Hace algunas semanas publicamos en estas p谩ginas la primera parte de una interesante y profunda entrevista sobre la realidad ferroviaria de nuestro pa铆s. Juan Ram贸n Ferrandis, hist贸rico sindicalista del ferrocarril y reciente Secretario General de CGT del Pa铆s Valenciano y Murcia, nos aporta un pormenorizado an谩lisis muy poco publicitado por los grandes medios. Hoy subimos a la red la segunda y 煤ltima parte con la que abrimos m谩s cuestiones a debate. Os dejamos esta 煤ltima entrega de esta entrevista que nos plantea cuestiones que consideramos clave para el desarrollo social y econ贸mico del pa铆s.

En cuanto m谩s se conoce, m谩s se parece a una pel铆cula de Berlanga, por muy triste que suene, pero, en fin, sigo. Desde hace a帽os, est谩 encima de la mesa la liberalizaci贸n del sector ferroviario impuesto por la Uni贸n Europea 驴Qu茅 supone en concreto, para Espa帽a?

Desde Europa se pretend铆a una liberalizaci贸n del sector ferroviario, y entend铆an que hab铆a que homogeneizar. Al principio, fuimos reticentes, sobre todo en CGT, pero tambi茅n desde otras organizaciones. Desde Europa se plantearon el Libro Blanco y el Libro Verde del Ferrocarril, el Cuarto Paquete Ferroviario y algunas medidas m谩s que tienen un nombre muy bonito pero que no han servido para revitalizar el ferrocarril sino meter el cazo de la privatizaci贸n. En Espa帽a, se plante贸 la Ley del sector ferroviario, que entr贸 en vigor el 1 de enero de 2005. Lo que hizo esta ley fue dividir la infraestructura que ten铆amos en ese momento con Renfe. Por un lado, pasaba a una empresa p煤blica, Adif, y por otro, la explotaci贸n de este servicio ferroviario, estar铆a en manos de Renfe. En 2013, estas dos empresas se vuelven a diseccionar: Adif en Adif-Alta Velocidad y Adif-Convencional y, Renfe, en viajeros, mercanc铆as, mantenimiento de material y una empresa de alquiler de trenes. La liberalizaci贸n de mercanc铆as entra tambi茅n este 1 de enero de 2005.

Y lo que, seg煤n el Gobierno, era una revitalizaci贸n del transporte de mercanc铆as, es al final una reducci贸n de las mercanc铆as en este a帽o. Por ejemplo, en junio de 2013, se pierden de una tacada 1500 trenes de mercanc铆as. Sus 500 000 toneladas pasaban directamente a la carretera: 40 000 camiones diarios circulando por nuestras carreteras con el coste social, medioambiental y de accidentes de tr谩fico que eso supone.

Todo esto viene de la mano de unas directrices impuestas desde Europa y aqu铆 el Estado espa帽ol las aplica desde su interpretaci贸n m谩s negativa. Teniendo un abanico de posibilidades para plantear las directivas europeas, las tomamos de la manera m谩s restrictiva. Aqu铆 est谩bamos ya dispuestos a privatizar el ferrocarril en 2019. La liberalizaci贸n del transporte de viajeros ha entrado en vigor en diciembre de 2020.

Tenemos desde 2005 liberalizado el transporte de mercanc铆as. En este momento, la cuota de las mercanc铆as que pasan por el ferrocarril es del 2,4%; hace 15 a帽os, era del 11%. Si nos comparamos con Francia o Alemania, Francia tiene el 17% de las mercanc铆as circulando por ferrocarril y Alemania el 23%. Lo que est谩n buscando Alemania es quedarse con la divisi贸n de mercanc铆as de Renfe porque con nuestros porcentajes actuales Alemania podr铆a multiplicar por 10 su negocio en Espa帽a.

Las empresas privadas que est谩n operando ferrocarril al principio tuvieron muchos problemas, puesto que estaba el monopolio de Renfe. En ese momento, la mayor铆a de la mercanc铆a que Renfe dej贸 de transportar pas贸 a la carretera. Ahora, se est谩 recuperando poco a poco, pero lo est谩n recuperando las empresas privadas, que adem谩s utilizan trenes di茅sel muy contaminantes.

Renfe era patrimonio de toda la ciudadan铆a, lo hemos desgajado y lo estamos vendiendo. Estamos vendiendo nuestro propio patrimonio, el que tantas y tantas personas lucharon hace a帽os para que fuera una empresa p煤blica y para que, evidentemente, los beneficios fueran p煤blicos tambi茅n. Lo que hemos hecho es privatizar las ganancias y socializar las p茅rdidas.

驴Qu茅 consecuencias est谩 teniendo para los trabajadores esta liberalizaci贸n y esta fragmentaci贸n de la empresa?

En principio el trabajo tanto en Renfe como en Adif era un trabajo especializado en el que se requer铆a una formaci贸n bastante exigente. Despu茅s de esta liberalizaci贸n, las empresas privadas, han tenido manga ancha en sus contrataciones y en sus dispositivos de seguridad.

Las empresas privadas no hacen tanto 茅nfasis en la seguridad y en la calidad del servicio y lo que hacen es intentar compensar sus cuentas de resultados, muchas veces a trav茅s de los salarios de los trabajadores y las trabajadoras, con una exigua formaci贸n. En muchos aspectos, lo que hacen es precarizar el trabajo, un trabajo ferroviario, insisto, que era de calidad y que adem谩s tiene much铆sima responsabilidad. Por tanto, creemos que para los trabajadores y las trabajadoras ha sido una mala noticia. Hace un a帽o y medio, el Cuarto Paquete ferroviario, que abr铆a la posibilidad de homogeneizar todas las normativas en la Uni贸n Europea, de alguna manera daba tambi茅n la posibilidad de que hubiese una homologaci贸n de las condiciones laborales. Esto no ha sido as铆 y por tanto, cada pa铆s y cada empresa tiene su propia regulaci贸n. Evidentemente, dentro de una empresa p煤blica todav铆a puedes mantener un convenio relativamente decente, pero dentro de las empresas privadas, lo que se hace es rebajar las condiciones laborales y precarizar lo m谩ximo posible.

Entonces, la empresa p煤blica francesa puede entrar en Espa帽a, pero los trabajadores espa帽oles no pueden tener las condiciones de los ferroviarios galos.

Eso es. Cuando en 2017, desde el Gobierno, en ese momento del PP, dan el visto bueno para que se pueda entrar a operar desde la Uni贸n Europea, tanto Francia como Alemania se ponen manos a la obra. Pero hay un condicionante y es que Espa帽a no puede en ese momento operar en los pa铆ses europeos. Hoy, despu茅s de la liberalizaci贸n del transporte de mercanc铆as, hay empresas espa帽olas, pero tambi茅n evidentemente hay francesas y alemanas.

Y ahora, desde esta nueva liberalizaci贸n del transporte de viajeros, hay empresas francesas que, si no hubiese venido la pandemia, ya estar铆an operando. Pero evidentemente Espa帽a todav铆a no ha sido capaz de operar en el resto de Europa. Que tampoco es que lo voy a defender desde esta posici贸n, pero s铆 creemos que el transporte ferroviario es algo que tendr铆a que estar regulado y en manos del Estado. Entendemos que el libre mercado que existe en las carreteras o que existe en la aviaci贸n no es bueno para el ferrocarril, porque una empresa p煤blica revierte parte de sus beneficios en el mantenimiento de la seguridad y la calidad del servicio. Sabemos que las empresas privadas tienen unas cuentas de resultados que atender y que no van a reinvertir una parte de sus beneficios en mantener esta seguridad y esta calidad.

Es el negocio redondo, vamos a dar unas v铆as, en perfecto estado, a empresas privadas, las vamos a mantener, les vamos a rebajar los c谩nones hasta el m铆nimo para que ganen dinero y si pierden dinero, en algunos casos, hasta hay contratos que les vamos a sufragar las p茅rdidas. Desde las empresas privadas y p煤blicas europeas se est谩n frotando las manos con el negocio que pueden hacer en con el Estado espa帽ol.

驴Es rentable, social y econ贸micamente reunificar Renfe en una gran empresa p煤blica?

S铆, puesto que lo que har铆amos es concentrar tanto la explotaci贸n de la infraestructura como la propia infraestructura. Lo que pasa es que, despu茅s de este proceso liberalizador, lo vemos muy lejos.

Desde CGT estamos en contra de la liberaci贸n del ferrocarril, pr谩cticamente desde diciembre de 1997. Y hemos seguido exigiendo una reunificaci贸n de las dos empresas p煤blicas. Pero despu茅s de muchos a帽os de pelea, entendemos que hoy es muy dif铆cil, porque las directivas europeas ya obligan a separar entre la explotaci贸n y la infraestructura. As铆 lo est谩 haciendo el resto de Europa. A pesar de esto, para la sociedad e incluso como pa铆s, s铆 ser铆a rentable. Tambi茅n lo ser铆a en cuanto a la gesti贸n del transporte ferroviario, pero no ser铆a rentable para el capital y, por tanto, yo creo que al final en este aspecto va a seguir ganando el gran capital.

Adif no puede ser privatizada, pero en Renfe cabe la posibilidad de que parte de sus divisiones tengan una parte de capital privado. Por tanto, de una manera t谩cita se abre la puerta a la privatizaci贸n de la propia empresa.

驴Pero no hay cierto capitalismo de provincia, f谩bricas provinciales de todo tipo, econom铆a de turismo provincial de todo tipo que s铆 se podr铆an beneficiar y s铆 podr铆an aumentar el capital que tienen con esta empresa p煤blica? Sectores ligados al turismo que hay entre Murcia y Granada, Murcia, Cartagena o el de la familia capitalista de peque帽a f谩brica鈥

S铆, evidentemente, hay casos cotidianos. En la Comunidad Valenciana, hay en una empresa maderera que desde su inicio ha estado transportando madera y a la que Renfe, de un d铆a para otro, le dijo que ya no era rentable ese transporte y que dejaba de hacerlo. Entonces s铆, para las empresas espa帽olas, para las peque帽as y medianas empresas, para el turismo, ser铆a rentable econ贸micamente que hubiera una sola empresa que gestionar谩 el ferrocarril p煤blico. Pero, hablando de capital, hay grandes multinacionales y grandes lobbies de poder. Al lobby Ferromed, al Corredor Mediterr谩neo, a las grandes empresas multinacionales de Europa y del mundo son a las que no les interesa que las empresas de transporte sean p煤blicas. Primero con la falsa visi贸n que nos quieren dar de que el transporte de mercanc铆as va a ir por tren, cuando la realidad es que est谩n apostando por la carretera y lo que vemos d铆a a d铆a es que las inversiones en carreteras son mucho mayores que en el ferrocarril, al menos convencional. Lo que estamos haciendo es potenciar la carretera porque incluso el Gobierno, cada vez que un cami贸n o un autom贸vil repostan combustible, el 73% de ese dinero va directamente a las arcas del Estado de un d铆a para otro. Invertir en ferrocarril es invertir a largo plazo y ning煤n pol铆tico ni ninguna pol铆tica est谩 dispuesta a hipotecar su mandato. Para algo que llegar谩 en 15, 20 o 25 a帽os, creo que la clase pol铆tica de este pa铆s tiene las miras muy cortas y no apuesta al futuro, sino a un cort铆simo plazo.

En el a帽o 2015 se vendieron 500 millones de tickets, y esto teniendo en cuenta la falta de trenes importantes como los que hemos planteado antes, Murcia-Sevilla, Cercan铆as鈥 o la falta de inversi贸n a la que te refer铆as entre Valencia y Madrid, que tardaba 7 horas el viaje. Con una inversi贸n como la que plantea CGT 驴se puede aumentar el n煤mero de viajeros y, por lo tanto, el volumen de ingresos para Renfe?

En 2018 se vendieron 595 millones de billetes. La inmensa mayor铆a, m谩s de 550, fueron de Cercan铆as; 27 millones fueron de alta velocidad y 11 millones fueron de media distancia.

De ellos, muchos de los de alta velocidad fueron condicionados por qu茅 no hay servicio de media o de larga distancia, y muchos de los de larga distancia en alg煤n momento han pasado por alguna l铆nea de alta velocidad y, por tanto, se contabilizan tambi茅n como como AVE. Pero la realidad es que el AVE lo utiliza muy poca gente.

Desde el punto de vista de CGT, lo que creemos es que hay que reutilizar las l铆neas de alta velocidad para otros cometidos tambi茅n, pero sobre todo hay que potenciar el convencional. Y para ello hicimos una propuesta hace a帽os de la gratuidad del ferrocarril. El Estado espa帽ol financia el mantenimiento del ferrocarril con 1 000 millones. Si este dinero fuera destinado a que los billetes fueran gratis o que fueran simb贸licos, por ejemplo 1鈧 por billete para, multiplicar铆a por 3 y medio las ventajas econ贸micas, sociales y medioambientales. Tenemos que tener en cuenta que la utilizaci贸n del tren se podr铆a multiplicar. Insisto, el beneficio que habr铆a para la ciudadan铆a ser铆a 3,5 veces superior al que se saca actualmente con la venta de los tickets. Evitar铆a atascos en las grandes ciudades, evitar铆a toneladas y toneladas de CO2 que van a la atm贸sfera y que repercuten en la salud de las personas, en la construcci贸n de hospitales, en el deterioro tanto del mobiliario p煤blico como de los ecosistemas鈥

Siendo gratis en el tren, tendr铆a mayores beneficios que pagando. Se puede multiplicar el n煤mero de billetes vendidos, y por tanto, las ocupaciones y las frecuencias de los trenes y as铆 rebajar铆amos todav铆a m谩s los veh铆culos circulando por las carreteras, n煤mero de accidentes que nos evitar铆amos, etc.

Al fin y al cabo, el Estado ya ha financiado 70.000 millones para el AVE, que lo utiliza el 3,8% de la sociedad. Seria financiar el tren del 96,2%. No obstante, hace algunas d茅cadas la utilizaci贸n del tren de mercanc铆as era tan alta y rentable que permit铆a que el tren de viajeros tuviera coste cero.

No tengo los datos de esa 茅poca, pero insisto, ahora es s贸lo un 2,4% del transporte de mercanc铆as, que pr谩cticamente es irrisorio. Hay una parte muy peque帽a, un 1% que es para la aviaci贸n y luego alrededor de un 2% para la mar铆tima. Lo dem谩s es por cami贸n.

Lo que plantea la Uni贸n Europea es que en 2050 el 30% de las mercanc铆as de todos los Estados vayan por ferrocarril y aqu铆 no lo estamos haciendo. Bueno, le estamos haciendo caso al Corredor Mediterr谩neo, al Corredor Cant谩brico y al Corredor Cant谩brico-Mediterr谩neo. Pero es otra vez potenciar ciertas zonas de la pen铆nsula en detrimento de otras. Nosotras lo que pensamos es que una red que vertebre verdaderamente todos los territorios, no solo para pasajeros, sino tambi茅n para mercanc铆as, es mucho m谩s coherente que potenciar los grandes corredores.

Tenemos la obligaci贸n como sociedad de potenciar el ferrocarril, porque es el medio m谩s sostenible, Aun as铆, sin tener en cuenta esta ventaja, los trenes de viajeros solamente dentro de una unidad de negocio de viajeros, ser铆an rentables siendo pr谩cticamente gratuitos. Insisto, lo que ha invertido el Estado en los 煤ltimos a帽os, estos casi 70 000 millones de euros, si hubiesen revertido en tener trenes de calidad, aumentar la frecuencia y el empleo en el ferrocarril, hoy por cada euro invertido hubi茅semos ganado 3,5鈧. Si conjugamos las mercanc铆as y los viajeros, puede ser algo muy, muy beneficioso. Pero aun con negocios diferentes ser铆a beneficioso.

A m谩s largo plazo, como pueden ser 10 o 20 a帽os, evidentemente estamos obligados a impulsar el ferrocarril porque el futuro o ser谩 sostenible o no ser谩. Esto todav铆a no lo hemos interiorizado, primero una buena parte de la sociedad, y despu茅s efectivamente los diferentes gobiernos.

Cuando hablas de que por cada euro que s铆 ha invertido vamos a ganar 3,5, estaba hablando de c贸mo repercute socialmente el que yo me coja el tren y me vaya a pasar un fin de semana a Granada.

S铆 ser铆a eso y ser铆a adem谩s el CO2 de tu veh铆culo privado que no utilizas. O sea, estamos en 57 gramos de CO2 por litro de combustible consumido. Al final son miles y miles de toneladas. Esto tiene una repercusi贸n tambi茅n en el mobiliario urbano, en los ecosistemas, en las ciudades, el deterioro de edificios, en la salud de las personas, en el deterioro de la salud y en la construcci贸n de hospitales y todo esto.

Si hablamos adem谩s de lo que eso generar铆a en cuanto a turismo o la repercusi贸n econ贸mica, pues ser铆a m谩s elevado, pero eso no est谩 cuantificado. Cuando hablamos de 3,5 hablamos solamente de los costes indirectos en la salud de las personas y en el deterioro. Claro, ser铆a mucho mayor si tenemos en cuenta lo que estabas diciendo.

A ver, realmente, los trenes van vac铆os. M谩s vale que vayan llenos, porque un tren ya cuesta mucho dinero arrancarlo. Lo que pasa es que, para muchos, para casi todos, la econom铆a gratis鈥

Por poner un ejemplo, en junio de 2013, el Gobierno del PP se planta en las obligaciones de servicio p煤blico y suprime 40 000 trenes anuales. Deja 172 estaciones sin parada y 165 con 1 sola parada al d铆a. Esto significa tambi茅n matar a la poblaci贸n en cuanto a servicios, puesto que no puede utilizarlo la mayor铆a de la ciudadan铆a y no tiene ninguna viabilidad.

Esto lo hacen para ahorrarse 51 millones de euros en 3 a帽os, a 17 por a帽o, y deja a m谩s de 2 millones de personas sin tren. Estamos hablando de cantidades 铆nfimas que repercuten en much铆sima gente.

Si tuvi茅ramos en cuenta todo lo que estamos diciendo, pues evidentemente todas las personas tendr铆an servicio de tren, lo tendr铆an gratis, tendr铆an m谩s frecuencia. Para que un tren con 3 personas circule por una l铆nea de estas caracter铆sticas y que al final la venta de los tickets sea 25鈧, mejor unos trenes llenos con 222 personas. Habr铆a beneficio social y quitar铆as muchos coches de la carretera.

Por otra parte, para que 1 tren circule, seg煤n en qu茅 sitio, puede costar unos 500鈧 el viaje. Pues para que los 500鈧 tengan un beneficio social y que al final repercuta medioambientalmente es tan f谩cil c贸mo llenarlo y, si para llenarlo, tenemos que poner el billete gratuito pues entonces lo que hay que hacer es dejar el billete gratuito. Es algo muy sencillo, una regla de 3 directa.

Ahora mismo, para la fabricaci贸n de trenes e incluso para una parte del mantenimiento, se contrata a multinacionales. 驴Ser铆a pensable que Renfe tuviera su propia fabricaci贸n y el 100% del mantenimiento?

Me gustar铆a que eso fuera as铆, pero la realidad es que esto es pr谩cticamente imposible tal como est谩n ahora montadas las empresas de fabricaci贸n ferroviaria. Hay empresas muy potentes como Siemens, Alstom, Talgo, Bombardier o Stadler, que pr谩cticamente son el monopolio de las construcciones ferroviarias. En algunos momentos Renfe tuvo construcci贸n de vagones y ha tenido alguna inversi贸n con CAF tambi茅n. Pero hoy en d铆a es pr谩cticamente imposible. Cuando se hacen estos macro contratos鈥 Hace poco hubo un contrato de Renfe en veh铆culos ferroviarios de m谩s de 3 200 millones 鈧, y han ido a parar a todas estas empresas multinacionales. Y con ese contrato se suele contratar tambi茅n el mantenimiento de los trenes, en muchos casos por 10 a帽os e incluso por 15. Yo creo que ah铆, en el mantenimiento, s铆 podr铆a ser del Estado o de Renfe. Veo muy dif铆cil la construcci贸n, pero s铆 viable el mantenimiento.

Adem谩s, no tenemos tecnolog铆a para construir trenes que pudieran competir con las empresas privadas. S铆 que lo pudo tener en su momento, pero al dejarse perder, hoy en d铆a creo que estamos a a帽os luz, y eso que somos bandera con la alta velocidad. Estamos vendiendo la bandera de alta velocidad en el AVE a La Meca, etc茅tera. Pero la verdad es que los trenes que circulan por La Meca, son tecnolog铆a de otros pa铆ses. Como mucho, es tecnolog铆a Talgo que est谩 en consorcio con otras empresas. Pero aqu铆 no hay ninguna empresa p煤blica que pueda competir en este momento con la tecnolog铆a de estas empresas.

Muchos dicen que la empresa p煤blica es un lastre para la econom铆a, un agujero negro de fondos. Y otros, que es un motor para el desarrollo econ贸mico y social del pa铆s. 驴Qu茅 visi贸n tienes t煤 sobre esto?

Bueno, las empresas p煤blicas, evidentemente no son ning煤n lastre para la sociedad. Empresas p煤blicas son necesarias, incluso imprescindibles, para la econom铆a de cualquier pa铆s. Las empresas p煤blicas que se han privatizado tienen un coste superior a la sociedad, puesto que los beneficios de estas empresas privadas tenemos que costearlos entre todos y entre todas. Como antes dec铆amos, lo que hacemos es privatizar los beneficios y socializar las p茅rdidas, por tanto, una empresa como Renfe o como Adir privatizada, significar铆a una disminuci贸n de la calidad, una disminuci贸n incluso de la seguridad y, adem谩s, que la sociedad al final tengamos que rescatarlo, como ocurri贸 en el Reino Unido hace 25 a帽os. El Estado tuvo que revertir la situaci贸n y volver a nacionalizar las empresas privadas que lo que hab铆an hecho era simplemente poner el cazo para ganar dinero. Las empresas p煤blicas hoy en d铆a son un beneficio para la sociedad. La 煤nica pega que podr铆amos poner es que tenga una gesti贸n coherente y que se preocupe verdaderamente por la ciudadan铆a.

Lo que tenemos son unas empresas p煤blicas mal gestionadas y que probablemente quieran hacer a prop贸sito esta gesti贸n para que la sociedad crea que es un perjuicio para la sociedad y que desde las empresas privadas se gestionar铆a mucho mejor y ser铆a mucho m谩s rentable. Desde CGT, y yo personalmente, vemos que las empresas p煤blicas son necesarias. Las empresas privadas tienen una raz贸n de ser, que es ganar dinero. Por tanto, si lo ganan las empresas privadas lo dejamos de ganar la sociedad.

Pues con esto he acabado toda la ametralladora de preguntas que ten铆a. Much铆simas gracias, Juan Ram贸n.

Creo que es importante que se visibilice y yo por eso quiero agradecerte tambi茅n que lo intentes hacer visible desde el atril que ten茅is en La Enzina y agradec茅rtelo a ti personalmente. Creo que es importante tambi茅n que cambiemos la manera de pensar de la sociedad y, para cambiarla, pues muchas veces tenemos que denunciar que en Espa帽a hay una opini贸n publicada que la mayor铆a de gente hace propia, pero no hay una opini贸n p煤blica. Tenemos que revertir esta situaci贸n, tener una verdadera opini贸n p煤blica y que podamos discernir entre lo que est谩 bien y lo que est谩 mal. Que no nos creamos todo lo que hablan los medios de comunicaci贸n convencionales.

Por otra parte, creo que el ferrocarril y la bicicleta son un complemento extraordinario y que creo que aqu铆 se est谩 dejando de lado. Tenemos algunas v铆as verdes como la que va desde Teruel a Sagunto, con m谩s de 160 km, en las que tenemos una v铆a f茅rrea al lado, pero por la que no pueden ir m谩s de 3 bicicletas por tren鈥 Creo que aqu铆 tenemos mucho camino por recorrer y que las estaciones intermodales entre carriles bici y tren son una cuenta pendiente para los pr贸ximos a帽os.