–

De parte de La Haine July 19, 2021 9 puntos de vista

Estamos en tiempos de Guelaguetza, d铆as de celebraci贸n de los pueblos de Oaxaca, que para muchos que vemos desde afuera, parece una fiesta para disfrutar danzas y comida tradicional. En realidad es mucho m谩s que eso. Desde el coraz贸n de los pueblos, el Espacio estatal en defensa del ma铆z nativo de Oaxaca recuerda su verdadero significado: es una afirmaci贸n de la comunidad y la ayuda mutua. Ahora amenazadas por la entrada de agrot贸xicos y semillas de empresas trasnacionales, por proyectos y pol铆ticas que desolan sus territorios y debilitan las bases de la vida comunitaria.

La palabra guelaguetza ha sido utilizada por los gobiernos en turno para mostrar hacia afuera una cara bonita de Oaxaca, pero hacia adentro niega la diversidad cultural existente en los pueblos ind铆genas y trata de deslegitimar el verdadero significado de la palabra, que trasciende la fiesta y en realidad se trata de una forma distinta de ver el mundo, en donde la solidaridad y el intercambio de esfuerzos est谩n por encima de la ganancia comparten en la Declaraci贸n por el futuro del ma铆z, el campo ind铆gena y el planeta (https://tinyurl.com/4bdaryxs).

La fiesta oficial ha pervertido el significado profundo de esta tradici贸n: No necesitamos dinero para hacerla, tampoco es un momento para mostrar lo bonito. Guelaguetza es compromiso de ayuda mutua durante toda la vida que fortalece lazos de amistad entre familias y comunidades, entre otros significados; es hacer milpa colectivamente para garantizar el alimento de todas las familias que participan en su ejercicio.

El Espacio estatal en defensa del ma铆z nativo de Oaxaca se form贸 como tal en 2012, y en 茅l convergen 25 organizaciones, comunidades e instituciones educativas de todo el estado por la defensa del ma铆z y sus pueblos. Varias organizaciones son a su vez uniones de comunidades, algunas trabajan en esta defensa desde que se revel贸 la contaminaci贸n transg茅nica del ma铆z nativo en 2001.

Denuncian que empresas trasnacionales han despojado a las comunidades de sus semillas, incluso intentando patentarlas, como el caso del ma铆z oaxaque帽o Olot贸n, 煤nico en el mundo, que fija nitr贸geno para autofertilizarse. (https://tinyurl.com/ym98fx87).

La entrada de semillas h铆bridas y agrot贸xicos, promovidas por empresas y programas oficiales en varios sexenios, ha devastado el campo, la salud de las y los comuneros y acelerado la migraci贸n y el despojo.

La falta de apoyo al campo que se profundiz贸 durante los 煤ltimos 40 a帽os ha dejado un campo sin campesinos o con campesinos de la tercera edad, la misi贸n de esas pol铆ticas no ha sido otra que la de expulsar a los j贸venes de sus comunidades para convertirlos en mano de obra asalariada que tiene que comprar su comida, al mismo tiempo que mina la resistencia para defender los territorios frente a los proyectos que hoy ofrecen desarrollo y prosperidad. Resultado de las pol铆ticas hacia el campo ha sido la p茅rdida de soberan铆a alimentaria y como consecuencia estemos consumiendo alimentos procesados que nos enferman y que son causa de las pandemias m谩s peligrosas que actualmente afectan a la humanidad.

Hacen por ello un llamado a ind铆genas y campesinos a seguir sembrabdo semillas nativas y criollas, a no dejarse convencer por empresas y gobiernos a sembrar otras semillas. No necesitamos bancos de germoplasma para conservarlas en vitrinas. Sembremos nuestras semillas para conservarlas vivas. La diversidad gen茅tica de semillas que conservamos en Oaxaca y en los territorios ind铆genas del mundo es garant铆a de nuestra sobrevivencia y la de la humanidad, sembrar diversidad como en la milpa es garant铆a de vida, hacerlo con nuestros sistemas tradicionales de cultivo o con formas agroecol贸gicas es fomentar la vida. No caigamos en el enga帽o de ahorrar trabajo con el uso de herbicidas u otros agrot贸xicos, esos productos s贸lo traen destrucci贸n. El futuro ser谩 sin agrot贸xicos o no ser谩.

Invitan a la gente de la ciudad a procurar alimentos sanos a sus mesas, a investigar de donde viene su comida y c贸mo se produce, de esa manera se ayudar谩n a prevenir la enorme cantidad de enfermedades que los aquejan, es mejor consumir un alimento sano que tener que entrar enfermo al mejor hospital del mundo. A buscar y consumir alimentos producidos por campesinos y a sembrar alimentos en nuestros espacios, en lo que tengamos por poco que sea, porque devolver谩n vitalidad y la posibilidad de hacer comunidad.

Para honrar la verdadera Guelaguetza, llaman a solidarizarse con los pueblos ind铆genas y campesinos en una campa帽a nacional e internacional en defensa de la milpa, la comunalidad y la vida.

Una defensa de la ra铆z, que apoye las resistencias de pueblos ind铆genas en M茅xico y el mundo contra los despojos y asesinatos que sufren. Que no es un acto de solidaridad solamente, es una forma de fortalecer la salud de la gente y el planeta y las bases para la alimentaci贸n sana que todas y todos necesitamos.

La Jornada