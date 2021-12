–

Gonzalo Fern谩ndez Ortiz de Z谩rate y Juan Hern谩ndez Zubizarreta Investigadores del Observatorio de Multinacionales en Am茅rica Latina (OMAL)

鈥淰ulneraciones de los derechos humanos de los migrantes en Canarias鈥; 鈥淒enunciadas 480 muertes de migrantes en una semana, tratando de alcanzar Canarias鈥; 鈥淓l plan del gobierno convierte a Canarias en otro tap贸n migratorio similar a Lesbos鈥; 鈥淐arrera contrarreloj para construir los macro-campamentos de inmigrantes en Canarias鈥; 鈥淟a Dignidad de Canarias, la verg眉enza de Europa鈥.

Estos son 煤nicamente algunos de los titulares que hemos podido leer en la prensa en los 煤ltimos d铆as. Muchos m谩s podr铆an recopilarse sobre el conjunto de vulneraciones de derechos humanos que se est谩n cometiendo en la actualidad en Canarias, una de las fronteras de la fortaleza Europa.

Lamentablemente, Canarias no es un hecho aislado, sino m谩s bien un hito m谩s de un fen贸meno sistem谩tico y extendido a escala planetaria. As铆, tras un somero an谩lisis de los medios, tambi茅n nos encontramos con noticias que abundan en esta idea:

鈥淓ncerrados y excluidas: detenciones informales e ilegales en Espa帽a, Grecia, Italia y Alemania鈥; 鈥淏angladesh a铆sla a los rohiny谩s鈥; China ha construido 380 campos de concentraci贸n en la regi贸n de Xinjiang desde 2017鈥; 鈥淟os refugiados olvidados del campo de concentraci贸n de Moria鈥; 鈥淐euta y Melilla, centros de selecci贸n a cielo abierto a las puertas de 脕frica鈥; 鈥淐IES:驴c谩rceles encubiertas o campos de concentraci贸n?鈥; 鈥溌縋or qu茅 est谩n llamando campos de concentraci贸n a los lugares de detenci贸n de inmigrantes en Estados Unidos鈥; 鈥淟as trabajadoras del hogar filipinas, la esclavitud del siglo XXI: no te tratan como una persona, sino como un robot鈥.

Esta pr谩ctica sistem谩tica nos eriza la piel, m谩xime si se cruza con la lectura del libro Los campos de concentraci贸n de Franco, de Carlos Hern谩ndez de Miguel. En este se analiza el confinamiento de los ej茅rcitos vencidos y la utilizaci贸n esclava de los prisioneros como pr谩cticas habituales en las guerras, obviamente tambi茅n en la generada por el golpe de estado de 1936. De este modo, al autor concluye que la reclusi贸n masiva que el III Reich llev贸 al paroxismo es una din谩mica de muerte, dominaci贸n y destrucci贸n que, en ning煤n caso, se puede considerar como algo excepcional o puntual. Afirma de este modo que 鈥渓a sociedad que se construy贸 tras la guerra estaba pensada para garantizar el bienestar de los vencedores por medio de la marginaci贸n de los derrotados鈥.

驴Qu茅 diferencia hay con nuestra realidad actual, si atendemos a los titulares antes citados? 驴Ser谩 que seguimos en guerra, en otro tipo de guerra? 驴Qui茅nes son los vencedores y los vencidos? 驴Nos acercamos a nuevos campos de concentraci贸n? 驴Qu茅 delito han cometido las personas migrantes? 驴C贸mo se explica este terrible silencio ensordecedor?

La pol铆tica migratoria global actual se asemeja a un apartheid inmenso, donde los muros y las fronteras forman parte de una profunda l贸gica colonial, heteropatriarcal y de clase. El fantasma del enemigo externo se vincula as铆 con un r茅gimen de seguridad global donde la industria militar fortalece las fronteras, mientras se protege la movilidad de las mercanc铆as, del dinero y de las personas. Siempre y cuando, por supuesto, su color de la piel, g茅nero o grado de miseria no les convierta en molestos, en prescindibles, en indeseables 鈥搎ue, por otro lado, cada vez son m谩s, en un sistema capitalista que no deja de ensanchar las desigualdades鈥. Para cerrar el c铆rculo, se difunden relatos crecientemente excluyentes, reaccionarios, insolidarios, que utilizan el miedo como punta de lanza sobre la que sostener esta esta pol铆tica generalizada de apartheid.

Dentro de esta, los muros son una de las expresiones m谩s crueles. Quienes huyen de conflictos armados, devastaciones ecol贸gicas, miseria y heteropatriarcado encuentran, en vez de hospitalidad, solidaridad y derechos, muros que ocupan, excluyen, encarcelan, militarizan, colonizan, expulsan, asesinan, torturan, donde tambi茅n se hace negocio. Muros como espacios sin derechos, muros como imaginarios de guerra contra los otros y las otras.

Las traves铆as del horror de miles de personas antes de enfrentar dichos muros son un claro ejemplo de estas pol铆ticas atravesadas por la necropol铆tica, que permiten y favorecen la muerte por falta de atenci贸n a quienes tienen hambre, o por nula voluntad de socorro a quienes se ahogan en el mar.

No obstante, la l贸gica del modelo de dominaci贸n afecta al conjunto de derechos de las personas y los pueblos, no solo a las personas migrantes. Si algo caracteriza a nuestros tiempos es que las l铆neas abisales de las que nos habla Boaventura dos Santos, que separaban el derecho del no derecho, la ciudadan铆a de la no ciudadan铆a, han traspasado la l贸gica del enemigo externo para retrotraerse tambi茅n a las mayor铆as populares de las antiguas fortalezas: explotaci贸n, expulsi贸n, zonas de control y destrucci贸n son variables que nos afectan a todas y todos.

Expulsiones

Precisamente la expulsi贸n fuera del marco de valor del sistema se convierte en un fen贸meno en crecimiento. Sakia Sassen considera que 鈥渆n nuestra econom铆a global enfrentamos un problema formidable: el surgimiento de nuevas l贸gicas de expulsi贸n. Las dos 煤ltimas d茅cadas han presenciado un fuerte crecimiento de n煤mero de personas, empresas y lugares expulsados de los 贸rdenes sociales y econ贸micos centrales de nuestro tiempo鈥.

Esta idea nos lleva m谩s all谩 de las desigualdades y nos vincula con una forma de aludir a las patolog铆as del capitalismo. Estas tienen indudablemente un v铆nculo con la opresi贸n racial, tal y como afirma Achille Mbembe: 鈥淟a vigilancia y el control se basan cada vez m谩s en una divisi贸n de cuerpos, entre los que pueden moverse con libertad y aquellos a los que se les marca como un peligro鈥. Por 煤ltimo, es innegable que las vidas de las mujeres, lejos del estrecho marco de vidas que merecen ser sostenidas seg煤n el capitalismo, tambi茅n est谩n en el filo de la expulsi贸n 鈥搒obre todo si son pobres y racializadas鈥, siendo la violencia patriarcal una herramienta sistem谩tica de expulsi贸n.

De este modo, bajo esta diversidad de dominaciones, las personas se est谩n convirtiendo en una mercanc铆a m谩s. Susceptibles, por tanto, de ser desechadas. La mercantilizaci贸n de la vida, de este modo, se sit煤a en el v茅rtice de la jerarqu铆a de las normas jur铆dicas. La precariedad se generaliza en esta ofensiva comandada por la idea de 鈥渓os mercados y las grandes empresas, primero鈥.

Esta evidencia provoca modificaciones sustanciales en la propia categor铆a jur铆dica de los derechos humanos, que sufre una triple reconfiguraci贸n. En primer lugar, se desregulan en funci贸n de la explotaci贸n generalizada de las personas y de los procesos de privatizaci贸n. En segundo t茅rmino, se expropian en base a la acumulaci贸n por desposesi贸n en un contexto colonial y a una pol铆tica global de expulsiones. No podemos olvidar que la disputa por la escasez de bienes naturales, materiales y energ铆a es uno de los conflictos m谩s graves en la crisis actual de acumulaci贸n y de crecimiento econ贸mico. Tercero y 煤ltimo, los derechos humanos se destruyen en funci贸n de la hegemon铆a de la necropol铆tica.

Se generaliza as铆 una poblaci贸n superflua, exenta de derechos y ciudadan铆a, que las elites ya incluso ni tienen necesidad de explotar, puesto que no producen, no consumen, son meros deshechos humanos, como afirma Bauman. Son vidas que no cumplen el mandato productivo capitalista y, por tanto, se les deja morir. Tambi茅n parte importante de las personas mayores, en el actual contexto de pandemia, han pasado a esta categor铆a de desechos expulsables. De esta manera, el vicegobernador de Texas declar贸 que se deb铆an sacrificar sus vidas para salvar la econom铆a. Al mismo tiempo, Amnist铆a Internacional ha denunciado que en Madrid y Catalunya se dejaron morir ancianos y ancianas.

Encarcelamientos

De manera complementaria, otra forma de disponer de estos excedentes de poblaci贸n consiste en aislarlos y encerrarlos en zonas de control. Es la pr谩ctica que Mbembe denomina 鈥渮onificaci贸n鈥. Un dato significativo: la poblaci贸n de las c谩rceles no ha cesado de crecer a lo largo de los 25 煤ltimos a帽os en EEUU, China, Francia, etc., siendo las regiones fortaleza expertos en la combinaci贸n de t茅cnicas de encarcelamiento y el desarrollo de la industria represiva.

En este sentido, hay toda una econom铆a del encierro a escala mundial que se nutre de la securizaci贸n, ese orden que exige el confinamiento estructural de una parte significativa de la poblaci贸n. Adem谩s, el encarcelamiento y cerco del pueblo palestino, saharaui, kurdo, etc., es la otra cara de este modelo, donde el secuestro y el aislamiento de pueblos enteros sometidos a pr谩cticas autoritarias, a l贸gicas imperiales y a guerras geoestrat茅gicas, eliminan el derecho a una vida digna de millones de personas.

El encarcelamiento, esto es, el confinamiento estructural es entonces, junto a las expulsiones, otra caracter铆stica del modelo vigente a escala global.

Precariedad y no derecho generalizados

En cualquier caso, que el sistema capitalista no necesite ya a tanta gente por sus propias din谩micas de sustituci贸n del trabajo humano y concentraci贸n del consumo, no significa ni mucho menos que no necesite ni personas trabajadoras ni consumidoras. Al contrario, siguen siendo la base del business as usual, pero en un formato desregulado. Es ah铆 donde juegan su rol las personas migrantes, siendo las fronteras los mecanismos que seleccionan y filtran qui茅n s铆 y qui茅n no, qui茅n atesora derechos y qui茅n es un desecho.

Al mismo tiempo, el sistema va a mantener a quien le sirva, especialmente a las migrantes, en espacios de no derechos, donde las legislaciones migratorias, las pr谩cticas administrativas, las circulares policiales, la burocracia de los procesos de refugio y acogida, la impunidad en la concesi贸n de permisos de residencia y trabajo, el trato de excepcionalidad a las empleadas de hogar y las tareas de cuidado, la discriminaci贸n laboral, las redadas racistas, las detenciones en centros administrativos de internamiento, etc., act煤an como vasos comunicantes y hacen que los derechos de las personas migrantes y refugiadas transiten entre la ilegalidad y los limbos jur铆dicos. La inseguridad jur铆dica se convierte as铆 en el v茅rtice normativo del supuesto Estado de Derecho.

En definitiva, expulsiones, zonificaciones, necropol铆tica y limbos jur铆dicos responden a una l贸gica global que se va configurando como un nuevo espacio neofascista, que destaca por su institucionalidad, su construcci贸n escalonada y cada vez m谩s articulada, dentro de una estrategia sistem谩tica que recuerda demasiado a los viejos campos de concentraci贸n.





