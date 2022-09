–

Odia ir con los tuppers al comedor, hacer la cola, que le encajen las hermanitas para que lo acompa帽en, tener que esperar paciente. El guiso que se repite, mancharse las zapas, que lo traten como a un nene, a esas minas que no se despegan del tel茅fono ni para agarrar la comida y un mont贸n de giladas m谩s que le pasan todos los d铆as. Odia andar sin plata, se siente tan poco respetado que ni 茅l se respeta. Odia a los cobanis que ni se molestan por 茅l, que lo ven tan guach铆n, tan poquita cosa, que nada. Odia ser hijo, hermano, pollo. Hay d铆as que est谩 todo el d铆a odiado, envuelto en un enojo constante con el que no puede, del que no sale. Una bronca que le nace de ac谩, de la panza, y sube. Que no se la puede sacar ni ranchando en la placita, ni caminando por ah铆, ni saltando por los andenes, ni fumando. Odia como le habla la psic贸loga de la escuela, la coordinadora del centro, el chabon ese que maneja las altas por bajas. Esa soledad fr铆a y oscura que siente frente a los tipos que visitan a la madre. Hay veces que prefiere la suerte del hermano al garr贸n de vivir ac谩, as铆 de aburrido, as铆 de enojado, as铆 de triste. Prefiere una sola hora al aire libre a la paja que son los talleres del centro, la copa de leche, hacer cola una banda por un bols贸n. Prefiere una requisa a cualquier hora que dormir amontonado con la vieja y las hermanas en la misma pieza. Prefiere que nadie lo visite a no poder salir con los pibes porque tiene que cuidar a la Maria. Prefiere el olor raro, 谩cido, rancio que siente cuando lo visita, a este olor a humo y guiso que siempre tiene en la ropa. Cualquier cosa prefiere con tal de que el odio que tiene en el pecho desaparezca de una buena vez. A veces el odio es con cosas que no pasaron, que ni le hicieron, pero igual se siente re zarpado. A veces s铆 pasaron y todo es un poco peor. Es un sentimiento profundo e intenso que le sale de adentro, que lo envuelve, del que no puede escapar y nadie le explica. Un sentimiento que le da ganas de mandarse cagadas, de ser grande, de lastimar gente y que tambi茅n le duela a 茅l.

