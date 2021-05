Nuevo proceso judicial abierto contra mi por delito de odio

Hoy declaro por videoconferencia desde prisi贸n, acusado por VOX y la fiscal铆a controlada por el Gobierno, de un delito de odio y discriminaci贸n contra Espa帽a al haber quemado una bandera rojigualda en un concierto en Mallorca hace dos a帽os.

Posteriormente esa noche, seg煤n la Guardia Civil, unas personas entraron en su puesto auxiliar de Inca, donde rompieron algunos objetos, hechos de los que se me quiere hacer responsable, como si yo hubiera dado la orden, por el discurso contra la represi贸n del Estado que d铆 en el concierto. Este retorcido disparate, pone a煤n m谩s evidencia tanto, la denunciada falta de libertades, como el ensa帽amiento contra mi persona.

Antes de quemar la bandera, cosa que ampara hasta el TEDH, expliqu茅 que lo hac铆a porque representa la continuidad e impunidad del fascismo, la negaci贸n de derechos fun-damentales (como el trabajo digno y la vivienda), el poder de una minor铆a explotadora contra los intereses de la mayor铆a y el imperialismo, entras otras opresiones que sufrimos.

Usan el delito de odio para reprimir a los antifascistas, tergiversando as铆 hasta el extremo m谩s absurdo su verdadera raz贸n de ser, que no es otra que proteger a los colectivos m谩s vulnerables de los discursos que promueven el odio y la discriminaci贸n hac铆a ellos, que son promovidos precisamente por lo fascistas. Baste como ejemplo el cartel de VOX, se帽alando a menores inmigrantes, que no fue considerado delito de odio por los tribu-nales. En definitiva, mientras me acusan a mi de delito de odio contra Espa帽a por quemar una bandera, no consideran que lo sea culpabilizar de la pobreza que sufre la poblaci贸n a los menores inmigrantes, como hizo VOX en Madrid.

Mientras los partidos del Gobierno llaman a votar para “frenar al fascismo”, permiten que su fiscal铆a se una a VOX para seguir vulnerando libertades democr谩ticas, corroborando una vez m谩s, que desgraciadamente es cierto todo lo que dije en aquel concierto. El fas-cismo que representa su bandera pretende que la veneremos, neg谩ndonos la libertad de rechazarla y de explicar el porqu茅 de ese rechazo. No podemos permitirlo. Necesitamos organizarnos y as铆 poder hacer frente a sus graves ataques.

Pablo Has茅l 5 de Mayo del 2021