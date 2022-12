–

De parte de La Tarcoteca Contrainfo December 4, 2022 281 puntos de vista

Traducción tarcoteca – ACTION ALERT: NYT Has Found New Neo-Nazi Troops to Lionize in Ukraine – FAIR 30.11.2022 por Eric Horowitz

The New York Times ha encontrado otra milicia neonazi a la que adular en Ucrania. El Batallón Bratstvo “dio permiso al New York Times para informar sobre 2 operaciones fluviales recientes”, que culminaron en un artículo ( 21/11/22 ) titulado “En el río de noche, emboscando a los rusos”.

[Accionistas mayoritarios del NYT: Vanguard Group 9.43%, ValueAct Capital Management 7.74%, BlackRock Fund Advisors 7.61%, Jackson Square Partners 5.42%, Carlos Slim Helú 17%]

____________

Para Saber más