De parte de CGT De Galicia October 15, 2021 38 puntos de vista

Hoxe houbo unha reuni贸n empresa-comit茅 sobre as convocatorias de prazas en marcha.

A primeira preocupaci贸n da CGT foi a publicaci贸n dos dous horarios de exame e as profesi贸ns correspondentes a cada un deles, ademais do lugar da s煤a realizaci贸n.

A resposta da empresa foi inaudita: 隆que o horario do exame de cada profesi贸n o ti帽a que establecer os vogais do tribunal correspondente e, por tanto, hab铆a que esperar a que se reunisen! E isto a catro d铆as laborables da data do exame!

A CGT argumentou que o papel dos vogais era a elaboraci贸n e correcci贸n dos exames, non a organizaci贸n dos aspectos pr谩cticos dos mesmos, que as profesi贸ns ti帽an que ser agrupadas de determinada maneira (a fin de garantir que as persoas inscritas en d煤as puidesen examinarse de ambas) e que os vogais nada sab铆an deste aspecto, e que o l贸xico era que os horarios se decidisen na Comisi贸n de Emprego entre empresa e comit茅.

Non houbo maneira. A empresa non se moveu da s煤a postura. Pero horas m谩is tarde tivemos co帽ecemento de que a empresa enviou onte un correo a t贸dolos vogais indicando a que hora ser铆a o exame de cada especialidade. Isto xa non ten nome. Ou mellor dito, si o ten: INDECENCIA.

Hai que ter moi mala baba para, estando establecidos xa os horarios, non querer publicalos. Esta 茅 unha proba m谩is de como trata Navantia 贸s aspirantes. Ou mellor dito, de como os MALTRATA, e o fai DE FORMA SISTEM脕TICA E DELIBERADA. Os aspirantes non se merecen isto.

Moito v铆deo, moita foto en redes sociais, moito vender imaxe de cara 谩 opini贸n p煤blica, pero a aut茅ntica cara da xefatura de RRHH de Navantia 茅 a que demostran estes feitos: un total desprezo polos traballadores e traballadoras.

Navantia ten que publicar os horarios e o lugar dos exames XA!

E o PSOE e Unidas Podemos deber铆an empezar a preocuparse polas falcatruadas que, no seu nome, organizan uns responsables de RRHH que non desentoar铆an nada cun goberno do PP-Vox.

Secci贸n Sindical Unitaria de CGT en Navantia-Ferrol