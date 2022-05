Com quase 40% do or莽amento militar mundial, os EUA ultrapassam o que os pr贸ximos onze pa铆ses juntos gastam nessa rubrica. Por outro lado, de 1975 a 2018, a fatia dos rendimentos de 90% dos americanos caiu de 67% para 50%, enquanto a do 1% mais rico subiu de 9% para 22%.

Em 1965, o presidente dos Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, descreveu o seu projeto de 鈥淕rande Sociedade鈥, que se baseava na 鈥渁bund芒ncia e liberdade para todos鈥, exigindo 鈥渙 fim da pobreza e da injusti莽a racial鈥. Pouco depois, Johnson acrescentaria: 鈥淧enso que podemos continuar com a 鈥楪rande Sociedade鈥 enquanto lutamos no Vietname鈥.

A 鈥淕rande Sociedade鈥 constitu铆a 鈥渙 mais ambicioso programa de reforma interna desde o New Deal鈥, buscando aprofundar os direitos civis, combater a pobreza, melhorar a educa莽茫o, implementar cobertura m茅dica e limpar o meio ambiente, entre outras coisas. Esse projeto social avan莽aria a par com uma escalada b茅lica. Johnson aumentou as tropas do seu pa铆s no Vietname de 16.000 para 537.000 combatentes durante o seu governo entre 1963 e 1968.

O custo da Guerra do Vietname

Francis M. Bator, conselheiro de seguran莽a nacional durante 1965-1967, sustenta que Johnson acreditava que, se abandonasse a guerra no Vietname, a sua presid锚ncia seria destru铆da e, por conseguinte, a Grande Sociedade tamb茅m, porque os projetos sociais teriam chegado mortos ao Congresso. Anos depois, Johnson admitiria que n茫o lhe foi poss铆vel ter 鈥渁 mulher que ele realmente amava, a Grande Sociedade鈥, e tamb茅m 鈥渆ssa cadela da guerra no outro lado do mundo鈥.

Em toda a Guerra do Vietname, entre 1961 e 1975, os Estados Unidos gastaram mais de 141 mil milh玫es de d贸lares. Somando outras despesas militares relacionadas com o conflito, o valor chega a 168 mil milh玫es (um bili茫o ao c芒mbio atual). Uma sequela da guerra 茅 que as pens玫es para os veteranos do Vietname e suas fam铆lias ainda custam 22 mil milh玫es de d贸lares por ano: entre 1970-2021, custaram 270 mil milh玫es de d贸lares.

Para Martin Luther King, a Grande Sociedade foi 鈥渁batida no campo de batalha do Vietname鈥. King condenava o expansionismo norte-americano, declarando que se baseava no 鈥渞acismo, no materialismo e no militarismo鈥, caracterizado pelo 鈥渟ocialismo para os ricos鈥 e 鈥渋ndividualismo para os pobres鈥, pois os recursos para o setor militar eram obtidos atrav茅s da redu莽茫o das leis sociais progressistas.

King afirmou que via a Grande Sociedade como um 鈥減rograma quebrado e estripado, como se fosse um brinquedo pol铆tico ocioso de uma sociedade enlouquecida pela guerra, e eu sabia que os Estados Unidos nunca investiriam os fundos ou energias necess谩rias na reabilita莽茫o dos seus pobres enquanto aventuras como o Vietname continuassem鈥. King concluiria que os Estados Unidos estavam a enfrentando 鈥渄uas guerras ao mesmo tempo, a guerra no Vietname e a guerra contra a pobreza, e estavam a perder ambas鈥.

O choque neoliberal de Nixon

Com a chegada de Richard Nixon 脿 presid锚ncia para substituir Johnson em 1968, os Estados Unidos acabariam n茫o apenas por perder a Guerra do Vietname mas tamb茅m o projeto da Grande Sociedade seria varrido pelo projeto neoliberal. O pacto social que tinha permitido a 鈥渆ra de ouro do capitalismo鈥, com o Estado a atuar para mitigar as desigualdades, foi rompido. A partir de ent茫o, os indiscut铆veis benefici谩rios destas pol铆ticas passaram a ser os donos do capital, sendo uma das principais provas a redu莽茫o da fatia dos sal谩rios no PIB.

A pol铆tica econ贸mica que ficou conhecida como 鈥渃hoque de Nixon鈥, explica Jude Folly, congelou pre莽os e sal谩rios por 90 dias. Mas, enquanto os pre莽os recuperaram a sua trajet贸ria ascendente, o mesmo n茫o aconteceu com os sal谩rios, que sofreram com o aumento do custo de vida. A partir da铆, diz, 鈥渙 empresariado incorporou a supress茫o dos sal谩rios鈥 como a nova forma de funcionamento da economia.

Um relat贸rio de 2019 da C芒mara dos Deputados reconhece a falta de poder de negocia莽茫o dos trabalhadores de baixos rendimentos e admite a responsabilidade porque nos 煤ltimos 40 anos 鈥渙 Congresso n茫o conseguiu aumentar o sal谩rio m铆nimo nacional o suficiente para manter o n铆vel de vida鈥.

A C芒mara aprovou um projeto de lei para aumentar, pela primeira vez desde 2007, o sal谩rio m铆nimo para 15 d贸lares por hora at茅 2024 e index谩-lo ao crescimento salarial m茅dio, que mais que dobraria seu n铆vel anterior de 7,25 d贸lares. Folly aponta que desde a aprova莽茫o da lei do sal谩rio m铆nimo, de 1938 at茅 1968, o Congresso tinha aprovado constantemente aumentos em paridade com os ganhos de produtividade. Se isso tivesse continuado at茅 os dias atuais, o sal谩rio m铆nimo hoje seria de 24 d贸lares por hora.

Em vez disso, de 1975 a 2018, a fatia do rendimento de 90% dos americanos caiu de 67% para 50%, enquanto a do 1% mais rico aumentou de 9% para 22%.

Assim, enquanto o PIB per capita cresceu 118% no per铆odo, o da base cresceu cerca de 20% e o dos 1% mais ricos cresceu mais de 300%. Em particular, o sal谩rio (ajustado pela infla莽茫o) dos principais executivos aumentou 1.322% entre 1978 e 2020, o equivalente a 351 vezes mais do que o sal谩rio de um trabalhador m茅dio em 2020.

Como consequ锚ncia, a partir de 1975, diferentemente do que aconteceu desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o rendimento dos 90% mais pobres da popula莽茫o cresceu mais lentamente do que a economia em seu conjunto, enquanto o rendimento dos 10% mais ricos cresceu mais r谩pido. Em 2018, significou uma transfer锚ncia de 2,5 bili玫es e entre 1975-2018, uma transfer锚ncia acumulada de 47 bili玫es. Consequentemente, a riqueza nos Estados Unidos no final de 2021 茅 a mais alta desde a Segunda Guerra Mundial.

O poder do complexo militar-industrial

Em 1961, ao deixar a presid锚ncia, Dwight D. Eisenhower alertou que, devido 脿 Guerra Fria, o pa铆s estava a desenvolver 鈥渦m imenso estabelecimento militar e uma grande ind煤stria b茅lica鈥 cuja influ锚ncia se fazia sentir em todos os aspetos da vida do pa铆s. Embora reconhecesse 鈥渁 necessidade imperiosa desse desenvolvimento鈥, n茫o deixava de 鈥渃ompreender as suas graves implica莽玫es鈥.

Em particular, alertou que 茅 preciso precaver-se 鈥渄e uma influ锚ncia injustificada鈥 daquele 鈥渃omplexo militar-industrial鈥 dentro do governo. Eisenhower afirmou que 鈥渃ada arma fabricada, cada navio de guerra lan莽ado, cada rocket disparado significa, em 煤ltima an谩lise, um roubo daqueles que est茫o famintos e n茫o alimentados, daqueles que est茫o com frio e n茫o t锚m roupas para se agasalhar鈥.

Tendo atingido 13% do PIB em 1952, os gastos militares ca铆ram para cerca de 6% no final da Guerra Fria. Com o fim da Uni茫o Sovi茅tica, especulava-se que os americanos n茫o teriam mais motivos para altos gastos militares. Na d茅cada de 1990, Bush (pai) e Clinton tentaram reduzi-los, mas depois Bush (filho) e Obama aumentaram-nos entre 3% e 6% do PIB. Desde 1991, apenas em 1997 e 2000 os Estados Unidos n茫o estiveram envolvidos num confronto militar. Neste per铆odo, envolveram-se em cerca de 15 guerras, sem contar outras interven莽玫es. Assim, mantiveram a tend锚ncia que revela que, em apenas 17 anos, desde que declararam a sua independ锚ncia em 1776, n茫o estiveram em guerra.

Uma vis茫o do impacto dos gastos militares nos Estados Unidos neste s茅culo 茅 a refer锚ncia dos 93,26 milh玫es de d贸lares por hora que custa a guerra contra o terrorismo, segundo a contagem do site National Priorities, levando o valor total acumulado desde 2001 a mais de 7,6 bili玫es de d贸lares.

Os enormes gastos militares

O or莽amento militar para 2022 foi de 778 mil milh玫es de d贸lares e para 2023 foram solicitados 813 mil milh玫es. Com quase 40% do or莽amento militar mundial, os Estados Unidos ultrapassam o que os pr贸ximos onze pa铆ses juntos gastam nessa rubrica.

O Departamento de Defesa, com 715 bilh玫es no or莽amento de 2022, 茅 o segundo maior item de gastos fiscais depois da Seguran莽a Social. Outras ag锚ncias tamb茅m est茫o vinculadas ao esfor莽o militar: os Departamentos de Assuntos de Veteranos e Seguran莽a Nacional e o FBI. Al茅m disso, nas Opera莽玫es de Conting锚ncias Estrangeiras, com um or莽amento de 69 mil milh玫es de d贸lares, aparece o custo das guerras passadas. Assim, o gasto militar total em 2021 acabou sendo quase 934 mi milh玫es de d贸lares.

Analisando o tamanho dos gastos militares, Kori Schake cita o ex-secret谩rio de Estado dos EUA Colin Powell: 鈥淢ostre-me o seu or莽amento e eu lhe direi sua estrat茅gia鈥, para concluir que os Estados Unidos devem expandir o seu or莽amento em 50% para cumprir as metas expressas pelos seus l铆deres.

Schake argumenta que 鈥渁s atuais for莽as armadas dos EUA s茫o dimensionadas para lutar uma 煤nica guerra鈥 de cada vez, abaixo do que se pretende. Matthew Kroenig (link is external), do Atlantic Council, postulou que os Estados Unidos deveriam preparar-se para vencer guerras simult芒neas contra a R煤ssia e a China, pelo que considera que o Congresso poderia at茅 鈥渄obrar os gastos com a defesa鈥.

Sharon Zhang est谩 chocada com o or莽amento militar porque o Senado n茫o aprovou 350 mil milh玫es de d贸lares por ano para gastos sociais cruciais para salvar muitos americanos de baixo e m茅dio rendimento da ru铆na financeira por consider谩-lo excessivo.

Biden j谩 enviou 2,4 mil milh玫es de d贸lares em ajuda militar 脿 Ucr芒nia desde fevereiro. Enquanto isso, a expectativa de vida nos Estados Unidos caiu de 78,86 anos em 2019 para 76,60 anos em 2021. Nesse contexto, Yifat Susskind, diretor executivo da organiza莽茫o Madre, disse, parafraseando Eisenhower, que 鈥渆les est茫o a roubar recursos鈥 das nossas comunidades 鈥減ara alimentar a insaci谩vel fome do complexo militar-industrial鈥.

Texto de Andr茅s Ferrari Haines, do Programa de P贸s-Gradua莽茫o em Estudos Estrat茅gicos Internacionais (PPGEEI-UFRGS) e do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre os Estados Unidos (GEPEUA-UFRGS), e publicada por P谩gina/12, 30-04-2022. Tradu莽茫o do Cepat (link is external). Publicado no Instituto Humanitas Unisinos Editado para portugu锚s de Portugal pelo Esquerda.net.