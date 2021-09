–

El Diari de Balears celebra aquest dissabte una jornada festiva per commemorar els seus 25 anys d’informació dià ria en català . La celebració d’aquest matí s’ha centrat en unes jornades amb el títol genèric d’‘El futur dels mitjans de comunicació’ en les quals hi han participat una cinquantena de persones.

L’acte, celebrat al museu d’Es Baluard, ha començat amb una trobada de mitjans de comunicació locals. A continuació s’ha celebrat la sessió titulada ‘Globalització, llengües i mitjans de comunicació’ amb la participació de Vicent Partal, director de Vilaweb, Martxelo Otamendi, director de Berria i Maria Obelleiro directora de Nós Diario. La moderació ha estat a cà rrec d’Aina Vives, Periodista i articulista a Ultima Hora i dBalears.

Maria Obelleiro ha explica que Nós Diario «és un diari que tracta temes gallecs, però també temes internacionals des de la nostra òptica». «Volíem un diari en gallec i vivim bà sicament dels nostres subscriptors», ha afegit.

Obelleiro ha assegurat que «La Voz de Galicia rep 700 vegades més ajudes que nosaltres per dedicar-li al gallec un espai residual. Té molt poc compromís amb la llengua». «Però no es tracta de queixar-nos, es tracta de fer una bona feina, periodisme valent, socialment responsable», ha dit.

Per part seva, Otamendi, ha explicat que Berria «compta amb 24.000 accionistes des de 2003. Som el major diari en llengua no estatal i tenim 150 treballadors, 60 a la redacció».

Segons ha assegurat Otamendi «és important tenir l’ambició de fer una feina professional i no tenir por de competir amb els grans per tenir un diari en llengua minoritzada». «No cal tenir cap complex per estar fent feina en un diari en llengua minoritzada. A nosaltres tots els presidents espanyols ens han rebutjat entrevistes, però no serà perquè no les hem demanades», ha dit. «Som més bons que els mitjans més grans, desacomplexem-nos per tenir una llengua minoritzada», ha sentenciat.

El tactament de les notícies de l’Estat espanyol

Sobre el tractament de les notícies de l’Estat, Partal ha assegurat que el seu diari tenen seccions de país, «no ens guiem per Espanya». «Els Jocs Olímpics, per exemple, no els hem seguit, però sí que hem fet els medallistes dels Països Catalans», ha afirmat.

Obelleiro ha explicat que tot el referent a Espanya «ho tractam en la secció d’internacional. Prestam especial atenció a les nacions sense Estat i a Portugal».

En aquest sentit, Otamendi també ha explicat que les notícies d’Espanya del seu diari «també van a la secció d’internacional. Quan hi ha un assassinat masclista a Sevilla no fem notícia sobre això». «Ja tenim la radiotelevisió basca per a contar això, que arranca l’informatiu amb aquest tema ‘Accident d’aviació al Líban, no hi ha espanyols entre els morts’, així es configura un país? No m’agradaria dirigir un diari que fes això», ha dit.

Per part seva, Partal ha explicat que hi ha «una voluntat d’atendre els lectors. Estam al seu servei. Jo pens que si un lector de Perpinyà , un de Palma i un d’Alacant se sentiran identificats». «Cal pensar coms ens llegiran els nostres lectors des de les diferents parts del territori», ha afirmat.

El debat de l’extrema dreta

Sobre el tractament de les notícies relacionades amb l’extrema dreta, Partal ha assegurat que és un debat que es té a tot el món. «Nosaltres tendim a minimitzar la presència de l’extrema dreta. Per exemple, a les eleccions và rem entrevistar els caps de llista menys el de Vox perquè no té cap sentit. Els periodistes tenim l’obligació de dir si un polític menteix», ha asseverat.

Per part seva, Obelleiro ha assegurat que «actuam com a dic de contenció de l’ultraespanyolisme». «Vox no té representació a Galícia ni rellevà ncia al carrer», ha afegit. «Com a mitjà progressista destacam en la immigració, el feminisme, etc. Feim molta pedagogia», ha sentenciat.