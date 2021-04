–

De parte de EZLN April 12, 2021 27 puntos de vista

Abr122021

O CAMINHO PARA A EUROPA…

<!–

22478

–>

O CAMINHO PARA A EUROPA…

COMISSÃO SEXTA DO EZLN.

MÉXICO.

10 de abril de 2021.

Às pessoas, grupos, coletivos, organizações, movimentos, coordenadorias e povos originários da Europa que aguardam nossa visita:

À Sexta Nacional e Internacional:

Às redes em resistência e rebelião:

Ao Congresso Nacional Indígena:

aos povos do mundo:

Irmãs, irmãos, companheir@s:

Em 10 de abril de 2021 se concentraram no «Semillero Comandanta Ramona» @s companheir@s que formam parte do primeiro grupo de delegad@s em nossa Travessia pela Vida, capítulo Europa. Esta é a delegação marítima.

Com uma pequena cerimônia, segundo nossos usos e costumes, a delegação recebeu o mandato dos povos zapatistas de levar para longe nosso pensamento, ou seja, nosso coração. Noss@s delegad@s carregam um grande coração. Não apenas para abraçar aqueles que no continente europeu que se rebelam e resistem, mas também para ouvir e aprender com suas histórias, geografias, calendários e modos.

Este primeiro grupo permanecerá em quarentena por 15 dias, isolado no semillero, para garantir que não estejam infectados do chamado COVID 19 e para que se preparem para o tempo que dura a travessia pelo mar. Durante essas duas semanas, eles estarão vivendo dentro da réplica da embarcação que construímos no Semillero.

No dia 26 de abril de 2021, partirão para um porto da República Mexicana. Chegarão no mais tardar até 30 de abril e subirão na embarcação que batizamos de «La Montaña». Durante dois ou três dias e noites, permanecerão a bordo do barco, e em 3 de maio de 2021, dia da Santa Cruz, Chan Santa Cruz, o navio «La Montaña» zarpará com noss@s companheir@s com destino às costas europeias, em uma viagem que deve levar de 6 a 8 semanas. Calcula-se que na segunda metade do mês de junho de 2021 eles estarão frente às costas europeias.

A partir de 15 de abril de 2021, desde os 12 caracoles Zapatistas, noss@s companheir@s bases de apoio estarão realizando atividades para despedir a delegação zapatista que, pelo mar e pelo ar, viajará para a geografia que chamam de «Europa».

Nesta parte do que chamamos de «Travessia pela Vida. Capítulo Europa», @s delegad@s zapatistas se encontrarão com aqueles que nos convidaram para conversar sobre nossas histórias mútuas, dores, fúrias, conquistas e fracassos. Até o momento, recebemos e aceitamos convites das seguintes geografias:

Alemanha

Áustria

Bélgica

Bulgária

Catalunha

Sardenha

Chipre

Croácia

Dinamarca

Eslovênia

Espanha

Finlândia

França

Grécia

Países Baixos

Hungria

Itália

Luxemburgo

Noruega

Países Basco

Polônia

Portugal

Reino Unido

Romênia

Rússia

Sérvia

Suécia

Suíça

Turquia

Ucrânia

-*-

A partir de hoje, o Subcomandante Insurgente Galeano publicará uma série de textos onde ele lhes falará sobre quem compõem a delegação marítima zapatista, o trabalho que tem sido feito, alguns dos problemas que temos enfrentado, e assim por diante.

Em resumo: já estamos a caminho da Europa.

Isso é tudo por enquanto.

Das montanhas do sudeste mexicano.

Subcomandante Insurgente Moisés.

Comissão Sexta do EZLN.

México, abril de 2021.

No hay comentarios todavía.