–

De parte de El Miliciano May 30, 2021 51 puntos de vista





Hoxe comezamos unha serie de consellos laborais que compre ter en conta para evitar ou solucionar conflitos. O primeiro 茅 o m谩is evidente e o que m谩is veces hai que repetir: O patr贸n non 茅 o teu amigo.

Inda que che regale unha cesta de nadal, inda que che convide a dar un paseo no seu iate ou inda que coincid铆rades xuntos nun curso hai 20 anos, esa amizade non 茅 desculpa para que a empresa non cumpra coas s煤as obrigas nin contigo nin co resto.

Para evitar ese momento inc贸modo, moitas persoas prefiren ceder ante 谩 empresa para evitar o mal trago de esixirlle o que lles corresponde (puntualidade nas n贸minas, descansos regulamentarios, EPIs, pagamento das horas extra…). Por iso hai que lembrar a posici贸n e o papel de cada un, e sobre todo unha m谩xima: os dereitos laborais son irrenunciables

Castellano

Hoy comenzamos una serie de consejos laborales que conviene tener en cuenta para evitar o solucionar conflictos. El primer es el m谩s evidente y el que m谩s veces hay que repetir: El patr贸n no es tu amigo.

Aunque te regale una cesta de navidad, aunque te invite a dar un paseo en su yate, aunque que coincidierais juntos en un curso hace 20 a帽os, esa amistad no es disculpa para que la empresa no cumpla con sus obligaciones ni contigo ni con el resto.