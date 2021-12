–

Desde hace m谩s de cien a帽os, Occidente est谩 dirigido por organizaciones mundiales y mundialistas que imponen al resto del mundo. Este proceso (S茅neca ya habla de eso en Medea) ha sido puesto en marcha en la Edad Moderna por el todopoderoso Imperio Brit谩nico, que, flanqueado de su aliada Francia (驴desde 1830 o 1970?), sus dominios y la antigua colonia americana, ha monopolizado progresivamente el planeta. Puede decirse que el hecho de que Disraeli coronara a Victoria como emperatriz de la India en 1876 nos introduce en el mundialismo. Las guerras mundiales y el progreso t茅cnico aceleraron este proceso de condicionamiento global, que se vuelve loco y peligroso en la actualidad.

La ONU nos prepara su pacto sobre el carbono, la OMS su inyecci贸n microchip sanitaria y la OTAN una guerra nuclear de exterminio contra China y Rusia. En estos tiempos de apocalipsis, veamos qu茅 es lo que une estos tres grandiosos acontecimientos: las 鈥渙rganizaciones鈥. A帽adamos la Uni贸n Europea, ya que a nuestro demonio le encanta ser muchos (pensemos tambi茅n en el G7).

Hay que ser numeroso y estar organizado. Es en este sentido que uno se convierte en una 茅lite hostil. Como dec铆a el mejor episodio de El Prisionero, uno no es malo seg煤n su color o su religi贸n sino seg煤n su movimiento. Y Debord, en la misma 茅poca, habla de estos 鈥渁cuerdos que deciden todo鈥. Citemos el 煤ltimo de los maestros:

鈥淥curre que atribuimos a ciertas personas cualidades, o conocimientos, o en ocasiones incluso vicios, perfectamente imaginarios, para explicar por tales causas el desarrollo satisfactorio de ciertas empresas; y esto con el 煤nico fin de ocultar, o al menos de disimular en la medida de los posible, la funci贸n de diversos acuerdos que lo deciden todo.鈥

En este momento s铆 que lo deciden todo y corremos el riesgo de vernos atrapados.

MARCO DELLA LUNA y PAOLO CIONI en su famoso y exhaustivo libro Neuroesclavos escriben sobre las 茅lites que nos dirigen:

鈥淓stos se帽ores, todos ellos miembros de logias mas贸nicas ocultas y grupos de 茅lite como el Club Bilderberg, la Comisi贸n Trilateral, Council on Foreign Relations (Consejo de Relaciones Exteriores (CFR), el Royal Institute of International Affairs ou R.I.I.A Real Instituto de Asuntos Internacionales (R.I.I.A.), etc., a trav茅s de organizaciones supranacionales como como la Organizaci贸n Mundial del Comercio, la Organizaci贸n Mundial de la Salud, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etc., est谩n poniendo en pr谩ctica las pol铆ticas globalistas que acabo de mencionar, para la dominaci贸n del hombre sobre el hombre, o m谩s exactamente, del hombre sobre el ADN.

Los peligrosos avances de la tecnolog铆a y la inform谩tica los est谩n permitiendo:

鈥淟as t茅cnicas de manipulaci贸n, aplicadas sobre la poblaci贸n por poderosas organizaciones (a menudo no identificables), se han vuelto sin duda m谩s agresivas, penetrantes y perturbadoras a ra铆z de los recientes descubrimientos cient铆ficos y tecnol贸gicos que permiten la vigilancia y, en consecuencia, de influenciar directamente el funcionamiento del psiquismo o del sistema nervioso central.鈥

Nuestros autores no se hacen pocas ilusiones sobre las organizaciones que dirigen el mundo, incluidas las religiosas:

鈥淧ara las organizaciones econ贸micas, pero tambi茅n hoy para las organizaciones pol铆ticas y, en general, para las religiosas, el deseo de dominar a los dem谩s, de conquistar, de mandar, de apoderarse, de someter, de manipular, de explotar, a escala mundial, nacional, empresarial o familiar, es una tendencia objetivamente inevitable que siempre ha sido el principal motor de la historia colectiva, incluso individual.鈥

Della Luna y Cioni a帽aden:

鈥淓l patr贸n general es el de las organizaciones de 茅lite transnacionales o globales que gestionan las instituciones y las poblaciones a trav茅s de la maximizaci贸n de su sistema de control, el beneficio y, por supuesto, la estabilidad de la posici贸n adquirida.鈥

Estas organizaciones han conseguido, mediante el envenenamiento de los cultivos, los alimentos y los medicamentos, crear el reba帽o que reducir谩n demogr谩ficamente. Desde este punto de vista no hay ilusiones: las oposiciones no son controladas, son imposibles. Por una sola raz贸n: en el pasado, la gente iba a las barricadas para matar y ser matado; hoy, tras un siglo de comodidad y envejecimiento, ya no lo hacen. Nos conformamos con hacer clic, o con manifestarse, y eso no ser谩 suficiente.

Nuestros autores a帽aden :

鈥淚mag铆nese ser los due帽o de enormes reba帽os de animales semi-inteligentes; animales lecheros, de carga, de abasto; animales m谩s o menos d贸ciles, m谩s o menos rentables, m谩s o menos peligrosos para ti. Que pueden ser robados por tus competidores (con los cuales, sin embargo, puedes dialogar y asociarte). Que pueden trabajar y consumir, ahorrar o endeudarte. Que pueden desarrollar, o perder, tu conocimiento de la realidad y tu posici贸n.

Tienes a tu disposici贸n diversos medios, incluso biol贸gicos, cada vez m谩s poderosos y penetrantes, para dirigirlos, para influir en ellos, para normalizar sus comportamientos, para hacerlos m谩s predecibles y m谩s racionales para ti鈥.

Tocqueville hab铆a dicho todo, incluso sobre nuestra EXTERMINACI脫N

鈥淧or encima de ellos se eleva un poder inmenso y tutelar, que se encarga 茅l solo de asegurar sus goces y velar por su suerte. Se parecer铆a a la potestad paterna si, como 茅sta, tuviera por objeto preparar a los hombres para la edad viril; pero, no procura, por el contrario, m谩s que fijarles irrevocablemente en la infancia; quiere que los ciudadanos disfruten con tal que no piensen sino en disfrutar. Trabaja de buen grado para su bienestar; pero quisiera ser el 煤nico agente y el s贸lo 谩rbitro; provee a su seguridad, prev茅 y asegura sus necesidades, facilita sus placeres, conduce sus principales negocios, dirige su industria, regula sus sucesiones, divide sus herencias, 隆por qu茅 no podr铆a quitarles por completo el trastorno de pensar y el esfuerzo de vivir!.

