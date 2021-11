–

De parte de Terraindomite November 19, 2021 94 puntos de vista

Introducción

No nos hagamos ilusiones, no es sólo “experimental”, es una “vacuna asesina” de las grandes farmacéuticas que modifica el genoma humano. La evidencia de mortalidad y morbilidad resultante de la inoculación de la vacuna, tanto presente (datos oficiales) como futura (por ejemplo, coágulos de sangre microscópicos no detectados) es abrumadora.

Numerosos estudios científicos publicados de forma independiente confirman la naturaleza de la vacuna de ARNm de Covid-19 que se está imponiendo a toda la humanidad.

El objetivo declarado es hacer cumplir la vacunación mundial de 7,9 mil millones de personas en más de 190 países, seguida de la imposición de un “pasaporte de vacunas” digitalizado. No hace falta decir que esta es una operación de miles de millones de dólares para las grandes farmacéuticas.

El proyecto de vacuna global titulado COVAX está coordinado en todo el mundo por la OMS, GAVI, CEPI, la Fundación Bill y Melinda Gates en colaboración con el Foro Económico Mundial (WEF), Wellcome Trust, DARPA y Big Pharma, que está cada vez más dominada por Pfizer. La asociación con GSK se estableció apenas cuatro meses antes del inicio de la crisis de Covid-19 a principios de enero de 2020.

La línea de tiempo de Covid-19

Cifras falsas de casos positivos de covid-19 y muertes relacionadas con covid-19. Mentiras sobre mentiras.

Hay una cronología compleja . La crisis del covid está marcada por varias etapas que conducen a la implementación de la vacunación masiva en todo el mundo en diciembre de 2020.

La OMS anunció una falsa emergencia de salud pública mundial (PHEIC) el 30 de enero de 2020 (basada en 83 casos positivos en todo el mundo fuera de China), seguida del inicio de la crisis en los viajes aéreos y el comercio internacional de productos básicos (Trump el 31 de enero de 2020). 2020), el colapso financiero del 20 de febrero de 2020, el bloqueo del 11 de marzo de 2020, seguido de la segunda, tercera y cuarta oleadas. ¿Cuando terminará?

Para obtener más detalles sobre el cronograma: La crisis de la corona mundial de 2020-21: destrucción de la sociedad civil, depresión económica diseñada, golpe de estado global y el “gran reinicio”

El cierre del 11 de marzo de 2020 y sus devastadoras consecuencias sociales y económicas

A partir del 11 de marzo de 2020, se utilizaron 44,279 de los llamados “casos positivos” RT-PCR confirmados (en todo el mundo fuera de China) y 1440 muertes por Covid para justificar:

encierro social,

el bloqueo y cierre de 190 economías nacionales, la crisis de la economía global,

extensas quiebras corporativas en sectores clave de la actividad económica,

la eliminación total de las pequeñas y medianas empresas,

el desencadenamiento de la pobreza y el desempleo masivo,

distanciamiento social, la mascarilla, no reunión social,

una crisis de ingeniería del sistema nacional de salud,

el cierre de escuelas, colegios y universidades,

el cierre de museos, salas de conciertos, eventos culturales y deportivos,

colapso institucional y la ruptura de la sociedad civil.

El objetivo declarado siempre ha sido salvar vidas. El resultado de estas políticas ha destruido literalmente la vida de las personas. Millones de personas en todo el mundo han caído en la pobreza extrema.

Y luego, diez meses después, la vacuna Covid-19 ha venido a nuestro rescate.

Se anunció a principios de noviembre de 2020 y se lanzó en todo el mundo a finales de diciembre.

La campaña del miedo ha encabezado el cumplimiento y la aceptación ante una autoridad superior.

La vacuna de ARNm se presentó como una solución eterna, como un medio para frenar la epidemia, salvar vidas, reabrir nuestras economías nacionales destrozadas y restaurar un sentido de normalidad en nuestra vida diaria.

Se inició una campaña de propaganda masiva en apoyo de la vacuna.

Una falsa promesa de una nueva vida. Vuelta a la razón y la normalidad.

Todo esto resultó ser una ilusión, encabezada por mentiras y fabricaciones.

Se impuso la ideología de las élites financieras y las fundaciones multimillonarias: Se sostuvo la vacuna como un medio para llevar a cabo el “Gran Reinicio” del Foro Económico Mundial:

“No serás dueño de nada y serás feliz” : un futuro estilizado basado en la deuda y la pobreza extrema junto con una “vacuna asesina”.

Lo que se prevé en “El gran reinicio” (Klaus Schwab, imagen a la izquierda) es un escenario en el que los acreedores globales se habrán apropiado para 2030 de la riqueza del mundo, mientras empobrecen a grandes sectores de la población mundial.

Las élites multimillonarias no ocultan su intención. En 2030 “No tendrás nada y serás feliz”.

Mentiras por omisión: la dramática tendencia en la mortalidad y morbilidad relacionada con la vacuna (confirmada por fuentes oficiales) desde principios de enero de 2021 había sido cuidadosamente ofuscada.

¿”Virus Asesino” o “Vacuna Asesina”?

La primera pregunta que se destaca es: ¿Necesitamos una vacuna?

¡La respuesta es no! No existe ninguna base científica que justifique la vacuna editada genéticamente como un medio para salvar vidas y proteger la salud de las personas en todo el mundo.

La supuesta “justificación científica” del programa de vacunación se basa en tres “frases” o “etiquetas” simples y engañosas que son totalmente inválidas:

El SARS-COV-2 es un “virus asesino”

Existe una tendencia mundial creciente de infección por covid-19,

La gente está muriendo como resultado de la infección por covid-19.

1. El SARS-CoV-2 es “un virus asesino” .

Esa es la piedra angular de la campaña de desinformación de los medios y el miedo 24 horas al día, 7 días a la semana, sostenida por declaraciones persistentes de políticos y autoridades nacionales de salud. Tanto las definiciones “oficiales” de SARS-CoV-2 revisadas por pares como las de la OMS y los CDC dicen exactamente lo contrario. Sus definiciones de SARS-2 revocan sus propias mentiras.

2. Existe una tendencia mundial creciente de infección por Covid-19.

Se dice que esta supuesta tendencia está corroborada por un número cada vez mayor de casos positivos de covid . La metodología utilizada para generar estas cifras depende de la prueba de reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa en tiempo real (rRT-PCR) patrocinada por la OMS, cuyas estimaciones están tabuladas en todo el mundo por las autoridades sanitarias nacionales. Si bien las estimaciones de la rRT-PCR han sido cuestionadas desde el principio, ahora la OMS confirma en un aviso del 20 de enero de 2021 que la prueba rRT-PCR se adoptó como un medio para detectar los casos del virus SARS-COV-2. es TOTALMENTE inválido. (Esto se refiere a los datos positivos de Covid tabulados desde finales de enero de 2020).

3. Personas mueren como resultado de la infección por Covid-19.

Se nos dice que hay una tendencia creciente de mortalidad por Covid-19. Es decir, muertes que supuestamente son el resultado de la infección viral del SARS-2. Existe amplia evidencia de que estas causas probables de muerte relacionadas con Covid-19 y los datos subyacentes sobre la mortalidad por Covid-19 son manipulados por las autoridades sanitarias nacionales. No se realizan pruebas, autopsias ni autopsias. Las estadísticas de mortalidad relativas a Covid-19 son TOTALMENTE inválidas.

En resumen,

1. no hay un virus asesino,

2. la medición de casos positivos de covid no es válida,

3. Se manipulan los datos de mortalidad de Covid-19.

Todas estas declaraciones están ampliamente documentadas.

Debo mencionar que la llamada cláusula de “uso de emergencia” para justificar una vacuna experimental y no aprobada también es inválida. ¿Por qué? Debido a que el criterio de uso de emergencia se basa en estimaciones erróneas de los casos positivos de covid rRT-PCR (falsos) y los datos de mortalidad relacionados con Covid-19, ambos no válidos. (Ver el Apéndice)

La vacuna. ¿Agenda oculta?

La vacuna no salva vidas ni contiene la pandemia, porque no hay pandemia. Es una operación rentable para las grandes farmacéuticas en cientos de miles de millones de dólares.

Además, no es una vacuna de una sola vez. Se contemplan varias dosis. Está previsto que se extienda por un período de al menos dos años.

Se aplica en todo el mundo sin excepciones. Ni un solo país, con la excepción de Burundi, Tanzania y Haití, tuvo el valor de rechazar la “vacuna asesina”.

Si bien no hay evidencia confiable, vale la pena señalar que los presidentes de Tanzania y Burundi murieron en circunstancias misteriosas.

Haití fue hasta hace poco el único país del hemisferio occidental que se negó categóricamente a implementar la vacuna de ARNm. En una amarga ironía, inmediatamente después del asesinato del presidente Jovenel Moise (7 de julio de 2021), el presidente Joe Biden envió rápidamente medio millón de dosis de vacunas (y más por venir) (cortesía del Tío Sam) que fueron entregadas por COVAX a Puerto. Prince seis días después, el 14 de julio.

Este primer envío a Haití fue parte de un programa de ayuda estadounidense que consta de 500 millones de dosis de la “vacuna asesina” que se enviará a un gran número de países en desarrollo

Mortalidad y morbilidad: si bien no existe un “virus asesino”, existe una “vacuna asesina”.

La evidencia es abrumadora. En el momento de redactar este artículo, se han registrado casi 20.000 muertes por vacuna Covid en la Unión Europea (17 de julio de 2021) . En los Estados Unidos, el número de muertes registradas relacionadas con las vacunas es del orden de 12.000 (9 de julio de 2021).

Según la base de datos EudraVigilance (17 de julio de 2021), se informaron 18,928 muertes y 1,823,219 lesiones luego de inyecciones de cuatro inyecciones experimentales de COVID-19.

Del total de heridos registrados en la UE, “la mitad de ellos (904.609) son heridos graves “. Según EuroViligance (citado por Brian Shilhavy):

“La gravedad … se puede clasificar como ‘grave’ si corresponde a un suceso médico que ocasiona la muerte , es potencialmente mortal, requiere hospitalización, da como resultado otra afección médicamente importante o la prolongación de la hospitalización existente, da como resultado una discapacidad persistente o significativa o incapacidad, o es una anomalía congénita / defecto de nacimiento “.

Se trata de estadísticas oficiales basadas en un proceso formal de registro de defunciones y “efectos adversos”. El número real de muertes y lesiones provocadas por la vacuna de ARNm es mucho mayor. Menos del diez por ciento de las víctimas o familiares de los fallecidos pasarán por el tedioso proceso de informar a las autoridades nacionales de salud sobre las muertes y lesiones relacionadas con las vacunas.

Según las últimas cifras “oficiales” para la UE, Gran Bretaña y los Estados Unidos (combinados), hay 31.389 muertes relacionadas con la vacuna Covid-19 y casi 5 millones de lesiones.

UE / EEE / Suiza al 17 de julio de 2021: 18,928 muertes relacionadas con la inyección de Covid-19 y más de 1,8 millones de lesiones, según la base de datos EudraVigilance. Reino Unido al 7 de julio de 2021 -1,470 muertes relacionadas con la inyección de Covid-19 y más de 1 millón de lesiones, según el Programa de Tarjeta Amarilla de la MHRA. EE.UU. Hasta el 9 de julio de 2021: 10.991 muertes relacionadas con la inyección de Covid-19 y más de 2 millones de lesiones, según la base de datos del VAERS. TOTAL para UE / Reino Unido / EE . UU . : 31,389 muertes relacionadas con la inyección de Covid-19 y casi 5 millones de lesiones reportadas hasta ahora en julio de 2021.

Lesiones ocultas: los coágulos de sangre microscópicos

Las personas vacunadas no tendrán conocimiento inmediato de las lesiones sufridas. Estos últimos en la mayoría de los casos no son discernibles ni están registrados. Mientras que los “grandes coágulos de sangre” resultantes de la vacuna son revelados e informados por los vacunados, un importante estudio del Dr. Charles Hoffe de Canadá sugiere (aún no confirmado por completo) que la vacuna de ARNm genera “coágulos de sangre microscópicos”.

“Los coágulos de sangre que escuchamos acerca de los cuales los medios afirman que son muy raros son los grandes coágulos de sangre que son los que causan accidentes cerebrovasculares y aparecen en tomografías computarizadas, resonancias magnéticas, etc. Los coágulos de los que estoy hablando son microscópicos y demasiado pequeños para encontrarlos en cualquier exploración. Por lo tanto, solo se pueden detectar mediante la prueba del dímero D “. “Estas personas ni siquiera tienen idea de que están teniendo estos coágulos de sangre microscópicos. La parte más alarmante de esto es que hay algunas partes del cuerpo como el cerebro, la médula espinal, el corazón y los pulmones que no se pueden regenerar. Cuando esos tejidos son dañados por coágulos de sangre, se dañan permanentemente. “Estos disparos están causando un daño enorme y lo peor aún está por llegar”.

Big Pharma. El monopolio casi global de Pfizer

Están en juego cientos de miles de millones de dólares. Este es el proyecto de vacuna más grande y costoso en la historia mundial, que está programado para ser financiado con dólares de impuestos en todo el mundo, lo que pone una tensión obvia en la deuda pública de numerosos países.

El programa de vacunas va acompañado de una “línea de tiempo” que consiste en inoculaciones recurrentes de ARNm durante “los próximos dos años y más allá”. Como se documentó anteriormente, tendrá efectos devastadores sobre la mortalidad y la morbilidad en todo el mundo.

Lo que está en juego es una operación de Big Money multimillonaria para Big Pharma con Pfizer a la cabeza.

Pfizer-BioNTech (aliado con Moderna Inc) está en el proceso de consolidar su posición mundial (casi monopolista) al expulsar a sus principales competidores, incluidos AstraZeneca y Johnson and Johnson (J & J).

Pfizer ha estado presionando a los políticos para que respalden su vacuna de ARNm. Su cabildeo político también se dirige contra sus competidores de las grandes farmacéuticas. Según el informe de Bureau Investigates :

Un funcionario que estuvo presente en las negociaciones del país anónimo describió las demandas de Pfizer como “intimidación de alto nivel” y dijo que el gobierno sentía que estaba “reteniendo un rescate” para poder acceder a vacunas que salvan vidas.

Irónicamente, en la UE, la Comisión Europea utilizó las muertes y lesiones reportadas para cancelar la renovación del contrato con AstraZeneca, a pesar de que hubo sustancialmente más muertes y lesiones asociadas con la vacuna Pfizer-BioNTech.

En abril de 2021, la Comisión de la UE confirmó que “pondría fin a los contratos de vacunas de AstraZeneca y J&J al vencimiento”. “El tiro de Pfizer tendrá prioridad”. No importa su dosis de seguimiento con AstraZeneka, las autoridades sanitarias han dado instrucciones a las personas para que reciban su segundo o tercer pinchazo con Pfizer o Moderna (violando así visiblemente las normas médicas).

Habiendo dejado de lado a sus competidores, Pfizer-BioNTech ha subido el precio del vial de la vacuna. Pfizer literalmente ha arrinconado tanto los mercados de la UE como los de EE. Se está gestando un monopolio de vacunas casi mundial.

La Unión Europea

A mediados de abril de 2021, el presidente de la Comisión Europea confirmó que Bruselas está en proceso de negociar un contrato con Pfizer para la producción de 1.800 millones de dosis de vacunas de ARNm, lo que representa el 23 por ciento de la población mundial .

Eso es exactamente cuatro veces la población de los 27 estados miembros de la Unión Europea (448 millones, datos de 2021), lo que confirma que se prevén varias dosis de seguimiento de la “vacuna asesina”, a pesar de la tendencia en mortalidad y morbilidad que los gobiernos y los los medios están intentando reprimir como parte de una espantosa campaña de desinformación.

Pfizer y el mercado estadounidense

Un patrón similar está ocurriendo en los EE. UU. Y Canadá. En julio de 2020, Pfizer firmó un contrato de $ 1,950 millones con el gobierno de EE. UU. Por 100 millones de dosis . Y luego, en diciembre de 2020, se administraron otros 100 millones de dosis.

En Canadá, está previsto que se entreguen otros 35 millones de dosis de viales de vacunas Pfizer y Moderna.

Y ahora, en julio de 2021, la administración de Biden ordenó 200 millones de dosis más de la vacuna Pfizer . “Para vacunas para niños y posibles refuerzos”

Pero eso no es todo: a principios de junio de 2021, Biden ordenó que se enviaran 500 millones de dosis de Pfizer-BionTech del “virus asesino” como “ayuda estadounidense” a los países en desarrollo (cortesía del Tío Sam).

En la mayoría de los países occidentales, incluidos EE. UU. y Canadá, el precio minorista de la vacuna es “gratuito”.

En los EE. UU., Un total de 900 millones de dosis de viales de vacuna Pfizer-BionTech es un gran dinero para las grandes farmacéuticas: ganancias masivas para Pfizer, todas las cuales están programadas para ser financiadas con ingresos fiscales junto con una expansión dramática de la deuda pública de EE. UU.

En el primer trimestre de 2021 (enero a marzo de 2021), los ingresos brutos de Pfizer y Moderna fueron los siguientes :

# 1. Vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19. Las ventas en Estados Unidos fueron de $ 2.038 mil millones ; las ventas globales fueron de $ 5,833 mil millones.

# 2. Vacuna Moderna COVID-19. Ventas en Estados Unidos, $ 1.358 mil millones ; ventas globales, $ 1.733 mil millones.

Recientemente anunciado (23 de julio de 2021), Pfizer ha aumentado el precio de su vial de vacuna de $ 19,50 a $ 28,00.

Multiplique $ 28,00 por tres dosis de vacuna por persona para una población mundial de 7,9 mil millones. ¿Qué obtiene?

Esto no es una estimación, es un “orden de magnitud”: 663,6 mil millones de dólares ($ 28,00 x 3 x 7,9 mil millones = $ 663,6 mil millones).

Todo es por una buena causa: ¿salvar vidas?

Estamos hablando de una operación de miles de millones de dólares a expensas de los contribuyentes, que ha resultado en un patrón de muertes y lesiones relacionadas con las vacunas. Y los gobiernos son plenamente conscientes de lo que está sucediendo.

Antecedentes penales de Pfizer

¿Es Pfizer “un socio confiable” como afirma el presidente de la Comisión de la UE , van der Leyen?

Se está desarrollando un monopolio mundial de vacunas controlado por una empresa que tiene antecedentes penales (2009) en el Departamento de Justicia de EE. UU.

No fue la demanda de acción de clase civil de rutina entablada contra la industria farmacéutica. Fue una acusación penal por “marketing fraudulento”. Si bien no hubo arrestos, Pfizer fue, por así decirlo, “puesto en libertad condicional” bajo una acusación formal del Departamento de Justicia de EE. UU.

En una decisión histórica del Departamento de Justicia de Estados Unidos en septiembre de 2009 , Pfizer Inc. se declaró culpable de cargos criminales. Fue “el acuerdo de fraude en el cuidado de la salud más grande” en la historia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Pfizer adquirirá casi un monopolio del mercado mundial de vacunas contra Covid

Y ahora, entre los principales actores de las grandes farmacéuticas, es una empresa con antecedentes penales que ha establecido un casi monopolio de facto a nivel mundial.

¿Podemos confiar en un conglomerado de vacunas de las grandes farmacéuticas que se declaró culpable de cargos penales por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ), incluidos “marketing fraudulento” y “delito grave de violación de la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos”?

El “marketing fraudulento” en el caso de la “vacuna asesina” de Pfizer-BioNTech es una gran subestimación. ¿Qué es el valor de la vida humana? No tiene valor monetario.

¿Podemos confiar en los políticos en altos cargos que otorgaron estos contratos multimillonarios de euros / dólares a Pfizer, que se financian con ingresos fiscales?

¿Se trata de un “error” por parte de las autoridades sanitarias nacionales? La “vacuna” de ARNm experimental ha dado como resultado una tendencia al alza en la mortalidad y morbilidad en todo el mundo. Mientras tanto, las ganancias de las grandes farmacéuticas ascienden a cientos de miles de millones.

Y los gobiernos, actuando en nombre de las grandes farmacéuticas, están presionando a las personas para que se vacunen en vano, imponiendo sanciones a quienes se niegan.

Las autoridades sanitarias nacionales afirman que la “vacuna” Covid-19 salvará vidas. Eso es una mentira.

¿Sabemos qué hay dentro del vial de la vacuna Pfizer?

Las autoridades sanitarias no han abordado las causas de las muertes y lesiones relacionadas con las vacunas.

¿Qué hay dentro del vial de la vacuna? Las autoridades sanitarias nacionales no han hecho públicos los resultados de sus exámenes de laboratorio. No está claro si se han realizado esos exámenes de laboratorio de los viales de la vacuna.

A continuación se muestra una revisión del análisis y la investigación de laboratorio realizados por el equipo español independiente de Quinta Columna.

Nanopartículas de óxido de grafeno

Según los exámenes de laboratorio realizados por el equipo de investigación español de Quinta Columna , se han detectado nanopartículas de óxido de grafeno en el vial de la vacuna de ARNm de Pfizer.

Los resultados de su investigación (análisis por microscopía electrónica y espectroscopía) son de gran alcance. El óxido de grafeno es una toxina que desencadena trombos y coagulación sanguínea. También tiene un impacto en el sistema inmunológico. El óxido de grafeno acumulado en los pulmones puede tener efectos devastadores. Los resultados del estudio español, aún por confirmar por completo, sugieren que las muertes y los “eventos adversos” registrados relacionados con la vacuna (citados anteriormente para la UE, Reino Unido y EE.UU.) Podrían ser el resultado de nanopartículas de óxido de grafeno contenidas en el Covid vial de vacuna.

Véase el resumen de su informe titulado Detección de óxido de grafeno en suspensión acuosa, estudio observacional en microscopía óptica y electrónica. Estudio completo (inglés)

También es importante (reconocido por las autoridades sanitarias nacionales) que la mascarilla también contiene nanopartículas de óxido de grafeno.

Las propiedades electromagnéticas de la vacuna de ARNm

¿Qué está desencadenando los efectos electromagnéticos que se han detectado en personas vacunadas?

Estos efectos han sido ampliamente documentados y confirmados por fuentes independientes, incluidas las vacunadas. Las autoridades sanitarias nacionales no han proporcionado una explicación.

Consulte el estudio realizado por el Foro Europeo para la Vigilancia de Vacunas .

Observaciones finales. El pasaporte de la vacuna

Los datos de fuentes oficiales citados anteriormente confirman inequívocamente que la “vacuna” Covid-19 ha dado lugar a una tendencia ascendente en la mortalidad y morbilidad relacionada con la vacuna.

A su vez, los estudios del Dr. Charles Hoffe y del Equipo de Investigación Español (Quinta Columna), que aún están por conocer a fondo, apuntan a posibles “impactos futuros” de la vacuna en la salud humana.

Según datos oficiales basados ​​en muertes y lesiones registradas / notificadas, no hay duda: esta es una “vacuna asesina”.

Entonces, ¿por qué los gobiernos presionan a las personas para que se vacunen?

Los jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo están siendo presionados, sobornados, cooptados y / o amenazados por poderosos intereses financieros para que acepten el consenso sobre la vacuna Covid.

El pasaporte de la vacuna es el final del juego, lo que constituye una transición hacia la tiranía digital.

En el momento de redactar este informe, el pasaporte de la vacuna ya se ha impuesto en varios países, incluidos Francia e Italia.

En Francia, esta no fue una iniciativa del presidente Emmanuel Macron (se le impuso). Macron es un representante político que actúa en nombre de las fundaciones financieras y multimillonarias. Macron es un antiguo personal bancario de los Rothschild.

A su vez, el primer ministro italiano Mario Draghi (ex presidente del Banco Central Europeo) es un instrumento de Goldman Sachs.

Bill Gates ha jugado un papel clave. Su fundación financia la OMS. Ha desarrollado vínculos a nivel personal con numerosos jefes de estado y jefes de gobierno en las principales regiones del mundo con el fin de llevar a cabo de manera efectiva este proyecto de vacuna.

Las élites capitalistas globales controlan la llamada “classe politique”. Los gobiernos son unos mentirosos.

Desde el principio, el objetivo tácito de la crisis de la corona (basada en mentiras y engaños) fue finalmente imponer los contornos de un régimen totalitario mundial, titulado “Gobernanza global” (por funcionarios no electos). En palabras del difunto David Rockefeller:

“… El mundo ahora es más sofisticado y está preparado para marchar hacia un gobierno mundial. La soberanía supranacional de una élite intelectual y de los banqueros mundiales es seguramente preferible a la autodeterminación nacional practicada en siglos pasados “. (citado por Aspen Times , 15 de agosto de 2011, énfasis agregado)

El escenario de Gobernanza Global impone una agenda de ingeniería social y cumplimiento económico.

La “élite intelectual” a la que se refiere David Rockefeller está formada por numerosos “científicos”, tecnócratas y “académicos” generosamente financiados (por ejemplo, Drosten, Neil Ferguson, et al) cuyos modelos y hallazgos de investigación se han utilizado para justificar las políticas de cierre y la “vacuna asesina”.

La vacuna ARNm debe ser detenido y suspenderse inmediatamente

El movimiento de protesta. Bastilla 2.0

Los actos de protesta y resistencia deben cuestionar la legitimidad tanto de los arquitectos financieros de esta crisis como de los gobiernos involucrados en la imposición de la vacuna:

Se debe cuestionar la legitimidad de los políticos y sus poderosos patrocinadores corporativos, incluidas las medidas estatales policiales adoptadas para hacer cumplir el cierre de la actividad económica, la imposición de un pasaporte de vacuna digital así como el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, etc. Esta red debe establecerse (nacional e internacionalmente) en todos los niveles de la sociedad, en ciudades y pueblos, lugares de trabajo,… La primera tarea sería desactivar la campaña de miedo y la desinformación de los medios, así como poner fin al programa de vacunación Covid de las grandes farmacéuticas. Los medios corporativos deben ser desafiados directamente, sin apuntar específicamente a los periodistas de la corriente principal, muchos de los cuales han recibido instrucciones de acatar la narrativa oficial. Este esfuerzo requeriría un proceso paralelo a nivel de base, de sensibilizar y educar a los conciudadanos sobre la naturaleza del virus, los impactos de la vacuna y el cierre. Se llevará a cabo “correr la voz” a través de las redes sociales y los medios de comunicación independientes en línea teniendo en cuenta que tanto Google como Facebook son instrumentos de censura. La creación de tal movimiento, que desafía enérgicamente la legitimidad de las élites financieras, así como las estructuras de autoridad política a nivel nacional, no es una tarea fácil. Requerirá un grado de solidaridad, unidad y compromiso sin precedentes en la historia mundial. También requerirá romper las barreras políticas e ideológicas dentro de la sociedad y actuar con una sola voz . También debemos entender que el “proyecto corona” es una parte integral de la agenda imperial de Estados Unidos. Tiene implicaciones geopolíticas y estratégicas. También requerirá eventualmente derrocar a los arquitectos de esta diabólica “pandemia” y acusarlos de crímenes contra la humanidad. ( Michel Chossudovsky , diciembre de 2020. Con algunos cambios menores)

En palabras de Doctors for Covid Ethics:

“Las” vacunas “basadas en genes están matando gente. Los gobiernos de todo el mundo les están mintiendo a ustedes, las personas, a las poblaciones a las que supuestamente sirven”.

Michel Chossudovsky