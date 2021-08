–

El 21 de agosto de 1940, el socialista revolucionario Le贸n Trotsky muri贸 despu茅s de haber sido atacado por un agente estalinista el d铆a anterior. Junto con Lenin, Trotsky fue el principal l铆der de la revoluci贸n socialista de octubre de 1917 en Rusia. Con el advenimiento de la contrarrevoluci贸n liderada por Stalin en la Uni贸n Sovi茅tica, que tambi茅n destroz贸 el movimiento comunista internacional 鈥 la Tercera Internacional (Comintern) 鈥 Trotsky se dedic贸 a reconstruir las fuerzas del genuino marxismo.

Para conmemorar el 80 aniversario del ataque que llev贸 a la muerte de Trotsky, publicamos a continuaci贸n una introducci贸n escrita por Tony Saunois, Secretario del Comit茅 por una Internacional de Trabajadores CWI/CIT, a un nuevo libro sobre las ideas de Trotsky.

Este a帽o se conmemora el 80 aniversario del asesinato de Le贸n Trotsky 鈥 co-l铆der con Lenin de la revoluci贸n rusa en octubre de 1917 鈥 por el agente de la polic铆a secreta estalinista NKVD, Ram贸n Mercader. Por su brutal acci贸n, Mercader fue premiado con la m谩s alta medalla bajo el r茅gimen asesino de Stalin, la mal llamada 鈥淥rden de Lenin鈥. Los estalinistas esperaban que el asesinato de Trotsky tambi茅n enterrara las ideas que Trotsky defend铆a. Sin embargo, se puede matar a un ser humano pero no las ideas revolucionarias que defend铆a. El capitalismo global ha entrado en una nueva era de crisis y agitaci贸n no vista desde la d茅cada de 1930. Con este tel贸n de fondo, un examen del papel y las ideas de Le贸n Trotsky y su relevancia en las luchas que est谩n surgiendo hoy en d铆a no podr铆a ser m谩s pertinente.

Los representantes del capitalismo y sus agentes de la derecha del movimiento obrero han tratado de descartar a Trotsky y sus ideas por irrelevantes. Esto suele ir acompa帽ado de un cubo lleno de distorsi贸n, calumnia y bilis. Sin embargo, no han logrado enterrar sus ideas. Las ideas que Trotsky defend铆a y los m茅todos marxistas que 茅l, junto con Lenin, defendi贸, son a煤n m谩s relevantes hoy en d铆a. En esta era de profunda crisis capitalista est谩n destinados a ganar a煤n m谩s apoyo.

En este libro examinamos la relevancia de las principales ideas y m茅todos desarrollados por Trotsky y c贸mo se aplican al mundo actual. Como todos los grandes l铆deres marxistas 鈥 Marx, Engels y Lenin 鈥 Trotsky no era un te贸rico abstracto. Fue un pensador brillante pero tambi茅n un luchador y activista inspirado en el movimiento revolucionario que puso a prueba sus ideas y programa en los fuegos de la revoluci贸n y la contrarrevoluci贸n. Los revolucionarios de hoy s贸lo pueden aspirar a emular el inmenso sacrificio de Trotsky por las ideas marxistas que defendi贸 y su objetivo de construir un nuevo mundo socialista.

Nacido el 7 de noviembre de 1879, en Yanovka (Ucrania), Lev Davidovich Bronstein fue a la escuela en Odessa. Se traslad贸 a Nikolayev para completar su educaci贸n en 1896. Aqu铆 el joven Bronstein fue r谩pidamente atra铆do por los c铆rculos socialistas clandestinos e introducido en el marxismo. Despu茅s de Odessa, volvi贸 a Nikolayev y particip贸 activamente en la construcci贸n de la Union de Trabajadores del Sur de Rusia.

Primer exilio

En enero de 1898, tras dos a帽os de actividad pol铆tica comprometida, Lev Bronstein fue arrestado por primera vez y pas贸 cuatro a帽os y medio exiliado en Siberia soportando duras condiciones. Este arresto y exilio fue uno de muchos, primero bajo el r茅gimen zarista y luego bajo el r茅gimen de Jos茅 Stalin. Durante su primer exilio en Siberia, Bronstein se cas贸 con su primera esposa, Aleksandra Sokolovskaya, y tuvo dos hijas con ella. Por consentimiento mutuo, escap贸 en 1902, dejando atr谩s a su esposa y familia, y usando un pasaporte falso, adopt贸 el nombre de Le贸n Trotsky, que fue el que us贸 por el resto de su vida y se hizo mundialmente famoso.

En Par铆s, Trotsky conoci贸 a su segunda esposa, Natalia Sedova, que era activa en el 鈥済rupo Iskra鈥 de Lenin, y tuvo dos hijos con ella, Lev y Sergei. Eventualmente haciendo su camino a Londres, Trotsky conoci贸 a Lenin por primera vez y colabor贸 con 茅l y otros en el peri贸dico Iskra (La Chispa). Esto abri贸 un per铆odo de intensa lucha ideol贸gica y debate sobre ideas, m茅todos y programa. Inicialmente, la aguda divisi贸n pol铆tica y te贸rica que se iba a desarrollar entre los bolcheviques (鈥渕ayor铆a鈥) y los mencheviques (鈥渕inor铆a鈥) dentro del Partido Socialdem贸crata Ruso (RSDP) no estaba del todo clara. El alcance y las diferencias en el programa y las t谩cticas tardaron en aparecer. Fue una lucha entre los 鈥渄uros鈥 y los 鈥渂landos鈥

Trotsky no comprendi贸 inicialmente el alcance de las diferencias que se desarrollaron entre los duros y los blandos 鈥 los mencheviques y los bolcheviques, con Lenin a la cabeza. Trotsky err贸neamente, como otros en ese momento, intent贸 facilitar la uni贸n de las dos facciones, lo que le llev贸 al conflicto con Lenin. La divisi贸n entre bolcheviques y mencheviques no estaba del todo clara para muchos, en ese momento, y algunos cambiaron de bando. Lenin y Trotsky fueron separados despu茅s del congreso de 1903 durante varios a帽os. Trotsky en su autobiograf铆a, Mi vida, revela su arraigada honestidad al reconocer el error que cometi贸 en ese momento. Hab铆a albergado la falsa esperanza de que los mencheviques, bajo el golpe de martillo de los acontecimientos, podr铆an ser desplazados a la izquierda. Pero tambi茅n explica por qu茅 se cometi贸 este error y que cuando 鈥渧ino a Lenin鈥 la segunda vez lo hizo con una total comprensi贸n de los problemas y con total convicci贸n. Otros, que se limitaron a repetir las frases de Lenin pero sin comprenderlas, se vieron expuestos durante la ausencia de Lenin en el exilio de Rusia, especialmente a principios de 1917, y despu茅s de su muerte, cuando capitularon ante Stalin y su r茅gimen, demostrando as铆 su incapacidad para pensar y actuar de forma independiente.

Esta honesta apreciaci贸n de las diferencias y la voluntad de reconocer un error se revelar铆a en una serie de debates y discusiones que tuvieron lugar en el seno de los bolcheviques y entre Lenin y Trotsky durante la revoluci贸n de 1917 y despu茅s de que los bolcheviques tomaran el poder. Se produjeron intensos debates sobre las t谩cticas durante la guerra civil, las negociaciones de paz en Brest-Litovsk en 1918, la Nueva Pol铆tica Econ贸mica, el papel de los sindicatos durante el per铆odo de 鈥渃omunismo de guerra鈥 y otras cuestiones vitales. Esto refuta las falsas afirmaciones de los comentaristas e historiadores capitalistas de que el bolchevismo y el r茅gimen sovi茅tico, en el per铆odo que sigui贸 a la revoluci贸n, eran simplemente un calificativo para la 鈥渄ictadura鈥 bajo Lenin, en la que no se toleraba ning煤n debate ni disensi贸n. De hecho, este r茅gimen dictatorial fue impuesto m谩s tarde por Stalin.

Habiendo roto las conexiones con los bolcheviques y los mencheviques despu茅s del congreso de 1903, Trotsky encontr贸 su camino de regreso a Rusia a tiempo para la revoluci贸n de 1905, e inmediatamente se lanz贸 a la lucha. Fue elegido como Presidente del Consejo (Soviet) de Diputados Obreros. La formaci贸n del soviet fue un paso decisivo para los trabajadores de la ciudad de San Petersburgo. Estas organizaciones democr谩ticas de la clase obrera se convirtieron en los 贸rganos decisivos de lucha y en la base del nuevo estado obrero que se form贸 tras la revoluci贸n de octubre de 1917.

Aunque Trotsky se dio cuenta desde el principio de la importancia de los soviets, algunos de los principales bolcheviques presentes en Rusia no reconocieron la importancia crucial de esta nueva forma de organizaci贸n obrera. Vieron esta nueva organizaci贸n una amenaza para el partido. Fue necesaria la llegada de Lenin para corregir este error sectario.

Hoy en d铆a, en algunos pa铆ses, la disminuci贸n de la mano de obra en la industria manufacturera, la ausencia de grandes f谩bricas y el crecimiento de los trabajadores en el sector de servicios y precario significa que la construcci贸n de tales organizaciones es m谩s complicada para grandes sectores de la clase obrera moderna. Este elemento de un cambio parcial en la composici贸n de la clase obrera moderna en muchos pa铆ses es una cuesti贸n que debe ser abordada por los socialistas revolucionarios. Sin embargo, a escala mundial, la clase obrera industrial en la industria manufacturera sigue siendo la fuerza potencialmente m谩s poderosa. Al mismo tiempo, nuevas capas de la clase obrera en la log铆stica, el transporte y otros sectores, y grandes capas de sectores proletarizados de la antigua clase media, tambi茅n est谩n empezando a adoptar m茅todos de lucha de la clase obrera.

Levantamientos revolucionarios

Es importante que los marxistas no tengan un fetiche sobre la forma de organizaci贸n que puede surgir durante los levantamientos revolucionarios. Trotsky reconoci贸 el papel crucial de los sovi茅ticos en Rusia, pero en 1905 era una nueva forma de organizaci贸n. No insisti贸 en una r茅plica exacta del modelo sovi茅tico ruso en otras revoluciones. En lo que respecta a Alemania, 1923, Trotsky reconoci贸 la importancia crucial de los comit茅s de f谩brica, por ejemplo. Abog贸 por la formaci贸n de comit茅s de trabajadores o 鈥淛untas鈥 en Espa帽a en los a帽os 30.

Hoy en d铆a es importante que los socialistas revolucionarios reconozcan el papel crucial de la clase obrera organizada en los sindicatos y que se lleve a cabo una lucha para transformarlos en organizaciones combativas de lucha. Al mismo tiempo, tambi茅n pueden desarrollarse nuevas organizaciones de lucha en los lugares de trabajo y en las comunidades locales. Los socialistas revolucionarios necesitan estar preparados para tales desarrollos e iniciar propuestas espec铆ficas para ellos, cuando sea necesario.

La derrota de la revoluci贸n de 1905 hizo que Trotsky fuera arrestado y arrojado al exilio, una vez m谩s en Siberia. Mientras estaba encarcelado, escribi贸 una de sus obras m谩s importantes, 鈥淩esultados y perspectivas鈥, que se basaba, en parte, en la experiencia de la revoluci贸n de 1905. Trotsky aclar贸 la cuesti贸n del car谩cter de la revoluci贸n en pa铆ses como la Rusia prerrevolucionaria, donde el capitalismo exist铆a junto con elementos del feudalismo y donde las tareas de la revoluci贸n democr谩tico-burguesa 鈥 el desarrollo de la industria, la soluci贸n de la cuesti贸n de la tierra, la unificaci贸n de la naci贸n y el establecimiento de un sistema parlamentario burgu茅s 鈥 a煤n no se hab铆an completado.

Dentro de estos pa铆ses y tambi茅n a nivel internacional, se produjo un proceso de desarrollo combinado y desigual. Dentro de las naciones y entre las naciones, existe un alto nivel de desarrollo, junto con la falta de desarrollo y el atraso. En pa铆ses como el Brasil o la India hoy en d铆a, sectores relativamente sofisticados y desarrollados de la econom铆a 鈥 la tecnolog铆a y otras esferas 鈥 coexisten con las condiciones feudales e incluso la esclavitud. Trotsky sosten铆a que la clase capitalista, entrelazada con los terratenientes feudales y su sistema, era demasiado d茅bil para llevar a cabo estas tareas de la revoluci贸n democr谩tico-burguesa y estaba demasiado aterrorizada de la clase obrera para permitirle hacerlo. La burgues铆a, de hecho, se volver铆a contra la clase obrera, como lo hizo durante la revoluci贸n china en 1927.

S贸lo la clase obrera pod铆a hacerlo, pero al tomar el poder entrar铆a inmediatamente en conflicto con los capitalistas y terratenientes y el proceso revolucionario pasar铆a a la revoluci贸n socialista y al fin del capitalismo y el feudalismo. Para que esto se desarrollara con 茅xito, la revoluci贸n tendr铆a que vincularse r谩pidamente con la clase obrera internacional y llevar a cabo la revoluci贸n socialista en los pa铆ses capitalistas industrializados. Estas ideas fueron confirmadas m谩s tarde por los acontecimientos de la revoluci贸n en Rusia en octubre de 1917. Las ideas desarrolladas por Trotsky sobre esta cuesti贸n ayudaron a Lenin a concretar su enfoque sobre el car谩cter de la revoluci贸n y qu茅 clase deb铆a dirigirla.

En su biograf铆a, Mi vida, Trotsky revela su honestidad e integridad pol铆tica, una vez m谩s, sobre esta cuesti贸n. Da la debida importancia al papel de Parvus, que ayud贸 a Trotsky a regresar a Rusia, y antes ayud贸 a Trotsky a desarrollar sus ideas sobre la cuesti贸n de la Revoluci贸n Permanente. Trotsky reconoce a Parvus como un importante marxista revolucionario, en este momento, aunque con una debilidad 鈥 鈥淓l deseo de enriquecerse鈥, como dijo Trotsky. M谩s tarde, Parvus abandonar铆a el movimiento revolucionario y se convertir铆a en un traficante de armas, comerciando con el Imperio Otomano.

Revoluci贸n permanente

Las ideas desarrolladas por Trotsky con respecto a la Revoluci贸n Permanente son cruciales para comprender la lucha de clases en el mundo neocolonial de Asia, 脕frica y Am茅rica Latina hoy en d铆a. Hoy en d铆a existe una situaci贸n a煤n m谩s favorable para el desarrollo de la revoluci贸n socialista en estos pa铆ses que cuando Trotsky desarroll贸 sus ideas. Las clases dominantes de estos pa铆ses todav铆a no han podido completar las tareas de la revoluci贸n democr谩tico-burguesa. La clase obrera, al llevar a cabo la revoluci贸n socialista, tiene que cumplir esta misi贸n hist贸rica.

Sin embargo, hoy en d铆a, en la mayor parte del mundo neocolonial, la clase obrera es mucho m谩s fuerte y desarrollada que en la Rusia pre-revolucionaria. Esto se refleja en la urbanizaci贸n masiva que ha tenido lugar y en el movimiento de personas del campo a las ciudades. En 2014, por primera vez, m谩s del 50% de la poblaci贸n mundial viv铆a en las ciudades. En Am茅rica Latina, en 2019, el 80% de la poblaci贸n viv铆a en las ciudades. En 脕frica, aunque a pesar de las grandes diferencias entre los distintos pa铆ses, la urbanizaci贸n del continente pas贸 del 14,7% en 1957 a m谩s del 50% en 2015. En Asia es muy variada, pero en la actualidad la India tiene aproximadamente el 35% de su poblaci贸n concentrada en las grandes ciudades. En China la urbanizaci贸n ha explotado y se espera que alcance el 60% de la poblaci贸n en 2030. Esto hace que la situaci贸n sea m谩s favorable para la revoluci贸n socialista que en 1917.

La explosi贸n de la poblaci贸n urbana tambi茅n ha dado lugar a nuevas caracter铆sticas que surgen de ella, que los marxistas y la clase obrera deben abordar. En muchos pa铆ses, esta tendencia dio lugar a una clase obrera relativamente fuerte, con organizaciones fortalecidas tanto industrial como pol铆ticamente, y tiene el potencial de desempe帽ar el papel principal en la revoluci贸n debido a su conciencia colectiva como clase. Al mismo tiempo, tambi茅n ha dado lugar a un desarrollo masivo de los pobres urbanos, que se las arreglan en condiciones miserables como vendedores ambulantes, mendigos, etc. En algunos pa铆ses, esta migraci贸n masiva del campo a las ciudades dio lugar a que algunos elementos de la lucha campesina o rural fueran llevados a las ciudades. Esto se refleja en las ocupaciones de tierras urbanas, por ejemplo en Brasil y otros pa铆ses, y en la construcci贸n de favelas. Este desarrollo ha dado lugar a que algunos en la izquierda miren a los pobres de las ciudades como la clase 鈥渞evolucionaria鈥, en contraposici贸n a la clase obrera, a la que consideran 鈥減rivilegiada鈥 y parte de una 鈥溍﹍ite鈥. Un elemento de esta perspectiva incorrecta surgi贸 durante la situaci贸n revolucionaria bajo el gobierno de Hugo Ch谩vez, en Venezuela, y tambi茅n en la revoluci贸n de T煤nez que estall贸 hace casi una d茅cada. Para los marxistas es importante defender el papel central de la clase obrera y subrayar la necesidad de que los movimientos sociales y las organizaciones de los pobres urbanos est茅n vinculados a la clase obrera organizada.

Una vez m谩s, en 1907, Trotsky logr贸 escapar de su exilio siberiano. El peligroso viaje en un trineo a trav茅s del hielo de las heladas tierras v铆rgenes a merced de los comerciantes borrachos se describe con agudeza en Mi vida. Aqu铆 describe la 鈥渇ragilidad de la vida鈥, a la que se aferr贸 precariamente durante este viaje 茅pico a causa de sus ideas revolucionarias.

Trotsky regres贸 brevemente a Londres para asistir al congreso de 1907 del Partido Obrero Socialdem贸crata Ruso, del que formalmente tanto los bolcheviques como los mencheviques eran todav铆a miembros en ese momento. Desde all铆, Trotsky vivi贸 en Viena, Par铆s y Suiza durante el siguiente per铆odo de su exilio. El estallido de la Primera Guerra Mundial, en 1914, vio la capitulaci贸n de la direcci贸n de los partidos obreros de masas en toda Europa al chovinismo nacional. Estos 鈥渓铆deres鈥 socialdem贸cratas apoyaron a su respectiva clase capitalista nacional. La peque帽a minor铆a de marxistas revolucionarios capaces de resistir esta presi贸n y de mantener una postura internacionalista proletaria de principios eran pocos en n煤mero, e inclu铆an a Lenin y a Trotsky. Estas fuerzas lograron reunirse en una conferencia internacional en septiembre de 1915, en el pueblo suizo de Zimmerwald. En Mi vida, Trotsky comenta que los delegados encajaban 鈥渆n cuatro etapas鈥. Incluso esta conferencia se dividi贸 en dos alas, un ala mayoritariamente pacifista y el ala revolucionaria, dirigida por Lenin. Con dificultad, lograron acordar una plataforma com煤n que Trotsky redact贸. Esta postura contra la guerra imperialista hizo que Trotsky fuera expulsado tanto de Francia como de Espa帽a. En su camino hacia Nueva York, Trotsky se sumergi贸 en el trabajo revolucionario, editando un peri贸dico y dirigi茅ndose a las reuniones de trabajadores.

Fue en Nueva York donde Trotsky se encontr贸 durante el estallido de la revoluci贸n rusa en febrero de 1917. Trotsky fue capaz de superar los obst谩culos y volver a Rusia a trav茅s de Canad谩. Una vez m谩s, esta fue una empresa peligrosa para un revolucionario. Mientras estaba en Canad谩, Trotsky fue arrestado por los brit谩nicos y retenido en un campo de concentraci贸n. All铆 conoci贸 a los prisioneros de guerra alemanes, con los que estableci贸 un v铆nculo, basado en su internacionalismo y en la sed de revoluci贸n que se estaba desarrollando en Alemania. El estallido de la revoluci贸n de febrero fue visto por Trotsky como la confirmaci贸n de las ideas que hab铆a desarrollado con la teor铆a de la Revoluci贸n Permanente.

De vuelta en la Rusia revolucionaria

Finalmente liberado por los brit谩nicos, Trotsky lleg贸 a Petrogrado en mayo de 1917. Todav铆a no era miembro de los bolcheviques. Lenin regres贸 a Rusia de su exilio en abril, y proclam贸 su 鈥淭esis de Abril鈥. Esto estableci贸 claramente el car谩cter de la revoluci贸n y la necesidad de que la clase obrera tomara el poder, sin dar confianza al gobierno provisional burgu茅s que se estableci贸. Fue necesaria una gran lucha de Lenin en el seno de los bolcheviques para convencer al partido de la correcci贸n de esta posici贸n.

Los 鈥楧铆as de Julio鈥 鈥 el mes de la 鈥榞ran calumnia鈥, la salida a las calles de la clase obrera en San Petersburgo y la represi贸n del Gobierno Provisional de Kerensky contra los bolcheviques 鈥 vieron a Trotsky arrestado y a Lenin forzado a esconderse. Fue durante este per铆odo que Trotsky finalmente se uni贸 a los bolcheviques y fue elegido para el Comit茅 Central reflejando su autoridad y posici贸n a pesar de no ser formalmente miembro de los bolcheviques hasta este punto. Liberado de la prisi贸n en septiembre, Trotsky eligi贸 inmediatamente presidente del Soviet de Petrogrado. Dirigi贸 el Comit茅 Militar Revolucionario, que desempe帽ar铆a un papel crucial en la organizaci贸n de la insurrecci贸n y llevar铆a a la clase obrera al poder.

En el per铆odo que sigui贸 a la revoluci贸n de octubre (noviembre en el viejo calendario del zarismo), Trotsky desempe帽贸 un papel crucial en la salvaguarda del joven estado obrero. El futuro 茅xito de la revoluci贸n rusa depend铆a de que la clase obrera de los pa铆ses industrializados de Europa -Alemania, Gran Breta帽a, Francia y otros lugares- se desprendiera de su propia clase capitalista y se uniera a los trabajadores rusos para comenzar a construir el socialismo. S贸lo despu茅s de la muerte de Lenin en 1924 Stalin pudo abandonar el internacionalismo del bolchevismo y adoptar la perniciosa idea del 鈥渟ocialismo en un solo pa铆s鈥 contra la que Trotsky y la Oposici贸n de Izquierda lucharon desde el principio.

El retraso en la revoluci贸n internacional signific贸 que era necesario que los bolcheviques tomaran una serie de medidas de emergencia, para ganar tiempo, y mantenerse en el poder en Rusia. Trotsky jug贸 un papel crucial en esta 茅poca, como Comisario de Asuntos Exteriores del gobierno sovi茅tico durante las negociaciones de paz de Brest Livtosk en 1918. Construy贸 el Ej茅rcito Rojo casi de la nada para combatir a los 鈥淏lancos鈥 contrarrevolucionarios y a los veinti煤n ej茅rcitos del imperialismo enviados para intentar aplastar la revoluci贸n.

El papel de Trotsky durante las negociaciones de paz de Brest Livstosk fue uno de los temas que los estalinistas usaron m谩s tarde para tratar de desacreditarlo. En una total distorsi贸n de la realidad, comenzaron a circular la falsa acusaci贸n en 1924 de que 鈥渟贸lo Trotsky se opon铆a a la firma del acuerdo de paz con Alemania鈥 para poner fin a la guerra en 1917-1918. La verdad es que el nuevo gobierno sovi茅tico se enfrentaba a una situaci贸n muy precaria. Los soldados abandonaban las trincheras y exig铆an el fin de la guerra. El gobierno provisional burgu茅s no hab铆a conseguido la paz. El 26 de octubre, el Congreso de los Sovi茅ticos acord贸 una resoluci贸n apelando al fin de la guerra y a la paz. En diciembre, comenzaron las negociaciones entre el gobierno sovi茅tico y Alemania. Un factor crucial para Lenin y Trotsky fue el efecto que la guerra tuvo en el ej茅rcito alem谩n y las perspectivas de una revoluci贸n alemana. Fue durante estas discusiones que Lenin incluso plante贸 la posibilidad de sacrificar la revoluci贸n en Rusia si aseguraba una revoluci贸n exitosa en Alemania. La situaci贸n exacta en el ej茅rcito alem谩n era un factor desconocido y necesitaba ser probada con el tiempo. El imperialismo alem谩n intentaba imponer duras condiciones al nuevo gobierno sovi茅tico en cualquier acuerdo de paz. Si estas condiciones eran rechazadas, 驴estaba el ej茅rcito alem谩n en posici贸n de lanzar una nueva ofensiva para destruir el gobierno sovi茅tico?

Tanto Lenin como Trotsky estaban de acuerdo en que era imposible continuar la guerra sobre una base revolucionaria debido al estado del ej茅rcito ruso, que casi se hab铆a derrumbado. La cuesti贸n crucial era estimar el estado del ej茅rcito alem谩n. Trotsky abog贸 por un retraso en las negociaciones, terminar la guerra, desmovilizar el ej茅rcito pero no firmar el acuerdo de paz exigido por el imperialismo alem谩n. Si el ej茅rcito alem谩n avanzaba y amenazaba a Petrogrado, Trotsky abogaba por retroceder y firmar el acuerdo de paz. Lenin apoy贸 una posici贸n de retraso pero en el caso de un ultim谩tum de Alemania, argument贸 que hab铆a que firmar el acuerdo exigido por Alemania inmediatamente. Nicholai Bujarin y otros l铆deres bolcheviques abogaron por la realizaci贸n de una 鈥済uerra revolucionaria鈥, a la que se opusieron amargamente Lenin y Trotsky. Esto era imposible dada la situaci贸n que exist铆a en el ej茅rcito ruso. Sin embargo, la posici贸n de Bujarin gozaba de un amplio apoyo dentro del partido bolchevique. El debate principal no era entre Lenin y Trotsky sino contra los que abogaban por una guerra revolucionaria.

En una reuni贸n del partido, relatada por Trotsky en Mi vida, los partidarios de una guerra revolucionaria ganaron 32 votos, la posici贸n de Lenin gan贸 15 votos y la de Trotsky 16 votos. En la pr谩ctica, fue la posici贸n de Trotsky la que finalmente fue adoptada temporalmente por el Comit茅 Central y el congreso del partido. Sin embargo, a medida que los acontecimientos se desarrollaban, despu茅s de cierto retraso, Alemania finalmente lanz贸 un ataque y exigi贸 condiciones a煤n peores para un acuerdo de paz, reivindicando la posici贸n de Lenin. Trotsky reconoci贸 abiertamente que Lenin hab铆a estado en lo cierto en una reuni贸n de la direcci贸n del partido el 3 de octubre de 1918.

En contraste con esto, Stalin firm贸 el Pacto Molotov-Ribbentrop en 1939 鈥 un pacto de no agresi贸n entre la Rusia de Stalin y el r茅gimen nazi de Hitler. Este era un pacto con un r茅gimen fascista que hab铆a aplastado las organizaciones de trabajadores alemanes. Una semana despu茅s de la firma del pacto, Hitler invadi贸 Polonia. Dos a帽os m谩s tarde, Hitler rompi贸 el pacto con Stalin y march贸 en la Uni贸n Sovi茅tica, tomando a la burocracia gobernante por sorpresa. La purga del alto mando militar del ej茅rcito sovi茅tico por parte de Stalin lo hab铆a dejado a煤n menos preparado para enfrentar la invasi贸n.

El l铆der del Ej茅rcito Rojo

La guerra civil signific贸 que la revoluci贸n de octubre de 1917 pendi贸 de un hilo durante alg煤n tiempo. Los bolcheviques se vieron reducidos a mantener s贸lo Petrogrado y Mosc煤. Petrogrado, la cuna de la revoluci贸n, estaba en peligro de caer. La batalla para recuperar Kazan fue un punto crucial. El papel de Trotsky en la reconstrucci贸n del quinto regimiento del ej茅rcito y su transformaci贸n en una unidad de combate fue decisivo. Incluso hoy en d铆a, el logro de Trotsky en la construcci贸n del Ej茅rcito Rojo para ganar la guerra civil y derrotar a los ej茅rcitos del imperialismo es legendario. Los escritos de Trotsky sobre asuntos militares a煤n se estudian hoy en d铆a en las academias militares burguesas de todo el mundo. Escribi贸 cinco vol煤menes sobre cuestiones militares y la guerra civil.

Durante dos a帽os y medio en la guerra civil, excepto en cortos intervalos, Trotsky vivi贸 m谩s o menos en el famoso 鈥淭ren Rojo鈥. Viaj贸 a los frentes de guerra junto con un comprometido grupo de j贸venes combatientes y personal del Ej茅rcito Rojo. Llegaban al frente, elevaban la moral de los soldados, trataban todo tipo de problemas, imprim铆an y distribu铆an folletos y hac铆an discursos, adem谩s de participar en la lucha armada contra los blancos y las fuerzas imperialistas invasoras. Era m谩s que un tren. Como explica Trotsky en Mi vida: 鈥淒urante los a帽os m谩s duros de la revoluci贸n, mi vida personal estaba ligada inseparablemente a la vida de ese tren. El tren, por otro lado, estaba inseparablemente ligado a la vida del Ej茅rcito Rojo鈥. Vinculaba el frente con la base, resolv铆a problemas urgentes en el lugar, y educaba, apelaba, suministraba, recompensaba y castigaba. En sus diferentes compartimentos el tren inclu铆a una secretar铆a, una imprenta, operadores de tel茅grafos, una estaci贸n de radio, una m谩quina de energ铆a el茅ctrica, una biblioteca, un garaje y un ba帽o! Los vagones eran tan pesados que requer铆an dos motores.

El a帽o 1924 fue un punto de inflexi贸n decisivo en Rusia, marcado por la muerte de Lenin, el avance de la contrarrevoluci贸n pol铆tica y la consolidaci贸n de la camarilla burocr谩tica en torno a la figura de Stalin. El aislamiento de la revoluci贸n, la devastaci贸n econ贸mica causada por la guerra civil y la intervenci贸n imperialista, y la p茅rdida de miles de los bolcheviques m谩s comprometidos en los conflictos, sentaron las bases para el surgimiento de una contrarrevoluci贸n pol铆tica y la eventual formaci贸n de un despiadado r茅gimen burocr谩tico. La adopci贸n de la idea reaccionaria del 鈥淪ocialismo en un solo pa铆s鈥 y el abandono a trav茅s de ella de los ideales y aspiraciones arraigados en la revoluci贸n de octubre, fueron la expresi贸n te贸rica de esta casta burocr谩tica. Con el tiempo, la Internacional Comunista se transformar铆a del 鈥減artido mundial de la revoluci贸n socialista鈥 en la fiel guardia fronteriza de la Uni贸n Sovi茅tica estalinista.

La campa帽a estalinista contra el 鈥渢rotskismo鈥

Para completar este proceso fue necesario expulsar y aplastar a los que segu铆an defendiendo los ideales de Octubre, en particular, Le贸n Trotsky y sus partidarios. Se desat贸 una campa帽a para denigrar a Trotsky y al 鈥渢rotskismo鈥. Una de las falsas acusaciones hechas contra Trotsky en este per铆odo fue que 鈥渟ubestim贸 al campesinado鈥, 鈥渋gnor贸 al campesinado鈥, o 鈥渘o se dio cuenta del campesinado鈥. Estas acusaciones no ten铆an relaci贸n con la posici贸n pol铆tica adoptada por Trotsky. En Rusia, en ese momento, el tama帽o del campesinado 鈥 que comprend铆a una mayor铆a abrumadora de la poblaci贸n 鈥 significaba que este sector de la poblaci贸n no pod铆a ser ignorado. En sus escritos sobre la Revoluci贸n Permanente, y en otros lugares, Trotsky dio un an谩lisis detallado del campesinado y sus diferentes capas 鈥 los campesinos pobres, las capas medias y la clase campesina m谩s rica. Aclar贸 que la clase obrera pod铆a establecer una alianza, especialmente con los sectores m谩s pobres del campesinado. Sin embargo, tambi茅n subray贸 que el papel dirigente y decisivo de esa alianza para la revoluci贸n deb铆a ser desempe帽ado por la clase obrera. Esto se debe a su posici贸n en la sociedad y a la conciencia de clase colectiva que posee, que no est谩 presente en la clase campesina y que impide a los campesinos desempe帽ar un papel independiente.

Lenin era consciente de los peligros de la degeneraci贸n burocr谩tica del nuevo r茅gimen. Antes de su muerte, propuso un pacto con Trotsky para oponerse a Stalin y luchar contra la creciente burocratizaci贸n. Sin embargo, Lenin fue golpeado por un segundo golpe (el primero fue sufrido en 1923) antes de que 茅ste pudiera ser promulgado.

El terreno estaba siendo preparado contra Trotsky ya en 1923. Una campa帽a contra el 鈥渢rotskismo鈥 estaba en marcha y ganaba cada vez m谩s impulso. Trotsky coment贸 en Mi vida: 鈥淪e estableci贸 un r茅gimen que era nada menos que una dictadura del aparato sobre el partido. En otras palabras, el partido dejaba de ser un partido鈥.

En 1925, Trotsky renunci贸 a sus deberes como Comisario de Guerra del Pueblo y fue cada vez m谩s marginado en sus responsabilidades por el r茅gimen de Stalin. La idea reaccionaria del socialismo en un pa铆s estaba teniendo consecuencias desastrosas. Las mejores tradiciones del bolchevismo fueron pisoteadas por la pol铆tica criminal de Stalin durante la revoluci贸n china. El Partido Comunista Chino, en contra de su voluntad, fue obligado a unirse al Kuomintang burgu茅s y someterse a su disciplina militar. La creaci贸n de sovi茅ts fue prohibida. En abril de 1927, Stalin todav铆a defend铆a la pol铆tica de coalici贸n con Chiang Kai-shek y el Kuomintang. Unos d铆as despu茅s, Chiang Kai-shek ahog贸 en sangre a los trabajadores de Shanghai y al Partido Comunista. Esto sigui贸 a las derrotas de la revoluci贸n alemana en 1923 y a la huelga general en Gran Breta帽a en 1926. La dif铆cil situaci贸n internacional ayud贸 al nuevo r茅gimen de Stalin a consolidar su posici贸n.

Stalin llev贸 a Trotsky al exilio interno, a Alma Ata en la frontera china, en 1927, que estaba lo m谩s lejos posible de Mosc煤. Pero ni siquiera eso fue suficiente, tan desesperado estaba Stalin por eliminar el desaf铆o 鈥渢rotskista鈥 a su r茅gimen. Miles de partidarios de Trotsky y de la Oposici贸n de Izquierda iban a ser encarcelados y ejecutados. Trotsky fue desterrado de la Uni贸n Sovi茅tica en 1929. Conducido al exilio, una vez m谩s, se estableci贸 inicialmente en Turqu铆a y luego en Noruega. Solicit贸 visados, y un pa铆s tras otro se los negaron. Incluso el diputado laborista de izquierda George Lansbury en Gran Breta帽a no tom贸 su caso. Finalmente, el gobierno populista de izquierda de L谩zaro C谩rdenas en M茅xico le concedi贸 a Trotsky y a su esposa, Natalia, refugio. Ni siquiera esto fue suficiente para Stalin. En actos de venganza personal, Stalin orden贸 el asesinato del hijo de Trotsky, Lev, que era activo en la Oposici贸n de Izquierda, y Sergei, que permaneci贸 en la Uni贸n Sovi茅tica y ni siquiera era activo en pol铆tica.

En M茅xico, Trotsky continu贸 su trabajo revolucionario. En cierto modo, Trotsky consideraba esto como su trabajo m谩s importante, ya que pretend铆a reconstruir el genuino movimiento marxista.

La llegada al poder de Hitler en Alemania, en 1933, y el hecho de que este desastre para el movimiento obrero alem谩n e internacional no provocara una reacci贸n decisiva dentro de la Comintern contra las pol铆ticas impuestas por Stalin, que hab铆an dado lugar a esta enorme derrota, llev贸 a Trotsky a la conclusi贸n de que la reforma de los partidos comunistas era ahora imposible y que hab铆a que construir una nueva internacional. Por esta raz贸n, dio el paso de fundar la 4陋 Internacional. Como parte de este importante paso, Trotsky escribi贸 el Programa de Transici贸n, que es de crucial importancia para los marxistas en el momento en que la crisis mundial se desarrolla hoy en d铆a. En 1936, Trotsky public贸 su obra esencial sobre el estalinismo, La Revoluci贸n Traicionada, en la que analiz贸 los nuevos fen贸menos del r茅gimen burocr谩tico estalinista en la Uni贸n Sovi茅tica.

Las ideas de Trotsky resuenan

Entre 1936 y 1938, Stalin desat贸 sus viciosos juicios espect谩culo en la Uni贸n Sovi茅tica, particularmente dirigidos contra la Oposici贸n de Izquierda. Miles de opositores de izquierda fueron acorralados, golpeados y torturados. En Vorkuta, cientos de j贸venes partidarios de la Oposici贸n de Izquierda murieron desafiando y cantando valientemente la Internacional, neg谩ndose a abandonar las ideas de la Oposici贸n de Izquierda.

Desde M茅xico, Trotsky trabaj贸 concienzudamente para defender su caso te贸rico pol铆tico y construir una nueva organizaci贸n internacional. Particip贸 en la lucha que tuvo lugar en el Partido Socialista de los Trabajadores (SWP) 鈥 entonces el partido de la Cuarta Internacional en los EE.UU. 鈥 una importante batalla pol铆tica que tiene muchas lecciones para la construcci贸n de un partido revolucionario hoy en d铆a. Esta disputa se centr贸 en la cuesti贸n del car谩cter de clase de la Uni贸n Sovi茅tica, en la teor铆a marxista y en la cuesti贸n crucial de la orientaci贸n del partido revolucionario hacia la clase obrera organizada. El legado de este trabajo contin煤a hoy en d铆a en las luchas y la actividad del Comit茅 por una Internacional de los Trabajadores (CWI/CIT).

El a帽o 2020 marca un a帽o de cambio hist贸rico para el capitalismo y la lucha de clases. En este per铆odo de crisis y agitaci贸n del capitalismo, las ideas y m茅todos defendidos por Trotsky resonar谩n de una manera que no lo han hecho en las 煤ltimas d茅cadas. El estudio de la esencia de las ideas y m茅todos de Trotsky es un arma pol铆tica esencial para una nueva generaci贸n de socialistas revolucionarios que luchan por un nuevo mundo socialista, como 煤nico futuro para la humanidad. Para ayudar a los trabajadores y a los j贸venes en esa lucha, el CWI/CIT publica esta nueva colecci贸n de art铆culos en profundidad sobre aspectos cruciales de las ideas de Trotsky, mientras conmemoramos el ochenta aniversario del asesinato de este gran revolucionario.

Tony Saunois, Secretario del CIT/CWI.

