–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga October 4, 2022 86 puntos de vista

Juan Carlos Rois



Tortuga.

Tenemos que estar admirados de la gran sagacidad y del encomiable esfuerzo de los negociadores de Podemos-IU para doblegar al PSOE a unos presupuestos sociales por encima de cualquier otra consideraci贸n.

No voy a detenerme en un paneg铆rico de los mayores logros que la prensa diaria hoy destaca, sino de otros no menos importantes y que han pasado como de soslayo, como si no mereciera la pena reparar en ellos.

Por ejemplo, el aumento del presupuesto de defensa (recordemos que 茅ste no acapara sino un 30% del enorme gasto militar espa帽ol) en un 25% por encima del a帽o pasado, o el incremento de la partida para financiar los programas especiales de armamento hasta llegar desde los 1700 millones de 2022 a los 4.900 de 2023. 隆La de solidaridad internacional, manu militare, que vamos a repartir con el armamento de 芦proyecci贸n禄 (antes invasi贸n) que vamos apilando en nuestro salto hacia el precipicio en el que nuestros sagaces estrategas nos han situado (con por ejemplo m谩s de 100 intervenciones militares en el exterior (antes a esto se le llamaba injerencia militar, porque la gente era as铆 de simplona) desde Felipe Gonz谩lez a nuestros d铆as (y sus m谩s de 18.000 millones de euros de ayuda y solidaridad mamporrera desde entonces, que no se diga que no somos solidarios en esto de imponer un orden justo en el mundo como el que m谩s).

No me imagino la de sudores y tretas que el tal Nacho Alvarez, o quien quiera que haya sido el estratega preclaro encargado de ello, ha tenido que desplegar para doblar el brazo a esos buenistas del PSOE y conseguir un gasto social-militar tan expansivo y bueno para nuestra econom铆a, para nuestra deuda y para nuestra 茅tica.

Seguro que la ministra Robles hace dimitir a m谩s de uno por haberse dejado arrancar un gasto en el presupuesto de defensa de tama帽o tan descomunal.

隆Y la de puestos de trabajo que van a asegurar con este presupuesto militar expansivo! As铆 adem谩s le tapan la boca a los bocazas de alcaldes y fuerzas vivas de C谩diz, Ferrol o Cartagena pidiendo cual mosca cojonera m谩s le帽a al mono, m谩s carga de trabajo para sus industrias militares y m谩s caenas, co帽o, que se nos come el paro y se nos desafecta el voto.

Porque no importa que con el pastizal de la inversi贸n en armas (es decir, con el que se les da directamente a las industrias militares desde el presupuesto de defensa, m谩s el que se les da por medio del de industria como cr茅ditos a inter茅s cero, m谩s las subvenciones y ayudas variopintas que se les da desde los programas del CDTI, de CSIC, del ICEX, CSM, de los programas PERTE, de la AEI en los programas de i+d+i, del programa Dual, de los chutes a la metrolog铆a para financiar la parte militar del chisme, o de los cr茅ditos de la SEPI para sostener y evitar que quiebren Navantia o Airbus, por ejemplo) pudi茅ramos crear un modelo de econom铆a sostenible que rompa con la dependencia del monocultivo militar en C谩diz, Cartagena o Ferrol, que lo importante es alimentar a la fiera y vender armas Made in Spain a troche y moche en el lucrativo negocio de la guerra.

Ya lo ven, Podemos e IU escriben recto con renglones torcidos, y nos salvan de la inanici贸n del militarismo, tan relajado y achicado en nuestros d铆as que casi no existe y por eso no es relevante el voto de los antimilitaristas (que encima, ladinos nosotros, no votamos y no nos fiamos de los buhoneros que cantan las romanzas del buen ciudadano) peg谩ndole un chute a su presupuesto del ministerio de Defensa para ahogarlos, cual Pluto, en su olla de oro y sin necesidad de estridencias.

Y encima, como dice la patronal del sector, con sus puertas giratorias ministeriales y militares incluidos, es que el gasto militar es inversi贸n y gasto sociales, pues sin el mismo la propia sociedad estar铆a hecha unos zorros, indefensa, ensimismada en su ab煤lica y ego铆sta obsesi贸n por el derecho al techo, o a la sanidad de calidad, o a la ense帽anza y otras cosas tristes (y caras) que relajan la moral nacional y ese pundonor espa帽贸 de cuando 茅ramos el recop贸n donde no se pon铆a el sol.

Es esa la raz贸n por la que, desde que el PSOE, con IU y Podemos y su recua de apoyantes de izquierda viene gobernando, primero en solitario y despu茅s en comandita, el gasto militar (el presupuestado y el real) espa帽ol se ha potenciado de forma brutal, hasta al menos los 158.888,66 millones de euros acumulados, ( a los que al menos deberemos sumar otros 46.000 millones que estimo que aumentar谩 el gasto militar en 2023) como expongo en el cuadro que a continuaci贸n acompa帽o (donde no incluyo el gasto estimado para 2023):





驴Importa mucho que este gasto, por insostenible, haya acumulado una deuda (que vamos pagando poco a poco los de siempre sin comerlo ni beberlo, o lo que es lo mismo, eso que se llamaba antes deuda ileg铆tima) de m谩s de 40.000 millones de euros?

Por supuesto que no. La deuda estimula el crecimiento (sobre todo el del complejo militar industrial y sus apoyos), como podemos comprobar en la historia reciente de casi todos los pa铆ses que la han contra铆do por programas de armas que no pod铆an financiar. 驴No ha obligado a la laboriosidad de sus pueblos para pagar los plazos?驴no ha estimulado el esp铆ritu de sacrificio y el ahorro en partidas para financiar la holgazaner铆a en sus presupuestos p煤blicos?驴No ha servido para que sus l铆deres pol铆ticos apliquen pol铆ticas disciplinadas y ortodoxas, evitando experimentos que no hay que hacer ni con gaseosa? 驴O vamos a volver a la ret贸rica antigua de que la deuda empobrece y ata a los pueblos?

El gobierno, tan pacifista gracias a que Podemos e IU (esos partidos transformadores donde los haya), atemperan el ardor guerrero del PSOE ha conseguido, gran inteligencia, gran despliegue de habilidades pol铆ticas y de sensibilidad social, incrementar las autorizaciones de gasto militar, a varios a帽os vista y repartido entre diferentes ministerios, en los sucesivos consejos de Ministros que hemos tenido desde inicios de a帽o hasta la fecha de hoy, nada menos que en 10.745,66 millones de euros, seg煤n el listado que acompa帽o:

















驴Les consta la oposici贸n feroz de los aliados del militarismo tradicional del PSOE a estos acuerdos del Consejo de ministros y ministras? A mi no. 驴saben por qu茅? Pues porque se lo han comido con patatas, dada la importancia (total, no da votos) que para la estrategia de nuestra izquierda lamentable tiene el incremento del militarismo, cuya raz贸n 煤ltima no les molesta m谩s que para dar una coz sin contenidos de vez en cuando.

As铆 es previsible que las cuentas p煤blicas, m谩s el gasto que se piensan atizar fuera de presupuesto como ya han anunciado, m谩s el que tradicionalmente supera a lo presupuestado a帽o tras a帽o, m谩s la deuda que habr谩n de contraer para poder sufragar el presupuesto deficitario que sostiene nuestro gasto militar, batir谩n todos los r茅cords de gasto militar y si el a帽o pasado calculamos m谩s de 39. Millones de gasto militar anual (en concreto 39.285,95) no es descabellado pensar que superaremos entre pitos y flautas y de largo los 45.000 millones de euros de gasto militar, pero no se pregunten por la p茅rdida de oportunidad que tal cifra supone, porque el propio concepto de p茅rdida de oportunidad est谩 desfasado, que ahora lo que se lleva es pensar en el est铆mulo de la guerra y de sus industrias asociadas para el avance tecnol贸gico, econ贸mico y moral de los pueblos y de aqu铆 a poco saldr谩 la ministra de Defensa, o tal vez la presidenta de Madrid o alg煤n otro l铆der ocurrente a trastocar las palabras y hablarnos de gran oportunidad donde antes ve铆amos nuestra ruina y la del mundo.