May 6, 2021

Movilizaciones multitudinarias en ciudades como Medell铆n y Bogot谩, donde se ha reportado el bloqueo de varias v铆as y represi贸n generalizada. 37 muertos

Este mi茅rcoles continuaron en distintas ciudades de Colombia las protestas, que comenzaron hace una semana contra la violencia econ贸mica y paraestatal, y en respuesta a la pol茅mica reforma tributaria propuesta por el narcopresidente Iv谩n Duque y la brutal violencia empleada por las fuerzas de seguridad contra los manifestantes, que ha sido denunciada por la comunidad internacional y organizaciones de DDHH.

Las movilizaciones, que se han prolongado durante ocho d铆as consecutivos, dejan hasta el momento un balance de 24 muertos, seg煤n la Defensor铆a del Pueblo. Sin embargo, las organizaciones sociales y ONGs como Temblores y otras elevan el n煤mero de fallecidos a 37.

En esta nueva jornada de protestas, convocadas por el Comit茅 Nacional del Paro, se registraron movilizaciones multitudinarias en ciudades como Medell铆n y Bogot谩, donde se ha reportado el bloqueo de varias v铆as, represi贸n generalizada y disturbios en algunos sectores.

Los manifestantes exigen ahora el retiro de un proyecto de reforma de salud, un mejor manejo de la pandemia de coronavirus y una renta b谩sica acorde a la canasta de alimentos.

En la capital, el Escuadr贸n M贸vil Antidisturbios (Esmad) utiliz贸 gases lacrim贸genos, tanquetas y agua contra los manifestantes en la Plaza de Bol铆var, centro pol铆tico del pa铆s. Por su parte, en Medell铆n, los ciudadanos denunciaron falta de atenci贸n m茅dica a los heridos.

Por otro lado, vecinos reportaron que las fuerzas policiales reprimieron violentamente a los manifestantes que se encontraban frente a un centro comercial en el municipio de Soacha (Cundinamarca). Durante la protesta en Pereira (Risaralda) se produjo un ataque policial con arma de fuego contra manifestantes que bloqueaban el viaducto que comunica la capital del departamento con el municipio de Dosquebradas.

En ese ataque, al menos dos j贸venes fallecieron y varios resultaron heridos. Organizaciones de DDHH indicaron que la polic铆a dispar贸 contra los manifestantes en Pereira desde motos y autos polarizados. Algunos testigos reportaron que uno de los heridos fue declarado con muerte cerebral, informa Caracol Radio.

Mientras, en Santa Marta (Magdalena), en el centro de Colombia, una protesta que se desarrollaba de forma pac铆fica termin贸 en represi贸n policial y fuertes disturbios. Adem谩s, durante las movilizaciones en Popay谩n (Cauca), la organizaci贸n confirm贸 que uniformados apuntaron armas semiautom谩ticas directamente contra manifestantes que se encontraban desarmados.

Se debe remarcar que aunque las movilizaciones se realizaron en su gran mayor铆a de forma pac铆fica, hacia el final de la jornada, y ante los continuados ataques policiales, grupos de manifestantes respondieron a los represores con lanzamiento de piedrasy c贸cteles molotov, as铆 como levantando barricadas en las calles para impedir el paso de las tanquetas. Tambi茅n se registrraron saqueos a centros comerciales de lujo en varias ciudades.

En este contexto, la respuesta m谩ss fuerte a la agresi贸n estatal se registr贸 en Bogot谩, donde las autoridades denunciaron incendios en 15 comisar铆as llamadas Comandos de Atenci贸n Inmediata (CAI). En uno de ellos, 10 polic铆as se encontraban en el interior, resultando heridos cinco agentes.

Tambi茅n un grupo de manifestantes prendi贸 fuego a la estaci贸n de la Ruta N de MetroPlus en Medell铆n, ubicada a frente a la Universidad de Antioquia.

Durante la jornada de manifestaciones, el narcopresidente de Colombia, Iv谩n Duque, anunci贸 una recompensa de 10 millones de pesos (unos 2.610 d贸lares) para quien ofrezca informaci贸n que permita “la identificaci贸n y captura de los autores de actos vand谩licos y delitos que se han presentado en los 煤ltimos d铆as contra la infraestructura p煤blica” Seguramente el primer denunciado va a ser el mismo Duque.

Manifestantes derriban vallas del Congreso de Colombia, provocando su evacuaci贸n, y resisten agentes del Esmad en Bogot谩

En el inicio de la s茅ptima jornada de manifestaciones contra el Gobierno, que coincidi贸 con un paro nacional en todo Colombia, aument贸 el nivel de protesta popular.

Manifestantes que se congregaron en la Plaza de Bol铆var de Bogot谩, como parte de las protestas contra el narcogobierno colombiano, han resistido los ataques de efectivos del Escuadr贸n M贸vil Antidisturbios (Esmad) la tarde de este mi茅rcoles, cuando intentaban entrar al Congreso de la Rep煤blica en la Plaza de Bol铆var, en Bogot谩. Las personas que se encontraban en la zona derribaron las vallas del Congreso a pesar del intendo bombardeo con gases lacrim贸genos.

La sesi贸n legislativa fue suspendida y las fuerzas policiales ruvieron que ser reforzadas en la zona para despejar la fachada del edificio. Las instalaciones del Congreso fueron evacuadas “por seguridad, ya que algunos manifestantes estaban intentando ingresar”, dijeron los supuestos representantes del pueblo.