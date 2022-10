Ojalá. Palabras sobre okupación, intoxicación mediática y guerra entre pobres

–

Ojal谩. Palabras sobre okupaci贸n, intoxicaci贸n medi谩tica y guerra entre pobres

Las campa帽as medi谩ticas de criminalizaci贸n de la okupaci贸n son una tradici贸n period铆stica que lleva a帽os operando en los principales medios del estado espa帽ol. La hostilidad que est谩 tomando esta ofensiva noticiera, promovida por grandes promotores inmobiliarios y empresas privadas de seguridad, as铆 como alimentada por los partidos pol铆ticos (cada cu谩l con sus matices, desde la indiferencia hasta el odio m谩s encarnizado) a poco m谩s de un a帽o de las pr贸ximas elecciones generales, est谩 llegando a l铆mites insospechables.

Sin embargo, bajo una l贸gica basada en proteger los intereses de grandes propietarios e incentivar el mercado de la vivienda, no hay nada que reprochar a quienes tienen claro sus objetivos y los persiguen. Ya lo dijo bien claro el multimillonario Warren Buffet hace unos a帽os y es que 鈥existe una guerra de clases y los ricos la est谩n ganando鈥. Para que esta afirmaci贸n sea tan aplastante hoy en d铆a, se hace necesario la 鈥guerra entre pobres鈥. Es decir, la capacidad de infundir desconfianza, terror y miedo entre las clases populares, ganemos o m谩s o ganemos menos, curremos o no curremos. Las campa帽as antiokupaci贸n funcionan exactamente de esta manera mediante un vocabulario militarista que crece d铆a a d铆a. Basta con tragarse unas cu谩ntas sesiones de tertulias televisivas y leerse varios titulares para encontrar frases como 鈥Guerra a los okupas鈥, 鈥okupas inmunes鈥, 鈥batalla a la okupaci贸n鈥.

En Cantabria uno de los resultados de estas recurrentes campa帽as es la cada vez m谩s normalizada presencia de empresas de desokupaci贸n en los desahucios. Sin ir m谩s lejos, antes del verano, la calle alta se llenaba de panfletos en sus buzones sobre una nueva empresa de desokupaci贸n afincada en Cantabria. El pasado Septiembre la empresa 鈥desokupaci贸n Legal鈥 afincada en Madrid, estuvo presente en un intento de desahucio en la calle San Sim贸n de Santander, aunque afortunadamente no tuvieron que entrar en acci贸n. Lo cierto es que aquel desahucio no correspond铆a a ning煤n tipo de ocupaci贸n y, sin embargo, este tipo de empresas que operan entre la colaboraci贸n institucional y las pr谩cticas mafiosas, en determinados casos con v铆nculos con la extrema derecha, basan su actividad en combatir este concepto, pero han proliferado para sacar a la gente de las casas incluso en una amplia gama de situaciones que no tienen que ver con la ocupaci贸n como tal. Si de informaci贸n hablamos, en Cantabria en 2021 la ocupaci贸n ilegal de viviendas disminuy贸, mientras que los lanzamientos 鈥搇as expulsiones de viviendas, los desalojos, aumentaron.

Este boom medi谩tico de intoxicaci贸n que tiene sus picos y tiene que ver m谩s con la financiarizaci贸n de la vivienda, la subida de los precios del alquiler y las grandes cantidades de desahucios por ejecuciones hipotecarias o impagos de alquiler, que con un aumento de las ocupaciones de viviendas, que en muchos casos es irrisorio y en otros ni siquiera es cierto, va acompa帽ado de otras medias verdades y mentiras directas. Como ya hemos recordado muchas veces, muchos de los casos medi谩ticos que salen por televisi贸n confunden el allanamiento de morada con la usurpaci贸n de la vivienda. Confunden el impago de alquiler con el acto de ocupar. Tambi茅n se afirma repetidamente que los principales afectados de la ocupaci贸n son propietarios particulares en vez de fondos de inversi贸n y entidades bancarias, cuando hay nula capacidad de demostrar esto con argumentos, experiencias y/o datos.

Afortunadamente, existen medios que tratan de contrarrestar las falsedades y los sucesos tratados con informaciones amputadas y sesgos sensacionalistas. Sin embargo, pr谩cticamente la totalidad de esta contra-campa帽a, que m谩s o menos puede llegar a una opini贸n p煤blica generalizada con cierta inquietud por entender mejor el fen贸meno de la okupaci贸n/ocupaci贸n, se limita a desmentir los bulos. Pensamos que, aunque necesario, esto no habla de otras cuestiones que son cruciales.

Un ejemplo puede ser la reciente aparici贸n de el juez Diego 脕lvarez de Juan, titular del Juzgado de Instrucci贸n 3 de Reus (Tarragona) en Espejo P煤blico de Antena 3 y Cuatro al d铆a. Que tenga que aparecer un juez para decir lo que todo el mundo puede averiguar investigando un m铆nimo sobre el tema, es un claro indicador de la abismal asimetr铆a que los medios contrainformativos y la prensa alternativa tienen respecto a los mass media y cabe preguntarnos c贸mo tratar la informaci贸n en torno a las ocupaciones. 驴Limitarse a desmentir bulos de grandes cadenas televisivas financiadas por los principales grupos empresariales interesados en seguir especulando con la vivienda, o tambi茅n apoyar la ocupaci贸n como herramienta de lucha y supervivencia ante la cada vez m谩s dificil tarea de mantener un lugar digno donde vivir?

En este sentido, el art铆culo de Ana Coluta 鈥La Okupaci贸n, el fantasma de sobremesa鈥 es uno de los art铆culos que nos parecen m谩s acertados para ir m谩s all谩 en los aspectos que tratar sobre esta problem谩tica. En dicho texto se afirma 鈥 frente a campa帽as de este tipo, los datos y las estad铆sticas suelen ser 煤tiles solo a medias, porque de lo que se trata en este caso es de si ocupar viviendas y locales es leg铆timo o no 鈥. Lejos de romantizar un acto que para una parte de la poblaci贸n pueda haber ido m谩s all谩 de la estricta necesidad, como quienes se implicaban y se implican en el movimiento de okupaci贸n de centros sociales autogestionados como herramienta de lucha social, cultural, pol铆tica, si muchas personas dan el paso para ocupar, en efecto se trata por que no les queda otra. El refuerzo del estigma, las condiciones en las que se hace, las consecuencias legales, as铆 como la falta de apoyos alrededor, no lo convierte en una experiencia de vida gratificante como tantos charlatanes con el sustento econ贸mico resuelto recalcan con iron铆a. Sin embargo, la forma de habitar estas experiencias puede transformarse si existen movimientos que los sostengan y los apoyen y no permitan que la ocupaci贸n sea 煤nicamente un chivo expiatorio para la sociedad, sino tambi茅n una amenaza real en este sistema que necesita mercantilizar las necesidades m谩s b谩sicas (agua, techo, alimento, afecto, convivencia) para seguir funcionando.

驴Qu茅 pasar铆a si en efecto la ocupaci贸n de casas abandonadas fuera un fen贸meno que causara alarma social por su condici贸n masiva y no un cuento de ciencia ficci贸n por televisi贸n? Es posible que las campa帽as antiokupaci贸n sean precisamente uno de los tantos m茅todos preventivos para evitarlo. Cabe replantearse permanentemente c贸mo difundir y actuar ante este hecho que est谩 causando tanta crispaci贸n innecesaria entre las personas que habitamos los mismos lugares y que sufrimos problemas tan similares como la dificultad de acceder a una vivienda y de vivir donde queremos.