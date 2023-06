–

De parte de CGT Treball June 8, 2023

El BOPB del 8 de juny d鈥檈nguany publica l鈥檃nunci sobre l鈥橭ferta

P煤blica d鈥橭cupaci贸 de l鈥檃ny 2023 i modificacions de les OPOs dels anys 2020, 2021

i 2023

Des de la Secci贸 Sindical de la CGT lamentem la falta de negociaci贸

dels criteris generals d鈥檃questa Oferta P煤blica d鈥橭cupaci贸n, segons determina l鈥檃rt

37/l del RD-L 5/2015, de 30 d鈥檕ctubre per el que s鈥檃proba el text ref貌s de la

Llei de l鈥橢statut B脿sic de l鈥橢mpleat P煤blic (TREBEP). Aquest fet implica una

limitaci贸 important en el dret a la negociaci贸 colectiva, representaci贸 i

participaci贸 dels representatns dels empleats p煤blics en les condicions de

treball del personal de l鈥檃juntament de Premi脿 de Mar.

En consequ猫ncia a aquesta omissi贸 en la negociaci贸

col.lectiva, ens remetem a la Sent猫ncia del TSJ C. Valenciana de 16 de maig del

2018:

鈥… A la hora de determinar el alcance

de la negociaci贸n colectiva y las consecuencias de su omisi贸n, hay que acudir a

una reiterada doctrina del Tribunal Supremo (鈥), en la que se destaca que la

forma imperativa que emplean los correspondientes preceptos relativos a la

negociaci贸n, sugiere el car谩cter estrictamente obligatorio de la misma, se

alcance o no un resultado y requiera o no el acuerdo alcanzado el refrendo o la

regulaci贸n por parte del 贸rgano de gobierno de la Administraci贸n; y,

consiguientemente, procede aplicar la sanci贸n de nulidad del acto o disposici贸n

en cuya elaboraci贸n se haya omitido este requisito formal, de car谩cter esencial

para la correcta formaci贸n de voluntad del 贸rgano autor de la norma.

(…) A este respecto, debemos recordar

en primer lugar que, como dice la STS de 17/febrero/2003, 芦la obligaci贸n de

negociar no es de resultado y menos a煤n de satisfacer pretensiones o reivindicaciones totales de una de las partes, por hip贸tesis la sindical o

funcionarial, sino obligaci贸n de procedimiento y exigencia de, cuando menos, un

intercambio dial贸gico de experiencias y propuestas que, conduzca o no a un

resultado materialmente transaccional, supere el nivel de lo meramente

informativo y de cortes铆a, para abrir el debate entre las partes con una real,

y no simulada, proclividad a que las aportaciones de los representantes de los

funcionarios puedan influir y materializarse en aspectos concretos de la

materia a regular por la Administraci贸n empleadora禄.鈥