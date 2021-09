Nuevos vertederos ilegales por todo el término municipal arahelense

–

De parte de La Haine September 2, 2021 10 puntos de vista

Nuevos vertederos ilegales por todo el t茅rmino municipal arahelense

Tras denuncias an贸nimas, esta Asociaci贸n ha comprobado la existencia de numerosos vertederos incontrolados con presencia de todo tipo de basuras.

Jaedilla-Ecologistas en Acci贸n de Arahal ha registrado hoy un escrito denunciando la presencia de varios vertederos ilegales localizados en caminos p煤blicos, v铆as pecuarias e incluso en linderos entre fincas, repartidos por varios puntos del t茅rmino municipal.

Esta denuncia se suma a la registrada el pasado mes de abril donde se advert铆a de la creaci贸n de un gran vertedero en la trasera de la residencia Madre Encarnaci贸n y de un enorme foco de aparatos el茅ctricos y electr贸nicos en el camino p煤blico de Arahal a El Coronil, a la altura del pago de La Banda.

Del vertedero junto a la residencia no hay noticias, a pesar de los a帽os que lleva acumulando basura procedente de la construcci贸n, el Ayuntamiento no hace nada para erradicarlo ni asume sus competencias en materia de gesti贸n de residuos para obligar a los propietarios de los terrenos a mantenerlos limpio y cerrado. En cambio, s铆 se retiraron la mayor parte de los aparatos el茅ctricos del camino denunciado, aunque esto no ha evitado que en la zona se siga acumulando basura de todo tipo alrededor de la vereda de La Banda.

Los focos se localizan en el camino p煤blico de Arahal a El Coronil y en el camino de La Rubia, en los pagos de La Banda y Peraf谩n respectivamente; en la vereda de La Banda, en la Ca帽ada Real de Villamart铆n y en la de Osuna; por 煤ltimo, uno frente al cementerio municipal y junto al camino de servicio de la A-92 que fue limpiado hace muy poco tiempo y que vuelve a estar lleno de latas y botellas de cerveza.

El incremento de vertederos incontrolados que estamos comprobando en los 煤ltimos meses en la periferia de Arahal, en solares, en los bordes de caminos y v铆as pecuarias, en los descampados junto a muchas barriadas, en los pol铆gonos industriales, en definitiva, en todas partes, est谩 creando un aut茅ntico problema medioambiental y de salubridad que dan una penosa imagen de nuestra ciudad. Los vertederos incontrolados provocan un impacto visual tremendamente negativo para los numerosos senderistas, corredores, ciclistas y ciudadanos en general que transitan diariamente por estos caminos.

Est谩 claro que los culpables de esta situaci贸n son quienes, ignorando puntos limpios y lugares de recogida de escombros y residuos, los depositan en perjuicio de todos en cualquier lugar. Por la ubicaci贸n de alguno de estos focos, su origen est谩 ligado al asentamiento de la poblaci贸n en lugares fuera de ordenaci贸n, como lo son en la actualidad todas las parcelaciones que hay repartidas por el t茅rmino. Un problema, el del urbanismo salvaje, que el Ayuntamiento no solo no ha querido atajar, sino que de forma vergonzosa ha intentado legalizar a toda costa, anteponiendo el inter茅s particular de qui茅nes presuntamente han cometido un delito contra la ordenaci贸n del territorio, frente al inter茅s general.

Por todo ello exigimos que el Ayuntamiento persiga estas pr谩cticas, elimine todos estos vertederos y dote al municipio de una polic铆a verde o una guarder铆a ambiental propia que act煤e de forma preventiva para evitar nuevos vertidos. Adem谩s, se debe completar con campa帽as de limpieza y de educaci贸n c铆vica entre la poblaci贸n y entre las empresas del sector.

Desde Jaedilla-Ecologistas en Acci贸n de Arahal vamos a seguir denunciando de forma permanente las escombreras y otros lugares de vertido para ver si, entre todos, eliminamos esta visi贸n antiecol贸gica de nuestro municipio que puede provocar contaminaci贸n del suelo, del agua y del aire.

https://www.ecologistasenaccion.org/178371/nuevos-vertederos-ilegales-por-todo-el-termino-municipal-arahelense/