De parte de Kurdistan America Latina December 15, 2021

El encuentro anual de feministas m谩s grande del Reino Unido, organizado por FiLiA, un evento al que asisten regularmente entre 1.000 y 1.200 mujeres, es un buen punto de partida para los temas que preocupan a las feministas brit谩nicas. Pero, de forma at铆pica para el feminismo brit谩nico, tiene una fuerte perspectiva internacionalista. En la conferencia, celebrada recientemente en Portsmouth, coordin茅 una sesi贸n en la que mujeres de Afganist谩n, Palestina y Rojava se reunieron para discutir c贸mo la ocupaci贸n y el fundamentalismo religioso se cruzaban para debilitar su lucha por los derechos.

Present茅 una serie de interrogantes. El primero es: 驴puede la ocupaci贸n ser, alguna vez, una fuerza positiva? Despu茅s de todo, as铆 fue como los medios de comunicaci贸n representaron la ocupaci贸n estadounidense en Afganist谩n, especialmente en la cuesti贸n de los derechos de las mujeres. Se hab铆a educado a una nueva generaci贸n de mujeres que, esta vez, se opondr铆an mucho m谩s ferozmente a los talibanes. Nelufer Hadayat, una periodista afgana-brit谩nica que escribe en The Guardian, dice: 鈥淓s cierto que, en general, la ocupaci贸n de Afganist谩n desde 2001 fue algo bueno. Hab铆a focos de progreso. Yo mismo la he visto en mis a帽os de reportajes y visitas, y de escuchar historias de toda mi familia que todav铆a vive all铆鈥. Cita estad铆sticas sobre el aumento de las tasas de alfabetizaci贸n de ni帽os y ni帽as, y la mejora de las tasas de esperanza de vida.

Selay Ghaffar, portavoz del Partido de Solidaridad de Afganist谩n, que se uni贸 a nosotras por Zoom, insisti贸 en que 鈥渆llos (Estados Unidos) 鈥榚ducaron鈥 a un peque帽o grupo de mujeres afganas que no estaban 鈥榩reparadas para luchar por sus derechos鈥, sino para conspirar y codearse con los mis贸ginos y criminales depravados, la mafia y los pol铆ticos corruptos. Cre铆a firmemente que estas mujeres estaban interesadas principalmente en 鈥榚l dinero y los recursos que obten铆an del parlamento, puestos ministeriales y viajes al extranjero鈥. De hecho, estas mujeres y ni帽as acogidas por Estados Unidos apu帽alaron a mujeres afganas por la espalda, debilitando la lucha de las mujeres afganas por sus derechos鈥.

Ghaffar argument贸 que Estados Unidos promovi贸 el fundamentalismo isl谩mico en Afganist谩n para evitar que las fuerzas progresistas ganaran terreno. Esto es precisamente lo que sucedi贸 en Israel, donde se nutri贸 a Hamas para debilitar las fuerzas que alguna vez fueron seculares y m谩s progresistas que Al Fatah. 驴Por qu茅 las potencias ocupantes destruyen las fuerzas progresistas democr谩ticas, favorables a las mujeres en el territorio ocupado y promueven fuerzas reaccionarias como los talibanes o Hamas? 驴Por qu茅 tienen m谩s miedo a la oposici贸n democr谩tica, especialmente cuando muchas de estas invasiones se llevan a cabo bajo el disfraz de la construcci贸n de una naci贸n democr谩tica? En cualquier caso, si Estados Unidos no tiene una democracia real en casa, 驴c贸mo puede construirla en cualquier otro lugar?

Esto me llev贸 al siguiente interrogante: 驴mejoran las cosas para los pobladores si la fuerza ocupante afirma estar comprometida con los valores de la democracia o la igualdad? Israel afirma ser la 煤nica democracia en Medio Oriente y, sin embargo, contin煤a destruyendo las vidas de los palestinos bajo la ocupaci贸n que, adem谩s, no tienen voto ni voz. 驴Qu茅 tipo de valores democr谩ticos pueden existir en un Estado de apartheid, donde los palestinos son ciudadanos de segunda clase?

Zeinab Al-Ghonaimi, investigadora y activista por los derechos de las mujeres en Gaza, quien tambi茅n se uni贸 a nosotras por Zoom, explic贸 c贸mo los derechos de las mujeres fueron destruidos por el movimiento de pinzas de las fuerzas gemelas de Hamas y la ocupaci贸n israel铆. Ella argument贸 que 鈥渓as mujeres fueron las v铆ctimas m谩s prominentes de este cambio ideol贸gico鈥 bajo Hamas, donde la ausencia de pluralismo pol铆tico agrav贸 el deterioro de las condiciones humanitarias causadas por la ocupaci贸n.

Si bien Zeinab fue muy clara en que tanto Hamas como la ocupaci贸n israel铆 ten铆an que ser resistidas al mismo tiempo, algunas feministas palestinas est谩n en conflicto, como he explicado en otra parte. Ven a Al Fatah como lacayos corruptos del Estado israel铆 y a Hamas como los 煤nicos representantes verdaderos de la lucha nacional, por lo que est谩n preparadas para dejar de lado su malestar para abrazar la agenda fundamentalista religiosa anti-mujer de Hamas. Zeinab observ贸 que las feministas, privadas de cualquier lugar, deb铆an 鈥減resionar por enmiendas menores en textos separados en el C贸digo Penal y la ley de estado personal鈥.

En marcado contraste, las mujeres de Rojava (AANES, Administraci贸n Aut贸noma del Norte y Este de Siria) han logrado un poder sin precedentes, que han utilizado para lograr la igualdad, introduciendo algunas de las leyes m谩s favorables a las mujeres en el mundo y desterrando la religi贸n de la esfera p煤blica. Sin embargo, los derechos ganados por esta democracia revolucionaria de base, se han revertido en aquellas 谩reas, como Afrin, que han sido invadidas y ocupadas por Turqu铆a, bajo la dictadura de un r茅gimen islamista mis贸gino, como lo describe Rohash Shexo, representante de Reino Unido del Kongra Star, la organizaci贸n paraguas de mujeres de Rojava.

De hecho, Rojava necesitaba que Estados Unidos permaneciera como un baluarte contra su propio dictador, Bashar Al Assad, Recep Tayyip Erdogan de Turqu铆a e ISIS, contra quienes la lucha a煤n no ha terminado. Si la Coalici贸n liderada por Estados Unidos no hubiera proporcionado cobertura a茅rea en la famosa batalla de Koban锚, en 2014, la resistencia kurda a ISIS podr铆a haberse derrumbado. Y es posible que no hayamos tenido una revoluci贸n feminista en la que inspirarnos.

Estados Unidos no era una potencia 鈥渙cupante鈥. Su intervenci贸n fue absolutamente necesaria para permitir que la gente de Rojava ganara la batalla contra ISIS. 驴Por qu茅 Estados Unidos no se qued贸 y se convirti贸 en una potencia ocupante? Dado el uso generalizado de la 鈥渄emocracia鈥 como cobertura del terreno para sus invasiones en todo el mundo, habr铆a tenido sentido que Estados Unidos se quedara para proteger esta fr谩gil democracia. 驴O la democracia real es simplemente demasiado amenazante para Estados Unidos?

Se podr铆a argumentar que la ocupaci贸n estadounidense contin煤a por la puerta trasera a trav茅s de su representante, Turqu铆a, que es un aliado de la OTAN. Los ex combatientes de ISIS se han unido al ej茅rcito turco como mercenarios e invadieron partes de Rojava con impunidad, en parte, porque Estados Unidos ha mirado hacia otro lado.

驴Fue la intervenci贸n de Estados Unidos en Rojava un ejemplo de la doctrina del intervencionismo liberal, como la defendi贸 Tony Blair, quien la us贸 para justificar la invasi贸n occidental de Irak, Kosovo y Sierra Leona? Irak, de hecho, se convirti贸 en una ocupaci贸n. 驴Se diferencia la ocupaci贸n del intervencionismo liberal s贸lo en el tiempo, cuando los recursos del pa铆s acaban siendo explotados por la potencia invasora?

Para Tony Blair, quedarse hasta que el trabajo se hiciera con 茅xito fue una parte clave de su estrategia. En su famoso discurso sobre el intervencionismo liberal, pregunt贸: 鈥溌縀stamos preparados para el largo plazo? En el pasado hablamos demasiado de estrategias de salida. Pero habiendo hecho un compromiso, no podemos simplemente alejarnos una vez que la lucha ha terminado; es mejor quedarse con un n煤mero moderado de tropas que volver para repetir actuaciones con un gran n煤mero鈥.

Y, sin embargo, esta estrategia fracas贸 en Afganist谩n.

驴C贸mo entendemos el intervencionismo de Estados Unidos en Rojava, que tuvo un impacto positivo en la prolongaci贸n de la lucha revolucionaria? Muchos en la izquierda antiimperialista, en su odio instintivo hacia Estados Unidos, tambi茅n han retaceado su apoyo a la revoluci贸n porque se vio que se hab铆a ensuciado las manos al trabajar con Estados Unidos.

Todas estas posiciones conflictivas se pelean por los cuerpos y las mentes de las mujeres. Para los fundamentalistas religiosos, el control de las mujeres es una parte central de su proyecto. Para las fuerzas democr谩ticas liberales del mundo, la liberaci贸n de la mujer es una parte alabada de su proyecto. Y, sin embargo, estas mismas fuerzas nos venden una y otra vez alentar (en el peor de los casos) o ignorar (en el mejor de los casos) el crecimiento del fundamentalismo religioso.

FUENTE: Rahila Gupta / Medya News / Traducci贸n y edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

