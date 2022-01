Nuevos Contratos de Limpieza y Jardiner铆a de la Ciudad de Madrid

鈻 AL SERVICIO DE LAS EMPRESAS Y NO DE LA CIUDADAN脥A

鈻 DESPILFARRO DE M脕S DE 60 MILLONES DE EUROS AL A脩O (驴no es esto un delito de malversaci贸n?)

鈻 DESIGUADADES TERRITORIALES

Madrid, 20 de diciembre de 2021

Limpieza viaria.

El Ayuntamiento de Madrid ha vuelto a dejar en manos de empresas privadas la limpieza viaria de la capital, por un valor total de

1.636.419.786 euros repartidos en 6 a帽os y 6 lotes. Esta decisi贸n privatizadora supone:

– Renunciar al control del servicio, ya que no cuenta con la plantilla necesaria para vigilar el cumplimiento de las cl谩usulas.

– Que contin煤e el deterioro del servicio.

– Un sobrecoste superior a los 38 millones de euros al a帽o (232 millones en los 6 a帽os que duran los contratos), dinero que

podr铆a destinarse a contratar centenares de nuevos operarios, mejorando el servicio, o simplemente un ahorro en el

presupuesto municipal que costean vecinas y vecinos.

En lugar de seguir el camino emprendido por muchos municipios que, rescatando la gesti贸n directa del servicio, han obtenido

notables mejoras en el mismo, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha desperdiciado una nueva oportunidad, y

favorece de nuevo a las grandes empresas nacionales y trasnacionales, en detrimento de los intereses vecinales, laborales y del

propio municipio.

Pero la adjudicaci贸n de estos contratos no tiene s贸lo el efecto negativo expuesto; refleja adem谩s la desigual y clasista distribuci贸n

de los fondos, beneficiando a los barrios centrales y perjudicando a los perif茅ricos populares.

Si comparamos el presupuesto de cada lote en funci贸n del n煤mero de habitantes de los distritos afectados, vemos que el lote 1,

que incluye los distritos de Centro, Chamber铆 y Tetu谩n, el presupuesto por habitante asciende a 116 euros/a帽o, quedando el resto

de lotes por debajo de los 83 euros por habitante.

Alguien podr铆a alegar que la zona centro tiene menos habitantes que otras zonas de Madrid, al tener m谩s oficinas y menos

viviendas. Entonces podemos usar otro indicador, como es los metros cuadrados de viales de cada zona. El lote 1 destina cada

a帽o 11,2 鈧 por cada m2 de viales, el doble y hasta el triple del dinero empleado en los otros 5 lotes.

A continuaci贸n se ofrecen los datos de estos contratos de limpieza.Lotes Distritos Empresas Presup.anual Eur/hab Eur/m2vial

Lote1 Centro + Chamber铆 + Tetu谩n Cespa 51.001.380 116,4 11,2

Lote2

Arganzuela + Chamart铆n + Salamanca

+ Retiro Valoriza + OHL 45.667.569 81,0 5,7

Lote3 Fuencarral + Moncloa + Latina Urbaser 44.976.569 74,1 3,5

Lote4 Hortaleza + Barajas + S.Blas + C.Lineal

Acciona + A.

Ben铆tez 50.030.212 80,7 3,5

Lote5

Vallecas Pte y Villa + Moratalaz +

Vic谩lvaro Urbaser 38.926.845 74,2 3,5

Lote6 Usera + Villaverde + Carabanchel FCC 42.133.971 75,9 5,4

SUMA / a帽o 272.736.631 82,5 4,7

Sobrecoste

anual (*) 38.828.714

Sobrecoste 6

a帽os 232.972.285

(*) El c谩lculo del sobrecoste incluye el 10% de IVA, y el 6% de beneficio empresarial, ambos conceptos incluidos en los contratos.

No se incluyen los llamados 鈥済astos generales鈥, cuyo c谩lculo resulta m谩s complejo, pero que sin duda eleva la cifra del sobrecoste

que conlleva la gesti贸n privatizada.Conservaci贸n, mantenimiento y limpieza de las zonas verdes y el arbolado viario de la ciudad de Madrid

El servicio de jardiner铆a se acaba de adjudicar tambi茅n, y repartido en los mismos 6 lotes que los contratos de limpieza viaria,

aunque en este caso por 4 a帽os en lugar de 6. El total de presupuesto comprometido por el Ayuntamiento de Madrid para estos 4

a帽os asciende a 435.078.032 euros. Las consecuencias son las mismas que las expuestas en los contratos de limpieza viaria.

飪 En este caso el sobrecoste anual asciende a 21.719.066 euros, y para el total del per铆odo de 4 a帽os asciende a 86.876.266

euros, incluyendo el IVA (superior al 10%) y el Beneficio Empresarial (6%) incluido en los contratos.

Lotes Distritos Empresas Presupuesto

Anual (con

IVA)

Lote1 Centro + Chamber铆 + Tetu谩n UTE CESPA, S.A. – GYOCIVIL,

S.A. 7.792.016,98

Lote2 Arganzuela + Chamart铆n + Salamanca +

Retiro

Valoriza Serv Medioambientales

SA 15.950.335,88

Lote3 Fuencarral + Moncloa + Latina Valoriza Serv Medioambientales

SA 21.314.374,65

Lote4 Hortaleza + Barajas + S.Blas + C.Lineal Const. S Jos茅 SA – El Ejidillo Viv

Integr SL 20.314.807,43

Lote5 Puente y Villa Vallecas + Moratalaz +

Vic谩lvaro ALFONSO BEN脥TEZ, S.A 21.999.125,89

Lote6 Usera + Villaverde + Carabanchel FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U 21.398.847,25

Suma / a帽o 108.769.508,08

Sobrecoste anual 21.719.066,67

