El art铆culo del teniente coronel Enrique 脕rea, sancionado por el Tribunal Supremo, fue publicado en uno de los principales portales ultras de difusi贸n de bulos y desinformaci贸n.

Sanci贸n econ贸mica disciplinaria de ocho d铆as. Ese ha sido el castigo que el Tribunal Supremo ha impuesto al teniente coronel en la reserva Enrique 脕rea 鈥減or quebrantar el deber de neutralidad pol铆tica鈥. Lo hizo en agosto de 2018 a trav茅s de un art铆culo publicado en un portal web bajo el t铆tulo 鈥淓l teniente coronel Enrique A.S. advierte a los dirigentes separatistas: No les quepa la menor duda que si no entran en raz贸n, nos quedar铆a la soluci贸n armada con toda su contundencia鈥.

La Sala de lo Militar del Alto Tribunal considera que 鈥渃oncurren todos los requisitos legalmente exigidos para calificar su conducta como una falta grave consistente en efectuar con publicidad manifestaciones o expresar opiniones que supongan infracci贸n del deber de neutralidad pol铆tica, prevista en el art铆culo 7, apartado 32, del R茅gimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas鈥, se explica en el comunicado.

En el texto se afirmaba de manera textual que, si no se consigue una buena voluntad por las dos partes, en referencia al Estado espa帽ol y a Catalunya, 鈥渃omo militar nos quedar铆a la soluci贸n armada en la que se aplicar谩 la Ley del Estado con toda su contundencia鈥︹. Asimismo, realizaba cr铆ticas a la Ley de la Memoria Hist贸rica y se refer铆a a la 鈥渆xtrema morada izquierda que quiere dilapidar la naci贸n espa帽ola como los artistas pol铆ticos del sexenio revolucionario鈥.

La Sala se帽ala que el texto fue firmado como 鈥淭eniente Coronel de Infanter铆a y Doctor por la Universidad de Salamanca鈥 en un momento en el que este se encontraba en la reserva. Por ello, todav铆a estaba sujeto al r茅gimen disciplinario de los miembros de las fuerzas Armadas: 鈥淟a ostentaci贸n de la condici贸n militar y del empleo de Teniente Coronel en el art铆culo en cuesti贸n [鈥 as铆 como la propagaci贸n de dicho art铆culo en un medio de acceso libre de comunicaci贸n social, [鈥 denotan la incuestionable concurrencia del dolo exigible como elemento subjetivo del tipo disciplinario aplicado鈥.

鈥淏ulos y desinformaci贸n鈥

El portal web en el que fue publicado es Alerta Digital, definido por infoLibre como una 鈥渇谩brica de noticias falsas鈥 comandada por el que fuera el jefe de prensa de Jes煤s Gil, Jos茅 Armando Robles Valenzuela.

Un estudio de la Fundaci贸n Rosa Luxemburgo, coordinado por el colaborador de lamarea.com Miquel Ramos, incluye a la web en la secci贸n dedicada a 鈥淢edios o portales generadores de bulos y desinformaci贸n鈥. Como se explica en el informe, 鈥渆n el medio participan otras personalidades relacionadas con la ultraderecha nacionalcat贸lica de Espa帽a鈥. En la actualidad, Alerta Digital se encuentra pediente de un juicio que podr铆a acabar dictaminando su cierre 鈥減or sus constantes mensajes de odio y bulos hacia colectivo LGTBI y la poblaci贸n racializada鈥.

Por este motivo, dos de sus colaboradores y el propio director del medio han sido denunciados. Uno de los demandados es Custodio Ballester, que en la actualidad ejerce como cura y que antes fue militar. Son conocidas sus proclamas contra el colectivo LGTBI o los migrantes y a favor del franquismo: 鈥淟a represi贸n tendr铆a que haber sido mayor para as铆 evitar muchos de nuestros actuales males鈥, ha llegado a se帽alar.

