August 7, 2021

Yo no siembro en mi patria una cruz de cenizas

pero siembro la ira, porque s茅 lo que siembro

Y saludo en la calle a quien yo no conozco

porque s茅 lo que siembro (Navarro Luna)

Mariposa, flor aut贸ctona, Celia para m谩s se帽as

Una avalancha de aves trina revoluci贸n y nuestro elenco se integra, con ellas desgarr茅 el vientre de las sombras, la luz lleg贸 con Celia. P茅talo a p茅talo han ido actores, actrices y p煤blico incluido enraiz谩ndose en su recuerdo, florecida en nuestras memorias, en cada hora y cada d铆a de ensayo y lectura de su vida, en cada paso abriendo aulas y en cada libro a la luz de los ojos le铆do por turnos. Nuestra m铆tica asoma enarbolando futuro contra la decadente burgues铆a capitalista, firme en su protagonismo militante antiimperialista, de guerrillera en hito de historia. Con las mallas negras ajustadas al cuerpo entro con un gran ramo de flores de mariposa; frente al p煤blico Celia ya en escena. Tras la misma estela un desfile simb贸lico; silencioso y pausado de diez actrices m谩s y cinco actores se integran como parte de una coreograf铆a, en simbolog铆a entra帽able de apariencia misteriosa, ampl铆an escena. Llevan una m谩scara levantada sobre la frente como viseras de la Selecci贸n Nacional de B茅isbol de Cuba; no son las Olimpiadas, se trata de no olvidar la esencia que forj贸 la independencia de nuestros d铆as. No hay acompa帽amiento musical; la marcha de sus cuerpos ejecuta por s铆 sola el concierto dirigido a homenajear a una gran mujer. No hay decorados; es una escena desnuda bajo nuestros pies solo una tarima de madera aut贸ctona. Fuera de ella la calle; b煤scanos en el centro de la vida entre c铆tricos, plataneras, cafetales y dem谩s delicias de la tierra enfrascados en las tareas del campo y en la recogida de la zafra de la ca帽a. No somos el grupo Escambray ni el de La Barraca de Lorca; pero s铆 seguimos sus pasos por el llano o selva y entre los montes de la cadena monta帽osa de Sierra Maestra, donde Pico Turquino acecha con 1.974 m. desde el coraz贸n de la sierra. No hay juego de luces; solo la claridad del gran astro deslumbrante ojo de luz sereno clavado sobre la escena enfoca a la guerrillera. El desfile se detiene; vira hacia el p煤blico que se ha ido congregando, deteni茅ndose ante nosotros expectantes, sigue sumando gente, no hay sillas, sus cuerpos inquietos se ensanchan formando un amplio anfiteatro. Frente a ellos los estudiantes de arte dram谩tico finalizan as铆 el curso con la obra creada; bajan sus m谩scaras cubri茅ndose los rostros y desaparece tras ellas el rostro juvenil y toda expresi贸n blanda e incierta. Cada una de ellas ha sido modelada por 茅l o la que la lleva; lograremos mucho m谩s que una neutralizaci贸n del rostro, su acentuada expresi贸n revela un personaje concreto, trasunta un deseo. Los alumnos van materializando una aspiraci贸n secreta hacia una personalidad diferente; reforzada o atenuada cada mueca es confesi贸n o rasgo de car谩cter. Esas l谩minas de cart贸n o escayola les proporciona las aristas que a煤n les faltan; el apoyo de una expresi贸n m谩s firme, una autoridad que todav铆a no se ha manifestado en ellos, se ver谩 enseguida c贸mo se precisan los gestos y los temperamentos se revelan. Al igual que las m谩scaras la trama del argumento est谩 vinculada como creaci贸n propia; es obra de los int茅rpretes, una valiosa muestra de trabajo voluntario donde apoyados en estos rasgos prestados y en estas pasiones ficticias -expresiones intensas de lo que pretenden simbolizar- los alumnos, ya parte de un futuro prometedor de interpretaci贸n dram谩tica llegan r谩pidamente por los medios m谩s directos, a un alto grado de patetismo interpretativo, despu茅s de haber sometido su cuerpo a los ejercicios indicados en las dos primeras partes de su formaci贸n, logrado una identificaci贸n en complicidad juntos capaz de vencer a la mayor铆a de las dificultades t茅cnicas y, esa tercera parte del curso, anterior a la puesta final de escena como colof贸n, vinculado a expresar corporalmente con el mayor rigor y entrega posible, toda gama de personajes emblem谩ticos de la revoluci贸n cubana, de sensaciones y de sentimientos. En este apartado b谩sico se trata de a帽adir la elocuencia de la voz, rostro y cuerpo. A puro teatro va brotando sobre escena homenaje y reafirmaci贸n, una interpretaci贸n como una clase magistral sobre esa ‘Paz y hermandad entre los hombres’ que sigue pisando y ci帽endo gargantas. Y mientras tanto tu, yo, el otro y m谩s v铆ctimas vamos sumando bajo la bota militar de sus victorias.

Hero铆nas de la libertad en todos los frentes de lucha hubo miles, el planeta de la rapi帽a, tuvo tanto miedo de todos ellos y ellas que lleva siglos de exterminio, y todav铆a. Cabalgar sobre los siglos de historia revolucionaria no es hablar por hablar, y siempre de lo mismo, es abrir ventanas a la vida; es oxigenar, crear y aportar avances conscientes para que nuestros sentimientos se enra铆cen en ella, evitando la met谩stasis; es fluir y desarrollar, en su entroncamiento, sobre la extensa rama f茅rtil internacionalista que se renueva muere y nace sobre la que balanceo con pasi贸n, la vanguardia de todos los tiempos, apostando contra el monstruo oculto tras sus grotescos personajes, utilizados como marionetas servibles al crimen

pol铆tico-econ贸mico a escala internacional. Surgen de entre nosotras Siemprevivas de la Libertad; flores a la vida leales a una primavera sobre los campos de batalla, hombres y mujeres sobre escena hondeando banderas al viento. Porque luchar contra el capitalismo, es golpear al fascismo o nazifascismo intr铆nseco, que dirige y crea enarbolando medi谩ticos grotescos a su poder absoluto fomentando la estela hitleriana sobre el mundo, mussolinista, falangista, franquista, batistiana, pinochista, videlista, todos y muchos m谩s del palo de Santos en Colombia, M茅ndez en Uruguay, Trujillo en Dominicana, Stroessner en Paraguay, Velasco Alvarado y Fujimori en Per煤, Hugo Banzer en Bolivia, Somoza en Nicaragua, Castillo Armas en Guatemala, Humberto Branco en Brasil, Carias Andino en Honduras, Porfirio D铆az en M茅xico, Duvalier en Hait铆 y m谩s 鈥渟antos鈥 por la gracia de Dios del gran capital imperial. Dif铆cil mostrar al mundo el nivel de su barbarie alcanzada tanto p煤blica como oculta en manos de la CIA. La lucha ha sido y debe ser una constante contra el terror y la miseria que las democracias pretenden encubrir, de decapitaci贸n hist贸rica como en el caso de Cuba; imponiendo como en el Estado espa帽ol, 鈥渙 con pactos鈥, donde el pueblo nunca particip贸 ni siquiera se le pregunt贸 entre maniobras e intentos de golpe de estado para sembrar el p谩nico y terror sobre la poblaci贸n, obligando asumir por ley constituci贸n, monarqu铆a y ej茅rcito franquista enfangado en el gran r铆o de sangre interminable dentro de su Espa帽a y fuera de ella.

Vuelvo a Celia…

A su forma culta de actuar e intervenir en todo el proceso que abarc贸 su constancia revolucionaria y sensatez profunda militante, de como se integr贸 en la guerrilla, su saber estar en vanguardia antes y despu茅s de la toma del poder, de c贸mo su discreci贸n se hizo sentir y querer tanto como su receptividad y sensibilidad, porque en ella, no ten铆a cabida altaner铆a alguna ni el sentimiento vac铆o y hueco de la superficialidad que da el personalismo ciego. Era lo que era, lo que le permiti贸 sentirse una m谩s, y no solo una l铆der, que lo era, y no solo saber escuchar, que escuchaba, sino sentir de manera profunda y vitalista a todo su pueblo como lo que son, seres involucrados construyendo un presente y futuro integral en complicidad, propio y de todos, dial茅ctico y cient铆fico, hist贸rico. Por ello vuelvo y volver茅 una y mil veces a Celia. Siempre me gust贸 y respet茅 a la mujer que habitaba en ella y ese sentimiento que nac铆a de abajo en las profundidades del deseo de abolir la desigualdad de clase, de integrar las capas m谩s desfavorecidas en siglos de dolor que la revoluci贸n hab铆a heredado. Conseguir que la mujer se integrara no fue tarea f谩cil, que se organizara y desechara toda la lacra de sumisi贸n, de degradaci贸n arrastrada, y, luchando se liberara contra las injusticias, y, luchando asumiera el control de su propia lucha, y, como mujer revolucionaria, ocupara puestos de responsabilidad para juntas abolir todo lo que atenta a su liberaci贸n en alienaci贸n sexual, laboral, social y pol铆tica; siempre me gust贸 desde que la descubr铆. Me gust贸 y conmovi贸 de la guerrillera su tenacidad laboriosa y tambi茅n la opini贸n de muchas mujeres sobre ella, que he podido escuchar y compartir de esa parte del pueblo batallador y creativo que casi nunca ve el turismo, porque no son las mismas v铆as y caminos los que cruzan ni los mismos pensamientos los que emanan y unen. Por ello amo y seguir茅 amando a ese pueblo que trabaja como trabaj贸 ella, lo amo como a la misma Celia, discreto y laborioso como hormiguitas construyendo sin m谩s pretensi贸n que ser parte de su pa铆s y de esa evoluci贸n e historia que cambi贸 su rumbo consiguiendo su derecho a ser, en la tierra, su independencia; ese es el pueblo de Celia, ese es mi pueblo, su liberaci贸n forma parte de la m铆a. Todo aqu茅l o aquella que va a la isla a que le escuchen, y no escuchar nunca, ni querer sentir ni ver ni reconocer el balance hist贸rico de las vidas del pa铆s que visita, para no o铆r hablar de independencia ni revoluci贸n, ni siquiera de los avances creados como potencia cultural, deportiva, medica y cient铆fica en formaci贸n y educaci贸n entre talleres y f谩bricas, museos y aulas de historia abiertas. Cerrando o铆dos van diezmando con su sonrisa de mueca como si l谩stima le diera la hormiga laboriosa centrada en su trabajo y no en vida ajena. Se explayan escuch谩ndose a si mismos en regocijo al ‘estado de bienestar europeo’, para mejor restregarles lo que considera 鈥渟us miserias鈥, olvid谩ndose en el mejor de los casos (que la miseria) all谩 donde se encuentren la llevan intr铆nseca.

Admiro y amo a los seres inteligentes que saben ser y son sencillos y sensibles. A la que tom贸 el dolor de su pueblo como propio cincelando y fundi茅ndose en 茅l en compromiso con la misma intensidad y discreci贸n que desarroll贸 su militancia, no publicista, no medi谩tica vana, ni mucho menos sensacionalista donde se refugia el v茅rtigo del vac铆o. Y porque no hay revoluci贸n que de la noche a la ma帽ana cambie todos sus estamentos mediocres, de concepto religioso alienantes y oscurantistas para con la mujer para con la vida. Conceptos pol铆ticos de marginaci贸n clasistas raciales y repugnantes que han regido d茅cadas, siglos de los viejos reg铆menes feudales, terratenientes, capitalismos de dentro y de fuera, neoliberalismos aboliendo, destruyendo pueblos y culturas, imperialismos para someter por las armas. Amo y respeto como a mi misma, a la que tuvo muchos nombres clandestinos que le dieron vida y raz贸n de ser, uno de entre ellos ya inmortal, Celia S谩nchez Manduley. La que no ces贸 en la lucha hasta segundos antes del 煤ltimo adi贸s, atrincherada laboriosa sin jam谩s alardear de l铆der. Entre las muchas responsabilidades que desempe帽贸 como secretaria del Consejo de Estado, diputada al Parlamento, miembro del Comit茅 Central del Partido o de la Direcci贸n Nacional de la Federaci贸n de Mujeres Cubanas. Jam谩s chup贸 c谩mara televisiva ni fotogr谩fica gratuita, ten铆a clara muy clara su misi贸n. Su conciencia e ideolog铆a la ci帽贸 abrazada a su mandato, a su integridad de dirigente de la revoluci贸n, y a su pueblo, del mismo modo se clav贸 en su memoria porque lo dio todo por 茅l, su ideal, su combate contra la tiran铆a. Celia seguir谩 presente cuando se hable de revoluci贸n en su imagen atrincherada junto a obreros y campesinos, con su mariposa en la cabellera y su dulce sonrisa a cuestas. As铆 la describieron los y las combatientes que la conocieron, radiante y coqueta como la vida no adulterada, impregnada de eficacia y esencia, la fiel compa帽era de armas de Fidel en la sierra como en el llano, eficaz organizadora y flor de revoluci贸n. As铆 fue su coraz贸n, grande, donde rein贸 la amistad internacional incondicional, su pueblo y su isla, al mismo tiempo que su respeto y amistad infinita sin omitir los detalles que todav铆a la engrandecen a pesar del tiempo de su ausencia. Pese a todo revuelo medi谩tico, hoy en Cuba, de confusas voces entre odiosas reventonas… Celia S谩nchez Manduley me sigue hechizando, por su autenticidad sin fotocopias, por su firmeza y abnegaci贸n en boca que vuela en atardeceres de lucha y entre el roc铆o de la ma帽ana, entre flores y plantas, que tanto gusto conocer y cuidarlas. A decir de la general de brigada Delsa Esther Puebla Viltres ‘Tet茅’: 鈥淓s la mujer m谩s grande que he conocido鈥. Esa era ella, la que jug贸 un papel clave en la revoluci贸n y vida del l铆der cubano m谩s emblem谩tico, la que estuvo en el coraz贸n de la revoluci贸n por m谩s de dos d茅cadas y se convierte en la m谩s fiel colaboradora.

Despu茅s de que Castro tuviera una llegada dura y compleja a Cuba, desde M茅xico, en diciembre de 1956 -perdiera a la mayor铆a de combatientes- una red clandestina de familias campesinas organizadas por Celia S谩nchez, fue fundamental, para la supervivencia de los revolucionarios rebeldes. Celia S谩nchez Manduley nace y crece en la ciudad azucarera de Media Luna, en Oriente, la zona tropical del este de Cuba. Su madre muri贸 cuando ella era muy joven, asumiendo su padre, hombre culto, toda su educaci贸n y cari帽o, el doctor Manuel S谩nchez Silveira. Cuentan que Celia S谩nchez aprendi贸 de 茅l sobre pol铆tica, y fue su asistente, lo que le permiti贸 ver el efecto de la pobreza extrema en sus pacientes. Tambi茅n se hizo conocida en la regi贸n y sus contactos locales le ser铆an de gran utilidad m谩s adelante. Che y Celia S谩nchez combatieron juntos al mismo enemigo, se cuenta que cuando emprendi贸, el que ser铆a su 煤ltimo viaje, le dio a Celia su gorra hist贸rica como recuerdo. Nuestra flor aut贸ctona, tras el triunfo de Batista, tuvo muy claro de que la violencia ser铆a inevitable para derrocar la dictadura. Comenz贸 a organizar la resistencia. En julio de 1953 Fidel hizo su primer intento de derrocar a Batista y atac贸 al cuartel Moncada en Santiago, Celia se une de inmediato al MR 26-J. Cuando Fidel regres贸 del exilio en M茅xico, es ella, la que organiza el transporte de suministros a los rebeldes en Sierra Maestra, reclut贸 voluntarios y fue uno de los principales puntos de contacto. En 1957, en la Cuba de Batista, Celia fue la mujer m谩s buscada del pa铆s. Cuando se le hizo demasiado peligroso quedarse en la llanura, se uni贸 a la guerrilla en Sierra Maestra. Desde el mando de La Plata, supervisaba el suministro de alimentos, ropa y armas, tambi茅n fue al campo de batalla. La guerrillera, pues, en una revoluci贸n nunca se deja de serlo, hoy general de brigada de largo nombre, Delsa Esther Puebla Viltres ‘Tet茅’, ten铆a 15 a帽os cuando conoci贸 a Celia en Sierra Maestra: 鈥淟a primera batalla en la que Celia particip贸 fue Uvero, en mayo de 1957. Fue muy duro. En aquel momento los guardias de Batista controlaban gran parte de la sierra. Bombardearon y mataron a muchos campesinos鈥. Celia tuvo un papel de liderazgo claro: 鈥淓lla estaba en el control de algunas de las 谩reas, en las que en ocasiones murieron 40 o 50 personas. A veces, los guardias quemaban todas las casas en un pueblo, para que la gente no tuviera d贸nde vivir. Y adem谩s de todas sus otras responsabilidades tambi茅n se hac铆a cargo de esas familias鈥. Celia se convirti贸 en la primera mujer con rango de direcci贸n en el naciente movimiento 26 de julio.

Tras el triunfo de la revoluci贸n, en 1959, Celia sigui贸 siendo para Fidel la colaboradora m谩s valiosa hasta el final de sus d铆as (1920-1980). Estuvo al cargo de numerosos proyectos revolucionarios casi siempre desde una posici贸n an贸nima, fue la gestora de obras emblem谩ticas que hoy se contin煤an visitando como el Parque Lenin, la Casa de los Cosmonautas, el Palacio de las Convenciones… hasta la supervisi贸n de la ‘reeducaci贸n’ de las familias de los insurgentes anticastristas, foment贸 y fund贸 parques comunales y luch贸 por conseguir que todos los cubanos pudieran tomar helados (y esto aunque parezca hoy algo banal en absoluto lo era). Durante su estancia en Sierra Maestra conserv贸 hasta el 煤ltimo pedazo de papel, cada orden de batalla que pudo salvar, con el fin de establecer un archivo hist贸rico de la revoluci贸n. Es evidente su aporte social y pol铆tico pero de 茅ste 煤ltimo no hay apenas informaci贸n. Nidia Sarabia recuerda c贸mo le ayud贸 a Celia S谩nchez a organizar el archivo en 1960: 鈥淓lla vigilaba todo el papeleo -incluso cuando estaban siendo bombardeados con napalm. Ten铆a esta idea de que incluso un peque帽o pedazo de papel de un guerrillero, o de un campesino semianalfabeto, ten铆a una importancia vital. Fue una de las ideas m谩s importantes y queridas que tuvo. Y nadie m谩s pensaba en ello. Tal vez Fidel s铆, pero ninguno otro de los l铆deres pens贸 que hab铆a que guardar esos papeles鈥. Aunque para mi sea tarde, por la rabia que siento que se llene de lecturas a partir de que uno se muere y no en vida, a nivel de los medios cubanos se ha convertido en un icono en Cuba, me congratula, mucho m谩s me alegrar铆a que fuera vista por si misma por su valor incondicional, su intelectualidad, su ideolog铆a 铆ntegra, su concepto propio y sus ideales de la revoluci贸n permanente, 煤nica actitud de principios de que la toma del poder siga siendo una realidad con y sin Fidel. 驴De c贸mo lleg贸 Celia a esa claridad revolucionaria evolutiva?: 鈥淵o nunca fui a votar, ni saqu茅 c茅dula, ni nada porque no me dio la gana. No cont茅 con nadie. Las ideas m铆as eran mucho m谩s all谩 de todo, eran muy profundas, discut铆a mucho tambi茅n, y me cre铆an una loca en las ideas, como que era idealista en liberarnos del imperialismo. Yo ve铆a la liberaci贸n de Cuba鈥. Las relaciones de la familia con los miembros m谩s adinerados de la comunidad, ser谩 aprovechada por Celia para obtener fondos para la lucha, pero seg煤n sus propias declaraciones sab铆a que aquellos no eran apoyos desinteresados: 鈥淵o siempre sab铆a que con esas mentalidades no lleg谩bamos a nada. Desde los primeros d铆as, cuando ya se sab铆a del desembarco y todo, que como un problema de humanidad, de salvar aquella juventud loca y en lo que nos hab铆amos metido nosotros, darle dinero para que se fueran, que se fueran y que se fueran. Salvarles nada m谩s. Salvarles la vida y que se fueran y a costa de esto yo cog铆a dinero. Los asesinatos de los expedicionarios del Granma, los conmovieron un poco, los motiv贸 a que se acabara todo eso. Cuando iba a venir el avi贸n de Costa Rica, nosotros recibimos en la Sierra un papelito, que nos dec铆an que necesitaban diez mil pesos para el avi贸n, que era lo 煤nico que necesitaban ya para llevar las armas a la Sierra y yo mand茅 a Aguilerita, que fuera a ver a Pedrito 脕lvarez, mi cu帽ado y a Arcos de parte m铆a y que dieran eso. Los dio Pedrito. Ya la gente ten铆a confianza en nosotros, lo que s铆 tuvieron una confianza equivocada. Ellos primero pensaron que nosotros pod铆amos invadir sus industrias, empezar los problemas personales, las venganzas, todas esas cosas y pensaron como un respaldo si eso pasaba, estaban bien con Dios y con el diablo, vaya, daban dinero por aquello. Y yo siempre me val铆 mucho de ‘La historia me absolver谩’ que se la di a todo el mundo para que se la leyeran, pensando siempre que el d铆a que triunf谩ramos, me iban a sacar todo eso y yo dije: yo no enga帽茅 a nadie. Y entonces vi a Manolo Arcos y me dice: Celia, me voy, pero te quer铆a ver para decirte que me enga帽aste. D铆gole: no, se enga帽贸 usted, yo nunca lo enga帽茅, yo a usted le di La historia me absolver谩 a leer y no se est谩 cumpliendo m谩s que lo que Fidel dijo en La historia me absolver谩. Yo nunca lo enga帽茅, usted si se va es porque quiere, pero este es el mismo programa que yo le di a usted鈥.

Celia participa por primera vez en combate directo un 28 de mayo de 1957, en El Uvero, como integrante del pelot贸n de la comandancia convirti茅ndose en la primera mujer que ocup贸 la posici贸n combatiente en las filas del Ej茅rcito Rebelde. El 4 de septiembre de 1958 en Sierra Maestra tras una reuni贸n de siete horas entre Fidel y su Estado Mayor, y promovido por Celia se crea en La Plata, el pelot贸n Mariana Grajales formado solo por mujeres que ten铆an la decisi贸n de incorporarse como combatientes, conocido como ‘Las Marianas’, del cual la guerrillera 鈥淭et茅鈥 fue la segunda responsable, una de las m谩s estrechas colaboradoras de Celia: 鈥淐omo muchos hombres no nos ten铆an confianza, Fidel no solo fue quien nos ense帽贸 a disparar, sino que nos nombr贸 su escolta personal. Por eso cuando 铆bamos llegando a los lugares la gente dec铆a: 驴Llegaron las Marianas? 隆隆Seguro detr谩s viene Fidel!!. El d铆a en que la Revoluci贸n triunfa, una parte de Las Marianas, nos encontr谩bamos en Holgu铆n con el comandante Delio G贸mez Ochoa, jefe del IV Frente, y Fidel nos mand贸 a buscar. El d铆a 2 llegamos a Bayamo y nos incorporamos a la Caravana de la Libertad para hacer el recorrido hacia La Habana. Nada he olvidado. Recuerdo en la Caravana que Celia -igual que en la Sierra- apenas descansaba. Ella era as铆. No ten铆a descanso. Armando Hart D谩valos dijo en su memoria: 鈥淐elia era una apasionada de la historia. Ten铆a conciencia de que viv铆a en el escenario de una gran historia, cuidaba con celo todos los documentos, materiales y escritos con el objetivo de conservarlos para la posteridad. Organiz贸 un gran archivo hist贸rico con un inmenso arsenal de documentos valiosos de la Revoluci贸n. Entre los h茅roes hist贸ricos de la Revoluci贸n Cubana que nos alientan en este esfuerzo gigantesco est谩 la compa帽era Celia. Ella nos ense帽a las virtudes que debemos desarrollar y estimula en esta hora que vive la patria, Am茅rica y el mundo para continuar hacia adelante 隆Esa fue Celia, compa帽eros! Grande en su preocupaci贸n por los aspectos m谩s concretos y decisivos de cada obra de la Revoluci贸n. Grande, quiz谩s, sobre cualquier otra virtud, en su modestia y sencillez. Entre todas sus cualidades debemos efectivamente destacar su rechazo a cualquier forma de ostentaci贸n y su apego a las maneras simples y sencillas de vivir y trabajar. Esta era, seguramente, una de sus m谩s conmovedoras virtudes鈥.

En la base del Monumento a Jos茅 Mart铆, en la Plaza de la Revoluci贸n (La Habana), aquel viernes 11 de enero de 1980, llovi贸 sobre ella una oleada humana espectacular, un fogoso diluvio dando forma humana masiva, el pueblo cubano rend铆a su admiraci贸n en su 煤ltimo adi贸s a quien fuera la principal creadora en 1957, de un pelot贸n revolucionario de mujeres 鈥淟as Marianas鈥, en honor a Mariana Grajales, considerada la Madre de la Patria cubana. Margarita Pastene, actual Presidenta del Colegio de Periodistas de Chile, fue durante sus a帽os de exilio la corresponsal voluntaria de Radio Habana Cuba, en Berl铆n, compuso una entra帽able canci贸n dedicada a Celia. Por igual el fundador cubano del programa Palmas y Ca帽as, que por su modo y modestia tan personal como peculiar de interpretar la m煤sica campesina, su jocosidad y nivel de improvisaci贸n, al participar en una controversia, gan贸 todo el reconocimiento, simpat铆a y respeto al entra帽able descendiente de canarios: Adolfo Alfonso Fern谩ndez. Uno de los mejores decimistas que ha tenido Cuba. Recibe entre otros reconocimientos el Premio Nacional de la M煤sica en 2004. Estas son las d茅cimas dedicadas a Celia, por el que hizo de la poes铆a m煤sica fundida en el crisol del tiempo y de la historia con sus tradiciones, un genio del arte poderoso, que con la rima de su verso iluminado se gan贸 el amor -como Celia- de todo su pueblo:

Flor aut贸ctona, mujer

Hecha de miel y de acero

Radiante como un lucero

Que ba帽a el amanecer.

T煤 naciste para ser

Por la historia perpetuada

Y aunque la Sierra empinada

Retumb贸 por la bravura

Nunca estuvo la ternura

Mejor personificada.

隆Oh paloma verde olivo!

Para rendirte homenaje

Habr谩 con otro lenguaje

que inventar un adjetivo.

隆Oh coraz贸n combativo

隆Con m谩s luz que el Astro Rey!

隆Oh disc铆pula de Hatuey!

Esta dicha del presente

Es fruto de tu simiente

Celia S谩nchez Manduley.

Guerrillera y secretaria de Presidencia del Consejo de Ministros de Cuba en la revoluci贸n, fue de una fidelidad extraordinaria excepcional y apoyo para con el l铆der de la revoluci贸n que como 茅l bien dijo en una ocasi贸n: 鈥渇ue su mano derecha e izquierda鈥. Cuando los expedicionarios del yate Granma desembarcaron por Playa Las Coloradas, Celia ide贸 la manera de obtener informaci贸n valiosa para el Movimiento 26 de Julio: se disfraz贸 de embarazada, y los guardias, que no la reconocieron e invitan a tomar caf茅. As铆 entr贸 al cuartel con el intento de cumplir su prop贸sito. Dijo Fidel un 15 de junio de 1957: 鈥淭煤 y ‘David’ (por Frank Pa铆s), son nuestros pilares b谩sicos. Si t煤 y 茅l est谩n bien, todo va bien y nosotros estamos tranquilos鈥. As铆 es como se fue forjando la revoluci贸n, que nunca se ha dejar pisar, ni por el enemigo interno ni por el monstruo externo que crea y alimenta su embri贸n. Consciente de su entra帽a, como lo estuvo Mart铆, el comandante de la revoluci贸n declara 鈥淓se era el camino que ten铆a que seguir la Revoluci贸n: el camino de la lucha antiimperialista y el camino del socialismo, es decir, de la nacionalizaci贸n de todas las grandes industrias, de los grandes comercios, la nacionalizaci贸n y la propiedad social de los medios fundamentales de producci贸n鈥.

Mait茅 Campillo (actriz y directora d` Teatro Indoamericano Hatuey)