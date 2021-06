–

Miembros del sindicatos MATS, junto con activistas de Sanitarios Necesarios y Juntas por la P煤blica, se plantan ante las dependencias de la Consejer铆a de Sanidad para protestar por el posible cierre de 41 centros de salud en verano.

Activistas del sindicato MATS, junto con miembros de Sanitarios Necesarios y Juntas por la P煤blica, han irrumpido hoy en las oficinas de la Gerencia de Atenci贸n Primaria del Servicio Madrile帽o de Salud (SERMAS), pertenecientes a la Consejer铆a de Sanidad, ante lo que consideran 鈥渦na situaci贸n insostenible鈥 en el seno de sus centros de salud. Bajo el grito 鈥渜ue baje el que recorta鈥, una treintena de sanitarios han desplegado una tienda de campa帽a en el hall de la instituci贸n, amenazando con permanecer all铆 ante las amenazas que se ciernen sobre los ambulatorios este verano.

Despu茅s de que transcendiera un plan de contingencia que incluye el hipot茅tico cierre de 41 centros de salud, que dejar铆a desabastecidas a 1,3 millones de personas, las protestas a las puertas de los centros de salud y en una gran manifestaci贸n el pasado domingo han escalado hasta esta ocupaci贸n.

鈥淟a situaci贸n en la que est谩 la atenci贸n primaria es muy dif铆cil, est谩 en un momento cr铆tico despu茅s de muchos a帽os de estrangulamiento鈥, expresa Jorge Aranda, portavoz del MATS. 鈥淓l plan que se ha filtrado plantea el cierre de 41 centros solo en el 谩rea centro. Esto es inadmisible. Lo que necesitamos son m谩s recursos humanos鈥, expresa Aranda.

La polic铆a ha tardado en acudir unos cuarenta minutos y ha intentado obligar a los activistas a abandonar las dependencias. 鈥淣os mantendremos dentro lo que haga falta pero ya est谩n amenazando con multas de hasta 60.000 euros. Lo que pedimos es pasarles un papel donde se comprometan a no cerrar los centros de salud, con eso nos ir铆amos鈥, explica Ana Encinas, m茅dica de Atenci贸n Primaria.

Finalmente los activistas han conseguido que la vicegerente de Atenci贸n Primaria les reciba y dos personas han mantenido un encuentro con esta dirigente para entregarle el documento con el que piden el compromiso de que no se cierre ning煤n centro de salud. La vicegerente se ha comprometido a tramitar el documento, lo que los activistas han considerado una victoria.

鈥淓stoy aqu铆 porque la situaci贸n es dram谩tica. El 20% de los ciudadanos no tienen m茅dico asignado por diferentes razones: porque se han jubilado, por excedencia, porque est谩n enfermos… Va a llegar el verano y la situaci贸n va a ser insostenibles. Si ahora para atender tenemos siete minutos por paciente, no sabremos el tiempo que tendremos ni lo que podremos hacer鈥, explica Encinas, quien insiste en que el problema no es que no haya profesionales. 鈥淓ste a帽o 224 m茅dicos de familia han acabado la especialidad y estar铆an disponibles, pero los contratos eran tan indignos que solo se han quedado 17鈥. Indignos por la duraci贸n, el salario y el n煤mero de pacientes por atender 鈥渜ue no son comparables con otras comunidades. Estamos viendo entre 50 y 70 pacientes al d铆a鈥, concluye.

Y la desescalada de la Atenci贸n Primaria comenz贸 el pasado 16 de junio con el cierre del centro de salud Villaamil justific谩ndolo por supuestos desperfectos generados por 鈥渙kupas鈥. 鈥淎legan cuestiones t茅cnicas pero nos da miedo que detr谩s de ello haya una pol铆tica de desmantelamiento. Nos da miedo que pase lo del a帽o pasado que algunos centros aparentemente estaban abiertos, hab铆a luz, pero no hab铆a m茅dicos dentro, como el centro de salud de Abrantes鈥, expresa Jorge Aranda. 鈥淎s铆, no solo vamos a vigilar que no se cierren, sino que haya m茅dicos dentro鈥, concluye el portavoz del MATS.

Desde el mes de junio, y pese a que el Consejero de Sanidad neg贸 la posibilidad del cierre de centros, asociaciones vecinales, sanitarias y sindicales se han unido para hacer frente a este plan con sucesivas concentraciones a las puertas de los centros de salud.

鈥淟as citas para ser atenidas en nuestros centros de salud, son en algunos barrios, de tres semanas a un mes, y no siempre de manera presencial鈥, se quejan desde el MATS en un comunicado, firmado ya por m谩s de 200 colectivos. 鈥淟a situaci贸n de abandono y desinversi贸n en Atenci贸n Primaria, la precariedad laboral del personal, ha hecho que de 224 m茅dicas/os de familia que han acabado este a帽o, solo se queden 17 y, de los 76 pediatras, solamente 5.鈥, a帽aden.

Con acciones como la de este encierro desde esta organizaci贸n piden la apertura inmediata de todos los centros de salud, consultorios y Servicios de Urgencias de Atenci贸n Primaria (SUAP) 鈥渟in recortes de horarios ni de plantillas鈥 y las contrataciones no precarias de 鈥600 medicas de familia, 159 pediatras, 2.000 enfermeras y resto de categor铆as profesionales鈥.

