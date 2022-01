–

Uno de los puntos en el debate que se abri贸 tras la aprobaci贸n de la explotaci贸n hidrocarbur铆fera de un 谩rea frente a las ciudades balnearias de Bs.As. es cu谩nto afectar谩 al ambiente y a las econ贸micas de la zona. Entre los defensores, mencionan que la actividad offshore se da en varias partes del mundo pero omiten los pormenores. Brasil es un ejemplo citado. Para conocer el otro lado de la experiencia brasilera, entrevistamos a Clara Junger, investigadora y activista de la Campa帽a Nem Um Po莽o a Mais. Por ANRed. Foto de tapa: im谩gen superior,recolecci贸n de petr贸leo en playa de Carneiro en Pernambuco por residentes ante la inacci贸n estatal luego del derrame de m谩s de 5 toneladas de petr贸leo en el mar en 2019, por Bruno Campos ;imagen inferior, fuga de un oleoducto en 2018 en la Ba铆a de Guanabara, Rio de Janeiro por Roberto Herrera.

驴C贸mo es la experiencia de exploraci贸n petrolera offshore en el mar de Brasil?

Brasil explora petr贸leo en el mar desde el final de los a帽os 60 y con el presal en 2007, se puede decir que las cosas se han descontrolado por completo. Hoy hay m谩s de 6.000 pozos perforados en la costa brasile帽a, un litoral totalmente destrozado por tantas subastas de petr贸leo. Sumando todos los bloques exploratorios concedidos en subastas, casi el 30% del oc茅ano brasile帽o (Zona Econ贸mica Exclusiva 鈥 ZEE) fue delimitado a las empresas petroleras, sin contar con las rutas de transporte de los barcos hasta la costa, y los muchos kil贸metros de litoral que fueron interceptados para la construcci贸n de la infraestructura necesaria para apoyar esta industria, como terminales industriales, astilleros, instalaciones de apoyo, puertos, estaciones de transbordo de carga, plataformas mar铆timas, oleoductos, refiner铆as y estaciones de almacenamiento. Hay mucho m谩s que la plataforma petrol铆fera que se encuentra en alta mar detr谩s de esta industria que, adem谩s de todo eso, tambi茅n dialoga muy mal con las comunidades locales.

En R铆o de Janeiro, Esp铆rito Santo, Bah铆a, Sergipe y Pernambuco, los pescadores han recibido amenazas de muerte de esas empresas que quieren expulsarlos de sus territorios ancestrales a cualquier precio. Para resumir esta experiencia, podemos decir que es mayoritariamente abusiva y conflictiva. La relaci贸n con las personas locales comienza ya con los t茅cnicos y especialistas situ谩ndose en una posici贸n de superioridad y recurriendo a menudo a la violencia cuando no consiguen las cosas como imaginaban.

驴Hubo alg煤n problema ambiental en lugares donde se realiz贸 est谩 actividad?

Son muchos, no s贸lo ambientales, sino tambi茅n sociales. Ciudades como Maca茅 y Campos dos Goytacases, en R铆o de Janeiro, sufrieron un gran impacto debido a la exploraci贸n de petr贸leo en la Cuenca de Campos, las ciudades recibieron una expansi贸n demogr谩fica para la que no estaban preparadas y las comunidades que all铆 viv铆an se encontraron aisladas por un gran distrito industrial, como la construcci贸n del Puerto de A莽u. Los ingresos fiscales no se trasladaron a la poblaci贸n que sufre un sistema educativo y sanitario que no atiende a todos los residentes, que ahora tienen que convivir tambi茅n con el narcotr谩fico y la prostituci贸n en una zona en la que antes se pod铆a vivir tranquilamente. La promesa de creaci贸n de empleo tampoco se ha cumplido, ya que las empresas suelen traer mano de obra cualificada de otras ciudades m谩s grandes.

El sistema de trabajo offshore tambi茅n tiene grandes impactos en el trabajador, el m茅todo que en Brasil llamamos de trabajo 芦embarcado禄, que son 15 d铆as de trabajo en la plataforma y 15 d铆as en casa, tiene altos 铆ndices de enfermedades mentales como depresi贸n y hasta el suicidio debido a la intensidad del trabajo sin tiempo de descanso y a la distancia del hogar, adem谩s de los frecuentes accidentes de trabajo.

Creo que es m谩s f谩cil decir d贸nde no ha habido un problema ambiental. Por citar algunos m谩s grandes y recientes, en 2019, todo el litoral de la regi贸n nordeste de Brasil se vio sorprendido por la llegada de 5.000 toneladas de petr贸leo a las playas, provocadas por un vertido criminal que hasta hoy no tiene culpables ni indemniz贸 a los afectados. Pero Brasil colecciona explosiones de barcos, como la del Paran谩 que ha vertido 5.000 toneladas en Paranagu谩, lo de las 588 toneladas vertidas por Chevron en la cuenca de Campos, 1,3 toneladas en la Bah铆a de Guanabara, la lista es larga.

Adem谩s de esto, hubo construcciones de carreteras que bloquearon r铆os como en SUAPE en Pernambuco, fugas de tuber铆as que contaminaron todo un bosque de manglares en S茫o Mateus 鈥 Esp铆rito Santo, en la comunidad de Campo Grande, y los informes de problemas son constantes.

驴Las empresas cumplieron con las predicciones y cuidados ambientales que anunciaron?

Es imposible que se cumplan las previsiones porque los accidentes no est谩n previstos y causan grandes da帽os. Hacemos una media de los principales accidentes petrol铆feros registrados en Brasil desde la d茅cada de 1970, y en los 煤ltimos 43 a帽os se han vertido al mar m谩s de 2,2 litros de petr贸leo al d铆a.

Aparte de eso, dentro del margen de funcionamiento regular de estas actividades, hay una serie de cosas que no deber铆an considerarse regulares, como la fuga de los peces y otros animales marinos a causa de las prospecciones s铆smicas para la perforaci贸n de pozos, el tr谩nsito de grandes buques que aumenta y agrava enormemente la contaminaci贸n ac煤stica marina con graves consecuencias para la pesca y los constantes peque帽os vertidos de petr贸leo en los buques de abastecimiento y transporte por oleoducto.

Es importante recordar que la exploraci贸n en alta mar no s贸lo repercute en la construcci贸n de plataformas y la perforaci贸n de pozos en el mar, sino que hay toda una infraestructura que debe construirse en tierra, una red de oleoductos, puertos, astilleros, terminales industriales, instalaciones de apoyo, estaciones de transbordo de carga, plataformas mar铆timas, refiner铆as, estaciones de almacenamiento etc. que ocupan kil贸metros y kil贸metros de costas e comunidades que antes viv铆an de la pesca, agricultura o del turismo.

Los pescadores artesanales de Brasil son perseguidos por Petrobras y tantas otras empresas petroleras en muchas regiones. La zona de la Bah铆a de Guanabara en R铆o de Janeiro y la Bah铆a de Todos los Santos en Bah铆a presenta una situaci贸n muy violenta, bien por la resistencia de los pescadores que no quieren abandonar su territorio, pero s铆 mantener sus formas de vida, bien porque los pescadores son grandes testigos de las violaciones que estas empresas cometen regularmente. Ellos son una de las categor铆as m谩s afectadas, ven su territorio marino destrozado por zonas a las que ya no pueden acceder, a menudo se despiertan con un oc茅ano lleno de manchas de petr贸leo procedentes de peque帽as y constantes fugas en el suministro o el lavado de las bodegas de los barcos, roturas de oleoductos, etc.

Tanto el cuidado del medio ambiente como las promesas de desarrollo en Brasil por las petroleras nunca se han hecho realidad.