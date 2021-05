–

COMUNICADO DE PRENSA DE LA ASAMBLEA PERMANENTE DE PUENTE MADERA ASAMBLEA DE JALAPA DEL MARQU脡S HABITANTES EN RESISTENCIA DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA HABITANTES EN RESISTENCIA DE CIUDAD IXTEPEC CAMPA脩A GLOBAL 鈥淓L ISTMO ES NUESTRO鈥.

25 de Mayo del 2021, desde la Toma del INPI, CDMX

COMUNICADO DE PRENSA

A los pueblos ind铆genas del Istmo de Tehuantepec, M茅xico y el Mundo

A los Medios de Comunicaci贸n Oficiales, Libres o como se llamen

Al Congreso Nacional Ind铆gena / Concejo Ind铆gena de Gobierno

Al Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional

A la Opini贸n P煤blica

Rechazamos la imposici贸n y simulaci贸n de consultas ind铆genas para la instalaci贸n de los Polos de Desarrollo para el Bienestar/Parques Industriales del Corredor Interoce谩nico del Istmo de Tehuantepec.

Denunciamos la imposici贸n y simulaci贸n de los procesos de 鈥淐ONSULTA LIBRE, PREVIA E INFORMADA鈥 en las comunidades IND脥GENAS de San Blas Atempa, Ciudad Ixtepec y Santa Maria Mixtequilla; llevadas a cabo (en orden de menci贸n) los d铆as 1掳, 9, 15 y 16 de Mayo del presente a帽o para la imposici贸n de los Polos de Desarrollo para el Bienestar (PODEBIS) del Megaproyecto Corredor Interoce谩nico,

Le pedimos a los medios de comunicaci贸n que no desinformen replicando la informaci贸n del gobierno y sus medios pagados donde aplauden y dicen que 鈥測a han sido aprobados los parques industriales鈥, esto es una completa mentira, los pueblos no hemos avalado ninguna consulta, puesto que en esta serie de consultas a modo, en las comunidades no ha participado ni el 5% de la poblaci贸n, qued谩ndose la toma de decisiones en autoridades municipales y agrarias quienes previamente han dialogado a puertas cerradas con el gobierno estatal y federal como es el caso de Ixtepec, o han facilitado la falsificaci贸n de actas de asamblea como en San Blas Atempa.

Denunciamos el acaparamiento y destrucci贸n de tierras comunales de Jalapa del Marqu茅s avalado por la Procuradur铆a Agraria y Autoridades Municipales en los lugares conocidos como TAMAZOLA, el cerro TRES PICOS, LA CALDERONA, LA MANCHA VERDE, cerros YATII GRANDE y YATII CHICO, espacios de trabajo com煤n, habitados por flora y fauna end茅mica.

Responzabilizamos al director de la procuradur铆a agraria de Tehuantepec Luis Alberto Paredes Jim茅nez por usar su cargo p煤blico para presionar y avalar los procesos de consulta y despojo de tierras a los pueblos ind铆genas, as铆 mismo a todos los gobiernos municipales, instancias estatales y federales que han participado en estas consultas a modo y han generado un clima de divisi贸n, conflicto y violencia al interior de las comunidades.

Hacemos responsable al presidente municipal de San Blas Atempa y l铆der estatal del Frente Unido de Comunidades Oaxaque帽as (FUCO) Antonino Morales Toledo de cualquier amenaza, intimidaci贸n y da帽o que le pueda ocurrir a los integrantes y representantes de la Asamblea Permanente de Puente Madera y quienes suscribimos la presente.

Asimismo responsabilizamos por todas violaciones a los Derechos de los Pueblos Ind铆genas cometidas a ra铆z de las CONSULTAS A MODO, efectuadas en las comunidades arriba mencionadas, al Director del Instituto Nacional de los Pueblos Ind铆genas, Adelfo Regino Montes.

Hacemos un llamado a los pueblos, comunidades, colonias, barrios, organizaciones sociales, colectivxs e individuxs solidarixs a estar pendiente de lo que ocurre en la regi贸n del Istmo de Tehuantepec e informarse a trav茅s de quienes resistimos y luchamos por nuestra tierra y territorios, claro que nos oponemos rotundamente al desarrollo neoliberal que pretende continuar industrializando la regi贸n en favor de las grandes empresas privadas nacionales e internacionales que al paso de sus promesas de progreso y bienestar, se transforman en despojo, hambre e injusticia, precarizando la vida de los pueblos que habitamos la regi贸n y de los modos de vida que nos han hecho re-existir a lo largo de todos los embates del gobierno y las empresas.

Hacemos la extensa invitaci贸n a todos los pueblos del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca y M茅xico que est谩n siendo afectados por el Corredor Interoce谩nico, Megaproyectos, imposici贸n o actos de injusticia por parte de los malos gobiernos y las empresas a encontrarnos los d铆as 19 y 20 de Junio de 2021, en la comunidad binniza de Puente Madera, en pr贸ximos d铆as haremos p煤blica la convocatoria.

LOS PUEBLOS EXIGIMOS NUESTRO DERECHO A LA LIBRE AUTODETERMINACI脫N Y A LA A UTOCONSULTA SIN INTERVENCI脫N DEL GOBIERNO O LAS EMPRESAS.

ATENTAMENTE:

POR LA RECONSTITUCI脫N INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS

NUNCA M脕S UN M脡XICO SIN NOSOTRXS

ASAMBLEA PERMANENTE DE PUENTE MADERA

ASAMBLEA DE JALAPA DEL MARQU脡S

HABITANTES EN RESISTENCIA DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA

HABITANTES EN RESISTENCIA DE CIUDAD IXTEPEC

CAMPA脩A GLOBAL 鈥淓L ISTMO ES NUESTRO鈥

