“Finalment no tenim més remei que demanar empara al Tribunal Constitucional”. Així ho veu, amb cert punt de resignació, Juristes per la República, l’equip de defensa de l’Àlex, el menor atropellat per una furgoneta dels Mossos en una de les protestes registrades a Tarragona per la sentència del Procés. Tant el jutge d’Instrucció, com l’Audiència de Tarragona, com la Divisió d’Afers Interns dels Mossos han fet cop de carpeta al cas, sense practicar cap de les proves demanades ni una mínima investigació judicial. A més, la fiscalia ha recollit la denúncia dels Mossos contra l’Àlex i ja s’ha obert judici oral per desordres públics i danys. “És el món a l’inrevés”, remarca el seu advocat, Pere Grau, de Juristes per la República .

El mal son de l’Àlex va començar la nit del 16 al 17 d’octubre de 2019, en una protesta per la sentència que condemnava els líders polítics a 99 anys de presó. El menor es trobava a l’avinguda Marqués de Montoliu de la ciutat quan una maniobra de dispersió i avançament de la línia policial dels antiavalots dels Mossos, coneguda com a carrusel, una furgoneta el va atropellar. Els integrants de la furgoneta de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), batejada com a Tropic 3, van atendre l’Àlex i van avisar el SEM. Arran de l’atropellament l’Àlex va resultar ferit de gravetat i va ser traslladat a l’Hospital Joan XXIII on va ser ingressat a la UVI per un traumatisme cranioencefà lic i fractures de diversa consideració. El 20 d’octubre rebia l’alta amb seqüeles sense que a hores d’ara se li hagi fet cap reconeixement forense.

Segons el sumari del cas, al que ha tingut accés El Món, el 12 de març de 2020, el pare de l’Àlex es va personar a les diligències que es tramitaven del cas al jutjat d’Instrucció 1 de Tarragona, que en més de cinc mesos no havia realitzat ni ordenat cap diligència. De fet, les havia arxivades. El 22 de juny, tres mesos més tard, es va personar l’Àlex i va demanar la prà ctica de diverses diligències i proves. En concret, actuacions mínimes en qualsevol procés d’instrucció com la seva declaració, l’oferiment d’accions, la identificació del conductor de la Tropic 3 i del comandament de l’operatiu o el certificat d’assegurança del vehicle.

El 9 de juliol, el jutge va acordar reobrir les diligències. Ara bé, no va acordar cap de les diligències demanades per la defensa de l’Àlex. L’única diligència que va acordar va ser requerir als Mossos per tal que li lliuressin un informe dels fets. Sis dies després la policia catalana es va limitar a aportar un “esborrany” d’un, si més no curiós, informe tècnic titulat “Estudi d’evitabilitat de l’accident”. Un informe que després de croquis, fotografies, interpretacions i cà lculs concloïa que “l’atropellament era inevitable”. En l’informe la policia va incorporar les imatges estudiades en un CD que suposadament avalen la versió policial, al que la defensa de l’Àlex no n’ha tingut accés.

Portada de l’estudi d’evitabilitat dels Mossos per la DAI lliurat al jutjat/QS

Finalment, el jutge em va tenir prou amb el document dels Mossos i el 8 d’octubre, gairebé un any després dels fets, va sobreseir el cas. Una decisió que els lletrats de l’Àlex van recórrer davant l’Audiència de Tarragona, en reforma i apel·lació, però els recursos van ser desestimats i van reblar l’arxiu. Una situació que la defensa de l’Àlex considera “una fragant vulneració del dret fonamental a la tutel·la judicial efectiva, ja que no s’ha practicat cap prova ni diligència demanada per la víctima, atès que el jutge n’ha tingut prou amb un informe esborrany de la policia”. “No s’han investigat uns fet presumptament delictius malgrat la petició de prà ctica de diverses diligències mínimes i elementals d’instrucció”, conclou Pere Grau advocat de l’Àlex que signa el recurs d’empara al Tribunal Constitucional que demana la nul·litat de les decisions judicials.

Però no només l’aparell judicial ha clos l’expedient com si no hagués passat res. Segons ha pogut saber El Món, la poderosa Divisió d’Afers Interns dels Mossos va obrir una informació reservada amb el número 130/2019-IR. Una investigació interna que va cloure el 21 de gener de 2020 i que resolia amb “el sobreseïment i arxiu atesa la manca d’indicis suficients per fonamentar responsabilitat disciplinà ria per part de cap funcionari del cos en els fets investigats”. “No s’aprecia l’existència de cap comportament irregular o responsabilitat de cap agent del cos de Mossos d’Esquadra sobre la conducció i les maniobres realitzades en els fets objecte d’investigació”, asseguren els instructors de la DAI.

Dos arxius -un judicial i un altre policial- al que cal afegir una obertura contra els interessos de la víctimaque la converteix en denunciada. Per si no n’hi hagués prou, la Fiscalia ha recollit la denuncia dels Mossos contra l’Àlex per desordres públics i danys i no per atemptat a l’autoritat que reclamaven els Mossos, i s’ha querellat davant el Jutjat de Menors. La denúncia de la Fiscalia, a la que ha tingut accés aquest diari, a l’Àlex li reclamen ara 80 hores de serveis comunitaris o 10 mesos de llibertat vigilada i el pagament de 2511,60 euros per la crema d’un contenidor, tot i que l’Ajuntament de Tarragona ha renunciat a cap reclamació i/o personar-se. Tot plegat, un desori pel noi atropellat pels Mossos, que grà cies als informes de la policia passa a ser de víctima a investigat, sense que s’hagi fet cap mena d’instrucció mínima per valorar si hi va haver delicte per part de la policia. Ara el Constitucional té la paraula.

La reclamació de la fiscalia contra l’Àlex arran de la denúncia de Mossos/QS

https://elmon.cat/politica/ofensiva-policial-i-judicial-contra-el-menor-atropellat-pels-mossos-en-una-protesta-273675/