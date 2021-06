O Passaporte Zapatista. (Até breve Portugal, aqui vamos nós Galiza).

–

De parte de EZLN June 15, 2021 57 puntos de vista

Jun152021

O Passaporte Zapatista. (At茅 breve Portugal, aqui vamos n贸s Galiza).

<!–

23025

–>

O Passaporte Zapatista.

(At茅 breve Portugal, aqui vamos n贸s Galiza).

Junho de 2021.

Em 12 de junho de 2021, o chamado 芦Esquadr茫o 421禄, e demais passageiros e tripula莽茫o, receberam em seus passaportes o selo de entrada legal no chamado espa莽o ou zona Schengen e desembarcaram em Horta, Ilhas A莽ores, Portugal, Europa. Sem perder a gra莽a e a eleg芒ncia (s贸 estou dizendo), desembarcaram de La Monta帽a. Como deve ser, havia alegria, dan莽a, fotos e muita comida. Marijose se encontrou uma velha profecia que anunciava sua chegada. E se realizou uma corrida (s贸 estou dizendo), tipo 芦o 煤ltimo a chegar 脿 linha de chegada paga pela comida禄 (Diego Osorno perdeu). Se brindou pela vida, 茅 claro.

-*-

脌s 09:17:45 do dia 14 de junho do ano em curso, La Monta帽a se desapartou do abra莽o portugu锚s e tomou a dire莽茫o nordeste a uma velocidade entre 6 e 7 n贸s. 脌s 12:30:06 passou pela esquerda do 芦Pico Das Urzes禄. Latitude: 38.805213; longitude: -28.343418. O Capit茫o Ludwig calcula avistar a costa da Pen铆nsula Ib茅rica, entre 19 e 20 de junho (embora pudesse ser mais cedo, pois La Monta帽a, reconciliada com o vento, parece apressada para abra莽ar suas irm茫s portuguesas e galegas). A partir dessa data em diante, se saudaram as eleva莽玫es nas ilhas de San Martino, Monte Faro e Monte Agudo. Logo se entrar谩 na 芦R铆a de Vigo禄. Se prev锚 chegar 脿 Marina Punta Lagoa, ao norte do porto de Vigo, na Galiza, Estado Espanhol.

Ent茫o, em sil锚ncio, chuva irm茫 ser谩 a montanha nossa, 煤mido se tornar谩 nosso olhar, e assim diremos sem palavras:

芦(鈥)

desperta do teu sono

fogar de Breog谩n.

Os bos e xenerosos

a nosa voz entenden

e con arroubo atenden

o noso ronco son,

mais s贸o os i帽orantes

e f茅ridos e duros,

imb茅ciles e escuros

non nos entenden, non.*

Fragmento de 芦Os Pinos禄, Hino da Galiza. Pascual Veiga e Eduardo Pondal.

* 芦鈥cordados de seu sono / Lar de Breog谩n / Os bons e generosos / nossa voz entendam / e com devo莽茫o atendem / nosso rouco som / mas s贸 os ignorantes / e d茅beis e duros, / imbecis e obscuros / n茫o nos entendem, n茫o芦.

-*-

Agora me permita contar sobre a documenta莽茫o zapatista que leva o Esquadr茫o 421 (que agora poderia acrescentar 芦mar铆timo禄 ao seu flamante nome). @s companheir@s trazem um passaporte Zapatista. Quero dizer, al茅m do passaporte oficial do M茅xico, eles possuem o chamado 芦passaporte zapatista de trabalho禄. Aqui eu o descrevo:

Na capa ou frente principal: um caracol com uma estrela vermelha dentro. E escrito: 芦Passaporte zapatista de trabalho禄. Na capa traseira: uma estrela vermelha com um caracol dentro.

A primeira p谩gina se l锚: 芦Este passaporte 茅 outorgado pelas autoridades civis aut么nomas dos Munic铆pios Aut么nomos Rebeldes Zapatistas e das Juntas de Bom Governo, Chiapas, M茅xico. S贸 茅 v谩lido durante o per铆odo estabelecido e no local descrito. Este documento consta de 32 p谩ginas e n茫o 茅 v谩lido se apresenta deteriora莽茫o, cortes, rasuras e emendas芦.

Nas p谩ginas 2 e 3 h谩 espa莽os para: foto do titular, dados pessoais, dados da Junta do Bom Governo e MAREZ que expedem o documento. Trabalho a ser realizado. A data de emiss茫o e o calend谩rio e a geografia onde o trabalho ser谩 realizado. Lugar para o selo de MAREZ e das JBG.

Nas p谩ginas 4 e 5 s茫o apresentadas as 7 limita莽玫es a seguir:

芦1.- O, oa ou a titular deste passaporte n茫o pode nem deve pedir ou receber apoio em moeda ou esp茅cie para seu pr贸prio benef铆cio ou de sua fam铆lia, al茅m daqueles estritamente necess谩rios para cumprir o trabalho que lhe foi confiado.

2.- O titular deste passaporte s贸 poder谩 fazer o trabalho que se especifica neste documento.

3.- O titular deste documento tem proibido o porte e uso de armas de fogo de qualquer tipo e n茫o pode nem propor, nem sugerir, nem incentivar qualquer atividade que implique ou resulte no uso de armas de fogo no local onde realiza seu trabalho.

4.- A, oa ou o titular deste documento s贸 pode contar nossa hist贸ria de resist锚ncia e rebeli茫o como povos ind铆genas e como zapatistas, ap贸s prepara莽茫o e treinamento pr茅vios.

5.- O, oa ou a titular deste documento n茫o pode estabelecer acordos ou desacordos em nome das estruturas organizativas e/ou de comando pol铆tico-militar com pessoas, grupos, coletivos, movimentos e organiza莽玫es, al茅m do estritamente necess谩rio para o cumprimento do trabalho que lhe foi confiado.

6.- As opini玫es pessoais sobre assuntos p煤blicos e privados que expresse oa, o ou a titular deste documento n茫o s贸 n茫o refletem as posi莽玫es zapatistas, como tamb茅m podem ser completamente contr谩rias ao nosso pensamento e pr谩tica.

7.- A, o ou oa titular deste documento dever谩 se conduzir a todo momento respeitando as diferen莽as de identidade, sexo, credo, l铆ngua, cultura e hist贸ria do povo e dos lugares onde realiza o trabalho para o qual este documento 茅 emitido.

A p谩gina 6 se estabelece: 芦Se acredita que a, oa ou o titular deste documento recebeu um curso de capacita莽茫o (se ele aprendeu ou n茫o, ser谩 visto nos fatos) em__ (espa莽o para colocar o nome do lugar)禄.

E a p谩gina 7 indica as datas de partida e chegada: 芦A, oa ou o titular deste documento deixou o territ贸rio zapatista __ (espa莽o para detalhes e carimbos em meia p谩gina). Na metade inferior da p谩gina: 芦A, oa ou o titular deste documento retornou ao territ贸rio zapatista: ___ (espa莽o para detalhes e carimbos)禄.

As p谩ginas seguintes est茫o em branco, para que as diferentes pessoas, grupos, coletivos, organiza莽玫es e movimentos, dos diferentes cantos dos mundos diferentes que visitem, carimbem, assinem, decorem, risquem, coloquem desenhos, arranhem ou o que quer que seja, para que o, a, ou oa compa possa ter uma esp茅cie de guia de onde estava, al茅m das anota莽玫es em seu caderno, para quando retorne e fale sobre como foi.

A 煤ltima p谩gina 茅 para 芦Observa莽玫es:禄 (por exemplo, quaisquer alergias, incapacidades ou gostos musicais 鈥 digo, porque se voc锚 gosta de cumbia e eles fazem voc锚 dan莽ar uma valsa, bem, voc锚 pode imaginar -).

Dou f茅.

SupGaleano.

Planeta Terra, junho de 2021.

M煤sica 芦El lago de los Cisnes禄 de Cesar Acu帽a Lecca e Los Pasteles Verdes / Vers茫o do sonidero: Heriberto Destructor

No hay comentarios todav铆a.