De parte de ANRed

Si hasta hace pocos meses atr谩s la regi贸n de Taiw谩n y el Mar de la China del Sur era considerado 芦el lugar m谩s peligroso del planeta禄, en los inicios del 2022 ese podio est谩 siendo disputado por tensiones que cruzan tanto a Europa Oriental como a Asia Central y en el Oriente Medio. Todas las zonas donde se registran focos de tensi贸n tienen importancia geopol铆tica y comercial. Por Eduardo Lucita.

En los inicios de este 2022 un enfoque global muestra tres escenarios. Por un lado una econom铆a en recuperaci贸n concentrada en algunas de las principales potencias y por lo tanto muy desigual. El Banco Mundial proyecta 5,6% de crecimiento para este a帽o, traccionado por la suba del comercio internacional (+11% sobre el 2019) donde se destaca el intercambio China-EEUU que a fines del 2021 alcanzar铆a su r茅cord hist贸rico (700.000 millones de d贸lares).

Por otro lado se verifica un fuerte rebrote de la pandemia que, por la extrema contagiosidad de la variante 贸micron, crece verticalmente en todo el mundo poniendo en riesgo la evoluci贸n de la econom铆a global en el futuro inmediato.

El tercer escenario est谩 dominado por los nuevos focos de tensi贸n que sacuden el tablero mundial, que es lo que nos interesa en esta nota. Si hasta hace pocos meses atr谩s la regi贸n de Taiw谩n y el Mar de la China del Sur era considerado 芦el lugar m谩s peligroso del planeta禄 (tal como explic谩ramos en notas anteriores), hoy en los inicios del 2022 ese podio est谩 siendo disputado por tensiones que cruzan tanto a Europa Oriental como a Asia Central y en el Oriente Medio.

Zonas estrat茅gicas

Todas las zonas donde se registran focos de tensi贸n tienen importancia geopol铆tica y comercial. La regi贸n indo-pac铆fica es hoy el segundo destino de las exportaciones de la UE y alberga a cuatro de los diez principales socios comerciales del bloque. El Oriente medio contiene m谩s del 60% de las reservas petroleras globales y es un punto de relevancia mundial. Ucrania y Kazajist谩n son fundamentales para la reconstituci贸n de un bloque de poder con Rusia como pivote central.

La declinaci贸n de EEUU y los intentos de la administraci贸n Biden por recuperar espacios y presencia internacional frente al ascenso China y Rusia est谩n en el centro de esta conflictividad.

Medio Oriente

EEUU busca restablecer el acuerdo nuclear firmado por la administraci贸n Obama con Ir谩n y pa铆ses miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (Viena 2015) que ten铆a por objetivo detener el plan nuclear iran铆. En 2018 la administraci贸n Trump, empujada por Israel y las monarqu铆as 谩rabes, retir贸 a EEUU del acuerdo y en paralelo increment贸 las sanciones econ贸micas y financieras. El argumento, otra vez sin mayores pruebas, fue que la naci贸n persa no estaba cumpliendo el acuerdo, pero el objetivo no declarado, ahora es evidente, no era otro que mellar la influencia de Ir谩n en la regi贸n, esta hab铆a crecido luego de que Rusia destrabara la crisis siria a favor del r茅gimen de Bashar al Assad aliado de los persas. Por si fuera poco en las afueras de Teher谩n fue asesinado Mohsen Fakhrizadeh, el principal cient铆fico nuclear iran铆 y meses antes, en las cercan铆as de Bagdad, el comandante Suleiman, considerado un h茅roe nacional iran铆. Cart贸n lleno, el resultado de las presiones econ贸mico-financiera y militares fue exactamente inverso a lo buscado. En lugar de detener el plan nuclear este se aceler贸. Informes recientes dan cuenta de que Ir谩n est谩 a punto de completar el ciclo de enriquecimiento del uranio en un porcentaje que lo pone a tiro de lograr la bomba nuclear. Adicionalmente se ha revelado como potencia militar (posee un importante stock de misiles de precisi贸n y largo alcance).

El reconocimiento de la peligrosidad de la situaci贸n y la responsabilidad de los errores no forzados de EEUU est谩n llevando a un replanteo general en la regi贸n, incluso tanto en Israel como en los emiratos y otras jerarqu铆as 谩rabes ya se piensa en alcanzar alg煤n acuerdo con Ir谩n. Mientras tanto la presencia de China crece en la regi贸n y su proyecto de Nueva Ruta de la Seda gana espacios.

Europa y Asia

D铆a a d铆a crecen las tensiones entre Rusia, EEUU y los pa铆ses europeos por la zona fronteriza que comparten Rusia y Ucrania y por la crisis en Kazajist谩n. En 2014, luego de las protestas del Euromaid谩n, Rusia invadi贸 primero y anex贸 despu茅s la estrat茅gica pen铆nsula de Crimea (donde est谩 instalada la mayor base naval rusa), desde hace unos meses est谩 desplegando tropas a lo largo de toda la frontera con Ucrania intentando disuadir o bloquear el acercamiento de Ucrania a la OTAN, que habilitar铆a la expansi贸n de la alianza hacia el este lo que Rusia considera una amenaza militar (v铆nculos culturales, 茅tnicos e hist贸ricos suelen justificar acciones diplom谩ticas o militares).

Como en la regi贸n indo-pac铆fica la administraci贸n Biden ha declarado que no aceptar谩 una nueva invasi贸n militar de Rusia, amenazando con sanciones bancarias, financieras e incluso bloquear el gasoducto Nordstream II, lo que enciende luces rojas en Alemania que depende de ese gas, m谩s cuando acaba de cerrar numerosas centrales nucleares. Mosc煤 ha respondido que ser铆a 芦un error colosal禄 y que aplicar铆a 芦medidas militares y t茅cnicas禄. Mientras que la OTAN advirti贸 que hay 芦riesgo real de conflicto禄 y que la alianza debe prepararse para 芦un fracaso diplom谩tico禄.

Incertidumbre

El Asia Central situada entre Ir谩n y China y en las cercan铆as de Turqu铆a es un nuevo foco de conflicto desatado luego de protestas populares en Kazajist谩n por el aumento del precio de gas. A diferencia de lo sucedido cuando el Euromaid谩n, aqu铆 hay fuertes muestras de autoorganizaci贸n y contenidos de clase en las protestas, provenientes de una larga tradici贸n de luchas obreras y huelgas en el pa铆s. Rusia a trav茅s de la Organizaci贸n del Tratado de la Seguridad Colectiva (OTSC) intervino militarmente para controlar la situaci贸n en Kazajist谩n, que es el n煤cleo central de la estrategia geopol铆tica del presidente Put铆n para recuperar la Gran Rusia.

Tambores de guerra resuenan en esas tres zonas en conflicto que tensionan todo el tablero mundial, mientras que no hay precisiones en cuanto a la extensi贸n y la magnitud de la pandemia, que est谩 imponiendo nuevas restricciones en una econom铆a global que registra creciente ausentismo laboral que limita la producci贸n y entorpece la log铆stica de las cadenas de valor, todo acompa帽ado por una tasa de inflaci贸n desconocida en d茅cadas.

Todo redunda en una gran incertidumbre sobre el futuro inmediato.

Eduardo Lucita, integrante del colectivo EDI (Economistas de Izquierda).