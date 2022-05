–

De parte de Nodo50 May 10, 2022 193 puntos de vista

Ante

la suspensión de Rusia en la Organización Mundial de Turismo

Occidente impone el doble estándar

también en el turismo

Santiago González Vallejo

Comité de Solidaridad con la Causa Árabe

Publicado en infolibre.es

En la asamblea extraordinaria de la

Organización Mundial del Turismo celebrada en los días 27 y 28 de abril de 2022

se ha suspendido a Rusia como socio. En palabras

de su secretario general, Zurab Pololikashvili, “los Miembros de la OMT (UNWTO) han enviado un mensaje claro: El turismo

es un pilar de la paz y la amistad internacional, y los miembros de la OMT

deben defender estos valores o enfrentarse a las consecuencias, sin

excepciones. Esta Asamblea General de emergencia demuestra que las acciones de

Rusia son indefendibles y contrarias a los propios principios de la OMT y de la

gobernanza internacional”. Según el artículo 3 de los Estatutos de la OMT,

“todos los Miembros se comprometen a desarrollar el turismo con el fin de

“contribuir al desarrollo económico, la comprensión internacional, la paz,

la prosperidad y la perspectiva universal de los derechos humanos”. De

hecho, la OMT tiene un Comité Mundial de Ética de Turismo que vigila el

cumplimiento de un Código Ético con esos mismos principios.

Dada la invasión rusa a Ucrania

veríamos que la OMT ha sido coherente.

¿Coherente? ¿Siempre?

Veamos.

En mayo de 2021, este Comité de

Solidaridad con la Causa Árabe, presentó una demanda

ante el Comité Mundial de Ética de Turismo / World Committee on Tourism Ethics,

reclamando que se suspenda la membresía del Estado de Israel por su declarado

irrespeto a los derechos humanos, ser invasor y ocupante y, por consiguiente, vulnerar

gravemente el Código Ético de la Organización Mundial de Turismo. Su suspensión

se pedía mientras siga ocupando Territorios palestinos y árabes.

Asimismo, pedíamos la suspensión

como miembros de la OMT de una serie de empresas que operan y se lucran

ilegalmente en los Territorios palestinos y árabes ocupados y que se impidiera

la membresía de cualquier empresa que opere ilegalmente en los Territorios

Ocupados palestinos y árabes, entre otras a Airbnb, Expedia, TripAdvisor, The

Israel Association of Travel Agencies & Consultants, ORTRA, Israel Hotel

Association por operar en los asentamientos ilegales israelíes.

De hecho, las tres primeras

empresas mencionadas (junto a Booking y eDreams) están mencionadas en la Base

de Datos elaborada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones

Unidas, por su actividad en los Territorios Ocupados, en contra de la opinión

de la población autóctona y sus representantes.

No puede haber un turismo ético cuando se produce en un contexto de

ocupación.

El ocupante está ejerciendo una

apropiación de los recursos naturales, desde las piedras y otros abrasivos al

agua, apropiación de tierras, corte de olivos, etc. Incluso las profesiones a

ejercer por parte de los palestinos en su propia tierra, por ejemplo, en

Jerusalén, están al albur de decisiones de la potencia ocupante. El urbanicidio

de Jerusalén se está haciendo todos los días, por parte de la potencia

ocupante, expulsando a palestinos, junto a la expansión de colonias gracias,

entre otros, a la empresa española CAF.

Israel y el resto de las empresas

y asociaciones mencionadas jibariza el turismo palestino, desinforma, roba

tesoros de todo tipo, arqueológicos, libros, hasta el intangible gastronómico, etc.

El desarrollo económico israelí se ejerce sobre la depauperización y pobreza de

Palestina. Ocupa y controla los lugares religiosos de las zonas ocupadas,

cuando no se las apropia como en Jerusalén y Hebrón. Los agentes y empresas de

turismo que promueve Israel no pagan seguros e impuestos a la administración o

a empresas palestinas cuando penetran sus actividades en Territorio Palestino. Practica

el apartheid contra la población palestina, incluyendo a los palestinos con

ciudadanía israelí, incluyendo la imposibilidad de viajar o la unificación

familiar.

La demanda fue recibida por Pascal

Lamy, antiguo rector de la Organización Mundial de Comercio que no se molestó

en responder. Tampoco su sucesora, Phumzile Mlambo-Ngcuka, ex directora

ejecutiva de ONU Mujeres.

“… los miembros de la OMT deben defender estos valores o enfrentarse a las

consecuencias, sin excepciones”.

Otro doble estándar y sin arrugar

el entrecejo. Tampoco, la Unión Europea y España.

Firma la Iniciativa Ciudadana Europea de prohibir el comercio entre la UE y asentamientos de los Territorios Ocupados