–

De parte de CGT Treball November 23, 2021 90 puntos de vista

Manifest de la CGT pel 25 de novembre, dia internacional per a l’eliminaci贸 de la viol猫ncia contra

les dones

脡s molta la

viol猫ncia que di脿riament patim les dones en aquest sistema capitalista i

patriarcal, que en moltes ocasions s鈥檌nvisibilitza i es normalitza. No serem

c貌mplices amb el nostre silenci.

Per aix貌, el dia

25 de novembre, obrim els ulls i alcem la veu totes juntes per dir Prou !!!

Prou

d麓assassinats masclistes, Prou viol猫ncia vicaria, de viol猫ncia econ貌mica … en

definitiva, Prou de viol猫ncia patriarcal !!!. Alcem la veu, per exigir seguretat, respecte

i igualtat, en tots els espais de les nostres vides.

El nostre cos i

la nostra sexualitat no s贸n armes per destruir l’enemic, ni objectes de tr脿fic

en mans d’explotadors, ni receptacles reproductius al servei del mercat, ni s贸n

el territori de cap religi贸, ni de violadors solitaris o en manada.

La viol猫ncia que

ens treu la vida, que ens tortura i oprimeix, que ens viola, que cosifica els

nostres cossos i ens empobreix, 茅s aqu铆 i arreu del m贸n. Algunes vegades

dolorosament visible, per貌 moltes altres conviuen amb nosaltres i 茅s acceptada

per aquesta societat com, per exemple, l’omissi贸 de la perspectiva de g猫nere en

la medicina.

Per a aquest

capitalisme hetero-patriarcal 茅s “natural”, i fins i tot necess脿ria, l’exist猫ncia

d’una ultradreta que nega la viol猫ncia masclista, persegueix la diversitat

sexual, fomenta l’odi cap a les persones Trans i es declara obertament racista,

sabent-se protegida per una just铆cia punitiva. Ens volen callades, submises,

obedients, trencades … Per貌 ens trobaran m茅s unides, amb m茅s sororitat i

diversitat, m茅s independents, m茅s lluitadores.

L’actual mercat

laboral no 茅s ali猫 a la viol猫ncia que patim les dones. Tenim els salaris m茅s

baixos, les ocupacions m茅s prec脿ries, som la majoria en les cues de l’atur i,

quan ens jubilem, percebem pensions de mis猫ria, perpetuant la bretxa salarial i

les discriminacions sofertes durant la nostra vida laboral.

Per contra, som la

base que suporta els treballs no remunerats, les cures imprescindibles per

mantenir la vida i al propi sistema.

Des de la CGT

seguirem organitzant-nos per a visibilitzar i denunciar la xacra de tota aquesta viol猫ncia.

Un patriarcat