January 17, 2022

Agencia Paco Urondo publica un fragmento de Alvaro Garc铆a Linera en defensa de las cr铆ticas que recibe el gobierno boliviano y otros que practican el (neo) extractivismo. Creo no falsear las cosas si digo que la principal afirmaci贸n del texto es la siguiente: 芦Los cr铆ticos del extractivismo confunden sistema t茅cnico con modo de producci贸n, y a partir de esa confusi贸n asocian extractivismo con capitalismo; olvidando que existen sociedades no鈥恊xtractivistas, las industriales 隆plenamente capitalistas!禄. Leo y pienso que no vale la pena discutir de ese modo, con argumentos dudosos. No se ve, por ejemplo, porqu茅 el hecho de que el industrialismo sea no menos capitalista que el neo-extractivismo deber铆a acallar la cr铆tica documentada realizada contra este 煤ltimo en nuestro continente, ni qu茅 sentido tiene acudir a distinciones marxianas para justificar un hecho de poder que no se aclara en nada en el apoyo de una tradici贸n argumental que fusiona formas de lucha y de conocimiento. Podemos eludir por obvia la cuesti贸n de por qu茅 en ciertas condiciones se defiende aquello en lo que no se cree (me refiero a la idea que organiza todo su razonamiento, seg煤n la cual el no cuestionamiento del neoextractivismo tendr铆a alg煤n vinculo con emancipaciones concretas, dado que sobre esa base se obtienen mejoramientos para la vida popular), pero a煤n as铆: 驴cu谩l es el sentido de sostener con tanto 茅nfasis la legitimidad de un sistema cuya defensa requiere desde el vamos del reconocimiento de su no tan lejana superaci贸n, si no se incluyen (y esta es la cr铆tica que permanece sin respuestas) indicaciones sobre c贸mo las luchas que actualmente lo denuncian aportan ya una raz贸n hist贸rica y por tanto de valor significativo para esa superaci贸n necesaria, admitida por todxs? Y, ademas, si hay necesidades pol铆ticas que llevan al gobierno de Bolivia y otros a sostener esas pol铆ticas 驴no ser铆a conveniente tomarse el trabajo de considerar la enorme cantidad de argumentos bien planteados por sus cr铆ticos (cosa que en este fragmento casi no ocurre)? No es que la discusi贸n no sea importante o crucial, al contrario, s铆 lo es. Pero, precisamente por eso, el punto de partida deber铆a incluir en el propio razonamiento la tan documentada verdad que lxs cr铆tics han aportado sobre c贸mo funciona este modo intensivo de explotaci贸n. El argumento clave de Garc铆a Linera es que la renta neoextractiva financia un mejoramiento de la vida popular. De ser as铆: 驴no ser铆a esperable que ese tipo de justificaci贸n se esfuerce a煤n mas -por eso mismo- en proporcionar alguna indicaci贸n sobre c贸mo podr铆a imaginarse en un futuro m谩s o menos inmediato, algunas acciones tendientes a replantear la situaci贸n, en b煤squeda de ecuaciones menos perniciosas, sobre todo cuando -seg煤n dice Garc铆a Linera- se tratar铆a de acciones organizadas no solo por un grupo militante o un movimiento sino por un gobierno que se declara 芦revolucionario禄 -pensando en Bolivia- y quiz谩s tambi茅n en otrxs (con lo que tampoco ser铆a tan solitario)?. De otro modo: 驴Alcanza, para profundizar en esta discusi贸n con una perspectiva realista y concreta -a la que se dice aspirar-, con decir la obviedad de que por fuera del neo-extravismo tambi茅n hay capitalismo (como si, por otro lado, hubiera posibilidad de distinciones tan tajantes entre modalidades de explotaci贸n), o que incluso en los pa铆ses en donde los cr铆ticos del neo-extractivismo son m谩s potentes a煤n deben admitir en sus propias vidas la presencia de productos provenientes de econom铆a -de manera directa o indirecta- para subsistir? Y por otra parte, y mirando ya la situaci贸n argentina, y pensando por tanto tambi茅n en las denuncias mas documentadas contra el monocultivo: 驴no es relevante el hecho que quienes explotan de ese modo los bienes naturales y humanos sean grandes capitales reiteradamente denunciaros por eva鈥

