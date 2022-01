–

A poucos d铆as de que comece o Festival de Benidorm (Pa铆s Valenci脿), que determinar谩 o grupo art铆stico que representar谩 o Estado no festival de Eurovisi贸n deste ano, os medios estatais comezan a p贸r o foco no certame e nas pos铆beis vencedoras.

Entre as m谩is reco帽ecidas nas semanas previas ao concurso no que participar谩n at茅 14 formaci贸ns est谩n as Tanxugueiras. En apenas un mes, Terra, a canci贸n que levar谩n ao Pa铆s Valenci脿, e quen sabe se a Eurovisi贸n, foi reproducida 2,3 mill贸ns de veces na plataforma Youtube.

Tendo en conta que na historia do festival ning煤n artista foi seleccionado para interpretar unha canci贸n nunha lingua do Estado que non fora o castel谩n, a expectaci贸n creada pola s煤a participaci贸n tam茅n espertou a cr铆tica dos sectores m谩is conservadores e a extrema dereita.

Nese sentido, un artigo do ABC asinado por Jes煤s Lillo no que repasa os grupos que participar谩n no certame, cualifica o grupo galego de exemplo 鈥渄un tribalismo, neste caso galego, algo forzado e que pon de manifesto a dificultade do folclore para p贸rse ao d铆a e sa铆r do agro e das enaguas鈥.

Algo que, segundo sost茅n, non acontece co flamenco, que cualifica de “moi evolucionado, traballado desde hai d茅cadas en talleres e laboratorios”.

Subli帽ando que as Tanxugueiras son “as favoritas de Yolanda D铆az”, vicepresidenta segunda do Goberno estatal e ministra de Traballo e Econom铆a Social, o ABC salienta que “meten na cazola da s煤a queimada ingredientes tan diversos como o new age ou o trash dance“, que resume como “accesorios” do seu “tribalismo”.

Na nova, non se menciona a procedencia do resto de participantes nin se utilizan termos semellantes, como moito, puntual铆zase quen canta en ingl茅s e quen en castel谩n.