para lo que es necesario mejorar la estructura de los puestos鈥 Si bien hay una profesionalizaci贸n, nos parece importante mantener el esp铆ritu bohemio en la convocatoria y en los modos de trabajar que tenemos y que no nos gustar铆a abandonar. Hay un camino hacia la profesionalizaci贸n de muchas editoriales independientes que no rechazamos para nada porque nos parece muy bien, pero tambi茅n consideramos que es importante mantener ciertas l贸gicas de construcci贸n. No queremos volvernos pymes o miniempresas. Creo que las editoriales independientes tenemos un gesto pol铆tico de irrupci贸n en la escena y nos gusta que eso se mantenga. Muchos de nosotros hemos participado en a帽os anteriores de la Feria del Libro Independiente y Autogestiva, que ten铆a mucha irrupci贸n, mucha bohemia y mucha transformaci贸n del espacio p煤blico que era pensado como un espacio a intervenir y no a respetar seg煤n las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El espacio p煤blico se puede intervenir, modificar, interrumpir en su traj铆n y discutir sus l贸gicas. Creo que es importante no volvernos demasiado pol铆ticamente correctos en los modos de pensar el espacio p煤blico y de pensarnos en proyectos editoriales. En este sentido, tomamos nuestro fundamento de un libro de Magal铆 Rabasa que editamos junto a la editorial Tren en movimiento y que se llama El libro en movimiento. La autora viene investigando en Argentina, en Chile, en Bolivia y en M茅xico lo que denomina 鈥渓a circulaci贸n del libro org谩nico鈥.

-驴Qu茅 se entiende por 鈥渓ibro org谩nico鈥?

-B谩sicamente en no pensar el libro como fetiche, sino como algo que tiene que circular como las ideas, un libro en movimiento, que se inscribe en la circulaci贸n urbana no solo por los canales tradicionales. Si bien existe un circuito importante de librer铆as y de ferias oficiales, tambi茅n existe otra forma de circulaci贸n que es de mano en mano, en peque帽as ferias, en peque帽os eventos. Eso hace que el libro no sea un objeto tan 鈥渇etichizado鈥, que no ponga tanto el acento en la autor铆a, en la editorial, en la est茅tica del dise帽o gr谩fico, la conformaci贸n de una marca y dem谩s. Nosotros creemos que los libros son portadores de ideas que tienen que circular. Cuando defin铆s al libro de manera org谩nica, te encontr谩s con otras ramas de la producci贸n, como los productores agroecol贸gicos de verdura y de fruta. Nos sentimos m谩s afines a ellos que a editoriales empresariales. Tenemos m谩s que ver con el trabajo de un artesano, de un productor agroecol贸gico o de un peque帽o grupo familiar que con una empresa. Nos interesa mucho, adem谩s, que la feria sea en un cruce de calles y no en lugares h铆per controlados. No es que estemos en contra de eso. Nosotros estamos en todos los campos a los que nos invitan y en todos los campos en que podemos. Vamos a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con un conglomerado de editoriales en un stand colectivo. Pero, cuando nos ponemos en el rol de organizadores, nos parece mucho m谩s interesante como gesto pol铆tico la interrupci贸n en la calle que ese tipo de espacio que establece c贸mo circular y c贸mo no circular. Nos interesa destacar el car谩cter autogestivo y pol铆tico de esta feria que pone a prueba nuestros modos de vida, dado que nos hace preguntarnos qu茅 pasa si vivimos la ciudad de otra manera.

Mendoza: 芦no al cierre del Bachillerato Popular Violeta Parra禄

La comunidad educativa del Bachillerato Popular Violeta Parra que encuentra en el Barrio La Favorita del Pedemonte de Mendoza, denunci贸 que fueron notificados por la Direcci贸n de gesti贸n social de la provincia, la decisi贸n de dar de baja un convenio en un plazo de 90 d铆as, que implicar铆a el cierre definitivo del Bachillerato. El espacio educativo est谩 enfocado a que muchas mujeres culminen sus estudios secundarios. 芦Con esta decisi贸n quedan vulnerados los derechos de no solo quince estudiantes que actualmente asisten, sino de toda una comunidad que encuentra en nuestro espacio alternativas que otros lugares no ofrecen. Siendo en su totalidad mujeres prefieren este espacio por el horario, la cercan铆a, y el hecho fundamental de contar con un merendero, en el que cuidamos a sus hijos mientras estudian禄 explicaron.

Desde sus inicios en 2011, funcion贸 en el marco de un convenio aprobado por dos dependencias de la DGE: la Direcci贸n de Educaci贸n de Gesti贸n Social y Cooperativa y la Direcci贸n de Educaci贸n Permanente de J贸venes y Adultos.

鈥淟a notificaci贸n presenta como argumentos situaciones pasadas en a帽os anteriores, que al d铆a de hoy se encuentran resueltas y a las que hemos dado respuesta. Sabemos que nuestro espacio es fundamental, por las opciones que vienen a ofrecer a quienes han quedado por fuera del sistema educativo. Queremos elegir d贸nde educarnos, c贸mo y cu谩ndo. Por esto y mucho m谩s decimos: no al cierre del bachillerato popular Violeta Parra禄, finalizaron.

Fuentes: https://folweb.com.ar, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Anred, https://agenciatierraviva.com.ar https://noticiasancap.org/