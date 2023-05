–

“Es un agravio comparativo que los gobiernos español y polaco pidan la liberación del reportero de The Wall Street Journal y no la de mi marido”

“No hay cargo suficientemente grave que justifique que un padre lleve 15 meses sin poder hablar con sus tres hijos”

“En quince meses solamente el 21 de noviembre he podido estar con Pablo. También ha dicho que la Fiscalía ha autorizado las visitas familiares, pero no es cierto”

Oihana Goiriena, esposa del periodista vasco Pablo González, desmiente rotundamente lo expresado en una comparecencia conjunta de ministro ultraderechista polaco de Exteriores, Zbigniew Rau, y el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, este martes 23 de mayo. Albares no pidió la libertad del periodista y justificó su privación de libertad porque pesan sobre él “acusaciones serias”. Pablo González lleva en prisión desde el 28 de febrero de 2022. Goiriena rechaza lo dicho por ambos ministros porque “el derecho a la defensa de Pablo González no está siendo garantizado para nada”.

También desmiente al polaco por decir que que “la Fiscalía ha autorizado las visitas familiares, pero no es cierto. Creo que debemos entender que se nos reconoce el derecho, pero no nos llega la autorización concreta con día y hora” y añade que “no sabemos cuáles son esos cargos tan graves que dicen tener, pero llevan ya quince meses trabajando en ellos, sin que se conozcan”. Lamenta el “agravio comparativo” del Gobierno español y el polaco que pidieron la liberación del reportero Evan Gershkovich, corresponsal en Rusia de ‘The Wall Street Journal’, pero no actúan de la misma manera con el periodista vasco.

¿Qué piensas de las declaraciones del ministro ultraderechista polaco, Zbigniew Rau, y el ministro español de Asuntos Exteriores Jose Manuel Alabares en relación a tu marido?

De un ministro ultraderechista no se podía esperar mucho más. De quien sí se podía esperar más es del ministro de Asuntos Exteriores Albares, pero lamentablemente sus declaraciones han ido en la misma línea del ministro polaco. Han ido a apoyarlo básicamente.

En lo que nosotros sí que queremos matizar al respecto es que, al contrario de lo que ellos dicen, el derecho a la defensa de Pablo González no está siendo garantizado para nada, nada. Para empezar, la primera vista la tuvo sin defensa de nadie, sin asistencia legal. Estuvo dos semanas sin abogado ni de oficio ni privado. Le pusieron una abogada de oficio al de dos semanas más o menos, pero renunció sin haberlo visitado siquiera.

Luego tiene abogado particular desde mediados de abril. Y a su abogado de confianza, que es Gonzalo Boye, no se le ha permitido ejercer su defensa hasta este año, hasta febrero. Han tardado un año en autorizar a Boye en la defensa. Que ahora vengan diciendo que está garantizado su derecho a la defensa pues no es así. Es más a sus abogados, que tiene dos equipos uno de abogados polacos coordinados por Gonzalo Boye, no se les permite el acceso a las actuaciones que se han realizado hasta ahora. Solo pueden ver una pequeña parte del expediente. Entonces, cómo van a poder defenderlo, no pueden trabajar en su defensa.

¿Has podido estar con tu marido alguna vez más?

No, solamente el 21 de noviembre. También ha dicho que la Fiscalía ha autorizado las visitas familiares, pero no es cierto. Creo que debemos entender que se nos reconoce el derecho, pero no nos llega la autorización concreta con día y hora, sin la cual, podemos ir hasta la puerta de la cárcel, pero allí nos quedamos. No tenemos el papel firmado y sellado que nos autoriza entrar. Eso también es falso.

¿Todo lo que han dicho es un cúmulo de mentiras?

Lo que han venido a decir es que tiene abogados. Es lo único que es cierto. Que tiene abogados privados y que ellos han podido verle. ¡Faltaría más!, creo yo. También es cierto que tiene asistencia consular y que el cónsul le ha visitado en once ocasiones. La última visita fue el 21 de abril. Es cierto, pero poco más.

¿Menos de una al mes para el tiempo que lleva no es para echar cohetes?

No, sobre todo, teniendo en cuenta que no tiene visitas familiares. Si pudiéramos ir nosotros a visitarlo, incluso once visitas del cónsul serían un montón. Es el único que le visita, a parte de sus abogados. No es suficiente. Además, venimos diciendo que el cónsul le visite es un alivio para él, puede hablar con él y trasladarnos mensajes, pero el cónsul no puede hacer mucho más. Por ejemplo, si no nos permiten a nosotros ir a visitarle, el cónsul no puede hacer más. Puede reclamar el cónsul, pero si le dicen ‘usted no se meta’, hasta ahí ha llegado. Lo mismo con las cartas, con las llamadas de teléfono… no tiene mucha potestad. Las que tiene, las está utilizando. Está intentando interceder, pero está limitado.

Sobre el tema de las acusaciones que ambos ministros dicen que son ‘muy graves’ ¿qué piensas?

Llevamos 15 meses escuchando que los cargos son muy graves, pero ellos mismos reconocieron en la rueda de prensa [martes 23 de mayo] que la Fiscalía está preparando la acusación y están preparando los cargos, no se han formalizado. Lo reconocieron ayer mismo. No sabemos cuáles son esos cargos tan graves que dicen tener y llevan ya quince meses trabajando en ellos.

Por eso, me sorprendió cuando escuché esa falta de concreción.

Sobretodo teniendo en cuenta que en cuanto le detuvieron salieron que tenían pruebas más que suficientes que sustentaban la acusación. Eso fue hace quince meses y después de este tiempo no han presentado cargos. Entonces, algo no cuadra. Creo que es lo que dijo su abogado Boye en su momento: primero lo detuvieron y después empezaron a investigar.

Sé que no quieres entrar con el tema Albares, al fin y al cabo es el ministro, pero que el Gobierno español pidiera la libertad del reportero estadounidense Evan Gershkovich, que detuvo Rusia, y en cambio con Pablo González no actúen igual y, además, dice que está bien en la cárcel como si fuera un palacio.

Está 23 horas encerrado, en una celda pequeña, con una ventana pequeña que no se abre. No tiene ventilación, ni luz natural. Pero debe ser un estándar de confort aceptado en Europa, no lo sé, pero es un agravio comparativo con lo que ha sucedido con Evan Gershkovich en comparación con el comportamiento que están teniendo con Pablo González, mientras que las acusaciones son más o menos las mismas de espionaje, él también está en prisión preventiva, pero para él tanto España como Polonia han pedido la libertad, sin embargo, para mi marido, no, siendo las acusaciones las mismas. Es muy doloroso. Doble rasero que no sé a qué viene.

¿Tienes alguna esperanza en edtos momentos?

Estamos casi casi en lo mismo que exigíamos el 1 de marzo 2022: derecho a visitar, derecho a llamadas con los hijos. Quince meses después seguimos en ello. Lo único que ha pasado es que ahora tiene al abogado Gonzalo Boye en su defensa. Es lo único que ha mejorado.

¿Esperanzas? Hoy debería salir ya la resolución de si prorrogan la resolución de la prisión temporal o no y por qué. No tenemos esperanza, porque, como ya te he dicho, la defensa no tiene acceso a las actuaciones, no saben qué es lo que presenta Fiscalía, no saben ante qué le tienen que defender y todo eso dificulta bastante su trabajo. Entonces, van un poco a ciegas respecto a lo que Fiscalía pueda alegar. Creemos que seguirá en prisión preventiva.

¿Juicio? Dijeron ayer [martes 23 mayo] que esperan que sea ‘relativamente pronto’, pero el relativamente pronto hay que tomarlo con pinzas, porque la primera visita que tuvo fue a los 8 meses de ser detenido y llevado a prisión.

¿Tendrán que dar tiempo a preparar el juicio?

Claro. Ellos dicen que necesitan tiempo para preparar la acusación, pero la defensa necesitará acceso.

La verdad que cuando les escuché a los dos ministros hablar me pareció una tomadura de pelo.

No sé si es una tomadura de pelo, pero una vergüenza, sí.

Si quieres añadir algo más, estás a tiempo.

Creo que he dicho todo, simplemente recalcar no hay cargo suficientemente grave que justifique que un padre lleve 15 meses sin poder hablar con sus tres hijos.

