De parte de EZLN December 15, 2021

Obrigada

Comissão Sexta Zapatista.

Coordenação Travesía por la Vida-Capítulo Europa.

14 de Dezembro de 2021.

Às organizações, movimentos, grupos, colectivos, povos originários e individualidades das distintas geografias da terra agora conhecida como Slumil K´ajxemk´op.

Da Delegação Zapatista A Extemporânea.

Companheiras, companheiroas, companheiros:

Hermanoas, irmãs, irmãos.

Saudamo-vos desde as montanhas do Sudeste Mexicano e avisamo-vos que já todas as companheiras e companheiros da delegação aero-transportada que, durante os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro deste ano de 2021, vos visitaram nas vossas respectivas geografias, já estão nas suas respectivas aldeias e posições.

Às 21:34 hora zapatista -20:34 hora do México-, deste 14 de dezembro: as 03:34 de 15 de dezembro, hora de Slumil K´ajxemk´op, confirmou-se que todas e todos estão já nas suas paragens, povoações e posições.

Chegámos todas e todos com bem, completos e sãos. Ainda que tod@s estejamos movidos e comovidos pelos dias e noites que nos permitiram partilhar convosco. Regressámos com uma ferida no coração que é de vida. Uma ferida que não deixaremos que se feche.

Agora toca-nos rever os nossos apontamentos para informar as nossas aldeias e comunidades de tudo o que aprendemos e recebemos de vocês: as vossas histórias, as vossas lutas, a vossa resistência, o vosso insubmisso existir. E, sobretudo, o abraço de humanidade que recebemos dos vossos corações.

Tudo o que lhes levámos foi dos nossos povos. Tudo o que recebemos de vocês é para as nossas comunidades.

Por tudo isso, pela vossa hospitalidade, pela vossa fraternidade, pela vossa palavra, pelo vosso escutar, pelo vosso olhar, pelos vossos alimentos, pelas vossas bebidas, pela vossa hospedagem, pela vossa companhia, pela vossa história, pelo abraço colectivo do coração que são, dizemo-vos:

Kiitos

Danke schön

Hvala ti

Благодаря ти

Grà cies

Děkuju

Grazie

Hvala vam

Tak skal du have

Ďakujem

Aitäh

Eskerrik asko

Merci

Diolch

Grazas

Σας ÎµÏ Ï‡Î±ÏÎ¹ÏƒÏ„ÏŽ

Köszönöm

Thanks

Go raibh maith agat

Paldies

Ačiū

Ви благодарам

Takk skal du ha

Dziękuję Ci

Obrigada

Mulțumesc

Спасибо

Хвала вам

Tack

Teşekkürler

¡Gracias SLUMIL K´AJXEMK´OP!

Em breve comunicaremos de novo convosco, porque a luta pela vida não terminou. Ainda temos muito que aprender de vocês e muito que abraçar-vos.

Até breve, compas.

Desde as montanhas do Sudeste Mexicano.

Em nome d’A Extemporânea Zapatista.

Subcomandante Insurgente Moisés.

Coordenador.

México, Dezembro de 2021.

