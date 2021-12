–

por Josep Pamies

Entre todas las vacunas que he conocido en mi vida (tos ferina, difteria, t茅tanos, sarampi贸n, rub茅ola, sarampion, hepatitis, meningitis y tuberculosis): nunca he visto una vacuna que me obligue a usar una mascarilla y mantener mi distancia social incluso cuando est谩s completamente vacunado.

Nunca he o铆do hablar de una vacuna que haga que el virus se propague incluso despu茅s de la vacunaci贸n antes de esto.

Nunca hab铆amos o铆do hablar de recompensas, descuentos, incentivos para vacunarse.

No hubo discriminaci贸n para aquellos que no lo hicieron.

Si no estabas vacunado, nadie intent贸 hacerte sentir mala persona.

Nunca he visto una vacuna que amenace la relaci贸n entre familiares, compa帽eros y amigos.

Nunca he visto que una vacuna sea usada para amenazar los medios de vida, trabajo o escuela.

Nunca he visto una vacuna que permita a un ni帽o de 12 a帽os reemplazar el consentimiento de sus padres.

Despu茅s de todas las vacunas que he enumerado anteriormente,

Nunca he visto una vacuna como esta, que discrimine, divida y juzgue a una sociedad como es.

Y como el tejido social se aprieta鈥 mientras luchamos entre nosotros.

Electricidad cara

Gas s煤per caro

Gasolina car铆sima

etc etc etc etc etc鈥

隆Es una vacuna poderosa! Hace todas estas cosas mencionadas excepto la inmunizaci贸n.

Si a煤n necesitamos una dosis de refuerzo despu茅s de estar completamente vacunados y a煤n as铆 necesitamos obtener una prueba negativa de test despu茅s de estar completamente vacunados, y a煤n necesitamos usar una mascarilla despu茅s de estar completamente vacunados, y a煤n as铆 ser hospitalizados despu茅s de haber sido completamente vacunados鈥

Probablemente lleg贸 el momento de que admitamos que nos han enga帽ado por completo.