De parte de Kurdistan America Latina August 2, 2022

El comandante del Cuartel General del Centro de Defensa del Pueblo (HSM), Murat Karayılan, habló por radio con las y los guerrilleros que luchan en las regiones de Zap, Avaşîn y Metîna, en Bashur (Kurdistán iraquí).

A continuación publicamos las principales reflexiones y declaraciones del comandante guerrillero:

En primer lugar, alabo a todos los compañeros con respeto y amor, en nombre de nuestra sede y nuestro movimiento. La resistencia histórica marca su tercer mes. Durante estos meses han surgido resultados muy significativos. Por supuesto, estos resultados son muy importantes y valiosos para nosotros. Esto sucedió gracias a los heroicos mártires y a su sacrificio. Conmemoramos a todos los mártires de la resistencia histórica en las personas de los camaradas Saristan, Rohat, Bager, Avzem, Özgür, Zemani, Nalîn y Berfîn Rêbaz. Nos inclinamos respetuosamente ante sus recuerdos. Estas sagas heroicas fueron escritas gracias a ellos. Nos vengaremos para respetar sus recuerdos y cumpliremos nuestra promesa de lograr la victoria

El Estado turco ha estado atacando nuestro movimiento y a nuestra gente ininterrumpidamente durante cuatro años en base a su concepto de genocidio. Sobre esta base, quiere ocupar Bashur (Kurdistán del Sur) por completo. Especialmente, después de su ataque a Garê intentó ocupar todas las Zonas de Defensa de Medya en un corto período de tiempo. Sin embargo, las tácticas utilizadas contra el ejército turco frustraron el plan enemigo para 2021. El enemigo fracasó. Pero Turquía continúa con sus ataques de invasión y está preparada hasta cierto punto, tanto en términos de política y diplomacia como de desarrollo militar. Está tratando de recibir más apoyo de las fuerzas locales y la línea colaborativa kurda. Mientras el Estado iraquí permanece en silencio y ayuda a las fuerzas turcas, Turquía busca crear oportunidades técnicas y obtener más apoyo de las potencias hegemónicas.

El enemigo ha hecho tales preparativos. También entrenó a sus fuerzas en consecuencia y quería lograr en 2022 lo que no pudo en 2021. En otras palabras, primero apuntó a ocupar las Zonas de Defensa de Medya en poco tiempo, y luego a Rojava, para completar con éxito el concepto de genocidio. Sin embargo, después de tres meses y medio el resultado hasta ahora muestra que el enemigo no ha tenido éxito. No ha podido ejecutar su plan. Ha tenido lugar una guerra muy dura en estos tres meses y medio, y aún continúa. El enemigo ha usado todas sus oportunidades. Por lo tanto, la guerra se ha intensificado. Por ejemplo, las fuerzas enemigas recibieron fuertes golpes en Girê Cûdî, Girê FM y Girê Hakkarî. Posteriormente, quisieron ocupar Girê Amediyê y Çemço. Recibió el mayor golpe en Girê Amediyê.

Turquía sufrió muchas bajas

El Estado turco hizo todo lo posible para lograr resultados, pero la resistencia de nuestros compañeros resultó mucho más fuerte. Podemos decir que nunca ha habido una guerra tan feroz entre nosotros y el Estado turco en nuestra historia. En nuestro recorrido de lucha, el Estado turco nunca ha sufrido bajas tan importantes en Kurdistán del Sur. Según la información proporcionada por nuestros compañeros, aproximadamente 1.700 soldados turcos han muerto hasta el momento.

Según un balance, 72 de nuestros compañeros han sido martirizados. Sin embargo, aún no hemos recibido información sobre el paradero de algunos de nuestros combatientes. Es decir, hemos sufrido alrededor de 80 o 90 mártires en esta histórica resistencia. Podemos decir que la guerra se basa principalmente en la tecnología, ya que el ejército turco utiliza armas prohibidas y tecnología de guerra avanzada. El número de nuestras bajas no es muy alto. Esto demuestra que es posible lograr grandes resultados sin sufrir muchas bajas con las tácticas que utilizamos. Es posible para nosotros frustrar la avanzada tecnología de guerra del enemigo y obtener resultados. Si un luchador no comete errores y actúa de manera más profesional, puede derrotar a las fuerzas enemigas por completo. Por supuesto, esto no es fácil, lo que están haciendo nuestros luchadores en este momento no es algo común. Este es un gran coraje y sacrificio. Nuestro pueblo y el mundo siguen de cerca esta guerra.

Así como la historia nos dice que un hombre valiente podría luchar contra 100 o 150 luchadores, los luchadores abnegados apoistas ahora están haciendo lo mismo en Zap, Avaşîn, Girê Cudî, Girê FM, Girê Hakkarî y Girê Amediyê. Los héroes de la historia eran en su mayoría hombres, pero ahora hay héroes masculinos y femeninos. Esto hace que los héroes del período actual sean aún más fuertes. Las mujeres luchadoras están jugando un papel importante ante los ojos del mundo, en las personas de las camaradas Saristan, Mizgîn, Çiya, Avzem, Viyan, Nalîn, Dîdar y Berfîn. Las mujeres son las principales figuras de esta resistencia. La lucha épica de los camaradas Bager Gever y Avzem no es algo ordinario y nunca será olvidado. Sus historias pasarán a la historia kurda con letras doradas. Sin duda, se trata de un nuevo umbral histórico. El futuro de nuestro pueblo descansa en ese patrimonio histórico.

El régimen del AKP-MHP colapsa si confirma la derrota

Todos ustedes toman parte en esta resistencia, y saben cómo el enemigo utiliza todas sus fuerzas. Recientemente, Turquía ha desplegado sus fuerzas especiales en Çemço y Girê Amediyê. Vimos cómo sus fuerzas especiales recibieron fuertes golpes. Entonces, el enemigo está haciendo todo lo posible para ganar, pero ha fallado. Actualmente, ha desplegado tropas en Zap como en otras regiones, pero no ha podido completar la ocupación. Turquía quería ocupar Zap en dos semanas y así completar su plan. Entonces, se puede decir claramente que el enemigo ha sido derrotado básicamente. Es solo que el enemigo no acepta su derrota. Porque en caso de confirmarse su pérdida, el régimen del AKP y del MHP colapsaría. El régimen ya está al borde del colapso. Además, si no logra la victoria en esta guerra, el régimen no podrá resistir.

Hace cuatro años dijimos que cuando el enemigo llegara a las Zonas de Defensa de Medya, la victoria sería nuestra. La victoria se logrará cuando el enemigo sea derrotado en las Zonas de Defensa de Medya. Es decir, el enemigo será derrotado en general. Dijimos que si el enemigo era derrotado en Zap, el régimen de Ankara colapsaría también. Ahora estamos diciendo las mismas cosas. Si el enemigo es completamente derrotado en esta guerra y admite que “fracasó” como confesó en Garê, será completamente derrotado. El régimen colapsará. El pueblo de Kurdistán y Turquía y los pueblos de la región celebrarán ese día. Así comenzará la era de la democracia y la libertad.

Esto allanará el camino para la libertad de Kurdistán y la libertad física del líder kurdo Abdullah Öcalan. Por lo tanto, esta guerra continúa en una etapa muy importante. Parece que el enemigo quiere mantener la guerra para que esto no suceda. Pero también debemos seguir resistiendo. Ha llegado la etapa más importante. De hecho, existen más desafíos, especialmente en algunos frentes y en algunas áreas. Sin embargo, si nuestros luchadores mejoran su creatividad con métodos y métodos apoístas, pueden encontrar soluciones a todas las dificultades. Si resistes sobre esta base, seguro que obtendrás resultados.

Turquía achaca la culpa del ataque de Zakho al PKK

Como explicamos, las fuerzas turcas ampliaron los campos de batalla porque no pudieron obtener resultados y se estancaron. Cuando Turquía se dio cuenta de que extender la guerra tampoco funcionaba, apuntó a los civiles. Está atacando a Bashur, Kelar, Chamchamal, Makhmur, Shengal, Shehba y todo Rojava, matando a civiles. Más recientemente, atacó la aldea de Perex el 20 de julio, cuando nueve ciudadanos iraquíes fueron martirizados y 24 personas resultaron gravemente heridas. Sin duda, el enemigo apuntó algo con este ataque, pero no necesitamos abordarlo ahora. Esta agresión también muestra cuán frustrado está el enemigo. Turquía quiere ejercer presión psicológica sobre la gente de Irak y del Kurdistán del Sur. Sin embargo, la reacción del pueblo iraquí a este ataque fue muy significativa. El pueblo iraquí dijo “Ya es suficiente”. Por lo tanto, el gobierno iraquí tuvo que tomar una posición cuando la gente salió a las calles por todas partes. Entonces, los funcionarios iraquíes entendieron que este ya no sería el caso. No pueden seguir así.

El enemigo se dio cuenta de que no era fácil eludir la responsabilidad de este brutal ataque. Ahora lo niegan y afirman que “lo hizo el PKK”, pero todos saben que fueron ellos. No podrán salirse con la suya fácilmente. Esta política de ocupación y genocidio del Estado turco ahora ha fracasado. Tayyip Erdogan y Bahceli quieren ganar las próximas elecciones reuniendo a la gente de Turquía a su alrededor con este brutal ataque y políticas. Sin embargo, ahora están desesperados y no podrán lograr los resultados que buscan.

La resistencia que actualmente se presenta en Zap y Metîna en general, y especialmente en el oeste y el este de Zap, ha desempeñado un papel importante en nuestra lucha hasta ahora y seguirá haciéndolo. Todas las provincias de Bakur (Kurdistán del Norte) y las Zonas de Defensa de Medya deberían brindar un apoyo más fuerte. Todos deben participar en este proceso. Sobre esta base, hacemos un llamado a la resistencia simultánea de todos los jóvenes, mujeres, personas y pueblos amigos de Kurdistán. Es un llamado a todas las fuerzas socialistas y democráticas, y a todos los que luchan contra el fascismo del AKP y del MHP. Este es un llamado a la resistencia. Es necesario levantar la resistencia nacional y democrática en Zap, Metina y Avaşîn. Esperamos que esta resistencia crezca cada vez más.

Debemos potenciar la resistencia histórica. Cada compañero debe tratar esta importante fase de la guerra con responsabilidad y asegurar una mayor participación. Este es un proceso de gran importancia y que arrojará grandes resultados en caso de asumir la responsabilidad. Los camaradas han hecho grandes sacrificios hasta ahora y de la misma manera se debe mantener también en el proceso actual. Cada militante en este empeño es digno de la victoria. Para responder a nuestros mártires y las esperanzas de Rêber Apo (Abdullah Öcalan), las madres y el pueblo de Kurdistán y los pueblos de la región, nos enfrentamos a un desafío histórico. Si tenemos éxito, se abrirá el camino hacia una gran victoria. Todos tenemos responsabilidades que asumir en este sentido y creemos que cada uno hará su parte.

FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina

