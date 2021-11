–

Los estudios actuales sobre el desarrollo del arte moderno han llevado a los historiadores a la conclusi贸n, cada vez m谩s evidente, de que muchos artistas ten铆an un gran inter茅s por el ocultismo y la m铆stica. Este inter茅s iba acompa帽ado muchas del deseo de cambiar actitudes sociales o restricciones pol铆ticas que en ese entonces exist铆an, sin hablar de las convenciones anticuadas que a煤n sobreviv铆an. La mayor铆a de los artistas buscaban soluciones a los problemas que hab铆a creado una sociedad cada vez m谩s industrializada y comercial, por lo que volvieron sus ojos hacia conceptos metaf铆sicos her茅ticos, sistemas pol铆ticos marginales y formas de desviaci贸n sexual con la intensi贸n de inventar nuevos m茅todos art铆sticos. Sin embargo, todas las teor铆as anarquistas, socialistas y sexuales que asumieron estaban relacionados, de una forma u otra, con el ocultismo y el misticismo, terreno que es a menudo ignorado por los acad茅micos. De todas formas, es com煤n que los historiadores del arte equiparen esta b煤squeda de una utop铆a espiritual y secular con un misticismo hostil a los cambios sociales y pol铆ticos.

Algunos investigadores han dicho que tanto las preocupaciones sociales como el pensamiento m铆stico llevaron a los artistas modernos a crear el arte abstracto. A pesar de que el libro de Donald Drew Egbert, Social radicalism and the art, se centra principalmente en los artistas que se involucraron en la pol铆tica influidos sobre todo por el anarquismo y el socialismo, tambi茅n dedica una secci贸n a hablar de c贸mo el misticismo y el ocultismo influyeron en el desarrollo del arte abstracto del siglo XX (1). Su estudio arroja luz sobre las conexiones que existieron entre varios ocultistas, anarquistas, socialistas y artistas de finales del siglo XIX y los primeros a帽os del siglo XX. Por ejemplo, Annie Besant fue una socialista fabiana y una defensora del control de natalidad antes de finalmente unirse al movimiento teos贸fico. Poco antes de conocer a Helena P. Blavatsky, la fundadora de la Sociedad Teos贸fica, en 1889, Besant particip贸 en una manifestaci贸n en Londres, junto al dise帽ador socialista ingl茅s William Morris y el anarco-comunista ruso Piotr Kropotkin, en defensa de unos anarquistas estadounidenses acusados de poner una bomba en la Avenida Haymarket de Chicago (2). Egbert recuper贸 los trabajos de Eugenia Herbert y otros autores con la intenci贸n de demostrar la importante influencia que ejerci贸 Kropotkin sobre los artistas y los cr铆ticos de la sociedad de finales del siglo XIX, ya que fue 茅l quien los inst贸 a abandonar el realismo (3).

Seg煤n Egbert, Kropotkin le propuso a los artistas, poetas e intelectuales que crearan obras relacionadas con la lucha de las masas y que ignoraran el arte antiguo, renacentista y el naturalismo con el objetivo de encontrar un nuevo estilo que infundiera en sus obras el fervor revolucionario. Egbert estudi贸 el impacto que tuvo Kropotkin en neoimpresionistas como Signac, simbolistas como F茅n茅on y Mallarm茅, adem谩s del influjo que la teosof铆a ejercio sobre Gauguin y Nabis. Aunque Egbert no aborda el conocido inter茅s de los simbolistas en el ocultismo (4), s铆 subraya que muchos artistas con sensibilidades sociales se identificaron con ideas teos贸ficas como la hermandad universal de la humanidad y los males nacidos del comercio. Egbert tambi茅n se帽ala que el espiritismo y el anarquismo llevaron a Franti拧ek Kupka al abstraccionismo (5). En su libro Orphism, Virginia Spate habla sobre como Kupka se interes贸 en el misticismo y, m谩s brevemente, el anarquismo, especialmente cuando realiz贸 sus famosas ilustraciones al libro L鈥橦omme et la terre del ge贸grafo anarquista Reclus (6).

Por otra parte, se ha escrito bastante en los 煤ltimos veinte a帽os sobre la importancia de la teosof铆a y el simbolismo en el arte abstracto de Kandinsky antes de que por fin estallara la Primera Guerra Mundial (7). No obstante, la influencia que el anarquismo (8) y el ocultismo ejercieron sobre Kandinsky y su obra jam谩s ha sido discutida en serio. De hecho, Kandinsky utiliz贸 el t茅rmino 鈥渁narquista鈥 para describir su obra y la de otros artistas contempor谩neos que admiraba en su famoso almanaque Blaue Reiter (9). Muchos artistas, poetas e intelectuales que Kandinsky conoci贸 antes de 1914 en Alemania y Rusia se inspiraron en el ocultismo y el anarquismo buscando descubrir la fuerza que unificaba la realidad antes de que surgieran las estructuras artificiales creadas por la sociedad moderna. Era muy com煤n que en estos c铆rculos intelectuales se estudiaran temas relacionados con la religi贸n, la ciencia, el arte y la pol铆tica, lo cual contribu铆a a formar un clima de experimentaci贸n donde el arte se convert铆a en una forma de desafiar a las sociedades autoritarias tanto en Alemania como en Rusia (10). Antes de comenzar a estudiar a Kandinsky y su relaci贸n con otros personajes que buscaban crear una sociedad mejor, puede que sea 煤til saber el por qu茅 se han ignorado las interconexiones que exist铆an entre el arte, el misticismo, el ocultismo y el anarquismo.

Hasta ahora, la mayor铆a de los historiadores del arte han considerado el misticismo, el ocultismo y el anarquismo como influencias demasiado irracionales y ca贸ticos como para que le hayan dado forma al arte moderno. Del mismo modo en que las sesiones de espiritismo llevaron a muchos a desconfiar del ocultismo, el terrorismo provoc贸 que el anarquismo fuera condenado. Por otro lado, era muy frecuente que los ocultistas y anarquistas pasaran de un grupo a otro o formaran facciones dentro de un grupo m谩s grande, lo cual produce bastante confusi贸n a la hora de analizar sus actividades y programas. Antes de que estallara la Primera Guerra Mundial, tanto los te贸sofos como los rosacruces consideraban que el redescubrimiento de la sabidur铆a esot茅rica pod铆a ayudar a la humanidad a alcanzar un estado espiritual superior, pero estos grupos a menudo polemizaban sobre si deb铆an basar su conocimiento en fuentes cristianas u orientales. Fue una pol茅mica de este tipo la que llev贸 a la Sociedad Antropos贸fica, liderada por Rudolf Steiner (jefe de la Sociedad Teos贸fica Alemana), a romper con la Sociedad Teos贸fica Internacional (liderada por Annie Besant) en 1913.

Por otro lado, el objetivo de los anarquistas era inspirar a las masas a que destruyeran las estructuras autoritarias y represivas, haciendo que se interesaran m谩s bien en el cambio social y pol铆tico directo que en el ocultismo. Sin embargo, ambos movimientos eran internacionalistas y odiaban el af谩n comercial moderno, sin hablar de que eran propensos al faccionalismo (11). Adem谩s, los anarquistas tambi茅n lucharon mucho con los socialistas, con quienes se aliaron al principio, y algunos de ellos rechazaron las tesis del cambio hist贸rico formuladas por Marx. A esto se sumaba el hecho de que los anarquistas nunca fueron capaces de llegar a un consenso sobre la direcci贸n o la naturaleza que tendr铆a la nueva sociedad que pretend铆an crear. Algunos defend铆an una revoluci贸n moral basada en una especie de individualismo libertario, mientras que otros abogaban por un cambio violento impulsado por organizaciones de trabajadores. Otros anarquistas propon铆an una reestructuraci贸n no violenta de la sociedad mediante la promoci贸n de comunas rurales descentralizadas o de peque帽os grupos cristianos aut贸nomos. Kropotkin, cuyas ideas proced铆an del socialismo ut贸pico franc茅s y de la tradici贸n rusa, ejerci贸 una considerable influencia sobre los artistas y escritores alemanes, rusos, franceses e ingleses de finales del siglo XIX (12). Las ideas de Tolstoi tambi茅n fueron bastante populares antes de la Primera Guerra Mundial. Pero el hecho de que la mayor铆a de los anarquistas rechazaran organizarse en estructuradas mucho m谩s amplias, no solo complicaba much铆simo su existencia, sino que suscitaba la burla de otros movimientos.

Durante las d茅cadas de 1920 y 1930 varios grupos pol铆ticos alemanes, tanto de izquierda como de derecha, comenzaron a ridiculizar el arte moderno, en particular el abstraccionismo, utilizando t茅rminos como 鈥渁narquismo鈥 y 鈥渕isticismo鈥. Los cr铆ticos de izquierda hicieron a un lado la idea de crear un arte vanguardista no realista y empezaron a atacar el elitismo del expresionismo y el abstraccionismo (13). Mientras tanto, los cr铆ticos de derecha atacaron a los artistas y a las escuelas modernistas, como la Bauhaus, por ser 鈥渄emasiado m铆sticas鈥 y promover una especie de bolchevismo art铆stico que era el causante de la anarqu铆a y el desorden (14). A finales de la d茅cada de 1930 los nacionalsocialistas caracterizaban al modernismo como 鈥渆ntartetekunst鈥 (arte degenerado), adem谩s de an谩rquico (15); la izquierda igualmente atac贸 al modernismo, especialmente al expresionismo y el abstraccionismo, por ser anarquista, m铆stico y bohemio (16). El cr铆tico marxista George Luk谩cs, haci茅ndose eco del rechazo estalinista del modernismo en favor del realismo socialista y su idea de crear un 鈥渇rente popular鈥 en todas las artes, acus贸 en 1934 a la bohemia burguesa, al anarquismo y al misticismo de ser los culpables del ascenso del fascismo debido a que todos contribuyeron a promocionar las condiciones ca贸ticas que llevaron a estos movimientos al poder (17).

Una vez que acab贸 la Segunda Guerra Mundial la politizaci贸n de las artes, que era muy com煤n en la d茅cada de 1930, lleg贸 a su fin. En Alemania se comenz贸 a ignorar sistem谩ticamente los intereses ut贸picos que movieron a muchos artistas a comprometerse con pol铆ticas reformistas y radiales despu茅s de la Primera Guerra Mundial, y lo mismo sucedi贸 con sus incursiones en el misticismo (8). Historiadores del nacionalsocialismo como George L. Mosse, que escribieron en los a帽os sesenta sobre como muchos artistas participaron en grupos ut贸picos y m铆sticos antes de volverse fascistas, contribuyeron sin querer a que los artistas y sus admiradores comenzaran a dejar de lado su anterior inter茅s por el misticismo (19), por lo que no debe sorprendernos que los escritos de Kandinsky posteriores a 1950 ya no hagan referencia ni al ocultismo ni al anarquismo (20). Kandinsky incluso dej贸 de lado el simbolismo, el cual estaba muy influido por el misticismo y el anarquismo.

Sin embargo, existen varios indicios de que artistas como Kandinsky 鈥 a pesar de la carga negativa que ten铆an el misticismo, el anarquismo y el abstraccionismo 鈥 estuvieron familiarizados no solo con el ocultismo, especialmente la teosof铆a, sino tambi茅n con el pensamiento socialista y anarquista alem谩n y ruso (21). Sabemos que Kandinsky estuvo en contacto con muchos artistas, poetas y escritores que cre铆an que el ocultismo, el misticismo medieval, el anarquismo, el pacifismo y el socialismo eran medios que transformar铆an sus sociedades. Desde que lleg贸 a M煤nich en 1896 hasta que se fue de Alemania en 1914 para regresar a su pa铆s natal, Kandisky estuvo inmerso en estos temas. En una carta de 1914 a Franz Marc, su m谩s cercano colaborador del Blaue Reiter, Kandinsky recuerda sus d铆as juntos en el barrio Schwabing de M煤nich, cuando los 鈥済enuinos Schwabingirianos viv铆an en casas de campo鈥 donde no ten铆an idea de lo que 鈥渃rec铆a en la tierra鈥 junto a ellos (22).

All铆 no exist铆a una separaci贸n clara entre el ocultismo, la m铆stica, el anarquismo, el socialismo y el pacifismo. Te贸sofos como Rudolf Steiner, a quien Kandinsky elogia en su libro De lo espiritual en el arte, hab铆an sido muy cercanos a los socialistas y los anarquistas alemanes. Steiner incluso imparti贸 varias conferencias semanales entre 1899 y 1904 en escuelas obreras creadas por Wilhelm Liebknecht, uno de los fundadores del Partido Socialdem贸crata Alem谩n (23), adem谩s de ser amigo de John Henry Mackay, autor del libro Die Anarchisten, en el que se estudiaba las teor铆as anarco-individualistas alemanas que hab铆an surgido a mediados del siglo XIX con Max Stirner. Steiner tambi茅n dio conferencias en las escuelas de Liebknecht acerca de las teor铆as monistas desarrolladas por el bi贸logo darwinista Ernst Haeckel y dirigi贸 un grupo literario, Die Kommende, donde j贸venes artistas como Else Lasker-Sch眉ler y Herwarth Walden le铆an sus obras (24).

Mientras ciertos intelectuales defend铆an los aspectos comunitarios del anarquismo, como suced铆a con el fil贸sofo Gustav Landauer (que luego se convertir铆a en uno de los principales impulsores de la Republica socialista de Baviera en 1919), otros, como los poetas y simbolistas rusos Georgii Chulkov y Viacheslav Ivanov, se interesaban antes que nada por el pensamiento m铆stico anarquista. Por ejemplo, Landauer fue el traductor de Kropotkin al alem谩n y lo public贸 en 1904; un a帽o antes hab铆a reeditado los escritos del m铆stico alem谩n Meister Eckhart (25). Chulkov e Ivanov, que deseaban reconciliar la libertad individual con la responsabilidad colectiva, estaban profundamente interesados en el ocultismo (26) y poco despu茅s de que estallar谩 la breve revoluci贸n rusa de 1905 se refer铆an a s铆 mismos como anarquistas m铆sticos (27).

Aunque todos estos intelectuales estaban preocupados por transformar radicalmente unas sociedades que consideraban demasiado materialistas y autoritarias, difer铆an profundamente en las estrategias para llevar a cabo tales cambios. Steiner abogaba por el estudio de las religiones orientales, as铆 como de los m谩s importantes m铆sticos cristianos, creyendo que la meditaci贸n y la actividad art铆stica nacida de estos estudias ayudar铆a a regenerar la sociedad. Chulkov e Ivanov, quienes eran amigos del poeta Mikhail Kusmin, uno de los colaboradores del almanaque Blaue Reiter (28), decidieron, despu茅s de la revoluci贸n de 1905, que sus obras deber铆an tener impacto en la vida rusa. Atacaban tanto las restricciones artificiales de los gobiernos como los dogmas religiosos y la moral tradicional con la intenci贸n de crear una nueva sociedad basada en las leyes naturales del servicio voluntario y el desarrollo del amor sexual. Todos pensaban que el activismo pol铆tico era mezquino y cre铆an que el teatro era la 煤nica forma de comuni贸n entre el artista y la 鈥渕ultitud鈥, ya que 茅l produc铆a una especie de unidad m铆stica que reun铆a a todos a su alrededor. Chulkov e Ivanov promocionaron obras experimentales donde la m煤sica, el color de los decorados y el vestuario reflejaran los elementos universales e intemporales de los mitos nacionales, el cual consideraban la inspiraci贸n real del teatro (29).

Kandinsky sin duda conoci贸 a Landauer (30), ya que este 煤ltimo se mov铆a en los ambientes de los escritores y poetas que este frecuentaba, sin hablar de su cercan铆a al radicalismo pol铆tico de Chulkov o Ivanov. Landauer dec铆a que Marx hab铆a sido 鈥渓a maldici贸n del movimiento socialista鈥 (31) y quer铆a que el 鈥渟ocialismo鈥 y el 鈥渁narquismo鈥 estuvieran influenciados por sus ideas, es por esa raz贸n que fund贸 en 1908 un grupo llamado el Bund Socialista. Martin Buber, que formaba parte del c铆rculo de Karl Wolfskehl (32), adem谩s de ser vecino de Kandinsky en el a帽o de 1909, fue uno de los l铆deres del Bund que Landauer creo en Berl铆n. Ese mismo a帽o, Erich M眉sham, un escritor anarquista y l铆der del Bund en la ciudad de M煤nich, celebraba reuniones con gente pobre en un caf茅 llamado Die Tat a las que asist铆a Wolfskehl (33). Landauer siempre se pregunt贸 c贸mo revivir el esp铆ritu comunitario dentro de la sociedad moderna y abogaba por una reestructuraci贸n de la sociedad en peque帽as comunas aut贸nomas rurales. Landauer cre铆a, al igual que Kropotkin, que los escritores, poetas y artistas eran los verdaderos gu铆as del pueblo y por eso consideraba que el triunfo del realismo art铆stico era el origen de la decadencia espiritual de la Modernidad. Landauer public贸 un libro titulado Die Revolution en 1908 donde alababa la Edad Media y dec铆a que los gremios medievales eran el modelo de organizaci贸n comunitaria por excelencia. Adem谩s, sosten铆a que la espiritualidad medieval se fue evaporando en la medida en que el realismo fue imponi茅ndose en las artes (34).

Kandinsky regres贸 a Alemania en 1908 despu茅s de estar un a帽o en Par铆s, donde pas贸 mucho tiempo pensando sobre los objetivos y la direcci贸n que seguir铆a su vida. Tras un periodo de descanso, Kandinsky retom贸 su trabaj贸 y comenz贸 a pintar cada vez m谩s en 贸leo, usando lienzos de un tama帽o enorme que decoraba con colores muy vivos e im谩genes sueltas o borrosas. Se dice que Kandinsky estuvo en una conferencia de Steiner en 1908 cuando estaba en Berl铆n (35). Una vez que lleg贸 a M煤nich, reanud贸 su amistad con Wolfskehl y comenz贸 a pintar una serie de escenas para el compositor ruso Thomas von Hartmann, quien tambi茅n estaba interesado en los fen贸menos ocultos (36).

Durante los veranos de 1909 y 1910 Kandinsky y su compa帽era Gabriele M眉nter compartieron su casa rural en Murnau con Alexei Jawlensky y Marianne von Werefkin, adem谩s de otros dos emigrantes rusos que viv铆an en M煤nich. Tanto Jawlensky y Von Werefkin eran lectores de Steiner y de los simbolistas rusos como Chulkov, al cual Von Werefkin dedica varias entradas en su diario (37). M眉nter se interes贸 mucho en el arte y el folclor b谩varo durante el verano de 1909, especialmente en el Hinterglasmalerie (pintura en vidrio) religioso, por lo que comenz贸 a coleccionar obras y a experimentar con la pintura sobre vidrio. No pas贸 mucho tiempo antes de que Kandinsky tambi茅n empezara a coleccionar el arte folcl贸rico b谩varo al igual que los lubki rusos. Ambos le proporcionaron interpretaciones simplificadas y primitivas de motivos apocal铆pticos que empez贸 a utilizar de forma velada y no naturalista en sus principales pinturas y composiciones teatrales, todo ello con la intenci贸n de sugerir la lucha y la regeneraci贸n, temas centrales en sus obras.

Fue durante este periodo que Kandinsky fue muy cercano a las vanguardias rusas (38) y comenz贸 a mantener una correspondencia con Nikolai Kulbin, te贸rico de la m煤sica y el arte, adem谩s de organizador de exposiciones y pintor, en junio de 1910 (39). En el oto帽o de ese mismo a帽o, Kandinsky realiz贸 un largo viaje a Mosc煤 y visit贸 San Petersburgo. En De lo espiritual en el arte habla de la innovadora obra que Maeterlinck estaba produciendo en San Petersburgo la cual obligaba a la imaginaci贸n del espectador a completar la escenograf铆a (40). Es posible que fuera testigo de estas obras en el apartamento conocido como la 鈥渢orre鈥 de Ivanov, donde ocasionalmente se representaban obras y producciones experimentales, una actividad que por cierto estaba en consonancia con la creencia de Ivanov en el poder religioso y comunitario del teatro. Por otra parte, Kandinsky tambi茅n conoci贸 a los emisarios rusos de Steiner en San Petersburgo, muchos de los cuales hab铆an vivido en Alemania y visitaban frecuentemente el apartamento de Ivanov, lugar donde se reun铆a la intelligentsia de esa ciudad (42). El nombre de Steiner comenz贸 a resonar en Rusia desde el a帽o de 1910, momento en que su insinuaci贸n de que el Apocalipsis era el documento m谩s importante de nuestro tiempo reson贸 con fuerza entre los intelectuales rusos, especialmente a partir de los acontecimientos que sucedieron despu茅s de la revoluci贸n de 1905, cuando todos pensaban que el Apocalipsis estaba cerca (43).

Casi un a帽o despu茅s de su viaje a Rusia, Kandinsky escribi贸 dos textos mesi谩nicos: De lo espiritual en el arte, acabado en 1911, y el almanaque Der Blaue Reiter, publicado en 1912. Ambos fueron concebidos como un intento de despertar la espiritualidad dormida de la humanidad (44) sugiriendo una alternativa ante la decadente y oscura vida contempor谩nea. Kandinsky culpaba de estos males al materialismo, el positivismo y a los cient铆ficos poco dispuestos a buscar inspiraci贸n en fuentes distintas, 鈥渃onsiderando que lo 煤nico que importa es lo que se puede pesar o medir鈥 (45), siendo esta la causa de la ansiedad y la inseguridad de la gente de hoy y de la enorme confusi贸n que reinaba en nuestra 茅poca. Aunque Kandinsky escrib铆a que el arte ten铆a el potencial de abrirnos el futuro, tambi茅n pensaba que la mayor铆a de los artistas de su 茅poca 煤nicamente les interesaba competir salvajemente los unos con los otros respaldados por un peque帽o n煤mero de 鈥渕ecenas y conocedores鈥 (46), queriendo con ello buscar solo su propio beneficio.

Para evitar esta degradaci贸n egoc茅ntrica y dejar a un lado la incertidumbre ciega que se apoderaba de todo, Kandinsky suger铆a que el p煤blico deb铆a inspirarse en la Sociedad Teos贸fica, a la que describ铆a como 鈥渦no de los de los mayores movimientos espirituales鈥 de su 茅poca (47). Aunque recordaba su desconfianza hacia la 鈥渆xcesiva teorizaci贸n鈥, dec铆a que de todos modos era 鈥渦n refugio de salvaci贸n鈥 que hab铆a ayudado a muchos que estaban 鈥渆nvueltos en la oscuridad de la noche鈥 (48),

Kandinsky hacia 茅nfasis en que unos cuantos artistas hab铆an comprendido estas 鈥渘uevas verdades鈥 y compar贸 los intentos de sus amigos de inspirarse en el arte folcl贸rico, medieval y primitivo con el intento de los te贸sofos de descubrir otras civilizaciones, como la India (49). Kandinsky y su coeditor, Franz Marc, reunieron a artistas, escritores, dramaturgos y m煤sicos que experimentaban con lo nuevo y lo in茅dito con tal de que publicaran sus trabajos en el almanaque. Kandinsky explicaba en su ensayo del almanaque que en ellos eran evidentes muchas de estas tendencias 鈥渁narquistas鈥. En el texto 鈥淪obre la pregunta por la forma鈥, Kandinsky escribe que 鈥渆l arte contempor谩neo鈥 puede llamarse, con raz贸n, anarquista y refleja no s贸lo un punto de vista espiritual, sino que adem谩s es la materializaci贸n de una fuerza o elemento espiritual que ha de revelarse鈥 (50).

Adem谩s, Kandinsky usa el t茅rmino 鈥渁narquismo鈥 en un sentido mesi谩nico y con el deseo de llevar a cabo transformaciones sociales que no solo se expresan en la exploraci贸n de religiones como la teosof铆a (que las clases dirigentes consideraban como una herej铆a), sino tambi茅n mediante el cambio de otras actitudes que el anarquismo denunciaba como tab煤es. Fueron precisamente estas consideraciones las que lo llevaron a recurrir a las fuentes art铆sticas del folcl贸rico, tanto medieval como primitivo, de cuyos ejemplos est谩n llenas las p谩ginas del almanaque y que se aleja de las doctrinas convencionales. El anarquismo tambi茅n justificaba el odio de Kandinsky por las reglas artificiales y su compromiso con la libre elecci贸n de las fuentes religiosas y la superaci贸n de las limitaciones de su 茅poca.

Kandinsky era muy culto y sus escritos dan a entender que estaba familiarizado con la teor铆a pol铆tica de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Cre铆a que las instituciones pol铆ticas, al igual que la naturaleza, la ciencia y el arte, estaban dominadas por leyes intemporales y afirmaba que cada uno de estos de estos campos, que estaban separados hoy, trabajar铆an juntos en el futuro con tal de 鈥渃onstruir ese poderoso reino鈥 que ahora no podemos sino so帽ar (51). Sin embargo, ve铆a a los pol铆ticos con bastante escepticismo y cuando hablaba de los socialistas, siempre hac铆a referencia a sus 鈥渄iversos matices鈥 y a las m煤ltiples tendencias que exist铆an, apoy谩ndose en varias citas como una forma de demostrar los distintos conceptos que cada una de estas corrientes expresaba (52). Kandinsky situ贸 a los socialistas en la parte m谩s baja de su conocido tri谩ngulo De lo espiritual en el arte diciendo que quer铆an 鈥渁sestar un golpe mortal a la hidra capitalista y cortar la cabeza del mal鈥, pero no eran capaces de resolver los problemas que ello traer铆a, ya que no pose铆an una 鈥渃ura infalible鈥 (53). Respetaba el anarquismo por su odio hacia los pol铆ticos y sent铆a simpat铆a por el hecho de que 鈥渟e han convertido en algo m谩s que un nombre aterrador鈥 (54). Tambi茅n sosten铆a que la idea vulgar de que el 鈥渁narquismo鈥 significaba 鈥渇alta de rumbo鈥 u 鈥渙rden鈥 era incorrecta. En su texto 鈥淪obre la cuesti贸n de la forma鈥 dice lo siguiente: 鈥淟a anarqu铆a consiste m谩s bien en cierta sistematicidad y orden que se crean no en virtud de la fuerza externa, que en 煤ltima instancia es poco fiable, sino mediante el sentimiento de lo bueno鈥 (55). Esta interpretaci贸n del anarquismo parte de que existe una ley natural o verdad subyacente que ha sido deformada por las estructuras artificiales y los sistemas autoritarios que le han sido impuestos a la humanidad.

Y aunque Kandinsky no se refiere expl铆citamente a los acontecimientos pol铆ticos que sucedieron en Rusia o Alemania durante esta 茅poca, en sus Reminiscencias menciona la importancia que tuvieron para 茅l las protestas estudiantiles que sucedieron en la universidad de Mosc煤 en la d茅cada de 1880. Las memorias de Kandinsky dejan claro que comenz贸 a radicalizarse a partir de este acontecimiento y explica que la prohibici贸n gubernamental de que los estudiantes universitarios pudieran organizarse solo lo hizo mucho m谩s sensible y receptivo a los problemas de su pa铆s (56). De hecho, una lectura atenta sugiere que Kandinsky consideraba ya para 1913 que el desorden y la discordia eran una forma de impulsar el cambio. En una discusi贸n en la que particip贸 en sus d铆as de estudiante, Kandinsky alababa el activismo, tanto individual como colectivo, como un medio de 鈥渟ocavar la estabilidad de las formas que existen actualmente鈥 (57). Esto lo llev贸 a comprometerse con la necesidad de que los estudiantes fueran receptivos al cambio y desde entonces apoy贸 las acciones que contribuyeran a suscitar 鈥渦na actitud cr铆tica hacia los fen贸menos cotidianos鈥 (58). Kandinsky pensaba que sin constantes est铆mulos cr铆ticos ser铆a imposible realizar cambios, pero como 茅l era un artista y no un pol铆tico o un te贸rico de la pol铆tica, solo pod铆a usar el arte para plasmar sus ideas. Al final de su libro De lo espiritual en el arte, Kandinsky dec铆a que los artistas tienen 鈥渦n gran poder鈥, pero tambi茅n una 鈥済ran responsabilidad鈥 (59).

A pesar de que Kandinsky conceb铆a al artista como un profeta, una especie de Mois茅s que conducir铆a a su pueblo a la tierra prometida, pensaba que este obten铆a su fuerza moral de la cultura campesina aut贸ctona, sobre todo del campesinado ruso, cuyo amor por el color y los ornamentos consideraba como algo 鈥渕谩gico鈥 y cuya actitud flexible ante los asuntos legales admiraba much铆simo (60). Kandinsky al parecer estudi贸 la econom铆a y la etnolog铆a de los pueblos del Vologda durante su 茅poca universitaria e incluso viaj贸 por esta regi贸n. Posteriormente habl贸 sobre la religiosidad que experiment贸 en las casas de los campesinos y en particular en los iconostasios que estos ten铆an, comparando estas experiencias m铆sticas con los sentimientos que le despertaban las grandes iglesias de Mosc煤 y luego las capillas b谩varas y tirolesas (61). Kandinsky tambi茅n prefer铆a la ley intuitiva de los campesinos rusos a la ley escrita, algo que no solo reflejaba su horror hacia la centralizaci贸n de la autoridad, sino tambi茅n el hecho de que estaba familiarizado con las teor铆as anarquistas de Kropotkin y Landauer que alababan la ley natural de los campesinos y despreciaban la ley artificial impuesta por el Estado.

Este inter茅s de Kandinsky en la ley natural o interna del campesinado estaba directamente relacionado con el hecho de que cre铆a en una ley o principio subyacente a todas las formas de arte, lo cual contrastaba con las leyes superficiales que surgieron despu茅s, 鈥減or lo que las leyes del arte primitivo difer铆an fundamentalmente del arte posterior鈥 (62). Llam贸 a este principio subyacente 鈥渘ecesidad interna鈥 y explicaba que surgi贸 de 鈥渢res necesidades m铆sticas que permiten al arte ir m谩s all谩 del tiempo y el espacio, m谩s all谩 de lo personal y lo nacional, hasta alcanzar lo eterno y universal鈥 (63). Aunque 茅l se decant贸 por el abstraccionismo, consider谩ndolo la forma de arte m谩s trascendental y universal de todas, algo que defiende en todos sus ensayos antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, Kandinsky tambi茅n defendi贸 que la pintura contempor谩nea pod铆a inspirarse en el 鈥淕ran Realismo鈥 y sugiri贸 que los artistas pod铆an moverse en ambas direcciones (64).

Adem谩s, Kandinsky se negaba a que se impusiera un cierto estilo en el arte y, en ese sentido, estaba comprometido con la libertad del individual artista, explicando que sus elecciones depend铆an de 鈥渓os medios usados para plasmar con mayor claridad el contenido de su arte鈥 (65). Sin embargo, argumentaba que los artistas deb铆an buscar su gu铆a en las formas de su 茅poca, que describi贸 como llenas de 鈥渄iscordias鈥, 鈥渢ensiones y anhelos鈥 o realidades 鈥渙puestas y contradictorias鈥. Inst贸 a los artistas a reflejar estas cualidades discordantes de su tiempo mediante el uso de est铆mulos contradictorios o 鈥減rincipios contrastantes鈥 (66). Kandinsky sac贸 su inspiraci贸n del fauvismo franc茅s, el Br眉cke alem谩n y el neoprimitivismo ruso, utilizando colores brillantes y chocantes con los que coloreaba im谩genes que parec铆an dislocadas creando la sensaci贸n de caos en sus cuadros. Fue durante este periodo que Kandinsky comenz贸 a pintar im谩genes cada vez m谩s desmaterializadas que en muchos casos proven铆an del arte popular. Con ello pretend铆a aumentar sensaci贸n de misterio que produc铆an y de ese modo evocar con mucha intensidad temas relacionados con el conflicto y la esperanza. Esta teor铆a de los contrastes se revelaba no s贸lo en su elecci贸n de colores opuestos, sino tambi茅n en la disposici贸n de sus composiciones. Por ejemplo, en grandes trabajos como Improvisaci贸n 28 y Mancha negra, ambos de 1912, observamos restos de representaciones folcl贸ricas sobre el Juicio Final y el Para铆so, todo ello dispuestos bajo velos de colores y en lados opuestos del lienzo (67).

Kandinsky pensaba que a los artistas se les hab铆an impuesto restricciones artificiales y escribi贸 en el almanaque que la 鈥渃ada vez mayor libertad que ahora tenemos鈥 abre el camino para nuevas revelaciones鈥 (68). Los ensayos y las ilustraciones del almanaque Blaue Reiter dejan claro que los compositores, dramaturgos y core贸grafos, as铆 como los pintores, pod铆an liberarse de las exigencias acad茅micas de basar sus obras en narraciones, an茅cdotas o nociones convencionales sobre la belleza y la armon铆a. Los m煤sicos fueron los que mejor asumieron esta posici贸n de crear est铆mulos discordantes, por lo que el almanaque incluye varios art铆culos escritos por m煤sicos de su 茅poca, como Von Hartmann, Kulbin (69) y el austriaco Arnold Sch枚nberg, a quien Kandinsky elogi贸 en varios ensayos (70).

Estos tres m煤sicos defend铆an el derecho del artista a utilizar ciertas notas y acordes que podr铆an parecer discordantes o desagradables, pero que quer铆an provocar en el p煤blico a una nueva comprensi贸n de su obra, algo que sin duda se ve reflejado en los respectivos t铆tulos de las obras de Hartmann y Kulbin como 鈥淪obre la anarqu铆a en la m煤sica鈥 y 鈥淟a m煤sica libre鈥, que revelan claramente las intenciones de sus autores. En su ensayo sobre la relaci贸n de los textos con la m煤sica, Sch枚nberg se opone al hecho de crear paralelos estrictos entre los dos y compara esta actividad con las limitaciones que un pintor tiene frente a su modelo (71). Kulbin cre铆a que la 鈥渄iscordia鈥 era el 煤nico principio que pod铆a excitar o y despertar a los hombres, por lo que en su ensayo aborda sobre todo el tema de los intervalos musicales que creaban tal efecto (72). Hartmann inst贸 a sus lectores a 鈥渃onsiderar鈥 la anarqu铆a como el fundamento de todo arte y explic贸 que el compositor debe 鈥渋mpactar鈥 al p煤blico utilizando 鈥渃ombinaciones de sonidos鈥 con tal de que la audiencia reaccione ante ellas (73). Hartmann destac贸 las numerosas posibilidades que pod铆an resultar de semejante variedad de m茅todos y, al igual que Kandinsky, se refiri贸 a la 鈥渘ecesidad interior鈥 de buscar este camino m铆stico. Adem谩s, no defend铆a un estilo 鈥渄efinido鈥 de arte, sino que inst贸 a usar tanto los elementos conscientes como inconscientes y sugiri贸 que el descubrimiento de enfoques no convencionales en la m煤sica conducir铆a a un 鈥渘uevo Renacimiento鈥 (74). Cada uno de estos artistas consideraba que el abandono de las convenciones del pasado llevar铆a a un enriquecimiento de la libertad art铆stica y que el aumento de la creatividad terminar铆a por regenerar a la humanidad.

Kandinsky pensaba que el concepto de la disociaci贸n musical era tan liberador como los disturbios estudiantiles que presenci贸 en la universidad. Kandinsky, Sch枚nberg, Kulbin y Hartmann defend铆an el uso de est铆mulos contradictorios como un medio para revivir la espiritualidad de las personas. Kandinsky hab铆a llegado a la conclusi贸n de que los paralelismos de Wagner estaban demasiado arraigados en el pasado (75) y aconsejaba que los pintores no ten铆an por qu茅 encontrar correspondencias exactas entre los colores y los motivos opuestos, adem谩s de las 鈥渄iferentes combinaciones鈥 (76) que produc铆an sus equivalentes musicales.

Es por eso que en De lo espiritual en el arte Kandinsky se帽ala que al principio su pintura puede parecer ca贸tica, con 鈥渇ormas aparentemente dispersas que han sido puestas al azar en el lienzo y que no guardan ninguna relaci贸n entre s铆鈥. Pero a continuaci贸n subraya que 鈥渓a ausencia externa de tal relaci贸n鈥 constituye 鈥渓a presencia interna de la misma鈥 (77). Esperaba que la forma de los colores, el espacio desarticulado y los restos de im谩genes apocal铆pticas y paradis铆acas apenas descifrables sorprendieran al espectador. Todo ello deb铆a llevar al p煤blico a sorprenderse y meditar sobre los misteriosos temas de la lucha y la regeneraci贸n representados en estos cuadros. Kandinsky pensaba que esto permitir铆a al espectador participar en el proceso de sustituir estos aspectos confusos por una nueva forma de comprensi贸n. Kandinsky pensaba que si el contenido y la forma de un cuadro eran demasiado claros, entonces el cuadro no reflejar铆a las condiciones ca贸ticas de su 茅poca y no tendr铆a el impacto deseado en el p煤blico.

Kandinsky era internacionalista y universalista, creyendo que el nacionalismo era fruto de la 鈥渄ecadencia鈥 y por esa raz贸n simpatizaba con las ideas de sus amigos de formar una uni贸n transnacional de artistas y pol铆ticos. En la correspondencia que entabl贸 con el escritor y conferencista serbio Dimitri Mitrinovic en 1914 habla abiertamente sobre Kropotkin y de sus planes de visitar a los socialistas ingleses Wells y Shaw (79). Esto tambi茅n se encuentra en otras cartas que escribi贸 en junio del mismo a帽o al escritor berlin茅s Erich Gutkind, donde hablaba de reunirse con Buber, Landauer y otros pacifistas. Kandinsky escribi贸 que su arte tendr铆a un gran impacto y esperaba publicar una nueva edici贸n del almanaque que no s贸lo hablara de las artes, sino de 鈥渢odos los campos espirituales鈥. Es por eso que le pidi贸 a Marc que entrara en contacto con Mitrinovic para la publicaci贸n de una nueva edici贸n (82).

Es obvio que Kandinsky cre铆a que este nuevo arte nos conducir铆a a un futuro mejor: sus ideas anarquistas part铆an del hecho de que la revoluci贸n no s贸lo destruir铆a al capitalismo, , sino que transformar铆a los valores sociales y regenerar铆a a la humanidad, algo sin duda muy cercano a la visi贸n teos贸fica del nacimiento de una utop铆a 鈥 un para铆so 鈥 donde todas las personas vivir铆an en paz y armon铆a. Los te贸sofos y artistas consideraban que el materialismo y el af谩n consumista de la civilizaci贸n moderna provocaban un enfrentamiento artificial del hombre contra el hombre y esto llevaba a la destrucci贸n de la solidaridad colectiva. En cierta forma, fue esta confluencia entre dos formas de pensamiento mesi谩nico lo que llev贸 a Kandinsky plantear la tesis de que las estructuras artificiales creadas por los gobiernos, las religiones y el arte de su 茅poca hab铆an ocultado las verdades eternas o las leyes naturales subyacentes a todos los fen贸menos de la realidad. El rescatar estos elementos cambiar铆a por completo la existencia humana. Todas estas teor铆as apoyaban el inter茅s de Kandinsky por el arte folcl贸rico de los pueblos nativos de todas partes del mundo y se convirtieron en una poderosa fuente de transformaci贸n de su obra. La oposici贸n de todos los grupos anarquistas y ocultistas a las convenciones tradicionales y su deseo de buscar un cambio profundo del mundo tambi茅n impuls贸 en Kandinsky el deseo de generar 鈥渃ontradicciones鈥 en su p煤blico y de ese modo sacarlos del letargo en el que se hallaban con tal de que participaran en la lucha por dar nacimiento a una nueva utop铆a.

Escrito por Rose-Carol Washton Long

Fuente original: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00043249.1987.10792337?journalCode=rcaj20

Traducido del ingl茅s por Juan Gabriel Caro Rivera

Fuente: https://rebelion.org/ocultismo-anarquismo-y-abstraccionismo-el-arte-futurista-de-kandinsky/

