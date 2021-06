–

Por sorprendente que me parezca, resulta que el t茅rmino aporofobia es relativamente conocido en Espa帽a. Acu帽ado en los a帽os 1990鈥檚 por la fil贸sofa Adela Cortina, despu茅s fue considerado un 鈥渘eologismo v谩lido鈥 e incorporado al diccionario DRAE en 2017. La fil贸sofa lo defini贸 como 鈥渕iedo a los pobres鈥, razonando sensatamente que la xenofobia no discrimina tanto a los extranjeros por serlo sino s贸lo en cuanto son pobres. El fen贸meno es tan evidente que no requiere de ulteriores an谩lisis 鈥揺xcepto que miedo es un eufemismo por odio.

Ahora bien, aporofobia genera un ant贸nimo evidente 鈥揳porofilia- y, con el consabido acento en el odio, tambi茅n unos par贸nimos malentendidos como ant贸nimos que, en cualquier caso, son muy poco conocidos. Por ejemplo, plutofobia (miedo-odio a la opulencia), seguido por un derivado tan oscuro como crometofobia (miedo-odio a tener dinero), y terminando con un par de fobias sumamente discutibles: hipengiofobia (miedo a la responsabilidad) e incluso sociofobia (miedo a ser juzgado socialmente) Digo discutibles porque no he visto que ning煤n plut贸fobo de naci贸n tenga pavor a su responsabilidad (si es pobre, es poco responsable de la riqueza ajena) y menos a煤n que le preocupe el juicio de sus paisanos (la mayor铆a igualmente menesterosos).

Como era de prever dada la rareza de estos neologismos, m谩s a煤n si sustituimos miedo por odio (鈥淎ntipat铆a y aversi贸n hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea鈥), no encuentro estad铆sticas sociol贸gicas que cuantifiquen la importancia o irrelevancia de la plutofobia. Y, sin embargo, algunos plut贸fobos tiene que haber. Por ejemplo, si sustituimos 鈥榤iedo鈥 por aversi贸n, yo mismo. Lo comprob茅 cuando, con su proverbial fina pesquis, mi amigo Rafa me espet贸 que soy 鈥渦n militante de la pobreza鈥. Al final de esta nota, volver茅 sobre este punto pero avanzo que girar谩 alrededor de un vocablo 鈥揷acofobia- que, aparentemente, tiene poco que ver con los palabros antecitados.

Los franciscanos

Parad贸jicamente y aunque el t茅rmino sea desconocido, la aporofilia es una facultad 鈥搊 un defecto que bordea la psicopat铆a- muy extendida y, desde luego, muy utilizada por las religiones. Dentro de la secta cat贸lica, escojo a la Orden Franciscana (OFM, en sus tres variantes) como paradigma de aporofilia.

De vez en cuando, el Estado del Vaticano lamenta su pobreza; antes la atribu铆a al Maligno y ahora a 鈥渃uestionables acciones financieras鈥 -l贸gico, cuando especulas, no siempre ganas a tus competidores. Pero el diario La Stampa define cuestionables con m谩s precisi贸n: 鈥淎rmi e droga con le offerte per il Poverello.鈥 La menci贸n al Pobrecito 鈥揺videntemente, de As铆s-, me ha recordado que los franciscanos mantienen desde hace siglos la imagen de ser los m谩s pobres entre las paup茅rrimas congregaciones cat贸licas. No voy a entrar en pol茅micas sobre si actualmente los pobrecitos son m谩s menesterosos o, al contrario, m谩s pr贸speros que los dominicos, los jesulitas (sic) o el Opus Dei -quienes, por ser unos reci茅n llegados, deber铆an ser menos opulentos que sus antecesores y es probable que lo sean. Pero s铆 voy a observar c贸mo mantiene hoy su eterna disputa con los protestantes. Reza, literalmente, uno de sus op煤sculos recientes:

鈥淟os franciscanos y los dominicos cambiaron el mundo: ser ricos entre aquellos que elogian la pobreza es muy diferente a serlo entre aquellos que elogian, tambi茅n religiosamente, la riqueza鈥 (Luigino Bruni, Donde la pobreza no averg眉enza y la riqueza se comparte, Avvenire, 24/01/2021) Sorprendido porque semejante t铆tulo da por hecho un panorama en el que la pobreza y la riqueza adquir铆an tintes eut贸picos -驴d贸nde, cu谩ndo?-, me aprest茅 a conocer la curiosa personalidad de Bruni. Y hall茅 que, como propagandista del Vaticano, el firmante es un disc铆pulo de la 鈥榚scuela econ贸mica cat贸lica鈥 que, Mussolini mediante, capitanearon Toniolo, Barbieri y Amintore Fanfani (entre los a帽os 1950鈥檚-1960鈥檚, presidente de todo en Italia) Segu铆 ley茅ndole:

El invento frailuno del Monte de Piedad, 驴es el banco m谩s antiguo?

鈥淓n el humanismo medieval, el bien com煤n nac铆a restando recursos a los bienes privados. En el capitalismo, nacer谩 sumando los intereses privados -cuanto mayor es mi bien, mayor ser谩 el bien com煤n-鈥. Ah!, exclam茅, vuelta la burra al trigo seg煤n la conseja sobre las 鈥渧irtudes p煤blicas, vicios privados鈥 que recomend贸 en 1714 Bernard de Mandeville, el tatarabuelo de Ayn Rand. O sea, que la culpa del capitalismo pecaminoso la tienen los herejes鈥 Aunque no estoy seguro de que hubiera 鈥榟umanismo medieval鈥 y menos que, en el Medioevo se 鈥榬estara recursos鈥 a los poderosos, continu茅 y me top茅 otros gruesos asertos:

鈥淟a riqueza estaba muy presente en la Florencia de los siglos XIII y XV, pero no satisfac铆a todas las necesidades. No proporcionaba estima social ni paz interior, ni tampoco el para铆so. O, mejor dicho, la riqueza satisfac铆a tambi茅n -parte de- esas necesidades cuando los ricos, d谩ndola, se liberaban de ella鈥 Eran ricos, pero a煤n no eran capitalistas, porque estaban habitados por un esp铆ritu que todav铆a era medieval鈥. Es decir, que la riqueza de los Amos no es capitalismo, medieval o contempor谩neo鈥 Recuperado del susto coleg铆 que lo malo de las cuestionables acciones financieras del actual Vaticano es que se efect煤an en internet y no en maraved铆s. Pasar茅 el dato a los bancos suizos.

Placa en Madrid, son impresionantes los hallazgos de la arqueolog铆a religiosa

La aporofobia vulgaris y la manipulaci贸n de la extrema miseria

Por miedo o por satanismo cong茅nito, los pobres son odiados de muchas maneras y sus odiadores no se recatan en manifestarlas ni en pasar de la palabra a la obra. Ejemplos: se les vitupera llam谩ndoles “par谩sitos de los subsidios”; se les degrada calificando al proletario de menor rango como 鈥渕al agradecido鈥 y, por no hacer el cuento largo, se cree firmemente que los mismos despose铆dos son culpables de su pobreza porque 鈥渘o buscan la forma de salir de la miseria en la que viven.鈥. Incluso hay meapilas autoflagelantes vomitando orgullosos que 鈥渓os mismos pobres, somos los que hacemos que los m谩s ricos no nos ayuden, pues en la mayor铆a de las veces, defraudamos la confianza que depositan.鈥 -驴qui茅n ha depositado su confianza en este meapilas? Seguro que ni los griegos ni los persas.

A veces, quieren ser pol铆ticamente correctos pero una simple tilde les delata. Ejemplo, el coplero ultraderechista Jos茅 Manuel Soto, dedic贸 una de sus deposiciones vestidas de panfleto “a todas las buenas gentes que aman Espa帽a y tambi茅n a los pobres desgraciados que la odian y que ni ellos mismos saben por qu茅”. Obviamente, se le olvid贸 una coma; en realidad, quiso escribir a los pobres, desgraciados que, etc.

Las instituciones suelen cuidarse de distinguir entre pobres y extremadamente pobres 鈥搇茅ase, miserables. Pero ese esmero suele limitarse a las estad铆sticas, no a la vida real. Sin embargo, los espa帽oles sabemos de memoria unos versos antiguos que retratan crudamente que la miseria extrema existe desde anta帽o, tanto existe que se ha convertido en el arma preferida de la disuasi贸n capitalista:

“Cuentan de un sabio que un d铆a / tan pobre y m铆sero estaba, / que s贸lo se sustentaba / de las hierbas que cog铆a / 驴Habr谩 otro, entre s铆 dec铆a, / m谩s pobre y triste que yo?; / y cuando el rostro volvi贸 / hall贸 la respuesta, viendo / que otro sabio iba cogiendo / las hierbas que 茅l arroj贸” (La vida es sue帽o, Calder贸n)

En los tiempos calderonianos, parece ser que el vegetarianismo estaba asociado a la pobreza. Bueno, 驴eso pas贸? Pero, 驴qu茅 ocurre cuando ni siquiera hay hierbas de segunda mano? Pues que aparecen los carro帽eros que, al igual que los yonkis o los robaperas se convierten en fuente de riqueza p煤blica. Ahora, el ego铆smo y los vicios privados de Mandeville son definitivamente fuente de beneficios 鈥搈edi谩ticos.

Esta famos铆sima instant谩nea ha suscitado infinidad de comentarios. Ejemplo, 鈥淯n hombre sudafricano de raza blanca, bien alimentado, observa c贸mo una ni帽a africana yace exhausta de hambre ante la mirada expectante de un buitre. Quiz谩s el buitre espera su muerte o, quiz谩s, s贸lo sus excrementos. El hombre blanco toma fotograf铆as durante 20 minutos esperando alguna reacci贸n de la ni帽a o del buitre. No pasa nada y decide marcharse llev谩ndose una foto que fue premio Pulitzer y portada de The New York Times. A los dos meses de recibir el premio, el fot贸grafo se suicid贸.鈥 Se llamaba KC y no escribimos el nombre completo porque es muy f谩cil averiguarlo y, sobre todo, porque 鈥渦n bel morir tutta una vita onora鈥.

Al fot贸grafo le cayeron encima ex茅getas de todo tipo, desde denuestos por ser un inhumano aprovechategui hasta, al rev茅s, alabanzas por ser un valiente periodista gr谩fico que s贸lo quer铆a denunciar la hambruna africana 鈥揷omo antes hab铆a denunciado el apartheid en su pa铆s. Y llegaron algunos detalles: 鈥淣o era ni帽a sino ni帽o; se llamaba Kong Nyong; no estaba moribundo, sino defecando como consecuencia de las diarreas que padec铆a; llevaba en su mano derecha una pulsera de pl谩stico de la ONU que lo identificaba como enfermo de malnutrici贸n severa; Kong Nyong muri贸 muchos a帽os despu茅s, en 2007.鈥 No entiendo eso de que estaba hambreado pero no moribundo. Con carro帽ero o sin 茅l, con la ONU o sin ella, nadie que padezca la tripa reventona de ese ni帽o tiene muchas expectativas de vida.

Pero hay una manipulaci贸n de la obra de KC que, al rev茅s que la foto del buitre+ni帽o, ha sido duramente censurada, quiz谩 porque es a煤n m谩s desagradable aunque por otros conceptos o subconscientes occidentales:

Otra foto de KC que no ha tenido el 茅xito medi谩tico que tiene todav铆a la del buitre y la ni帽a/ni帽o. 驴Por qu茅, porque la coprofagia es inveros铆mil?

Para terminar este par谩grafo con mejor sabor de boca, recordaremos a un 鈥渇ot贸grafo de la sociedad rural鈥 reproduciendo parte de una serie de sus obras de arte sobre buitres y ni帽os genuinamente visionaria porque se adelantaron a las hambrunas africanas y a los carro帽eros:

La cacofobia, remedio privado y ojal谩 que universal

Promet铆 al principio que terminar铆a esta nota con una menci贸n a la cacofobia. Vaya, pues, pero a帽adiendo que es mi particular miedo/odio y que s贸lo se relaciona con la aporofobia si partimos del axioma de que los ricos son feos, en s铆 y en su patrimonio. Porque cacofobia es el 鈥渕iedo a la fealdad鈥. Y como la fealdad es un concepto est茅ticamente claro pero oscuro e impreciso en sociolog铆a, esa definici贸n a帽ade 鈥渕iedo a las personas feas, incluso a ser feos nosotros mismos鈥. Porque no los acepto, enseguida me olvido de esos aditamentos y proclamo sin decoro alguno que yo tambi茅n soy miedoso u odiador, concretamente de la fealdad. Vamos, que soy cac贸fobo convicto y confeso como parte de mi general plutofobia. Y que, si incluyo este ap茅ndice en la disquisici贸n sobre la susodicha plutofobia es, simplemente, porque los potentados tienen muy mal gusto -y peor moral pero esto 煤ltimo es tan obvio que no volveremos sobre ello. Adem谩s, no me importa que se me descalifique como pol铆tico esteta porque cultivo un concepto de la belleza que sobrepasa los museos y los cuadernos escolares, cumbres ambas del estereotipo.

Dicho lo cual, reconozco que el mercado del gusto es tan psicop谩tico como para incluir lo feo como valor est茅tico. Raras veces lo es pero, en general, el fe铆smo 鈥搉o confundir con el brutalismo-suele ser involuntario y, por ende, m谩s pernicioso.

Y, para finalizar, si cito al fe铆smo es porque las Iglesias son sus principales adictas. Pero no nos confundamos. No lo digo por mi consustancial anticlericalismo puesto que, en mi caso, ese t茅rmino est谩 mal empleado pues soy racional versi贸n racionalista y, por ende, no s贸lo abomino de esa cofrad铆a min煤scula a caballo entre el Poder y el Altar que constituyen los sacerdotes sino, m谩s profundamente, de las religiones que les disfrazan con mitra o con turbante. Para el ojo civilizado, no existe peor peligro que la contemplaci贸n de las modernidades eclesiales. Disimulan su arca铆smo 鈥揺ficaz basamento para el manejo financiero de su patrimonio-, apunt谩ndose con presteza y fruici贸n al 煤ltimo grito de la moda civil y, encima, fagocit谩ndola como propia. En estos a帽os, oscilan entre estilizar hasta el rid铆culo sus mohosos iconos y lo que Ellos creen que es lo contrario: renovar su iconograf铆a mediante el abuso realista de sus glorias evangelizadoras. Mi cacofobia se dispara en las dos opciones. No s茅 qu茅 es peor, si esas v铆rgenes que parecen velas derriti茅ndose o el sempiterno crucificado con sangres derriti茅ndose por los costados. A la postre, es m谩s fruct铆fero comprobar emp铆ricamente esa obsesi贸n con la moda popular que les aconseja superar al trono de cuchillos de la pregonada serie Juego de Tronos:

Antonio P茅rez, 12 junio 2021