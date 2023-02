–

La reforma de la Ley sobre la libertad sexual y el consentimiento, conocida como ley del Solo s铆 es s铆, se ha presentado por parte del PSOE con la explicaci贸n de que s贸lo se modificar铆a sobre el aumento de las penas de las condenas a los agresores sexuales.

Vista la propuesta de reforma donde devuelve la violencia y la intimidaci贸n por encima del consentimiento, vista la pol茅mica generada desde el conservadurismo derechista, vista la confrontaci贸n en el propio gobierno, vistas las alegaciones desde el ministerio de Igualdad del Estado defendiendo el consentimiento como central, teniendo en cuenta los an谩lisis de compa帽eras feministas juristas y de otros 谩mbitos, la Plataforma unitaria contra las violencias de g茅nero muestra su gran preocupaci贸n; por eso hacemos un llamamiento a todas las entidades, activistas y responsables a estar bien alerta sobre el cambio significativo en el esp铆ritu de la citada reforma, pues afecta al contenido de la ley.

El consentimiento de la mujer debe ser el factor b谩sico y determinante por delante de la violencia y la intimidaci贸n.

O hay consentimiento de la mujer o no la hay. O hay reparaci贸n a la mujer agredida, y medios para hacerlo, o no hay.

La libre decisi贸n sobre el propio cuerpo de la mujer no es transferible, ni debe ser apropiada por otros, sean personas profesionales o instituciones o poderes pol铆ticos e ideol贸gicos.

El n煤cleo decisivo de la ley no son las penas a los agresores sexuales, sino el cambio de 贸ptica hacia la libre decisi贸n de las mujeres sobre su cuerpo. Por tanto, lo que es capital es el consentimiento de la mujer, su credibilidad, su reparaci贸n. La ley da la vuelta a poner el foco en el libre consentimiento de la mujer, en vez de la calidad o las circunstancias de la agresi贸n (sea con violencia o intimidaci贸n), donde al final se juzgaba, se victimizaba y burlaba a la mujer agredida.

La propuesta de reforma incorpora la distinci贸n entre 鈥渁gresi贸n sexual con violencia o intimidaci贸n o sin violencia i intimidaci贸n鈥, esta gradaci贸n de la agresi贸n introduce unas categor铆as en las que se rebaja, relativiza, desvanece o anula el consentimiento.

No queremos que vuelva a victimizarse y atemorizar a la mujer agredida sobre si se ha resistido, si lo ha querido, si ha provocado, si se lo ha buscado, si ha sido un malentendido, si el agresor es respetable, si no quer铆a hacerlo, si ha tenido un mal momento, si se ha ca铆do a la tentaci贸n. No queremos que se juzgue de hecho a la mujer para justificar o exculpar al agresor.

Queremos que impere un nuevo sentido com煤n, social, pol铆tico y jur铆dico, donde toda relaci贸n sexual no consentida, por la raz贸n que sea, se considere una agresi贸n sexual.

Alertamos de que estamos ante el curso de una intensa reacci贸n conservadora, patriarcal y mis贸gina, centradas en sostener el poder machista sobre la mujer.

Recordemos el lema del XVIII Foro contra las violencias de g茅nero realizado en noviembre de 2022: 鈥淣o va de sexo. Va de poder鈥.

Compa帽eras, Hermanas, Alerta.

Que no nos toquen el consentimiento de la mujer.

Que no nos toquen la credibilidad.

Queremos cuidados y reparaci贸n.

10 de febrero de 2023