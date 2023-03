–

La antrop贸loga argentina Rita Segato se pronunci贸 sobre el encarcelamiento del l铆der kurdo Abdullah 脰calan, que desde hace 24 a帽os se encuentra prisionero e incomunicado en la isla-prisi贸n de Imrali, en Turqu铆a.

La tambi茅n escritora y feminista habl贸 el fin de semana pasado en Madrid durante el Encuentro Internacional Feminista (EIF), convocado por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de Espa帽a, con el lema 鈥淲ecallitfeminism. Feminismo para un mundo mejor鈥.

En una de sus intervenciones, Segato expres贸: 鈥淟os estudios de g茅nero no son otra cosa que estudios sobre la primera forma de poder. Cuando hablamos de g茅nero, no estamos hablando de ninguna otra cosa que no sea poder. Detectamos all铆 una estructura fundante, que va a replicarse en todas las otras formas de poder. Y es fundante porque es primera en la historia personal, en la historia familiar, en la biograf铆a y tambi茅n, en la historia de la especie鈥.

鈥淵o creo que es el patriarcado el que funda, como dice 脰calan, el gran h茅roe, el gran pensador, el gran ide贸logo feminista kurdo, pero que era un hombre 鈥揳firm贸 la antrop贸loga-. Es un hombre. Est谩 preso. Es el preso m谩s viejo que tiene la humanidad en este momento. Son 24 a帽os de c谩rcel. Como Mandela, fue un preso por mucho tiempo y eso nos muestra el peligro que representa la lucha antirracista y la lucha antipatriarcal. Son las dos personas que estuvieron presas durante m谩s tiempo en la historia del siglo XX鈥.

En diciembre del a帽o pasado, tambi茅n se refiri贸 al pensamiento de 脰calan, durante el VII Congreso Interoce谩nico de Estudios Latinoamericanos, el cual tuvo como consigna 鈥淓l lugar de la cr铆tica en la cultura contempor谩nea鈥.

La escritora sostuvo que 鈥渕i perspectiva, respecto del g茅nero, se acerca a la de Abdullah 鈥楢po鈥 脰calan, que es un pensador kurdo, la persona viva detenida, presa, durante m谩s tiempo en la larga historia de la especie, en una isla, y no podemos saber si est谩 vivo o muerto鈥.

La antrop贸loga -autora de libros como 鈥淟a escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juarez鈥, 鈥淐ontra-pedagog铆as de la crueldad鈥 y 鈥淟as estructuras elementales de la violencia鈥, entre otros-, se帽al贸 que 脰calan 鈥渆s feminista, a pesar de ser hombre鈥.

鈥溍塴 sit煤a el origen del patriarcado en el fin del neol铆tico 鈥搑eflexion贸-, en que la mujer asume poder, por la agricultura, se convierte en motor de la sedentarizaci贸n y, a partir de all铆, el g茅nero ocurre tal como lo conocemos hoy, como un orden, no como una costumbre, religi贸n o moral. Eso es mentira. El patriarcado es un orden pol铆tico. Por eso, el pensamiento feminista es un pensamiento cr铆tico, porque es contrario a un sistema鈥.

