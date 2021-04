–

Por Evaristo Pereira

A ma帽谩 do 23 de abril de 1937, nos peiraos do Berb茅s, despois de ser delatados por un mari帽eiro, os falanxistas asaltaron o barco, tras arrimar ao costado un barco alxibe do porto de Vigo. De seguido asolagaron a sala de cadeas do bou Eva, primeiro con auga fr铆a e despois con auga quente. M谩is os tripulantes non sa铆ron, decidiron p贸r fin 谩 s煤a vida de maneira colectiva antes de entreg谩rense 贸s falanxistas. O intento frustrado do bou Eva, suceso omitido polo r茅xime franquista, foi tristemente case esquecido durante a Transici贸n espa帽ola.

Durante a guerra civil o f茅rreo control por parte das forzas franquistas en controlar a sa铆da de embarcaci贸ns [da r铆a de Vigo], fac铆a cada vez m谩is dif铆cil fuxir a todas aquelas persoas contrarias ao r茅xime de Franco, sendo estas perseguidas, detidas, torturadas,e asasinadas polas forzas militares, e paramilitares franquistas.

O pesqueiro vigu茅s bou Emilia M谩rquez conseguira burlar ese f茅rreo control establecido polas tropas franquistas na R铆a de Vigo, podendo este buque chegar a un porto sen o poder franquista, o porto seguro para este bou ser铆a o porto de Bilbao.

En 1936, a Comandancia de Mari帽a de Vigo prohibiu faenar no interior da r铆a, prohibindo tam茅n a entrada e sa铆da nos peiraos vigueses en horarios nocturnos.

Establ茅cese un control no interior dos peiraos por parte das autoridades militares viguesas, por distintas forzas da Garda Civil, gardas de asalto, axentes portuarios, falanxistas e gardas c铆vicos. Tam茅n cun intenso control na documentaci贸n de todas aquelas embarcaci贸ns que ti帽an que sa铆r a faenar, como tam茅n o persoal daqueles buques eran concienciudamente revisados. As medidas de control fac铆anse m谩is intensas a bordo dos barcos de pesca, entre as dotaci贸ns dos buques introduc铆ase xente 鈥渟egura鈥, armada. Estes adoitaban ser militares ou membros da falanxe.

O control exercido sobre as embarcaci贸ns fac铆ase m谩is intensa na sa铆da da r铆a, tendo estas que sa铆r entre as illas C铆es, en concreto, entre a illa San Marti帽o e a de Monteagudo. As canles exteriores das C铆es foran minadas, alertando de esta formaci贸n unha explosi贸n nunha fuga nocturna. Foron dotadas de can贸ns de costa Cabo Silleiro e Monteferro, as铆 como de unidades da flota nacional as pr贸ximas bases navais de Mar铆n e de R铆os, en Teis. No atardecer do 12 de marzo de 1937, unha parella de bous que sa铆an a faenar dende os peiraos vigueses cara o Gran Sol pasaron por todos os filtros de control e de documentaci贸n existentes. Eran o bou Manuel Vieira Manzanares e, seguindo a s煤a estela, o Emilia M谩rquez, en direcci贸n 谩s C铆es, burlando os controis exteriores de r铆a, xa a moitas millas da costa galega. Na escura noite o Emilia M谩rquez, apagou as s煤as luces fac茅ndose invisible ao barco que o preced铆a. Todos estes mari帽eiros estaban conxurados a facer esta arriscada aventura.

Afast谩ronse o m谩is que pod铆an da costa galega por temor a ser localizados por buques nacionais, po帽endo direcci贸n leste para un porto de salvaci贸n que ser铆a o porto vasco de Bilbao. A epopeia destes mari帽eiros durou case catro d铆as de navegaci贸n. A forte e intensa represi贸n por parte das militancias franquistas cubr铆an de medos a todos aqueles contrarios 贸 r茅xime franquista que, no silencio das entra帽as das cidades e pobos, tem铆an ser descubertos, torturados e asasinados. Moitos agoch谩ronse en dobres paredes das casas, fallados e bodegas. Tam茅n fux铆an 贸s montes pr贸ximos 谩s cidades e pobos, facendo un modo de supervivencia moi duro.

Dez persoas de distinta militancia de esquerda, nove homes e unha muller planearon unha evasi贸n por mar. A fuxida ser铆a dende os peiraos do Berb茅s no porto de Vigo. O barco que escolleran para a s煤a arriscada fuxida era un bou, con folio de Ferrol nas s煤as amuras. Este pesqueiro, de nome Eva era unha embarcaci贸n que non chegaba 谩s 300 toneladas e ti帽a uns 37 metros de eslora. A dotaci贸n deste buque estaba composta por 19 homes, procedentes de distintas localidades galegas. Este barco ti帽a todo preparado para sa铆r o venres 23 de abril de 1937.

O plan de fuxida era concentrarse nun punto sinalado, para despois co silencio e a escuridade da noite, cubrindo as r煤as da cidade, baixar sen provocar sospeitas as patrullas de gardas c铆vicos nin 贸s falanxistas que fac铆an roldas preto dos peiraos do Berb茅s.

Embozados en escuros capotes e fundas de traballo, a paso natural entran disimuladamente nos novos peiraos do Berb茅s, mestur谩ndose entre mari帽eiros doutras embarcaci贸ns. A tensi贸n e o coraz贸n nun pu帽o para poder afastar os controis diante as intensas miradas dos gardas portuarios.

Xa chegados 贸 buque, ag谩rdalles un 鈥渕ari帽eiro c贸mplice鈥, un mari帽eiro do bou que a cambio da s煤a colaboraci贸n, confiaba tam茅n nos planes da fuxida. Este co帽ecedor do buque agochounos no pa帽ol de proa, onde gardaban as cadeas do 谩ncora. Este pa帽ol de reducidas dimensi贸ns ti帽a tam茅n no seu interior un dep贸sito de auga, o cal fac铆a a s煤a estancia moito m谩is reducida e inc贸moda. A aquel reducido pa帽ol, dunha soa entrada, engad铆anse a pouca mobilidade, e a pouca ventilaci贸n fac铆a o seu interior case irrespirable. Como o estar en silencio pola proximidade do sollado dos mari帽eiros que durm铆an a 贸 outro lado da parede.

Cando accedeu 贸 sollado o grupo de fuxidos comprobou que este non estivese baleiro. Nun catre descansaba un mari帽eiro, que quedou sobresaltado 贸 ver o seu compa帽eiro con xente que non eran da tripulaci贸n, e m谩is cando viu que un deles portaba unha arma de fogo.

O portador da arma tratou de convencelo que non 铆an facer nada, s贸 que a levaba como protecci贸n, quedando este mari帽eiro m谩is tranquilo de estes polis贸ns.

Pero pola porta do sollado entra un mari帽eiro. Este queda sorprendido na porta 贸 comprobar c贸mo varios desco帽ecidos, armados, estaban accedendo pola pequena trapela 谩 sala de cadeas. O seu compa帽eiro o mari帽eiro c贸mplice da fuxida tentou convencer de que non dixera nada 贸 respecto. De que fixese como se non vira nada.

Un dos desco帽ecidos fuxidos que co帽ec铆a a este mari帽eiro, ameazou se os descubr铆a.

Este mari帽eiro sa铆u correndo pola cuberta do barco berrando 鈥溌este barco ai roxos!鈥. Indo avisar 贸 seu compa帽eiro para que este fose dar feito 贸 patr贸n do que estaba a pasar abordo. O patr贸n, chamou 谩 Comandancia de Mari帽a, daquela moi pr贸xima 贸s peiraos do Berb茅s. Pasadas as once da noite o novo xefe da Garda Civil, Gumersindo Salinas, que substitu铆ra o anterior xefe hab铆a unhas semanas, o temido Francisco Gonz谩lez 鈥淩abeoso鈥, recibe unha chamada telef贸nica no seu despacho comunic谩ndolle da presenza dun grupo armado a bordo dun buque pesqueiro atracado no porto de Vigo.

Pronto ach茅ganse 贸 peirao unha patrulla da Garda Civil e varias escuadras falanxistas, rodeando o barco e pedindo informaci贸n a un mari帽eiro da dotaci贸n, dicindo que na sala de cadeas se agochan uns 鈥渞oxos鈥, e que entre eles 铆a tam茅n unha muller con roupas de home. Sen perder un minuto as forzas franquistas rodean a embarcaci贸n; intimid谩ndose 贸s fuxidos apuntando cos fus铆s o pa帽ol onde se agochan os fuxidos, un pouco distantes sabendo que estes est谩n armados. Cunha orde de que sa铆sen cos brazos en alto, despois de varias ordes, estes militantes franquistas toman unha opci贸n tirar unha bomba de man, pero por temor en que se puidese danar ou afundir a embarcaci贸n.

Disque foi un falanxista, en ter a soluci贸n para que os fuxidos agochados sa铆sen da sala de cadeas da 谩ncora, con auga, inundando o seu interior polo buraco de onde sa铆a a cadea, pronto se achega un barco 鈥渁lxibe鈥 que fac铆a o servizo no porto, coloc谩ndose no seu costado introducindo auga fr铆a, e logo con auga quente, o enchido da bodega comezou, non tardaron en escoitarse varios sons de disparos no interior, no que semellaban ser disparos de pistola, sobre nove disparos, pronto prod煤cese un silencio; s贸 o ru铆do da bomba do alxibe fac铆ase escoitar naquel peirao do Berb茅s, pasado un breve tempo xa sa铆a auga polos bordos do buraco das cadeas, proceden a achegarse o port贸n e facer as operaci贸ns de achique, proceso que se fac铆a con moita cautela, non fora que se atopasen cunha sorpresa. Unha vez rematada a labor de achique, proc茅dese a levantar o chan do sollado, a铆nda a sala conti帽a auga xa que as bombas de achique eran lentas, at贸panse os corpos flotando e amoreados.

Pasadas as cinco da ma帽谩, proc茅dese o levantamento dos corpos, e depositalos no chan do peirao, e pasar as铆 a s煤a identidade, no informe da autopsia, semellaba que a causa da morte non fora afogamento; sen贸n que a morte fora por un 煤nico tiro a queima roupa 谩 altura da tempa; d谩ndose o caso que tres deles ti帽an un tiro no lado dereito, mentres que o resto o seu orificio de entrada estaba no lado esquerdo.

O resumo do suceso p贸dese definir, que todos os membros da fuxida, tomaren a decisi贸n de morrer antes que ser capturados, torturados, e asasinados con xesto de moito valor e dignidade.

A angustiosa situaci贸n destes oito homes e desta muller, di da violenta represi贸n coa que imprim铆an as forzas fascistas do xeneral Franco, temos que destacar que entre os fuxidos estaba o matrimonio vigu茅s formado por Carmen Miguel Agra, e o se home Anxo Nogueira Nogueira, que traballaba nunha conserveira, e afiliado a UXT, que deixan d煤as pequenas fillas.

Tam茅n dous curm谩ns do dirixente galeguista Daniel Castelao, Manuel Rodr铆guez Castelao, e Jos茅 Losada Castelao.

Os fuxidos de distinta militancia de esquerda son: Jos茅 Losada Castelao, nado en Rianxo e de profesi贸n mestre. Afiliado 贸 Partido Galeguista, curm谩n de Castelao. 45 anos. Manuel Rodr铆guez Castelao, nado en Rianxo e de profesi贸n mestre. Curm谩n de Castelao. 31 anos. Manuel Mart铆nez Moro帽o, nado en Vigo e de profesi贸n mari帽eiro. 44 anos. Jos茅 Rodr铆guez Lorenzo, natural de S谩rdoma, Vigo, e de profesi贸n albanel. 30 anos. Fernando Rodr铆guez Lorenzo, nado en Vigo e de profesi贸n albanel. 37 anos. Lu铆s 脕lvarez Gonz谩lez, nado en Becerre谩 mais residente en Vigo, era obreiro naval en Barreras. 30 anos. Camilo Campos M茅ndez, nado en Celanova mais residente en Vigo, era barbeiro. 33 anos. Carmen Miguel Agra, nada en Vigo, de profesi贸n ama de casa. 24 anos. Anxo Nogueira Nogueira, nado en Vigo e afiliado 谩 UXT. 30 anos.

Neste suceso, unha persoa si logrou fuxir do tr谩xico destino. Por temor, indecisi贸n, e alg煤n imprevisto o secretario xeral do Partido Galeguista en Ferrol, non chegou estar no lugar de encontro. D铆as m谩is tarde do suceso, o mari帽eiro c贸mplice que agochou os fuxidos, o asasinaron en Teis preto da base de R铆os ETEA.

Durante a ditadura franquista este suceso foi omitido polo r茅xime de Franco, e o peor esquecida na Transici贸n, sendo este o maior suicidio colectivo na 鈥淕uerra Civil鈥 .

Hoxe en d铆a unhas das fillas do matrimonio Nogueira, Concha Nogueira, recorda como no colo do seu av贸 gravaba o tr谩xico suceso nos peiraos do Berb茅s, ti帽a s贸 catro anos, no seu barrio chegaron a chamalas, 鈥淎s nenas do bou鈥.

Temos que recordar este suceso, que non debemos esquecer. Primeiro, porque 茅 parte da nosa historia, esa historia somerxida da cidade de Vigo (que non 茅 pouca), e segundo, polo respecto que debemos a estas persoas que preferiron morrer que antes de que lles arrincasen a liberdade.