Tengo un recuerdo exacto del d铆a en que Deleuze se suicid贸. Un admirado profesor, Marcelo Matellanes -c谩tedra de Econom铆a Internacional de la carrera de Ciencias Pol铆ticas, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires- anunci贸 que no impartir铆a su clase, dado que acababa de enterarse del fallecimiento de su amado pensador. En su lugar, quienes desearan quedarse, escuchar铆an un conmovedor retrato improvisado de una vida filos贸fica. No recuerdo qu茅 fue lo que me retuvo en el sal贸n. En aquellos a帽os, mis intereses se volcaban al marxismo te贸rico y militante y sent铆a que leer a los 鈥減ostmodernos鈥 era perder el tiempo. Seguramente me gan贸 la curiosidad, y unas vagas simpat铆as por Deleuze procedentes de la lectura de un librito de Perry Anderson, Tras las huellas del materialismo hist贸rico, en el que lo ubicaba en la izquierda libertaria francesa del a帽o 68.

Un tiempo despu茅s, consult茅 a Matellanes por los textos de Deleuze sobre Spinoza, a quien comenzaba a descubrir por aquellos d铆as. Iniciaba mi brev铆sima experiencia como docente -ayudante en una materia de filosof铆a de la carrera de Sociolog铆a de la UBA-, mientras hac铆a lo imposible por entender algo de Kant y de Hegel. Por entonces, Spinoza me llegaba por v铆a de Toni Negri (ese a帽o hab铆a le铆do El poder constituyente: ensayo sobre las alternativas de la modernidad), y me entusiasmaba la idea de situar al jud铆o marrano como aut茅ntico antecedente del jud铆o de Tr茅veris. Nunca logr茅 desprenderme de la respuesta de Matellanes: 鈥淣o cometas la imprudencia de leer a Deleuze antes que a Spinoza鈥. Si la historia se repitiese hoy, y alguien de menos de veinticinco a帽os me dirigiese una consulta similar, responder铆a as铆: 鈥淒eleuze impregna todo lo que toca. Es fascinante, pero esa fascinaci贸n contamina con su sola presencia鈥. Matellanes ten铆a raz贸n: 鈥淒eleuze nos da un Spinoza genial: el Spinoza de Deleuze鈥. Son esos consejos que se agradecen una vida entera.

Por supuesto, le铆 a Spinoza antes que a Deleuze. Y sin embargo, puesto que ning煤n consejo tiene la fuerza para desviar un destino, ca铆 de todas formas en la tela de la ara帽a. Por entonces ten铆a conmigo tres libros: una edici贸n de Porr煤a de la 脡tica (que le铆 de un tir贸n); y de Deleuze ten铆a el dif铆cil libro Spinoza, el problema de la expresi贸n y unas fotocopias magn铆ficas de unas clases que hab铆a impartido en 1980 sobre la filosof铆a de Spinoza, que produc铆an un est铆mulo adictivo y que circulaban por entonces solo por Internet (seis a帽os despu茅s, la editorial argentina Cactus las reunir铆a en una primera versi贸n bajo el t铆tulo En medio de Spinoza). Ese fue el c贸ctel inicial. M谩s adelante, completar铆a estas lecturas con su 煤ltimo trabajo dedicado al an贸malo holand茅s: el bell铆simo Spinoza: filosof铆a pr谩ctica. Bebida la dosis completa, un pensador aut贸nomo o aut贸mata comenz贸 a crecer dentro m铆o.

Esta es la raz贸n por la que creo que vale m谩s la amarga protesta que el sentido homenaje. Un poco como aviso a incautos lectores que se aproximan a Deleuze, a la inocencia aparente de su filosof铆a. 隆Cuidado con Deleuze! Esa pantera rosa que pinta todo de su color.

Resulta c贸mico escucharlo hablar, sonriente, sobre Minelli advirtiendo a estudiantes de cine sobre el peligro de dejarse atrapar por el sue帽o de otrxs, aun cuando sea el sue帽o de una ni帽a inocente. Cuando m谩s dificultades se encuentran en sus textos, cuando menos se lo entiende, m谩s desprevenido estar谩 el lector con respecto de esa sustancia pregnante. La seducci贸n deleuziana funciona bien como rito inici谩tico. De su mano, el no fil贸sofo cree estar entrando en la filosof铆a. Luego sucede algo vergonzoso: la pregnancia del maestro toma nuestro lenguaje. Involuntariamente nos o铆mos pronunciar palabras horribles -afeadas por la jerga- como 鈥渁genciamiento鈥, 鈥渞izoma鈥, 鈥渕aquinismo鈥. Otras son m谩s bellas, como 鈥渓铆nea de fuga鈥, pero igual de remanidas. Glorioso sentimiento el de la verg眉enza, peligro y salvaci贸n. Ya que solo bajo su impulso podemos aprender lo inadecuado que es citar a un pensador repitiendo sus propias palabras, repitiendo mal lo que 茅l dijo tan bien. La verg眉enza nos salva del aspecto m谩s bochornoso de la experiencia-Deleuze. Esa acalorada toma de conciencia -si llega- nos brinda la oportunidad de librarnos de ese vocabulario pringoso, que impide desplegar un lenguaje propio.

Pero se necesitar谩n a帽os para dar pasos en este camino. La larga pedagog铆a deleuziana a煤n reclama que seamos buenos lectores de sus libros sobre Hume, Bergson, Kant, Foucault o Leibniz. Es la maravilla misma: Deleuze antropof谩gico. 隆Un hondo entusiasmo se apodera del lector! 隆Una historia de la filosof铆a europea! (En este punto, es imprescindible dedicar unas l铆neas a la labor de Editorial Cactus, que ha jugado un papel central no solo con la recopilaci贸n de las mencionadas clases sobre Spinoza, sino con la cuidadosa publicaci贸n de todos y cada uno de los cursos de Deleuze, que permite as铆 sumar la admiraci贸n del profesor a la del escritor. Deleuze y su pedagog铆a nietzscheana de la desertificaci贸n de todo discurso y exigencia institucional: 隆el solitario descubrir de las propias singularidades!)

El proceso de la tentaci贸n infinita se desenvuelve siempre m谩s. Y puesto que a煤n no hemos llegado a sus propias tesis, resulta imposible resistirse a su pensamiento m谩s original, desarrollado en dos libros complej铆simos: Diferencia y repetici贸n y L贸gica del sentido. Haberlos le铆do en soledad fue una experiencia desoladora (m谩s desolaci贸n que desierto). Sin grupos de estudio a mano, sin las traducciones de los libros de comentarios que se publicar铆an m谩s adelante, sin nadie en quien apoyarse. Y, en paralelo, 隆el descubrimiento de sus libros sobre Proust (驴tambi茅n hay que leer a Proust para seguir al inabarcable Deleuze?), sobre Sacher-Masoch, Carmelo Bene, Kafka! 隆Hasta llegar a la deslumbrante L贸gica de la sensaci贸n, a prop贸sito de Francis Bacon! Y hay m谩s, porque a煤n nos esperan las 413 p谩ginas escritas junto a F茅lix Guattari bajo el t铆tulo de El Anti-Edipo, y luego las 522 p谩ginas de la edici贸n de Pre-textos de Mil mesetas. Nietzsche suger铆a no derrochar la frescura de la juventud atendiendo a pensamientos de otrxs.

No es f谩cil torcer la relaci贸n de dependencia del pensador confuso y libertario -una suerte de copia deleuziana- que se engendra dentro de uno durante la lectura. 驴C贸mo no perder una vida y media estudiando con cierto detenimiento cada uno de estos textos, quiz谩s, con la sensaci贸n de tener que llegar al final para entenderlo y atreverse entonces a una idea propia? Crey茅ndome vencedor, rumiaba cosas como estas, antes de advertir la importancia absolutamente decisiva que tendr铆an para m铆 su 煤ltima colaboraci贸n con Guattari: 驴Qu茅 es la filosof铆a? pero tambi茅n la recopilaci贸n de textos literarios: Cr铆tica y cl铆nica y sus Estudios sobre cine: La imagen-movimiento y La imagen-tiempo. Nunca terminamos de estudiar a Deleuze.

No exagero entonces cuando recuerdo aquella clase de la facultad como una marca 鈥撯渓a herida estoica鈥, que nos espera desde siempre- de un trabajo infructuoso y equivocado: 鈥渆ntender鈥 a Deleuze. S贸lo luego de muchos a帽os esto dio lugar al intento menos sufriente de 鈥減ensar鈥 con 茅l.

Goethe dijo que estimaba cada l铆nea de la 脡tica, pero que no se atrev铆a a afirmar qu茅 quer铆a decir Spinoza en ellas. Fue un alivio encontrar esta cita y enterarme que era leg铆timo leer pudiendo no estar seguro de lo le铆do. Una apropiaci贸n menos culposa del propio esfuerzo. A帽os despu茅s, encontr茅 al poeta Henri Meschonnic quien afirma que leer es 鈥渞eleer鈥, porque solo en la relectura se lee la operaci贸n misma de la lectura. Se abandona as铆 la obediencia al texto y se registra al sujeto -uno mismo- en cuanto que realiza una actividad espec铆fica. Quiz谩s pueda decirse que leer a Deleuze es un modo -entre tantos- de aprender a leer. De hacerse un universo.

En su cuento La carta robada (otra referencia de Deleuze: en L贸gica del sentido), Edgar Allan Poe cita la historia de un ni帽o de ocho a帽os que practicaba la adivinaci贸n. Su arte era el de la observaci贸n: concentrado en el rostro del participante, lograba 鈥渧er鈥 sin yerro si la cantidad de bolitas encerrada en su pu帽o eran pares o impares. Interrogado sobre su infalible m茅todo de videncia, el muchacho explicaba del siguiente modo su proceder a la hora de determinar cu谩n listo o bobo es su oponente, o bien cu谩les son sus pensamientos presentes: Modelo la expresi贸n de mi cara, lo m谩s exactamente que puedo, de acuerdo a la expresi贸n de la suya, y espero para saber qu茅 pensamientos o qu茅 sentimientos nacer谩n en mi mente o en mi coraz贸n. As铆 act煤a el poder de adivinar: traduce las l铆neas de superficie que recorren los cuerpos en l铆neas metaf铆sicas sobre superficies incorporales (acontecimiento puro). El ni帽o-adivinador accede al sentido (l贸gica) a partir de una interpretaci贸n de las im谩genes (cuerpos). 驴Leemos as铆 quienes leemos a Deleuze? 驴Hacemos como este ni帽o, tratando de adivinar c贸mo hay que ser para escribir esta o aquella expresi贸n?

El punto es saber si en alg煤n momento se llega a romper la dependencia. Si la larga subordinaci贸n da lugar a un aprendizaje. 驴Se llega finalmente a una soledad? 驴Somos capaces de seleccionar por nosotros mismos aquellas l铆neas que nos hacen un poco m谩s libres? 驴Se puede llegar a esta libertad sin atravesar el horror de un cierto Deleuze apoder谩ndose de nuestro cerebro y susurrando desde all铆 un cierto discurso? 驴C贸mo distinguir esta dependencia de la reforma de la sensibilidad y del entendimiento que toda filosof铆a pr谩ctica est谩 destinada a producir en sus apasionados lectores? 驴Qu茅 decir de este modo -perverso- de presencia? En Iddish, creo, que lo llaman Dybbuk. Un embrujo.

Estar铆a muy agradecido a Deleuze por ense帽arme un modo de pensar y sentir al que no hubiera llegado por otros medios, si no le reprochara el hecho de no ense帽arme a separarme de 茅l, a aprender a emancipar el simulacro de la copia. Quiz谩s sea la 煤ltima prueba de toda lectura capaz de despertar a una nueva vida: atravesar una forma de desprecio en la que el deseo de pensar asume la forma de una distancia indispensable. Aunque no me interesa en absoluto discutir las lecturas sobre Deleuze, no me reconozco en el gesto del talentoso Andrew Culp, que produce un Oscuro Deleuze, contra un Deleuze de la alegr铆a edificante. Mi relaci贸n con 茅l es menos de pol茅mica p煤blica y m谩s de incomodidad privada. Es una relaci贸n de amor, y a veces de recelo, que solo puedo disfrutar plenamente cuando logro convertirlo en otra cosa, fusionarlo con otros nombres, mutarlo en nuevos contextos, aplicarle torsiones divertidas, mixturarlo con referencias que -creo- jam谩s habr铆a aprobado. Solo as铆, en la m谩s 铆ntima de las revanchas -que es la traici贸n- advierto que el aut贸mata interior era una m谩scara, un ser activo del pensar que me parasitaba en mi favor, nutri茅ndose de mis lecturas, despachando atrevidamente todo protocolo filos贸fico o pol铆tico. El sentimiento del simulacro liber谩ndose de las copias y su modelo.

