De parte de In-Formacion CGT December 22, 2021 26 puntos de vista

Sentencia -A- Posibilidad de dualidad de domicilios

Tras finalizar el turno de trabajo en jornada nocturna en el centro de trabajo situado en Valladolid, la trabajadora sufre una ca铆da en el garaje de su domicilio situado en la localidad de Toro (Zamora). Como consecuencia del accidente inicia un proceso de IT que es calificado por el INSS como accidente no laboral. Aunque la trabajadora se encuentra empadronada en Toro, el domicilio que consta en los certificados de la empresa est谩 situado en Valladolid, donde tambi茅n cuenta con una vivienda, raz贸n por la que se considera que no se ha producido un AT in itinere.

La trabajadora reclama contra la calificaci贸n del accidente que, en la instancia, se declara que deriva de AT y disconformes, tanto la TGSS como el INSS interponen recurso de suplicaci贸n ante el TSJ.

Para resolver la cuesti贸n, el TSJ recuerda que el TS ha establecido de forma reiterada que la noci贸n de accidente 芦in itinere禄 se construye a partir del trabajador y de dos t茅rminos (el lugar de trabajo y el domicilio de la trabajadora) y de la conexi贸n entre ellos a trav茅s del trayecto. Con relaci贸n al domicilio, el TS se帽ala que este debe definirse de forma abierta, trat谩ndose, en general, del punto normal de llegada y partida del trabajo y que en atenci贸n a la evoluci贸n que se ha producido en las formas de transporte y en las costumbres sociales se ha ampliado la noci贸n de domicilio para incluir lugares de residencia o, incluso, de estancia o comida distintos de la residencia principal del/a trabajador/a.

En el supuesto enjuiciado la trabajadora ten铆a dos lugares de residencia y el nexo causal del concepto de accidente de trabajo in itinere, no rompe por que se haya produjo el desplazamiento desde el lugar de trabajo en Valladolid a uno de sus domicilios, que se considera habitual, probablemente junto con el ubicado en la localidad de Valladolid, pero que no por esa dualidad, el sito en Toro (Zamora) pierde el car谩cter de habitualidad.

Por tanto, concurren el elemento teleol贸gico 鈥搇a finalidad era el trabajo 鈥 el elemento cronol贸gico 鈥 el tiempo invertido hasta la localidad zamorana es adecuado-; el medio de transporte es id贸neo 鈥搕urismo; y con relaci贸n al elemento geogr谩fico, la habitualidad del domicilio se considera concurrente. Por todo ello, el TSJ concluye que se ha producido un AT in itinere y desestima el recurso de suplicaci贸n planteado.

Sentencia -B- Atropello durante el periodo de descanso

La trabajadora presta sus servicios en jornada continua, con derecho a un descanso de 20 minutos durante el cual puede abandonar el centro de trabajo. Durante su descanso, sali贸 del centro de trabajo y sufri贸 un atropello cuando se dirig铆a hacia su veh铆culo para aparcarlo m谩s cerca. Como consecuencia de ello. Inicia un proceso de IT que se califica como accidente no laboral. La trabajadora reclama contra la calificaci贸n del accidente que, en suplicaci贸n, se califica como AT. Disconforme, la Mutua interpone recurso de casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina.

La cuesti贸n controvertida consiste en determinar si el accidente producido durante el tiempo de descanso tiene o no car谩cter laboral.

El TS recuerda que tiene la consideraci贸n de AT toda lesi贸n corporal que el trabajador sufra con ocasi贸n o por consecuencia del trabajo. Con relaci贸n a esta definici贸n, el TS ha establecido la doctrina de la ocasionalidad relevante, que se caracteriza porque:

los factores que producen el accidente no son inherentes o espec铆ficos del trabajo (circunstancia negativa);

o bien el trabajo o bien las actividades normales de la vida de trabajo han sido condici贸n sin la que no se hubiese producido la exposici贸n a los agentes o factores lesivos determinantes de aqu茅lla (circunstancia positiva).

En cuanto que en el supuesto enjuiciado, la trabajadora se accident贸 cuando sali贸 de la empresa y sufri贸 un atropello por un tercero, dentro del tiempo convencionalmente previsto como de trabajo efectivo, existe un enlace directo y necesario entre la situaci贸n en la que se encontraba la trabajadora cuando se produjo el accidente y el tiempo y el lugar de trabajo. Se acredita que el accidente se ha producido con y ocasi贸n de su trabajo, que es la condici贸n sin la cual no se hubiera producido el evento, el nexo de causalidad nunca se ha roto, porque la pausa era necesaria, y la utilizaci贸n de la misma por la trabajadora se produjo con criterios de total normalidad.

En consecuencia el TS concluye que el accidente debe ser calificado como laboral y las prestaciones derivadas del mismo deben calificarse como derivadas de AT, procediendo a la desestimaci贸n del recurso, confirmando la sentencia recurrida.