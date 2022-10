–

De parte de Valladolor October 6, 2022 176 puntos de vista

La pel├şcula ÔÇťModelo 77ÔÇŁ narra la situaci├│n de las c├írceles en los ├║ltimos

a├▒os de la dictadura franquista y primeros de La Transici├│n, as├ş como la

intensa lucha de los presos sociales (ÔÇťpresos comunesÔÇŁ seg├║n los medios)

a trav├ęs de la Copel, no solamente por la legitima inclusi├│n en la ley de

amnist├şa, sino tambi├ęn en otras reivindicaciones de gran calado pol├ştico,

como la desaparici├│n de la ley de peligrosidad social (se aboli├│ en 1995),

la depuraci├│n de jueces, funcionarios de prisiones y polic├şas franquistas y

torturadores o la reforma profunda del C├│digo Penal con participaci├│n

popular.

Con la aplicaci├│n de las sucesivas tres leyes de amnist├şa pol├ştica y un

indulto (que solo supuso la liberaci├│n de unos mil presos sociales) en

1976 en las cárceles quedaron unos 8.500 presos varones y unas 300

mujeres presas.

Lejos de lo que se pudiera esperar durante el transcurso de la

democracia, con el progresivo endurecimiento del C├│digo Penal en

entornos de graves crisis econ├│micas y del aumento del paro y de la

precariedad de la inmigraci├│n, la poblaci├│n penitenciaria empez├│ a

crecer de forma exponencial, llegando a alcanzar su máxima cifra en el

a├▒o 2009, con 70.003 presos y 6.076 presas.

Esto comportó la progresiva construcción de nuevas cárceles, llegando

España a ocupar los primeros puestos en Europa de cárceles modulares

(unas 90) alejadas de las ciudades, con las repercusiones que esto tiene

para los familiares de las personas presas, quienes en muchas ocasiones

se encuentran con dificultades para poder visitar a sus seres queridos.

Aunque en el imaginario colectivo espa├▒ol persiste la creencia de que los

delincuentes ┬źentran por una puerta y salen por la de atr├ís┬╗, y que en

Espa├▒a la Justicia es demasiado benevolente con los criminales, la

realidad es muy distinta. En la actualidad el Estado espa├▒ol se

encuentra a la cabeza en n├║mero de poblaci├│n reclusa de Europa

Occidental: en diciembre de 2021 hab├şa en Espa├▒a 55.097 personas

presas (51.172 varones y 3.925 mujeres)) con una tasa de 118 personas

presas por cada 100.000 habitantes, doblando la media europea y

situándose por delante de Alemania, Francia, Italia, Portugal, Grecia,

etc.

Podr├şamos pensar que esto se explica por ser un pa├şs con una alto ├şndice

de delincuencia, sin embargo Espa├▒a es uno de los pa├şses de Europa

más seguros con una de las tasas de criminalidad más baja, llegando a

alcanzar en 2021 la más baja de nuestra historia reciente: 41,4 delitos

por cada mil habitantes.

La pel├şcula ÔÇťModelo 77ÔÇŁ narra la situaci├│n de las c├írceles en los ├║ltimos

a├▒os de la dictadura franquista y primeros de La Transici├│n, as├ş como la

intensa lucha de los presos sociales (ÔÇťpresos comunesÔÇŁ seg├║n los medios)

a trav├ęs de la Copel, no solamente por la legitima inclusi├│n en la ley de

amnist├şa, sino tambi├ęn en otras reivindicaciones de gran calado pol├ştico,

como la desaparici├│n de la ley de peligrosidad social (se aboli├│ en 1995),

la depuraci├│n de jueces, funcionarios de prisiones y polic├şas franquistas y

torturadores o la reforma profunda del C├│digo Penal con participaci├│n

popular.

Con la aplicaci├│n de las sucesivas tres leyes de amnist├şa pol├ştica y un

indulto (que solo supuso la liberaci├│n de unos mil presos sociales) en

1976 en las cárceles quedaron unos 8.500 presos varones y unas 300

mujeres presas.

Lejos de lo que se pudiera esperar durante el transcurso de la

democracia, con el progresivo endurecimiento del C├│digo Penal en

entornos de graves crisis econ├│micas y del aumento del paro y de la

precariedad de la inmigraci├│n, la poblaci├│n penitenciaria empez├│ a

crecer de forma exponencial, llegando a alcanzar su máxima cifra en el

a├▒o 2009, con 70.003 presos y 6.076 presas.

Esto comportó la progresiva construcción de nuevas cárceles, llegando

España a ocupar los primeros puestos en Europa de cárceles modulares

(unas 90) alejadas de las ciudades, con las repercusiones que esto tiene

para los familiares de las personas presas, quienes en muchas ocasiones

se encuentran con dificultades para poder visitar a sus seres queridos.

Aunque en el imaginario colectivo espa├▒ol persiste la creencia de que los

delincuentes ┬źentran por una puerta y salen por la de atr├ís┬╗, y que en

Espa├▒a la Justicia es demasiado benevolente con los criminales, la

realidad es muy distinta. En la actualidad el Estado espa├▒ol se

encuentra a la cabeza en n├║mero de poblaci├│n reclusa de Europa

Occidental: en diciembre de 2021 hab├şa en Espa├▒a 55.097 personas

presas (51.172 varones y 3.925 mujeres)) con una tasa de 118 personas

presas por cada 100.000 habitantes, doblando la media europea y

situándose por delante de Alemania, Francia, Italia, Portugal, Grecia,

etc.

Podr├şamos pensar que esto se explica por ser un pa├şs con una alto ├şndice

de delincuencia, sin embargo Espa├▒a es uno de los pa├şses de Europa

más seguros con una de las tasas de criminalidad más baja, llegando a

alcanzar en 2021 la más baja de nuestra historia reciente: 41,4 delitos

por cada mil habitantes.

┬┐Entonces? Las explicaciones debemos buscarlas nuevamente en nuestro

C├│digo Penal, el cual establece una duraci├│n para las penas de prisi├│n

que doblan la media europea.

Sin embargo, las estad├şsticas reflejan que dos de cada tres personas

que pasan por nuestro sistema penitenciario vuelven a delinquir al

salir de prisi├│n y que el 80% de las personas que entran en prisi├│n con 20

años de edad, lo volverá a hacer cuatro veces más. Estas cifras,

evidencian la ineficacia de la cárcel desde un punto de vista

rehabilitador y de prevención del delito, puesto que la cárcel no

resocializa, sino lo contrario, ni tampoco disuade a la poblaci├│n o a los

autores de delitos para no reincidir.

Cada preso/a nos cuesta unos 2.000 euros al mes, un 45% más que la

media de la Uni├│n Europea, suponiendo el mantenimiento de las

instituciones penitenciarias solo en 2020 un gasto para el Estado de 1.501

millones de euros.

Además de todo ello, tal y como ponen de relieve los organismos

internacionales de defensa de los derechos humanos como el CPT del

Consejo de Europa o el CAT de las Naciones Unidas, en las cárceles

espa├▒olas se siguen vulnerando los derechos fundamentales de las

personas privadas de libertad.

La cárcel no es solo privación de libertad. En el interior de las prisiones

se priva de otros derechos y lo que es peor, se violan sistemáticamente el

derecho a la vida, a la integridad f├şsica, al trato digno, a la intimidad, a

la saludÔÇŽ justific├índose estas violaciones en aras de garantizar la

gobernabilidad de las instituciones correccionales y de educar mediante

el castigo, la obediencia, la prohibición y demás valores contrarios a los

llamados valores democráticos.

Y surgen varias preguntas: ┬┐A d├│nde nos lleva esta pol├ştica punitivista?

¿El sistema penitenciario es en la práctica útil como tratamiento de

reinserci├│n social o meramente sirve como castigo a quien se considera

culpable de un conflicto social? ¿Cuáles son las principales carencias de

las personas que delinquen? ┬┐Que ocurrir├şa si invirti├ęramos el presupuesto

penitenciario en educaci├│n, vivienda, seguridad laboral, etc.?

Por estas y muchas otras razones, la abolici├│n de la privaci├│n de libertad

supondr├şa uno de los primeros pasos imprescindibles para democratizar la

sociedad y respetar todos los derechos de todas las personas, pero sobre

todo para comenzar a afrontar una reflexi├│n interesadamente omitida

sobre qu├ę es la seguridad ciudadana, sobre qu├ę entendemos por

prevención y lucha contra el delito, y sobre cuáles han de ser las

respuestas que la sociedad ha de articular para combatirlo.

┬┐Entonces? Las explicaciones debemos buscarlas nuevamente en nuestro

C├│digo Penal, el cual establece una duraci├│n para las penas de prisi├│n

que doblan la media europea.

Sin embargo, las estad├şsticas reflejan que dos de cada tres personas

que pasan por nuestro sistema penitenciario vuelven a delinquir al

salir de prisi├│n y que el 80% de las personas que entran en prisi├│n con 20

años de edad, lo volverá a hacer cuatro veces más. Estas cifras,

evidencian la ineficacia de la cárcel desde un punto de vista

rehabilitador y de prevención del delito, puesto que la cárcel no

resocializa, sino lo contrario, ni tampoco disuade a la poblaci├│n o a los

autores de delitos para no reincidir.

Cada preso/a nos cuesta unos 2.000 euros al mes, un 45% más que la

media de la Uni├│n Europea, suponiendo el mantenimiento de las

instituciones penitenciarias solo en 2020 un gasto para el Estado de 1.501

millones de euros.

Además de todo ello, tal y como ponen de relieve los organismos

internacionales de defensa de los derechos humanos como el CPT del

Consejo de Europa o el CAT de las Naciones Unidas, en las cárceles

espa├▒olas se siguen vulnerando los derechos fundamentales de las

personas privadas de libertad.

La cárcel no es solo privación de libertad. En el interior de las prisiones

se priva de otros derechos y lo que es peor, se violan sistemáticamente el

derecho a la vida, a la integridad f├şsica, al trato digno, a la intimidad, a

la saludÔÇŽ justific├índose estas violaciones en aras de garantizar la

gobernabilidad de las instituciones correccionales y de educar mediante

el castigo, la obediencia, la prohibición y demás valores contrarios a los

llamados valores democráticos.

Y surgen varias preguntas: ┬┐A d├│nde nos lleva esta pol├ştica punitivista?

¿El sistema penitenciario es en la práctica útil como tratamiento de

reinserci├│n social o meramente sirve como castigo a quien se considera

culpable de un conflicto social? ¿Cuáles son las principales carencias de

las personas que delinquen? ┬┐Que ocurrir├şa si invirti├ęramos el presupuesto

penitenciario en educaci├│n, vivienda, seguridad laboral, etc.?

Por estas y muchas otras razones, la abolici├│n de la privaci├│n de libertad

supondr├şa uno de los primeros pasos imprescindibles para democratizar la

sociedad y respetar todos los derechos de todas las personas, pero sobre

todo para comenzar a afrontar una reflexi├│n interesadamente omitida

sobre qu├ę es la seguridad ciudadana, sobre qu├ę entendemos por

prevención y lucha contra el delito, y sobre cuáles han de ser las

respuestas que la sociedad ha de articular para combatirlo.

Más información:

> http://tokata.info/wp-content/uploads/2022/09/Modelo-77.v4-octavillas.pdf

> https://tokata.info/daniel-pont-nota-aclaratoria-sobre-la-pelicula-modelo77/