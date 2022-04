–

De parte de Amor Y Rabia April 13, 2022 185 puntos de vista

por Opovanman

Cualquier idiota puede jugar a Jenga y perder, pero los idiotas que juegan a la política están haciendo que pierdan sus naciones y la gente.

PREÁMBULO

En las últimas semanas los titulares han estado llegando rápido y abundantemente. Los avances rusos en Ucrania han sido contrarrestados por una escalada de acusaciones de Occidente. A medida que la situación en torno a Mariupol se vuelve cada vez más desesperada para los extremistas respaldados por Occidente y un caldero está hirviendo en el este de Ucrania (se refiere al objetivo declarado de ejército ruso para la segunda fase de la invasión de Ucrania, cercar y aplastar al ejército ucraniano en el Dombás, AyR), este artículo analiza cómo décadas de malversación occidental están siendo contrarrestadas hoy día desde Europa del Este, pero tendrán consecuencias mucho más allá de la zona de las operaciones militares rusas.

JENGA

El juego de Jenga es bien conocido por muchos, consiste en cojer bloques de madera de la parte inferior de una torre y se colocan en la parte superior, creando una torre cada vez más alta, pero también cada vez más inestable tras cada turno. El objetivo es hacer que la torre sea lo más alta posible, y el perdedor es aquel al que se le desploma la torre. Esto tiene una gran cantidad de similitudes con la situación política en Occidente en las últimas décadas, donde cada movimiento realizado para hacer que aumentase la valor de las bolsas ha debilitado cada vez más la estabilidad general. A pesar de toda la diversión que el juego le da a la gente en las fiestas, siempre sucede que algún idiota da una patada accidental a la mesa o estornuda, y toda la torre se derrumba. De la misma manera, como el mundo occidental ha sacrificado su estabilidad a cambio de las ganancias del mercado de valores, el menor temblor o choque han que la torre se derrumbe, junto con aquellos que la construyeron desde sus torres de marfil.

LA TORRE

Después de toda la riqueza y el poder que ha disfrutado el establishment occidental durante los últimos siglos, sería justo suponer que tenía todo lo que necesitaba. Sin embargo, a pesar de todo lo que ha recibido, el ethos mismo de Occidente estaba ligado a ganar cada vez más. En lugar de disfrutar del botín del colonialismo y la conquista, aquellos que lo tienen todo desean tener más onstantemente. Este anhelo es tan poderoso que el establishment occidental está dispuesto a arriesgarlo todo por conseguir un poco más. Con el dinero y, por lo tanto, la riqueza que tiene, la historia hasta la fecha le ha permitido continuar con su política cuasi-imperial en la era poscolonial pero, si observamos las tendencias muy fuertes actuales relacionadas con los ejes de poder mundiales, las cosas están cambiando.

LAS PIEZAS

Cada nación en la tierra, desde la más pequeña y humilde hasta la más grande e importante, constituye uno de los bloques, pero el pasado colonial del mundo significó previamente que algunos tenían bastante más poder que otros por una variedad de razones. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, la fuerza y ​​el tamaño de las piezas individuales pueden variar, y teniendo en cuenta los acontecimientos actuales, hay ciertas naciones a las que se les da mucha más importancia de la que merecen, al mismo tiempo que otros gigantes son tratados como enanos. Es en un contexto como este en el que se desarrolla la situación actual.

LA MESA

Para algunos, la contribución de otros puede parecer intrascendente, pero el mundo en su conjunto es la base sobre la que se asientan todas las naciones. Si uno de los jugadores más grandes del mundo patea la mesa de repente, esto puede afectar a cualquiera o a todas las demás naciones de varias maneras. La pandemia sacudió a todos los países del mundo, pero incluso una escasez repentina de un recurso clave puede tener eco en los lugares más inesperados. Durante los últimos dos meses, la Operación Especial de Rusia en Ucrania (es el nombre que el estado ruso da a su invasión de Ucrania, AyR) ha ocupado un lugar central en los asuntos globales, sin embargo, la forma en que Rusia ha reaccionado a las medidas occidentales ha tomado a varias naciones con la guardia baja, lo que está sacudiendo el establecimiento occidental hasta los cimientos.

TEMBLORES

Tal como está la situación en Europa hoy en día, hay muchos temblores a medida que varios países se ven obligados a aceptar las consecuencias de la vía pro-estadounidense que han seguido durante las pasadas décadas. A pesar de toda la unidad que se vio en las primeras seis semanas de este año entre la UE y los estados miembros de la OTAN en su postura contra Moscú, el doble golpe jugado por Rusia respecto a las exportaciones y al rublo basados​​​​en oro hizo temblar a ciertas naciones, no solo causando una escasez crítica de materias primas, sino también debido al hecho de que se vieron obligados a comerciar con algo que no sea el dólar. El hecho de que el Kremlin no retrocediera ante las amenazas causó inquietud tanto en Washington como en las capitales europeas, pero la mayor conmoción es que Rusia en realidad se ha alejado del mundo occidental.

EL DERRUMBAMIENTO

Ninguna parte del mundo occidental está aún en riesgo de colapsar, pero la continua especulación en los mercados monetarios al mismo tiempo que la inflación significan que los consumidores tienen mucho menos dinero para ir al mercado, lo que está comenzando a causar verdaderos problemas en Europa. Con aumentos de precios en todos los ámbitos mientras que las economías también sufren de estanflación, las naciones se enfrentan hoy a desafíos que no se veían desde la Segunda Guerra Mundial, pero a pesar del esfuerzo de su gobierno por mantener una narrativa dulce, incluso la mayoría de su población está comenzando a darse cuenta que solo Occidente buscaba un conflicto que ha librado una guerra contra su bienestar, y que lentamente están perdiendo el control de sus economías. Sin embargo, el hecho de que los rusos lleven a cabo operaciones sobrenaturales en Ucrania en un futuro próximo puede hacer que la situación sea un poco más difícil.

CAIDA LIBRE

Así como un movimiento fatal con un bloque de Jenga puede poner fin al juego, la conquista de la fortaleza de Azov en Mariupol por las fuerzas rusas puede causar que una situación ya de por sí tambaleante entre en caída libre. Qué horrores nos esperan una vez que los extremistas hayan sido expulsados ​​todavía están abiertos a muchas especulaciones, pero no solo las investigaciones sobre armas químicas y biológicas, sino también los actores involucrados, podrían crear una ola de protestas global. La credibilidad y el dominio estadounidenses ya se tambalean, pero al igual que un idiota que patea la mesa, los descubrimientos revolucionarios realizados en los próximos días y semanas podrían romper los cimientos sobre los que Occidente se asienta actualmente, derribando la torre.

RESUMEN

Occidente ha intentado levantar la torre a través de innumerables movimientos arriesgados en las últimas décadas, siendo el mayor paso separar el dólar de su valor en oro. A cada paso, esa torre se ha tambaleado levemente, pero Rusia, no solo al pasar al oro sino también al mover sus exportaciones al rublo, ha causado verdaderos temblores, no solo en términos de la situación actual, sino también con respecto a cómo el mundo comerciará con el rublo en el futuro. Con la burbuja occidental siendo tan grande como es actualmente, no hay esperanza de que Washington o cualquiera de sus aliados puedan hacer lo mismo, y sin embargo fue el alejamiento de Washington del oro lo que fue en gran medida la razón por la que surgieron muchos de los problemas actuales.

Los acontecimientos actuales ya tienen a muchos líderes temblando, los efectos se sienten en todo el planeta. El mundo de hoy es como la torre de Jenga, cada pieza depende de otras para sostenerla, y con Occidente tratando de sacar a Rusia del comercio mundial, Moscú ha dado un paso al frente y ha dado un golpe mejor incluso que los que ha recibido. Los que mueven y agitan fuera del mundo occidental están sacudiendo la torre con movimientos políticos especulativos per, con los cimientos del establishment occidental ya tambaleándose, Washington y sus aliados bien podrían provocar que se derrumbe su propia casa…