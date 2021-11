–

De parte de Briega November 11, 2021 13 puntos de vista

El 13 de junio de 1984, las calles de Roma se llenaron con m谩s de un mill贸n de personas emocionadas que desped铆an un f茅retro en medio de llantos y aplausos; el funeral se retransmiti贸 en directo por televisi贸n. Nunca en la historia republicana italiana se ha visto una muestra de afecto y respeto de este calibre 鈥搉i remotamente comparable鈥 hacia un pol铆tico. Era Enrico Berlinguer, secretario general del Partido Comunista Italiano (PCI). A principios de julio de este a帽o, Matteo Salvini fue trending topic en todas las redes sociales porque se compar贸 con el idolatrado l铆der comunista. 芦La Liga ha recogido la herencia de los valores de izquierda de Berlinguer禄, dijo. A pesar de que ha disfrutado de momentos de gran popularidad, el pol铆tico lombardo no tiene el carisma de Berlinguer, ni su talla intelectual, ni es respetado y admirado por sus adversarios pol铆ticos, como s铆 le pasaba al sardo. Y, por supuesto, la Liga no es la heredera de la tradici贸n izquierdista de lo que fue, junto con el franc茅s, el partido comunista m谩s importante de Europa. Pero estas declaraciones de quien fue ministro del Interior de Italia son muy reveladoras. No porque sean ciertas, sino porque muestran una de las aspiraciones prioritarias de la nueva extrema derecha: seducir el voto popular que toda la vida se hab铆a vinculado a la izquierda.

Una de las maneras m谩s sencillas de hacerlo es apropiarse de sus s铆mbolos. Despu茅s de lanzar la bomba medi谩tica de compararse con Berlinguer 鈥搇o que hizo que todos los l铆deres pol铆ticos, del centro a la izquierda, picaran el anzuelo y le respondieran, indignados鈥, Salvini anunci贸 que la Liga abrir谩 una sede en Roma. Y no en un lugar cualquiera: lo har谩 en la calle Botteghe Oscure, justo delante de la que fue la hist贸rica sede del partido de Berlinguer 鈥搎ue, por cierto, es desde donde sali贸 la comitiva el d铆a de su funeral鈥. En Italia, como en Espa帽a y en tantos otros lugares, los medios tambi茅n usan el nombre de la calle donde los partidos tienen las sedes para referirse a ella. Por tanto, la asociaci贸n nominal tendr谩 impacto y eco. Con todo, en realidad la Liga ocupar谩 el local que es ya la sede de un sindicato de derechas, la UGL (Unione Generale del Lavoro), y que durante la 茅poca de oro del PCI serv铆a a la CIA para espiar la sede del partido comunista.

En Italia, ya hace tiempo que hay sindicatos abiertamente ligados a partidos de derechas, como la UGL. En el congreso de este sindicato participa Salvini, pero tambi茅n exponentes del ala m谩s derechista del partido de Silvio Berlusconi, del posfascista Fratelli d鈥橧talia de Giorgia Meloni e incluso el l铆der de la formaci贸n neofascista CasaPound, Simone di Stefano. En Espa帽a, el fen贸meno de los sindicatos de extrema derecha ha llegado de la mano de Vox: justo el d铆a que Salvini reivindicaba Berlinguer, la formaci贸n espa帽ola anunciaba que en septiembre impulsar铆a un sindicato. Ser谩 para los trabajadores, pero 芦no ser谩 un sindicato de clase禄, asegur贸 el portavoz ultra Jorge Buxad茅, deformando significados y luchas.

Es probable que para su sindicato Vox se inspire en la UGL, que ha tenido bastante 茅xito en sus 70 a帽os de historia 鈥搒iempre vinculado a la derecha, pero acerc谩ndose al partido m谩s fuerte en cada momento鈥. El primer objetivo declarado por escrito de la UGL va en la l铆nea de lo que apuntaba Buxad茅: 芦la superaci贸n definitiva de la concepci贸n pol铆tica de clase social y de sus consecuencias ideol贸gicas禄. La pretendida no-ideolog铆a es ya una ideolog铆a, y es peligrosa. El fascismo hist贸rico nos lo deber铆a haber ense帽ado.

Una de las piezas clave del fascismo hist贸rico fue el llamado 芦corporativismo fascista禄 鈥搎ue no debe confundirse con el gremial鈥. Las 芦corporaciones禄, que equival铆an a una especie de falso sindicato en manos del Partido Fascista, ten铆an el objetivo de controlar los trabajadores dividi茅ndolos por sectores laborales e impedir as铆 que se formara una conciencia de clase. Las corporaciones agrupaban a los trabajadores con los empresarios de cada sector, en vez de hacerlo con otros trabajadores.

No son ignorantes: una estrategia bien estudiada

Esta estrategia que ahora empieza a ser tan evidente entre la extrema derecha occidental, sobre todo la europea, tiene un origen muy concreto, Francia, y un ide贸logo, Alain de Benoist, el gur煤 de la Nouvelle Droite, procedente de la militancia neofascista, que fue el art铆fice de la gran renovaci贸n de la extrema derecha. En 1968 fund贸 junto con otros intelectuales un鈥痶hink tank, el GRECE, que puso las bases para una extrema derecha 芦modernizada禄, alejada de la tradicionalista, que no consegu铆a animar a la juventud. Para ello mezclaron pensadores referentes del fascismo y el nazismo con otros de tipo marxista, como Gramsci. Supieron aprovechar las herramientas de diagn贸stico que ofrec铆an pensadores de izquierdas y reinterpretaron sus teor铆as para defender posiciones anti-igualitarias, racistas, ultranacionalistas. La apropiaci贸n de cierta ret贸rica y est茅tica de la izquierda es el arma que ha permitido a la extrema derecha llevar a cabo con buenos resultados la batalla por la hegemon铆a cultural, sobre todo entre los j贸venes y las personas que se sienten excluidas del sistema.

Naturalmente, cada formaci贸n de esta nueva extrema derecha ha adaptado la teor铆a a las particularidades de su propio pa铆s. Marine Le Pen puede hacerle gui帽os al concepto de laicidad, mientras Salvini explota el catolicismo porque es lo que procede para sus potenciales electores. Le Pen incluso se ha atrevido a 芦resignificar禄 la palabra feminismo desde un punto de vista identitario, cuando el antifeminismo (芦anti-ideolog铆a de g茅nero禄, como lo llaman ellos) es uno de los pilares ideol贸gicos de la nueva extrema derecha.

Es un prejuicio bastante difundido entre cierta intelectualidad progresista asociar la extrema derecha o las posiciones cercanas al fascismo con la ignorancia o la falta de cultura. 芦Esto se cura leyendo禄, se oye decir a menudo, obviando el hecho de que Benoist posee una de las bibliotecas privadas m谩s grandes de Francia. En cambio, no menospreciar el adversario siempre es un gran acierto. Tras los postulados de la nueva extrema derecha hay pensadores que han estudiado no s贸lo los referentes de su misma ideolog铆a, sino tambi茅n los adversarios pol铆ticos, y por eso conocen bien los puntos d茅biles.

El rol de la socialdemocracia en crisis

驴Qu茅 hac铆an los otros partidos mientras la extrema derecha no paraba de crecer? No se puede separar el auge de la extrema derecha de la gran crisis de la socialdemocracia a nivel mundial, y el desencanto de los electores con los partidos que deb铆an representar el pensamiento progresista. Pol铆ticos con poder como Tony Blair en el Reino Unido, Bill Clinton en EEUU, Matteo Renzi en Italia o Gerhard Schr枚der en Alemania optaron por la llamada 芦tercera v铆a禄, incorporando parte del argumentario neoliberal desilusionando as铆 un sector considerable de su electorado. Muchos votantes han acabado sinti茅ndose hu茅rfanos de representaci贸n pol铆tica a medida que la frontera entre lo que votaban o aprobaban la socialdemocracia y la derecha se difuminaba cada vez m谩s.

Al analizar los programas electorales de las formaciones de extrema derecha podemos llevarnos sorpresas. En concreto, no es extra帽o que propongan pol铆ticas que los partidos que han gobernado ya han llevado a cabo. La diferencia es que mientras los unos presumen de ello, los otros, sobre todo los socialdem贸cratas, lo esconden. Podemos encontrar un ejemplo claro en Espa帽a. Una de las propuestas estrella del programa electoral de Vox, entre las 芦100 medidas para cambiar Espa帽a禄, resulta que ya fue aplicada y nada menos que por el gobierno central que ha pasado a la historia como el m谩s progresista de la democracia 鈥揳l menos hasta la llegada del actual, que incluye la formaci贸n de izquierdas Podemos鈥. Se trata de la propuesta que la polic铆a intensifique la identificaci贸n de inmigrantes irregulares a fin de expulsarlos a sus pa铆ses de origen.

Durante el segundo mandato del presidente Jos茅 Luis Rodr铆guez Zapatero, Alfredo P茅rez Rubalcaba fue vicepresidente del gobierno, y de 2006 a 2011 tambi茅n ministro del Interior. Con Rubalcaba al frente de Interior, el PSOE llev贸 a cabo las pol铆ticas migratorias que el PP de Jos茅 Mar铆a Aznar hab铆a apenas iniciado o proyectado. Desde Interior, Rubalcaba emiti贸 una circular, conocida como la 1/2010, que ordenaba intensificar las identificaciones con el objetivo de expulsar inmigrantes en situaci贸n irregular. La medida se tradujo en una aut茅ntica persecuci贸n policial de los colectivos de personas migrantes, seg煤n denunciaron en su momento las asociaciones de defensa de los derechos humanos.

En Italia, el PCI se uni贸 con el ala izquierdista de la Democracia Cristiana y, tras varios reagrupamientos y escisiones, el movimiento de centroizquierda italiano est谩 ahora representado por el Partido Dem贸crata (PD). Salvini se convirti贸 en secretario general de la Liga justo cuando Matteo Renzi obten铆a el mismo cargo en el PD. Ambos llevaron a cabo operaciones de remodelaci贸n importantes en sus formaciones. Pero mientras el primero, asesorado por su buena amiga Marine Le Pen, consigui贸 transformar un partido moribundo, ahogado por la corrupci贸n y basado en el autonomismo del norte en el primer partido del pa铆s 鈥搚 ultranacionalista italiano鈥, el otro hizo trizas la formaci贸n que lideraba.

El Partido Dem贸crata, bajo el mandato de Renzi, que pretend铆a 芦desideologizarlo禄, alejarlo de posiciones de izquierdas (su referente en Espa帽a era Albert Rivera de Ciudadanos), lleg贸 a su m铆nimo hist贸rico. Tambi茅n bati贸 el r茅cord de deserciones, todo un m茅rito en el entretenido panorama pol铆tico italiano. Renzi aplic贸 una reforma laboral comparable en muchos puntos a la de Rajoy, afirm贸 que a los inmigrantes hab铆a que ayudarles 芦en su casa禄 y neg贸 la evidencia del aumento del racismo y la simpat铆a creciente por neofascismo.

Fue un ministro del Interior del PD 鈥揗arco Minniti, el predecesor de Salvini鈥 quien firm贸 el llamado 芦pacto de la verg眉enza禄 con Libia, condenado por todas las organizaciones humanitarias y celebrado por la Liga. De acuerdo con este pacto, Italia paga con fondos europeos la vigilancia de la costa libia 鈥搎ue, a su vez, delega el trabajo a mercenarios que antes hac铆an de traficantes de personas鈥 para interceptar refugiados en el mar y llevarlos a c谩rceles donde son torturados, violados y a veces, incluso, asesinados. El centroizquierda allan贸 el camino a Salvini, quien hizo de la criminalizaci贸n de la inmigraci贸n su caballo de batalla.

Fake news: te lo creer谩s por agotamiento

Las redes sociales han tenido un papel decisivo en el 茅xito de la extrema derecha. En internet, su estrategia se basa en hacer ruido y crear mal ambiente, sin demasiados escr煤pulos, sobre los temas que les interesa poner en la agenda. Una vez lanzado el cebo, a menudo los que quieren combatirlos les hacen el resto del trabajo: dedican demasiado tiempo a responder y desmentir las fake news que difunden. Esto en el fondo les hacen un favor, y amplifican sus mensajes, muchas veces falsos. 驴Y por qu茅 triunfan tan r谩pidamente las fake news? Los expertos coinciden en que somos parciales a la hora de procesar la informaci贸n: tendemos a creernos siempre lo que valida lo que ya cre铆amos. Lo que nos da la raz贸n, en definitiva. Un componente decisivo en este proceso es la pereza, que nos hace aceptar explicaciones f谩ciles y plausibles.

En 2004, el inform谩tico italiano Alberto Brandolini formul贸 una teor铆a 鈥揷onocida desde entonces como ley de Brandolini鈥 que sirve para explicar el 茅xito de las fake news: el principio de asimetr铆a de la mentira, seg煤n el cual la cantidad de energ铆a necesaria para desmentir una mentira es siempre m谩s alta que la que se requiere para crearla. Brandolini lleg贸 a esta conclusi贸n observando el padre de todos los populismos actuales: Silvio Berlusconi. La estrategia del ex-Cavaliere ha sido siempre la misma: ir al grano, acaparar los medios y repetir mentiras una tras otra, sin dar tiempo a los interlocutores 鈥搊 los periodistas鈥 a rebatirlas. Y as铆 ha creado un personaje poderoso que ha servido de ejemplo al resto de l铆deres populistas de hoy en d铆a.

Berlusconi no s贸lo ha sido el pionero de esta manera de hacer en haber creado escuela 鈥揻ue Trump antes que Trump鈥, sino que construy贸 un marco mental id贸neo para que arraigara en la sociedad. Es el padre de la cultura televisiva del 芦yo tengo raz贸n para que grito m谩s禄, que premia la falta de escr煤pulos, ensalza la apariencia por encima de la sustancia y pontifica que todo tiene un precio. En los canales de televisi贸n del ex-Cavaliere la verdad pas贸 a un segundo plano, y los espectadores, atolondrados e hipnotizados, se dejaron seducir por un universo plastificado que, en el fondo, estaba dise帽ado para hacer deseable lo que representa Berlusconi: un elogio al enriquecimiento personal sin importar c贸mo se hace, al individualismo, al machismo y a la picaresca. Una sociedad as铆 es mucho m谩s f谩cilmente manipulable.

Voto de protesta de los que se sienten olvidados, pero tambi茅n voto ideol贸gico

Al principio del auge del apoyo electoral a la extrema derecha por todo el mundo occidental, hizo fortuna la teor铆a de que se deb铆a a un 芦voto de protesta禄 contra el estado de cosas actual, una especie de ola antisistema derechista. Es un factor importante a tener en cuenta: la extrema derecha populista explota mejor que nadie la contraposici贸n entre 茅lites-casta-poder y pueblo-electores hu茅rfanos de representaci贸n-excluidos del sistema. Pero ello no basta para justificar su 茅xito. Y es que, por supuesto, muchos votantes de Trump, Salvini, Meloni, Le Pen o Bolsonaro no les apoyan s贸lo porque quieren 芦protestar contra el sistema禄 (de hecho, tal vez precisamente creen que el sistema no debe cambiar, porque los beneficia), sino que comparten la visi贸n del mundo que estos l铆deres proponen.

Guerra entre pobres

La extrema derecha quiere fomentar una lucha entre los m谩s desfavorecidos, lo que se llama 芦guerra entre pobres禄. Cuando Salvini mitinea a las puertas de las f谩bricas asegura a los obreros que los culpables de su situaci贸n precaria son los que est谩n a煤n m谩s por debajo de ellos en la pir谩mide de clase: los inmigrantes sin papeles. Los que, seg煤n 茅l, vienen a robarles los trabajos (trabajos que de hecho a menudo los aut贸ctonos no quieren hacer, porque tienen m谩s posibilidades de rechazar las condiciones de semi-esclavitud).

Por este motivo, todas las pol铆ticas que perjudican a las clases populares benefician a la extrema derecha, porque crean el caldo de cultivo ideal donde actuar: la precariedad laboral, la pobreza, la desesperaci贸n. Es f谩cil entonces demonizar las administraciones p煤blicas, tachar todos los pol铆ticos de elitistas que s贸lo atienden a sus intereses, erigirse en portavoces de las personas que consideran que no tienen voz en las instituciones. Sobre todo, si los partidos que tradicionalmente deber铆an dar respuesta a estas situaciones, los de izquierda, han acabado cediendo a los intereses de los grandes capitales. Este discurso 鈥揳 menudo traducido en anti-europe铆smo鈥 est谩 en la base ideol贸gica del programa pol铆tico que ha impulsado Marine Le Pen y que ha copiado Salvini.

Esto no significa que si la extrema derecha gobernara favorecer铆a las clases populares; de hecho, sucede todo lo contrario, como ha quedado demostrado all铆 donde han conseguido el poder. En Italia, por ejemplo, en las regiones y municipios donde gobierna la extrema derecha 鈥搒ea la Liga o Fratelli d鈥橧talia, siempre con la ayuda del partido de Berlusconi鈥, las pol铆ticas que se aplican son las de la derecha de toda la vida con pluses a帽adidos en contra de las minor铆as, de la libertad sexual de las mujeres (en estas zonas es siempre m谩s complicado acceder al derecho al aborto) o de los derechos de las personas LGTBI (han eliminado las pol铆ticas contra la homofobia).

En Lombard铆a, feudo de la derecha y la extrema derecha italianas, la Liga y el partido de Berlusconi han desmantelado buena parte del sistema sanitario p煤blico, y esto se ha notado durante la crisis del coronavirus en la regi贸n que ha concentrado casi la mitad de los muertos por la Covid-19 de Italia. Qui茅n fue su gobernador durante 18 a帽os, Roberto Formigone 鈥揵erlusconiano en el poder con el apoyo de la Liga鈥, fue condenado por encabezar un entramado corrupto muy extenso que abarcaba todos los rincones de la sanidad lombarda. Pese a la ret贸rica antiestablishment tomada prestada a la izquierda, todas las extremas derechas de occidente, cada una con sus particularidades nacionales, hacen lo mismo: acaban beneficiando las 茅lites econ贸micas del pa铆s. Y es que la nueva extrema derecha, en realidad, de nueva tiene bien poco.

La batalla cultural y el papel de los medios en la legitimaci贸n de la nueva extrema derecha

Incluso erigirse en paladines de lo 芦pol铆ticamente incorrecto禄 y tachar de 芦buenistas禄 aquellos que defienden los derechos humanos es una pr谩ctica que tiene su correspondencia en el fascismo hist贸rico. En tiempos de Mussolini, sobre todo los primeros a帽os, la prensa af铆n tildaba de 芦pietistas禄 los que se atrev铆an a decir que tal vez tratar los italianos jud铆os como si no fueran italianos s贸lo por su origen e ir privando progresivamente los derechos de los que gozaban los dem谩s ciudadanos podr铆a terminar mal.

La extrema derecha hace bandera de lo pol铆ticamente incorrecto con una trampa de base evidente. La pretendida irreverencia, a menudo presentada con est茅tica contracultural, s贸lo tendr铆a sentido si fuera contra los poderosos, no contra los m谩s d茅biles. Y es que, y no es nada casual, la incorrecci贸n pol铆tica de la extrema derecha no est谩 nunca dirigida contra el poder, sino hacia los sectores m谩s d茅biles de la sociedad. El objetivo es romper el consenso social en torno a ciertos valores que 鈥揹esde la miop铆a tanto de la izquierda como de posiciones liberales鈥 se hab铆an dado por sentado, como la igualdad o la defensa y protecci贸n de los colectivos vulnerables.

En este contexto de fragilidad democr谩tica, los medios deber铆an tomar conciencia de su responsabilidad: han jugado un papel decisivo en favor de la batalla cultural que lleva a cabo la extrema derecha. Demasiado a menudo han aceptado el marco dise帽ado y han sido el altavoz de sus mensajes. La estrategia medi谩tica de la extrema derecha se basa en la provocaci贸n, y eso, en un momento de precariedad del periodismo, ha sido mano de santo ya que se han retroalimentado. Los titulares con las declaraciones incendiarias de los l铆deres de extrema derecha han ido muy bien para obtener clics, e incluso medios con l铆neas editoriales muy alejadas han acabado haciendo el juego a la extrema derecha amplificando sus mensajes y entrando en sus debates.

Una de las organizaciones fascistas m谩s influyentes de Europa es la italiana CasaPound, que fue la anfitriona de Salvini en el primer acto p煤blico que este hizo en Roma en 2015. Compartieron escenario, y los fascistas presentaron Salvini como el futuro l铆der de la extrema derecha identitaria europea. Pionera de esta extrema derecha que se apropia de s铆mbolos y referentes de la izquierda, CasaPound presume, con raz贸n, de haber introducido en la agenda medi谩tica 鈥搚, por tanto, en el debate pol铆tico鈥 los temas que han querido, principalmente relacionados con la inmigraci贸n y con la normalizaci贸n de la ideolog铆a fascista en nombre de la libertad de expresi贸n. Esto significa controlar la batalla cultural: hacer que los temas que ellos escogen sean siempre tendencia. Ni que sea para rebatirlos.

CasaPound tiene presencia en los medios y ha conseguido incluso que en los debates organizados en su sede 鈥揷ubierta de retratos de Mussolini, pero tambi茅n del Che Guevara y Gramsci鈥 participaran periodistas prestigiosos, como el director y presentador televisivo Enrico Mentana. Esto ha legitimado el discurso fascista y contradice lo que otro periodista ilustre, Giacomo Matteotti, nos ense帽贸 hace casi un siglo: que el fascismo no es una ideolog铆a m谩s, una opini贸n, sino un crimen, y que, por lo tanto, se le tiene que aislar.

Matteotti sab铆a que, tal y como acab贸 pasando, Mussolini lo har铆a asesinar. Era una voz inc贸moda que denunciaba las corrupciones y trampas del r茅gimen que apenas se estaba consolidando. Y por eso pensaba en nosotros, las generaciones futuras, cuando poco antes de morir explic贸 la estrategia del fascismo, que es la misma que sigue la nueva extrema derecha. Se aprovechan de las instituciones democr谩ticas 鈥搚 de la buena fe de aquellos que, en nombre de la libertad de expresi贸n, consideran justo darles voz y espacio鈥 con el objetivo final de acabar con estas instituciones y con la democracia. Han pasado casi cien a帽os; tal vez sea hora de aprender la lecci贸n.