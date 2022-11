–

En pleno mes de agosto, entre bolos y playeo, nos sentamos a charlar con Sonia y Carol, las dos mujeres que est谩n detr谩s de La C铆a Milagros, que cumple doce a帽os estrenando el espect谩culo Bamos Vien y como presentadoras de lujo de la gala de Circada. Hablar de La C铆a Milagros es sin贸nimo de risas, talento y reivindicaci贸n, os invitamos a adentraros en su universo punki y 煤nico.

驴POR QU脡 ARTE DRAM脕TICO?

Sonia: Cuando ten铆a nueve a帽os, fui con el colegio por primera vez al teatro a ver la obra La isla del tesoro, en el Guti茅rrez de Alba, de Alcal谩. 隆Flip茅 tanto鈥!, no daba cr茅dito al universo que ah铆 hab铆a montado en cuanto a escenograf铆a, actores鈥 Desde ese momento, yo ya sab铆a que quer铆a ser actriz. La compa帽铆a era Titirimundi, en la que quince a帽os despu茅s empec茅 a trabajar como actriz.

Carol: A m铆 me motiv贸 mi abuela, que acaba de morir. Toda mi familia por parte de esta abuela es artista y teatrera, sin dedicarse profesionalmente, y es algo que siempre he mamado. Iba a verla actuar al pueblo, y con cinco a帽os me apunt贸 a clases de baile y de teatro. Yo, de chica, no sab铆a si quer铆a ser profe o actriz. Pero me di cuenta de que lo que me gustaba de ser profe era inventarme un personaje. Mi hermana me regal贸, con quince a帽os, un curso de teatro musical. Lo flip茅 much铆simo. Siempre lo he tenido claro desde los cinco a帽os.

驴C脫MO SURGE VUESTRA AMISTAD Y RELACI脫N ART脥STICA? NOS HAN CHIVADO QUE NO OS CA脥AIS BIEN鈥

Sonia: Nos conocimos en 2004 en la Escuela de Arte Dram谩tico. Yo estaba en tercero cuando ella entr贸 en primero y me produc铆a mucha curiosidad, por su est茅tica, por c贸mo la ve铆a por los pasillos鈥 Pero yo a ella no.

Carol: A m铆, Sonia no me ca铆a bien, me provocaba rechazo, pensaba que no era una persona de fiar y decid铆 durante muchos a帽os no relacionarme con ella. Ten铆amos amiges en com煤n, pero yo pasaba de ella. Despu茅s, coincidimos en una compa帽铆a de teatro y segu铆amos sin tener filin, pero en el escenario era impresionante lo bien que nos lo pas谩bamos juntas, mucha improvisaci贸n, conexi贸n鈥, muy divertido. Pero Sonia se fue a Argentina a estudiar teatro.

Sonia: Y, estando all铆, yo la echaba de menos: 芦Ojal谩 estuviera aqu铆 la Carol禄, y no entend铆a por qu茅, porque ella me rechazaba.

Carol: Yo tambi茅n la echaba de menos, no entend铆a nada.

Sonia: Nos estuvimos escribiendo correos y, cuando volv铆 a Sevilla, nos reencontramos. Las dos revolc谩s por el suelo en la Alameda, 隆una emoci贸n! Una cosa muy grande. Ese mismo d铆a ya dijimos: 芦Vamos a hacer teatro de calle禄.

Carol: La C铆a Milagros nace en la plaza de Santa Isabel. Sonia tra铆a una idea de Argentina, y comenzamos a ensayar, tomar cervezas y darle forma. Despu茅s nos fuimos a Conil a hacer calle, y hasta hoy.

驴CU脕L ES EL MILAGRO DE LAS MILAGROS?

El primer a帽o, grabamos unos v铆deos para Al Rumbo, un festival en Rota. Hab铆a una mujer que participaba en el v铆deo y que nos cont贸 su historia: hab铆a hecho teatro toda la vida, como mi abuela, y nos enamor贸. Dijimos: 芦Queremos ser como ella y llegar a su edad con esta pasi贸n por el teatro禄. Esta mujer se llamaba Milagros, y as铆 le pusimos a la compa帽铆a. Bueno, primero fue Milagritos Teatro, y ya nos dijeron: 芦No, ese nombre no es comercial禄, pero vamos, La C铆a Milagros tampoco lo es, porque nadie nos llama as铆, deber铆amos habernos puesto Las Milagros. Que nos llamen como quieran, pero que nos llamen.

AMIGAS, ARTISTAS Y COMPA脩ERAS DE ESCENA, 驴C脫MO ES ESO?

Y compa帽eras de casa. Cuando lo dices suena abrumador, pero luego en la pr谩ctica es f谩cil. No tenemos conflictos, nos respetamos mucho, nos cuidamos. Es algo muy sencillo. Nunca nos hemos sentido in the limit. Nuestra psic贸loga, que es la misma, nos dijo que aprendi茅ramos de la relaci贸n que tenemos entre nosotras, por lo sana y respetuosa, para crear otro tipo de relaciones, como las amorosas, que no nos van tan bien (risas).

DEBAJO DE LA ETIQUETA DE LA C脥A MILAGROS HAY DOS MUJERES, SUPONEMOS QUE CADA UNA DE SU MADRE Y DE SU PADRE.

Carol: Nos diferenciamos en much铆simas cosas, no somos nada parecidas, aunque nos pasemos todo el d铆a juntas. En la vida, yo soy muy mani谩tica y muy impaciente, y Sonia es m谩s flexible, fluida, paciente.

Sonia: Carol tiene m谩s car谩cter. A nivel art铆stico nos complementamos. Nos gusta actuar a las dos, pero a nivel de La C铆a Milagros, nos gusta hacer labores distintas. A m铆 me gusta m谩s lo social, la gesti贸n, mails, distribuci贸n, hablar con la gente鈥 A Carol m谩s la parte que est谩 detr谩s, producir, dirigir鈥 Mi apodo es Ninaza y hago ninazadas, hago tantas que se les pone hora: la ninazada de las once, la de las tres鈥 La conciencia del espacio, a veces, la llevo regular y soy propensa a caerme. No solo soy payasa en el escenario, sino tambi茅n en la vida.

驴QU脡 HAY EN VUESTROS PERSONAJES? 驴QU脡 CUENTAN, QU脡 HISTORIA TIENEN DETR脕S?

Historias de mujeres. En todas las obras y personajes, mezclamos el momento vital en el que estamos con el momento social y pol铆tico. Por ejemplo, en nuestras obras hablamos de hombres, hay un conflicto, porque son nuestros conflictos ampliados y teatralizados. Con la 煤ltima obra Bamos vien, pensamos: 芦Qu茅 bien, nuestros conflictos ya no son los hombres禄. Utilizamos el teatro como terapia y en el momento en que nos re铆mos de ellos, los superamos. Encima del escenario nunca decimos cosas que sean mentira ni cuando improvisamos, ni cuando escribimos. Eso es una manera de sanar.

HAB脡IS ESTADO MESES SIN PODER ACTUAR A RA脥Z DE UNA LESI脫N DE CAROL, 驴C脫MO HA SIDO?

La red de apoyo que hay en nuestro entorno, amigues y familia, es la que nos ha salvado mental, emocional y econ贸micamente. Eso nos ha mantenido con energ铆a para seguir estando en la vida. Ha sido muy dif铆cil, porque hemos estado mucho tiempo sin poder trabajar no solo encima de un escenario, sino tambi茅n creando. Cuando tienes una lesi贸n tan grande no te funciona bien la cabeza.

Este colectivo, esta red de apoyo, se ha ido trabajando desde hace mucho a帽os, lo ve铆amos en Casas Viejas, en La Sirenas y pens谩bamos: 芦Queremos tener esta mentalidad y formar parte, curr谩rnoslo y sentir que tenemos una familia a parte de la de sangre禄.

Nosotras, sin esperar nada a cambio, hemos estado en eventos y hemos puesto nuestra semillita en lo que se propon铆a en este nivel. Y de repente, la vida nos llev贸 a un punto en el que necesit谩bamos de esta gente. Es incre铆ble, precioso y abrumador cuando esta gente est谩 ah铆 para ayudarte a ti.

Tambi茅n es importante saber d贸nde poner las energ铆as, decir: 芦Vale, ahora el momento es este禄. Es un ejercicio de, no s茅 si llamarlo inteligencia emocional o prioridades o experiencia en la vida. Y, sobre todo, cuid谩ndonos, mim谩ndonos y queri茅ndonos mucho.

SOIS DOS MUJERES EN ESCENA CON UN DISCURSO BESTIAL QUE ROMPE CON LO QUE UNA PARTE DE LA SOCIEDAD PODR脥A ESPERAR. 驴CU脕L ES VUESTRA ACCI脫N POL脥TICA EN LO TEATRAL?

Nosotras nunca hemos sido conscientes de nuestra parte pol铆tica ni feminista. Ha sido al actuar y que vengan mujeres que est谩n m谩s politizadas y que nos digan: 芦Lo que hac茅is es muy feminista禄 o: 芦Esto de lo que habl谩is est谩 muy bien dirigido禄. Nos ha nacido de dentro. S铆 que hemos sido conscientes de utilizar el teatro como un meg谩fono para revindicar los problemas y ponernos siempre de parte del pueblo. Creemos que es obligatorio utilizar el arte, en nuestro caso el teatro, para revindicar.

Sorprende que dos mujeres hagan el tipo de teatro que hacemos, parece que da miedo. Dos hombres hubieran triunfado mucho antes. Pero el hecho de ser mujeres, mostrar nuestros cuerpos y hablar sin pudor, impacta, impone; a los programadores hombres, porque las programadoras mujeres y gays nos aman. Y esto no ha cambiado, esta sensaci贸n de que impacta lo que hacemos, sigue ocurriendo.

Lo m谩s dif铆cil de tener una compa帽铆a propia con otra mujer es la parte de gestionarlo con los hombres, dirigir y que sean dirigidos por mujeres cuesta much铆simo.

Como mujeres directoras de una compa帽铆a, tanto cuando creas el espect谩culo con el grupo de compa帽eros que trabajan contigo como cuando vas a trabajar a teatros, es complicad铆simo, y esto lo hablamos mucho. De hecho, hay mujeres artistas que est谩n ahora haciendo talleres de apoyo para mujeres directoras. El otro d铆a, lo habl谩bamos con un colega t茅cnico trans. Le preguntamos si sent铆a cambios en el trato despu茅s de su transici贸n, y nos dijo que s铆.

Nos pasa lo siguiente: t煤 intentas proyectar lo que necesitas como directora desde la amabilidad, el respeto, una cosa normal y, de primeras, no te hacen caso; hay que repetir las cosas bastantes veces y, si te pones seria, pero no cortante, hay conflicto porque est谩s enfadada, cuando no es as铆, simplemente, estoy seria y comunicando lo que necesito, y si ya no puedes m谩s, no te est谩n haciendo caso, notas que te est谩n vacilando con las actitudes, pegas un chillido o hablas con menos respeto o te impones de alguna manera, entonces ah铆 s铆 que te hacen caso con la cara que cada uno ponga.

驴EN QU脡 AND脕IS 脷LTIMAMENTE? OS HEMOS VISTO EN CIRCADA.

Pues s铆, andamos en circo. Despu茅s de doce a帽os, seguir renovando ilusiones nos parece muy bonito y eso es lo que mantiene viva a La C铆a Milagros. Estamos muy ilusionadas porque queremos presentar muchas galas de circo, muchos cabarets y proyectar las energ铆as hacia ah铆. Queremos montar un espect谩culo de circo, de calle, no sabemos si lo conseguiremos y esto nos ilusiona.

Al menos en el panorama andaluz, llegas a donde puedes llegar, podemos crear tres obras m谩s del nivel de las 煤ltimas, pero no puedes evolucionar mucho m谩s. Esa estancaera a nivel art铆stico nos bloquea y esta nueva ilusi贸n que es meternos en el circo, presentar galas, nos motiva mucho. Nos hemos sentido muy bien en Circada, ha sido un pelotazo y creemos que de aqu铆 van a salir cositas. De hecho, en diciembre presentamos la entrega de premios del Festival de Cine de Cantabria.

驴ALGO PARA TERMINAR?

Carol: Digan lo que digan, los pelos del culo abrigan.

Sonia: Pena, pena鈥, arrastrar la concha en la arena.